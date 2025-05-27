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Правительство Чукотского автономного округа Губернатор Чукотского округа
УПОМИНАНИЯ
Правительство Чукотского автономного округа и организации, системы, технологии, персоны:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
|Копин Роман 7 6
|Никифоров Николай 1136 3
|Орловский Виктор 390 3
|Хайруллин Айрат 107 2
|Ципорин Павел 102 2
|Рымар Максим 50 2
|Догадин Александр 5 2
|Жданов Андрей 8 2
|Экшенгер Наталья 24 2
|Хитрова Елена 12 2
|Кузнецов Владислав 4 2
|Иванов Олег 145 1
|Орлов Алексей 20 1
|Калугин Сергей 168 1
|Потанин Владимир 66 1
|Лысенко Эдуард 310 1
|Вермишян Геворк 63 1
|Осипова Александра 18 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Бондаренко Михаил 55 1
|Рудзевич Мария 36 1
|Вольфсон Игорь 16 1
|Степанов Николай 13 1
|Киселев Николай 15 1
|Разумовский Дмитрий 123 1
|Мироненко Дмитрий 7 1
|Гущин Юрий 11 1
|Майнина Кристина 18 1
|Мирошников Евгений 7 1
|Албычев Кирилл 8 1
|Плиев Муса 5 1
|Боленков Андрей 1 1
|Карамышева Динара 1 1
|Суворов Венедикт 3 1
|Толпейкин Денис 7 1
|Муттерперл Михаил 22 1
|Греф Герман 431 1
|Посаженников Андрей 5 1
|Путин Владимир 3250 1
|Шувалов Игорь 85 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 315 1
|ТВ-Новости АНО 7 1
|Ведомости 1085 1
|ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 2
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3312 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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