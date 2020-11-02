Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам

Зарплата региональных ИТ-руководителей в 2019 г. в среднем составляла ₽267 тыс. в месяц. Средние доходы семьи в целом (с учетом доходов супруги или супруга) выросли по сравнению с 2018 г. на 22% до ₽376 тыс. в месяц. Доходы семьи «самого богатого» регионального ИТ-руководителя больше доходов «самого бедного» почти в 100 раз.



Сколько зарабатывают региональные ИТ-руководители

CNews проанализировал сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г., размещенные на сайтах региональных ведомств. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции».

В рейтинге участвуют представители 65 регионов. Декларации руководителей, ответственных за цифровизацию еще 19 регионов, обнаружить не удалось. Причины разные. В некоторых регионах они начали работать только в 2020 г. и, видимо, по этой причине их декларации за 2019 г. не были обнародованы. Есть и регионы, где декларации если и выложены в открытом доступе, то так надежно запрятаны в недрах региональных порталов, что обнаружить их практически невозможно. Тем не менее, в этом году в рейтинге значительно больше участников — по итогам 2018 г. не удалось обнаружить данные о доходах ИТ-руководителей примерно половины регионов.

Средний доход региональных ИТ-руководителей в 2019 г. по сравнению с 2018 г. почти не изменился и составил ₽3,2 млн в год, то есть около ₽267 тыс. в месяц. Средние доходы семьи в целом (с учетом доходов супруги или супруга) в 2019 г. выросли на 22% до ₽4,5 млн в год (₽3,7 млн в 2018 г.) или ₽376 тыс. в месяц (₽308 тыс. в 2018 г.). Доходы семьи «самого богатого» регионального ИТ-руководителя больше доходов «самого бедного» почти в 100 раз.

Интересно, что прямой связи между региональными ИТ-бюджетами и зарплатой руководителей распоряжающихся ими ведомств не наблюдается.

Региональные ИТ-чиновники с самыми высокими доходами Подготовлено CNews Analytics

по данным деклараций за 2019 г. 1 Александр Догадин директор департамента информатизации и связи,

Ярославская область 2 Айрат Хайруллин * министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи,

Республика Татарстан 3 Максим Рымар министр государственного управления, ИТ и связи,

Московская область 4 Павел Ципорин директор департамента ИТ и цифрового развития,

Ханты-Мансийский АО - Югра 5 Денис Толпейкин министр цифрового развития и связи,

Оренбургская область 6 Эдуард Лысенко министр, директор департамента ИТ,

Москва 7 Дмитрий Разумовский министр цифрового развития,

Калужская область 8 Мария Рудзевич директор департамента информатизации,

Тюменская область 9 Кирилл Албычев директор департамента ИТ и связи,

Ямало-Ненецкий АО 10 Андрей Жданов начальник отдела специальной документальной связи и защиты информации Управления специальных программ,

Чукотский АО * — с учетом дохода от продажи недвижимого имущества

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Первая пятерка

Больше всех в 2019 г. заработала семья Александра Догадина, директора департамента информатизации и связи Ярославской области. Доходы семьи составили ₽32,1 млн, из которых ₽2,5 млн — зарплата чиновника, а ₽29,6 млн — доходы его супруги. В 2018 г. Александр Догадин также занимал первое место в рейтинге, но тогда основным кормильцем в семье был он, а его супруга задекларировала только ₽190 тыс. рублей. Как пояснил CNews Александр Догадин, до перехода на госслужбу он долгое время проработал в компании «Ростелеком». После того, как он стал руководителем департамента информатизации, во избежание конфликта интересов, акции оператора были переданы супруге, а затем проданы. Вместо них семья приобрела акции другой компании.

На втором месте по итогам 2019 г. министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин — доходы его семьи составили ₽27,4 млн. Как сказано в декларации, они получены, в том числе, благодаря продаже недвижимого имущества. Айрат Хайруллин в 2015–2019 гг. был главой Альметьевского муниципального района, а в Минцифры Татарстана пришел в сентябре 2019 г. В прошлогоднем рейтинге CNews чиновник не участвовал.

Третье место, как и в прошлом году, у Максима Рымара, министра государственного управления, ИТ и связи Московской области. Доходы его семьи составили ₽12,4 млн, из которых ₽9 млн заработал чиновник и ₽3,4 млн — его супруга. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году (₽6,4 млн). CNews отправил запрос о причинах такого роста доходов министра в пресс-службу ведомства.

На четвертом месте Павел Ципорин, директор департамента ИТ и цифрового развития Ханты-Мансийского АО — Югра. Он и его супруга вносят примерно одинаковый вклад в семейный бюджет. В 2019 г. доходы его семьи составили ₽11,7 млн против ₽5,4 млн в 2018 г. — они увеличились благодаря супруге чиновника.

На пятом Денис Толпейкин, министр цифрового развития и связи Оренбургской области. До перехода на госслужбу он работал в финансовой сфере. В июле 2019 г. был назначен и.о. директора департамента информационных технологий, а с декабря 2019 г. является министром цифрового развития и связи Оренбургской области. Доходы семьи чиновника в 2019 г. ₽11,6 млн, в том числе ₽7,1 млн заработал он сам.

Вторая пятерка

Вторую пятерку рейтинга региональных ИТ-руководителей возглавляет Эдуард Лысенко, министр, директор департамента ИТ правительства Москвы — он заработал ₽11,3 млн. Эдуард Лысенко пришел в московский ДИТ в ноябре 2016 г. на должность заместителя руководителя и занимался ведомственной информатизацией и взаимодействием с федеральными органами власти. В апреле 2018 г. он стал первым заместителем руководителя ДИТ, а в сентябре 2018 г. — министром правительства Москвы и руководителем ДИТ Москвы. В прошлом году CNews не удалось найти в открытых источниках данные о его доходах.

На седьмом месте Дмитрий Разумовский, министр цифрового развития Калужской области (доходы семьи ₽9,6 млн). Он также не участвовал в прошлогоднем рейтинге. В 2016 — 2018 гг. он руководил Министерством экономического развития области, затем перешел на муниципальный уровень, возглавив руководство города Калуги, но в конце 2019 г. вернулся в региональное правительство в качестве заместителя губернатора и руководителя Минцифры Калужской области.

Восьмое место у Марии Рудзевич, директора департамента информатизации Тюменской области. В 2019 г. она и ее супруг задекларировали ₽7,9 млн против ₽7,3 млн в 2018 г., однако войти в топ-5 ей не удалось — более успешные коллеги заставили Марию Рудзевич переместиться со 2-го на 7-е место рейтинга.

Девятое место занимает Кирилл Албычев, директор департамента ИТ и связи Ямало-Ненецкого АО (₽7,4 млн). Он также впервые участвует в рейтинге самых богатых региональных ИТ-руководителей. Кирилл Албычев был назначен на эту должность в конце ноября 2018 г. По информации из открытых источников, до этого он работал в коммерческих структурах, а карьеру госслужащего начал в департаменте экономики ЯНАО, где работал над созданием электронного правительства. В 2011 г. по 2018 г. Кирилл Албычев возглавлял МФЦ.

Замыкает топ-10 Андрей Жданов, начальник отдела специальной документальной связи и защиты информации Управления специальных программ Чукотского АО. Доходы его семьи в 2019 г. составили ₽6,6 млн. По сравнению с прошлым годом они мало изменились (₽5,96 млн). Больше половины этой суммы по-прежнему вносит в семейный бюджет супруга чиновника.

Доходы региональных ИТ-руководителей в 2019 г.

№ 2019 № 2018 ФИО Должность Регион Доходы, руб Доходы супруга, руб Доходы семьи, руб 1 1 Александр Догадин директор департамента информатизации и связи Ярославская область 2 474 385,28 29 611 311,30 32 085 696,58 2 — Айрат Хайруллин* министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республика Татарстан 27 402 976,89 600,00 27 403 576,89 3 3 Максим Рымар министр государственного управления, ИТ и связи Московская область 8 996 217,18 3 353 978,61 12 350 195,79 4 6 Павел Ципорин директор департамента ИТ и цифрового развития Ханты-Мансийский АО - Югра 5 752 441,67 5 988 319,31 11 740 760,98 5 — Денис Толпейкин министр цифрового развития и связи Оренбургская область 7 074 010,51 4 572 716,00 11 646 726,51 6 — Эдуард Лысенко министр, директор департамента ИТ Москва 11 300 000,00 11 300 000,00 7 — Дмитрий Разумовский министр цифрового развития Калужская область 5 123 921,61 4 503 877,00 9 627 798,61 8 2 Мария Рудзевич директор департамента информатизации Тюменская область 5 022 974,55 2 885 527,63 7 908 502,18 9 — Кирилл Албычев директор департамента ИТ и связи Ямало-Ненецкий АО 7 419 947,87 7 419 947,87 10 4 Андрей Жданов начальник отдела специальной документальной связи и защиты информации Управления специальных программ Чукотский АО 2 906 328,62 3 698 364,91 6 604 693,53 11 5 Сергей Ефимов министр ИТ, связи и средств массовой информации Нижегородская область 3 503 259,17 2 823 841,46 6 327 100,63 12 24 Анатолий Дюбанов министр информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирская область 6 215 701,46 6 215 701,46 13 — Александр Снегирев министер цифрового и технологического развития Сахалинская область 5 709 542,27 342 874,96 6 052 417,23 14 — Анатолий Якутин начальник управления информатизации Липецкая область 5 860 436,00 5 860 436,00 15 — Андрей Посаженников министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омская область 5 130 890,90 600 948,57 5 731 839,47 16 11 Ярослав Раков министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульская область 5 175 170,80 237 834,39 5 413 005,19 17 21 Герман Лопаткин министр ИТ и связи Ростовская область 2 662 861,27 2 063 521,94 4 726 383,21 18 17 Дмитрий Проскурин руководитель департамента цифрового развития Воронежская область 3 842 229,69 557 971,32 4 400 201,01 19 22 Игорь Никитин ** министр информационного развития и связи Пермский край 4 126 232,18 4 126 232,18 20 16 Виктория Кузнецова председатель комитета цифрового развития Ленинградская область 3 205 170,09 916 419,99 4 121 590,08 21 — Павел Окладников министр связи и ИТ Архангельская область 3 704 526,53 268 285,94 3 972 812,47 22 23 Евгений Зрюмов министр цифрового развития и связи Алтайский край 3 149 985,90 650 443,72 3 800 429,62 23 25 Денис Матвеев начальник управления цифрового развития и связи Псковская область 1 616 796,74 2 143 042,04 3 759 838,78 24 — Вадим Рыскаль министр цифровых технологий и связи Калининградская область 1 506 974,08 2 173 297,92 3 680 272,00 25 20 Анатолий Семенов министр инноваций, цифрового развития и ИКТ Республика Саха (Якутия) 3 218 491,91 408 000,00 3 626 491,91 26 28 Евгений Мирошников начальник департамента цифрового развития Белгородская область 3 333 622,65 285 732,31 3 619 354,96 27 18 Дмитрий Мироненко руководитель департамента ИТ и связи Магаданская область 2 473 287,33 1 127 458,39 3 600 745,72 28 — Екатерина Кузьмина председатель государственного комитета цифрового развития и связи Республика Хакасия 2 894 425,93 565 257,31 3 459 683,24 29 — Сергей Снегирев министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Республика Дагестан 3 375 339,28 3 375 339,28 30 — Елена Щербакова директор департамента государственных и муниципальных услуг, ИТ, связи и документооборота Тамбовская область 1 527 633,47 1 824 339,78 3 351 973,25 31 26 Валерий Иващенко начальник департамента развития информационного общества Ивановская область 1 894 612,79 1 241 883,98 3 136 496,77 32 — Александр Пилипенко член правительства - руководитель департамента ИТ Орловская область 2 259 912,15 843 137,02 3 103 049,17 33 — Сергей Торбин глава комитета ИТ Волгоградская область 3 048 587,00 3 048 587,00 34 19 Станислав Казарин председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербург 2 691 642,71 2 691 642,71 35 27 Александр Курдюков начальник управления информатизации Амурская область 2 104 739,27 478 612,35 2 583 351,62 36 35 Кристина Майнина начальник управления цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы Республика Коми 1 801 868,54 692 319,76 2 494 188,30 37 — Евгений Юшков руководитель департамента информатизации и связи Краснодарский край 1 846 625,00 551 218,00 2 397 843,00 38 30 Николай Распопин министр цифрового развития Красноярский край 2 224 908,18 153 964,86 2 378 873,04 39 — Ирина Просвирякова председатель комитета ИТ и телекоммуникаций Вологодская область 1 832 219,15 540 000,00 2 372 219,15 40 31 Михаил Ерохин директор департамента экономического развития Брянская область 2 152 320,16 93 680,56 2 246 000,72 41 — Заурбек Шу министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республика Адыгея 2 245 480,03 175 379,56 2 245 480,03 42 — Александра Осипова начальник главного управления информатизации и связи Севастополь 2 220 231,42 2 220 231,42 43 — Екатерина Мальцева начальник управления межведомственного взаимодействия и ИТ Министерства экономического развития Иркутская область 1 195 427,80 975 451,12 2 170 878,92 44 34 Тимур Меджитов министр информатизации и связи Удмуртская Республика 1 938 092,82 134 095,66 2 072 188,48 45 — Владимир Карпухин директор департамента по развитию цифровой экономики и ИКТ Новгородская область 1 495 363,52 576 796,53 2 072 160,05 46 — Дмитрий Калашников начальник отдела информационных систем и организации предоставления государственных услуг Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольский край 988 215,61 1 036 639,73 2 024 855,34 47 41 Юрий Палюх*** министр ИТ и связи Кировская область 1 776 688,70 167 170,85 1 943 859,55 48 15 Игорь Вольфсон министр информатизации и связи Республика Мордовия 1 779 716,54 57 163,51 1 836 880,05 49 — Александр Турлов и.о. директора департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томская область 1 177 781,40 633 181,79 1 810 963,19 50 43 Михаил Клименко председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций. Владимирская область 1 458 303,98 333 309,04 1 791 613,02 51 — Ислам Ашхотов министр цифрового развития Кабардино-Балкарская Республика 859 920,87 907 334,98 1 767 255,85 52 39 Юрий Гущин руководитель департамента информатизации и связи Свердловская область 1 590 392,33 119 340,11 1 709 732,44 53 — Марина Чанзан министр информатизации и связи Республика Тыва 1 709 488,00 1 709 488,00 54 — Николай Зонтов и.о. министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновская область 1 343 202,72 321 114,09 1 664 316,81 55 — Динара Карамышева начальник отдела технологий и проектов электронного правительства Минэкономразвития Астраханская область 473 663,52 1 161 337,27 1 635 000,79 56 — Виктор Веревкин и.о. председателя комитета цифрового развития и связи Курская область 1 337 080,23 107 402,62 1 444 482,85 57 40 Венедикт Суворов руководитель департамента информатизации и связи Республика Марий Эл 1 415 345,88 1 415 345,88 58 — Гульжан Фахрутдинова в.и.о. директора департамента ИТ и цифрового развития Курганская область 887 859,08 521 339,70 1 409 198,78 59 — Светлана Баринова заместитель министра экономического развития Саратовская область 1 137 307,62 1 137 307,62 60 44 Дмитрий Диденко начальник управления цифрового развития Костромская область 941 091,71 134 247,82 1 075 339,53 61 42 Светлана Кованева председатель комитета ИТ и связи Еврейская АО 1 024 857,39 1 024 857,39 62 — Виктор Егоров начальник департамента ИТ Смоленская область 505 650,80 347 768,50 853 419,30 63 — Алан Салбиев руководитель управления по ИТ и связи Республика Северная Осетия (Алания) 738 365,73 70 594,27 808 960,00 64 — Муса Плиев и.о. министра транспорта, энергетики, связи и информатизации Республика Ингушетия 429 158,85 362 620,00 791 778,85 65 — Николай Степанов замминистра экономического развития и имущественных отношений Республика Алтай 166 288,10 158 217,11 324 505,21

Источник: CNews Analytics, 2020 * — с учетом дохода от продажи недвижимого имущества

** — с учетом иных доходов

*** — занимал должность до 2020 г.



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