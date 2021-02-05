Спецпроекты

«Мегафон» и Чукотка будут сотрудничать в рамках Arctic Connect

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Мегафон» и правительство Чукотского автономного округа договорились о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect, предусматривающего строительство подводной линии связи из Европы в Азию. «Мегафон» планирует построить отводы до Анадыря, административного центра Чукотки, и Певека, самого северного города России.

Соглашение о сотрудничестве подписано генеральным директором «Мегафона» Геворком Вермишяном и губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным. Оно направлено на взаимодействие при строительстве отводов до населенных пунктов и совместную работу по внедрению инновационных цифровых сервисов и решений. Правительство региона окажет проекту координационную и административную поддержку.

В силу своего географического расположения Чукотка является на сегодняшний день единственным российским регионом, связь в котором осуществляется через спутниковые каналы. Отводы к Анадырю и Певеку позволят жителям и предприятиям получать совершенно иное качество связи, включая высокоскоростной интернет. «Мегафон» развивает в регионе собственную инфраструктуру, расширяет сеть LTE: в 2020 году было запущено 15 новых объектов связи, поддерживающих этот стандарт. В планах «Мегафон»а – дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры и расширение охвата качественной современной связью населенных пунктов региона.

«У нас уже есть опыт эффективного взаимодействия с правительством Чукотского округа. В прошлом году мы подписали соглашение, которое позволило в три раза увеличить емкость спутниковых каналов в восьми населенных пунктах. Благодаря этому жители Чукотки стали пользоваться мобильным интернетом на значительно более высоких скоростях. Сегодня – новый этап. Подключение к Arctic Connect позволит обеспечить полноценную цифровизацию региона, что, несомненно, повысит качество жизни абонентов и даст дополнительное преимущество экономике округа», – отмечает генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

«Сегодня мы стали на шаг ближе к тому, чтобы обеспечить Чукотку высокоскоростным интернетом через оптоволоконные линии. Цифровизация региона в наших арктических условиях – это не только быстрый интернет, но и безопасность жителей, развитие автономных производств, цифровых технологий в сельском хозяйстве. Соглашение с «Мегафоном» позволит работать эффективнее и вместе с компанией решать задачи, направленные на улучшение качества жизни в Чукотском АО», – говорит губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

Подводная линия связи из Европы в Азию Arctic Connect пройдет по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Она свяжет континенты, на которых проживает 85% населения, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит⁄с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятиям топливно‑энергетического комплекса.

В ноябре 2020 года завершился первый этап морских исследований в рамках проекта. Наблюдения проводились на участках трассы будущей линии связи в акватории шести морей. Второй этап исследований пройдет летом 2021 года и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Проект прошел экологическую экспертизу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, подтвердившую безопасность работ.

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