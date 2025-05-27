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Правительство Чукотского автономного округа Губернатор Чукотского округа

Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа

УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 «МегаФон» впервые запустил 4G в чукотском селе Омолон 1
19.04.2025 Дмитрий Григоренко: Сложные инвестиционные проекты невозможны без участия государства 1
16.07.2024 «Школу 21» открыли в Анадыре 1
03.03.2021 РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке 1
09.02.2021 «Ростелеком» обеспечил тепловизорами школы Чукотки 1
05.02.2021 «Мегафон» и Чукотка будут сотрудничать в рамках Arctic Connect 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 1
06.11.2020 Интеллектуальный голосовой робот-помощник МТС помогает жителям Чукотки бороться с короновирусом 1
19.08.2020 Стоимость 1 ГБ трафика на Чукотке снизилась почти вдвое 2
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 1
11.04.2019 Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
25.09.2017 Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету 1
24.07.2017 «Ростелеком» переведет в электронный вид государственную экспертизу на Чукотке 1
09.03.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2017 года 1
15.07.2016 «Ростелеком» поддержит электронное правительство на Чукотке 1
17.02.2016 В Минкомсвязи РФ подписаны очередные трехсторонние соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи 1
18.12.2015 Минкомсвязи и Чукотка подписали соглашение, направленное на устранение цифрового неравенства в регионе 1
01.09.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2015 г. 2
06.11.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за октябрь 2014 г. 1
01.10.2014 Законодательство в ИКТ: новое в сентябре 2014 1
13.12.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2012 года 1
18.09.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: август 2012 года 1
22.11.2007 "Чукча в Большом Городе" в печати 1
22.10.2007 "Чукча в Большом Городе" в разработке 1
30.05.2007 Гренландцы просят увеличить квоты на добычу китов 1

Публикаций - 26, упоминаний - 28

Правительство Чукотского автономного округа и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9955 8
МегаФон 9323 3
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13291 2
Бука - Buka Entertaiment 482 2
AeroHills 2 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8911 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 575 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 395 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 373 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 4
Кубанская библиотека 1 1
ЦИАН - CIAN 148 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 522 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1030 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 181 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 271 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 944 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6092 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12104 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5076 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2591 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2824 5
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 5
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 52 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1241 3
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 158 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2756 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 3
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 3
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 289 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 2
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 78 2
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 49 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 2
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 87 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4432 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2983 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 2
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 2
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 51 2
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 2
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 56 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 2
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 67 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 155 2
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 44 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 205 2
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 38 2
Администрация Краснодарского края 61 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4980 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 18
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Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 177 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1465 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5465 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2803 3
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 407 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3307 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 300 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 2
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ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 19 1
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ЕФРТ - Единый Федеральный реестр туроператоров 4 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3565 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1301 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6569 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4147 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6001 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11150 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9182 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6181 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 575 2
Quality of Life - Качество жизни 34 2
Паспорт - Паспортные данные 2604 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6017 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14184 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5737 2
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 424 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 315 1
ТВ-Новости АНО 7 1
Ведомости 1085 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3312 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 55 1
Школа цифровых технологий 13 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 92 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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