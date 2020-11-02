Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам
Зарплата региональных ИТ-руководителей в 2019 г. в среднем составляла ₽267 тыс. в месяц. Средние доходы семьи в целом (с учетом доходов супруги или супруга) выросли по сравнению с 2018 г. на 22% до ₽376 тыс. в месяц. Доходы семьи «самого богатого» регионального ИТ-руководителя больше доходов «самого бедного» почти в 100 раз.
Сколько зарабатывают региональные ИТ-руководители
CNews проанализировал сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г., размещенные на сайтах региональных ведомств. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции».
В рейтинге участвуют представители 65 регионов. Декларации руководителей, ответственных за цифровизацию еще 19 регионов, обнаружить не удалось. Причины разные. В некоторых регионах они начали работать только в 2020 г. и, видимо, по этой причине их декларации за 2019 г. не были обнародованы. Есть и регионы, где декларации если и выложены в открытом доступе, то так надежно запрятаны в недрах региональных порталов, что обнаружить их практически невозможно. Тем не менее, в этом году в рейтинге значительно больше участников — по итогам 2018 г. не удалось обнаружить данные о доходах ИТ-руководителей примерно половины регионов.
Средний доход региональных ИТ-руководителей в 2019 г. по сравнению с 2018 г. почти не изменился и составил ₽3,2 млн в год, то есть около ₽267 тыс. в месяц. Средние доходы семьи в целом (с учетом доходов супруги или супруга) в 2019 г. выросли на 22% до ₽4,5 млн в год (₽3,7 млн в 2018 г.) или ₽376 тыс. в месяц (₽308 тыс. в 2018 г.). Доходы семьи «самого богатого» регионального ИТ-руководителя больше доходов «самого бедного» почти в 100 раз.
Интересно, что прямой связи между региональными ИТ-бюджетами и зарплатой руководителей распоряжающихся ими ведомств не наблюдается.
Региональные ИТ-чиновники с самыми высокими доходами
Подготовлено CNews Analytics
по данным деклараций за 2019 г.
Александр Догадин
директор департамента информатизации и связи,
Ярославская область
Айрат Хайруллин *
министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи,
Республика Татарстан
Максим Рымар
министр государственного управления, ИТ и связи,
Московская область
Павел Ципорин
директор департамента ИТ и цифрового развития,
Ханты-Мансийский АО - Югра
Денис Толпейкин
министр цифрового развития и связи,
Оренбургская область
Эдуард Лысенко
министр, директор департамента ИТ,
Москва
Дмитрий Разумовский
министр цифрового развития,
Калужская область
Мария Рудзевич
директор департамента информатизации,
Тюменская область
Кирилл Албычев
директор департамента ИТ и связи,
Ямало-Ненецкий АО
Андрей Жданов
начальник отдела специальной документальной связи и защиты информации Управления специальных программ,
Чукотский АО
Первая пятерка
Больше всех в 2019 г. заработала семья Александра Догадина, директора департамента информатизации и связи Ярославской области. Доходы семьи составили ₽32,1 млн, из которых ₽2,5 млн — зарплата чиновника, а ₽29,6 млн — доходы его супруги. В 2018 г. Александр Догадин также занимал первое место в рейтинге, но тогда основным кормильцем в семье был он, а его супруга задекларировала только ₽190 тыс. рублей. Как пояснил CNews Александр Догадин, до перехода на госслужбу он долгое время проработал в компании «Ростелеком». После того, как он стал руководителем департамента информатизации, во избежание конфликта интересов, акции оператора были переданы супруге, а затем проданы. Вместо них семья приобрела акции другой компании.
На втором месте по итогам 2019 г. министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин — доходы его семьи составили ₽27,4 млн. Как сказано в декларации, они получены, в том числе, благодаря продаже недвижимого имущества. Айрат Хайруллин в 2015–2019 гг. был главой Альметьевского муниципального района, а в Минцифры Татарстана пришел в сентябре 2019 г. В прошлогоднем рейтинге CNews чиновник не участвовал.
Третье место, как и в прошлом году, у Максима Рымара, министра государственного управления, ИТ и связи Московской области. Доходы его семьи составили ₽12,4 млн, из которых ₽9 млн заработал чиновник и ₽3,4 млн — его супруга. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году (₽6,4 млн). CNews отправил запрос о причинах такого роста доходов министра в пресс-службу ведомства.
На четвертом месте Павел Ципорин, директор департамента ИТ и цифрового развития Ханты-Мансийского АО — Югра. Он и его супруга вносят примерно одинаковый вклад в семейный бюджет. В 2019 г. доходы его семьи составили ₽11,7 млн против ₽5,4 млн в 2018 г. — они увеличились благодаря супруге чиновника.
На пятом Денис Толпейкин, министр цифрового развития и связи Оренбургской области. До перехода на госслужбу он работал в финансовой сфере. В июле 2019 г. был назначен и.о. директора департамента информационных технологий, а с декабря 2019 г. является министром цифрового развития и связи Оренбургской области. Доходы семьи чиновника в 2019 г. ₽11,6 млн, в том числе ₽7,1 млн заработал он сам.
Вторая пятерка
Вторую пятерку рейтинга региональных ИТ-руководителей возглавляет Эдуард Лысенко, министр, директор департамента ИТ правительства Москвы — он заработал ₽11,3 млн. Эдуард Лысенко пришел в московский ДИТ в ноябре 2016 г. на должность заместителя руководителя и занимался ведомственной информатизацией и взаимодействием с федеральными органами власти. В апреле 2018 г. он стал первым заместителем руководителя ДИТ, а в сентябре 2018 г. — министром правительства Москвы и руководителем ДИТ Москвы. В прошлом году CNews не удалось найти в открытых источниках данные о его доходах.
На седьмом месте Дмитрий Разумовский, министр цифрового развития Калужской области (доходы семьи ₽9,6 млн). Он также не участвовал в прошлогоднем рейтинге. В 2016 — 2018 гг. он руководил Министерством экономического развития области, затем перешел на муниципальный уровень, возглавив руководство города Калуги, но в конце 2019 г. вернулся в региональное правительство в качестве заместителя губернатора и руководителя Минцифры Калужской области.
Восьмое место у Марии Рудзевич, директора департамента информатизации Тюменской области. В 2019 г. она и ее супруг задекларировали ₽7,9 млн против ₽7,3 млн в 2018 г., однако войти в топ-5 ей не удалось — более успешные коллеги заставили Марию Рудзевич переместиться со 2-го на 7-е место рейтинга.
Девятое место занимает Кирилл Албычев, директор департамента ИТ и связи Ямало-Ненецкого АО (₽7,4 млн). Он также впервые участвует в рейтинге самых богатых региональных ИТ-руководителей. Кирилл Албычев был назначен на эту должность в конце ноября 2018 г. По информации из открытых источников, до этого он работал в коммерческих структурах, а карьеру госслужащего начал в департаменте экономики ЯНАО, где работал над созданием электронного правительства. В 2011 г. по 2018 г. Кирилл Албычев возглавлял МФЦ.
Замыкает топ-10 Андрей Жданов, начальник отдела специальной документальной связи и защиты информации Управления специальных программ Чукотского АО. Доходы его семьи в 2019 г. составили ₽6,6 млн. По сравнению с прошлым годом они мало изменились (₽5,96 млн). Больше половины этой суммы по-прежнему вносит в семейный бюджет супруга чиновника.
Доходы региональных ИТ-руководителей в 2019 г.
|№ 2019
|№ 2018
|ФИО
|Должность
|Регион
|Доходы, руб
|Доходы супруга, руб
|Доходы семьи, руб
|1
|1
|Александр Догадин
|директор департамента информатизации и связи
|Ярославская область
|2 474 385,28
|29 611 311,30
|32 085 696,58
|2
|—
|Айрат Хайруллин*
|министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи
|Республика Татарстан
|27 402 976,89
|600,00
|27 403 576,89
|3
|3
|Максим Рымар
|министр государственного управления, ИТ и связи
|Московская область
|8 996 217,18
|3 353 978,61
|12 350 195,79
|4
|6
|Павел Ципорин
|директор департамента ИТ и цифрового развития
|Ханты-Мансийский АО - Югра
|5 752 441,67
|5 988 319,31
|11 740 760,98
|5
|—
|Денис Толпейкин
|министр цифрового развития и связи
|Оренбургская область
|7 074 010,51
|4 572 716,00
|11 646 726,51
|6
|—
|Эдуард Лысенко
|министр, директор департамента ИТ
|Москва
|11 300 000,00
|11 300 000,00
|7
|—
|Дмитрий Разумовский
|министр цифрового развития
|Калужская область
|5 123 921,61
|4 503 877,00
|9 627 798,61
|8
|2
|Мария Рудзевич
|директор департамента информатизации
|Тюменская область
|5 022 974,55
|2 885 527,63
|7 908 502,18
|9
|—
|Кирилл Албычев
|директор департамента ИТ и связи
|Ямало-Ненецкий АО
|7 419 947,87
|7 419 947,87
|10
|4
|Андрей Жданов
|начальник отдела специальной документальной связи и защиты информации Управления специальных программ
|Чукотский АО
|2 906 328,62
|3 698 364,91
|6 604 693,53
|11
|5
|Сергей Ефимов
|министр ИТ, связи и средств массовой информации
|Нижегородская область
|3 503 259,17
|2 823 841,46
|6 327 100,63
|12
|24
|Анатолий Дюбанов
|министр информатизации и развития телекоммуникационных технологий
|Новосибирская область
|6 215 701,46
|6 215 701,46
|13
|—
|Александр Снегирев
|министер цифрового и технологического развития
|Сахалинская область
|5 709 542,27
|342 874,96
|6 052 417,23
|14
|—
|Анатолий Якутин
|начальник управления информатизации
|Липецкая область
|5 860 436,00
|5 860 436,00
|15
|—
|Андрей Посаженников
|министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития
|Омская область
|5 130 890,90
|600 948,57
|5 731 839,47
|16
|11
|Ярослав Раков
|министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления
|Тульская область
|5 175 170,80
|237 834,39
|5 413 005,19
|17
|21
|Герман Лопаткин
|министр ИТ и связи
|Ростовская область
|2 662 861,27
|2 063 521,94
|4 726 383,21
|18
|17
|Дмитрий Проскурин
|руководитель департамента цифрового развития
|Воронежская область
|3 842 229,69
|557 971,32
|4 400 201,01
|19
|22
|Игорь Никитин **
|министр информационного развития и связи
|Пермский край
|4 126 232,18
|4 126 232,18
|20
|16
|Виктория Кузнецова
|председатель комитета цифрового развития
|Ленинградская область
|3 205 170,09
|916 419,99
|4 121 590,08
|21
|—
|Павел Окладников
|министр связи и ИТ
|Архангельская область
|3 704 526,53
|268 285,94
|3 972 812,47
|22
|23
|Евгений Зрюмов
|министр цифрового развития и связи
|Алтайский край
|3 149 985,90
|650 443,72
|3 800 429,62
|23
|25
|Денис Матвеев
|начальник управления цифрового развития и связи
|Псковская область
|1 616 796,74
|2 143 042,04
|3 759 838,78
|24
|—
|Вадим Рыскаль
|министр цифровых технологий и связи
|Калининградская область
|1 506 974,08
|2 173 297,92
|3 680 272,00
|25
|20
|Анатолий Семенов
|министр инноваций, цифрового развития и ИКТ
|Республика Саха (Якутия)
|3 218 491,91
|408 000,00
|3 626 491,91
|26
|28
|Евгений Мирошников
|начальник департамента цифрового развития
|Белгородская область
|3 333 622,65
|285 732,31
|3 619 354,96
|27
|18
|Дмитрий Мироненко
|руководитель департамента ИТ и связи
|Магаданская область
|2 473 287,33
|1 127 458,39
|3 600 745,72
|28
|—
|Екатерина Кузьмина
|председатель государственного комитета цифрового развития и связи
|Республика Хакасия
|2 894 425,93
|565 257,31
|3 459 683,24
|29
|—
|Сергей Снегирев
|министр информатизации, связи и массовых коммуникаций
|Республика Дагестан
|3 375 339,28
|3 375 339,28
|30
|—
|Елена Щербакова
|директор департамента государственных и муниципальных услуг, ИТ, связи и документооборота
|Тамбовская область
|1 527 633,47
|1 824 339,78
|3 351 973,25
|31
|26
|Валерий Иващенко
|начальник департамента развития информационного общества
|Ивановская область
|1 894 612,79
|1 241 883,98
|3 136 496,77
|32
|—
|Александр Пилипенко
|член правительства - руководитель департамента ИТ
|Орловская область
|2 259 912,15
|843 137,02
|3 103 049,17
|33
|—
|Сергей Торбин
|глава комитета ИТ
|Волгоградская область
|3 048 587,00
|3 048 587,00
|34
|19
|Станислав Казарин
|председатель комитета по информатизации и связи
|Санкт-Петербург
|2 691 642,71
|2 691 642,71
|35
|27
|Александр Курдюков
|начальник управления информатизации
|Амурская область
|2 104 739,27
|478 612,35
|2 583 351,62
|36
|35
|Кристина Майнина
|начальник управления цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы
|Республика Коми
|1 801 868,54
|692 319,76
|2 494 188,30
|37
|—
|Евгений Юшков
|руководитель департамента информатизации и связи
|Краснодарский край
|1 846 625,00
|551 218,00
|2 397 843,00
|38
|30
|Николай Распопин
|министр цифрового развития
|Красноярский край
|2 224 908,18
|153 964,86
|2 378 873,04
|39
|—
|Ирина Просвирякова
|председатель комитета ИТ и телекоммуникаций
|Вологодская область
|1 832 219,15
|540 000,00
|2 372 219,15
|40
|31
|Михаил Ерохин
|директор департамента экономического развития
|Брянская область
|2 152 320,16
|93 680,56
|2 246 000,72
|41
|—
|Заурбек Шу
|министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий
|Республика Адыгея
|2 245 480,03
|175 379,56
|2 245 480,03
|42
|—
|Александра Осипова
|начальник главного управления информатизации и связи
|Севастополь
|2 220 231,42
|2 220 231,42
|43
|—
|Екатерина Мальцева
|начальник управления межведомственного взаимодействия и ИТ Министерства экономического развития
|Иркутская область
|1 195 427,80
|975 451,12
|2 170 878,92
|44
|34
|Тимур Меджитов
|министр информатизации и связи
|Удмуртская Республика
|1 938 092,82
|134 095,66
|2 072 188,48
|45
|—
|Владимир Карпухин
|директор департамента по развитию цифровой экономики и ИКТ
|Новгородская область
|1 495 363,52
|576 796,53
|2 072 160,05
|46
|—
|Дмитрий Калашников
|начальник отдела информационных систем и организации предоставления государственных услуг Министерства энергетики, промышленности и связи
|Ставропольский край
|988 215,61
|1 036 639,73
|2 024 855,34
|47
|41
|Юрий Палюх***
|министр ИТ и связи
|Кировская область
|1 776 688,70
|167 170,85
|1 943 859,55
|48
|15
|Игорь Вольфсон
|министр информатизации и связи
|Республика Мордовия
|1 779 716,54
|57 163,51
|1 836 880,05
|49
|—
|Александр Турлов
|и.о. директора департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности
|Томская область
|1 177 781,40
|633 181,79
|1 810 963,19
|50
|43
|Михаил Клименко
|председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций.
|Владимирская область
|1 458 303,98
|333 309,04
|1 791 613,02
|51
|—
|Ислам Ашхотов
|министр цифрового развития
|Кабардино-Балкарская Республика
|859 920,87
|907 334,98
|1 767 255,85
|52
|39
|Юрий Гущин
|руководитель департамента информатизации и связи
|Свердловская область
|1 590 392,33
|119 340,11
|1 709 732,44
|53
|—
|Марина Чанзан
|министр информатизации и связи
|Республика Тыва
|1 709 488,00
|1 709 488,00
|54
|—
|Николай Зонтов
|и.о. министра цифровой экономики и конкуренции
|Ульяновская область
|1 343 202,72
|321 114,09
|1 664 316,81
|55
|—
|Динара Карамышева
|начальник отдела технологий и проектов электронного правительства Минэкономразвития
|Астраханская область
|473 663,52
|1 161 337,27
|1 635 000,79
|56
|—
|Виктор Веревкин
|и.о. председателя комитета цифрового развития и связи
|Курская область
|1 337 080,23
|107 402,62
|1 444 482,85
|57
|40
|Венедикт Суворов
|руководитель департамента информатизации и связи
|Республика Марий Эл
|1 415 345,88
|1 415 345,88
|58
|—
|Гульжан Фахрутдинова
|в.и.о. директора департамента ИТ и цифрового развития
|Курганская область
|887 859,08
|521 339,70
|1 409 198,78
|59
|—
|Светлана Баринова
|заместитель министра экономического развития
|Саратовская область
|1 137 307,62
|1 137 307,62
|60
|44
|Дмитрий Диденко
|начальник управления цифрового развития
|Костромская область
|941 091,71
|134 247,82
|1 075 339,53
|61
|42
|Светлана Кованева
|председатель комитета ИТ и связи
|Еврейская АО
|1 024 857,39
|1 024 857,39
|62
|—
|Виктор Егоров
|начальник департамента ИТ
|Смоленская область
|505 650,80
|347 768,50
|853 419,30
|63
|—
|Алан Салбиев
|руководитель управления по ИТ и связи
|Республика Северная Осетия (Алания)
|738 365,73
|70 594,27
|808 960,00
|64
|—
|Муса Плиев
|и.о. министра транспорта, энергетики, связи и информатизации
|Республика Ингушетия
|429 158,85
|362 620,00
|791 778,85
|65
|—
|Николай Степанов
|замминистра экономического развития и имущественных отношений
|Республика Алтай
|166 288,10
|158 217,11
|324 505,21
Источник: CNews Analytics, 2020
* — с учетом дохода от продажи недвижимого имущества
** — с учетом иных доходов
*** — занимал должность до 2020 г.
Читайте также
Топ-75 федеральных ИТ-чиновников России по доходам
Топ-70 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями
ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг