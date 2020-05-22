Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть
CNews Analytics представляет очередной, ставший уже традиционным, рейтинг ИТ–расходов российских регионов. В 2020 г., согласно данным на март 2020 г., они намерены потратить на цифровизацию и внедрение ИТ около ₽212 млрд, что на 31% больше, чем в прошлом году. Драйвером роста региональных ИТ-бюджетов остается внедрение Единой государственной информационной системы здравоохранения. Однако изменение экономической ситуации может внести в эти планы существенные изменения.
Методика рейтинга
В текущем году основой рейтинга ИКТ-расходов российских регионов стали опубликованные в официальных источниках данные о региональных ИТ-бюджетах на 2020–2022 годы по состоянию на 20 марта 2020 года. Не секрет, что в течение года в этот документ будут вноситься изменения. На дату проведения исследования большая часть региональных ИТ-бюджетов еще находилась в том состоянии, в котором они были утверждены в конце 2019 года. Однако в некоторые из них уже были внесены коррективы, и они нашли отражение в рейтинге.
В целом, методика подсчета суммарного показателя ИКТ-расходов не изменилась. Он формируется как сумма бюджетов профильных министерств или департаментов, отвечающих за вопросы информатизации и цифровизации региона, затрат всех остальных региональных ведомств по статье «Связь и информатика», а также расходов на реализацию мероприятий в сфере ИКТ, таких как создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», «Безопасного города», подключение публичных библиотек к сети интернет, модернизация и сопровождение государственной информационной системы управления общественными финансами, перевод ведомств на использование единой системы бухгалтерского учета и т.д.
Суммарные ИКТ-расходы регионов России
Источник: CNews Analytics, 2020
Надо отметить, что во многих российских регионах появились профильные подразделения, отвечающие не просто за информатизацию и связь, а за цифровизацию органов государственной власти. В большинстве из них расходы на внедрение информационных технологий за все время составления рейтинга стали прописываться более четко, что заставляет предположить, что власти стали уделять этому вопросу больше внимания и осознали важность и эффективность использования технологических инноваций.
Амбициозные планы
Планы по информатизации российских регионов в 2020 году можно без преувеличения назвать амбициозными. По сравнению с 2019 годом суммарные затраты на ИКТ должны увеличиться на 31,6% и достигнуть ₽212,4 млрд. Основная причина та же, что и в прошлом году — финансирование создания цифрового контура здравоохранения на базе ЕГИСЗ. Именно на 2020 год, согласно паспорту национального проекта «Здравоохранение», в состав которого входит федеральный проект (ФП) «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ», приходится пик финансирования системы.
|№ в 2020 г.
|№ в 2019 г.
|Регион
|Расходы региона на ИКТ, ₽млн
|Динамика суммарных расходов на ИКТ 2020/2019, %
|Численность населения на 01.01.2020 г., млн человек
|Суммарные ИКТ-расходы на душу населения в 2020 г., ₽
|2020
|2019
|1
|1
|Москва
|82 468
|74 300,6
|11,0%
|12,4
|6 650,6
|2
|2
|Санкт-Петербург
|19 277
|14 877,2
|29,6%
|5,3
|3 637,2
|3
|3
|Московская область
|9 988,3
|9 096,1
|9,8%
|7,4
|1 349,8
|4
|16
|Краснодарский край
|5 360,7
|1 555,4
|244,7%
|5,6
|957,3
|5
|4
|Пермский край
|4 410,8
|3 620,9
|21,8%
|2,6
|1 696,5
|6
|6
|Новосибирская область
|3 473,9
|2 740,3
|26,8%
|2,8
|1 240,7
|7
|8
|Тюменская область
|3 381,1
|2 475,8
|36,6%
|1,5
|2 254,1
|8
|5
|Самарская область
|3 290,1
|2 961,2
|11,1%
|3,2
|1 028,2
|9
|7
|Свердловская область
|3 184,7
|2 738,7
|16,3%
|4,3
|740,6
|10
|9
|Республика Саха (Якутия)
|2 717,8
|2 359,9
|15,2%
|1
|2 717,8
Источник: CNews Analytics, 2020Перейти к полной таблице
Это не могло не найти отражения в суммарных показателях ИКТ-расходов регионов. Вообще, стремительное движение некоторых регионов вверх по ступеням рейтинга связано в основном с головокружительным ростом финансирования информатизации здравоохранения, а точнее, уже упомянутого цифрового контура ЕГИСЗ.
На долю десяти находящихся в начале рейтинга регионов приходится 64,7% всех региональных ИТ-расходов — меньше, чем в 2019 году (72,8%). Тройка лидеров остается незыблемой — это Москва (₽82,5 млрд), Санкт-Петербург (₽19,3 млрд) и Московская область (₽10 млрд). В 2020 году на 4 место с 16 в 2019 году взлетел Краснодарский край. Он вытеснил на 5 место Пермский край (₽4,4 млрд). На долю этих 5 субъектов РФ приходится ₽121,5 млрд или 57,2% всех региональных ИКТ-расходов.
Львиная доля ИКТ-бюджета Москвы сосредоточена в руках Департамента информационных технологий (ДИТ) — его бюджет на 2020 г. составляет ₽80,006 млрд. Большая часть этой суммы пойдет на реализацию госпрограммы «Развитие цифровой среды и инноваций» («Умный город») — 72,2 млрд руб. На втором месте госпрограмма «Безопасный город» — 6,5 млрд руб. На третьем месте госпрограмма «Развитие здравоохранения Москвы» — 0,4 млрд руб.
Бюджет Санкт-Петербургского Комитета по информатизации и связи (17 948,8 млрд) также является основным в региональных ИКТ-расходах. Кроме этого, значительные средства планируется выделить на внедрение ЕГИСЗ (₽767,9 млн) и Единой карты Петербуржца (₽291,2 млн) — за эти проекты отвечают другие региональные ведомства.
Доля расходов на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ в ИКТ-бюджетах регионов
|№
|Регион
|Расходы региона на ИКТ в 2020 г., ₽млн
|Расходы на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ в 2020 г., ₽млн
|Доля расходов на ЕГИСЗ в ИКТ-расходах 2020 г., %
|1
|Иркутская область
|876,7
|784,1
|89,0%
|2
|Брянская область
|586,4
|518,0
|88,0%
|Саратовская область
|929,7
|815,1
|88,0%
|3
|Ставропольский край
|1 107,8
|953,5
|86,0%
|4
|Республика Чувашия
|723,3
|569,1
|79,0%
|5
|Тверская область
|650,2
|481,2
|74,0%
|6
|Омская область
|1 031,1
|741,5
|72,0%
|7
|Республика Удмуртия
|837,8
|539,4
|64,0%
|Республика Башкортостан
|2 483,9
|1 594,1
|64,0%
|8
|Республика Дагестан
|1 991,5
|1 249,5
|63,0%
|9
|Ростовская область
|1 638,4
|1 014,7
|62,0%
|10
|Оренбургская область
|1 436,6
|767,6
|53,0%
|11
|Кемеровская область
|1 801,4
|854,3
|47,0%
|Республика Крым
|1 545,0
|720,4
|47,0%
|12
|Рязанская область
|923,5
|417,7
|45,0%
|Алтайский край
|1 359,2
|608,9
|45,0%
Источник: CNews Analytics, 2020
Московская область намерена направить значительные средства на программу «Цифровое Подмосковье» — ₽1650,8 млн. Также ₽2881,4 млн будет выделено на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).
В Краснодарском крае в 2020 году на реализацию проекта ЕГИСЗ планируется выделить ₽1528,2 млн — примерно столько же, сколько в 2019 году на все ИТ-проекты. Еще ₽1776,9 млн будет израсходовано на создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Топ-10 регионов по размеру ИКТ-бюджетов
|№ в 2020 г.
|№ в 2019 г.
|Регион
|Расходы региона на ИКТ, ₽млн
|Динамика суммарных расходов на ИКТ 2020/2019, %
|2020
|2019
|1
|1
|Москва
|82 468,0
|74 300,6
|11,0%
|2
|2
|Санкт-Петербург
|19 277,0
|14 877,2
|29,6%
|3
|3
|Московская область
|9 988,3
|9 096,1
|9,8%
|4
|16
|Краснодарский край
|5 360,7
|1 555,4
|244,7%
|5
|4
|Пермский край
|4 410,8
|3 620,9
|21,8%
|6
|6
|Новосибирская область
|3 473,9
|2 740,3
|26,8%
|7
|8
|Тюменская область
|3 381,1
|2 475,8
|36,6%
|8
|5
|Самарская область
|3 290,1
|2 961,2
|11,1%
|9
|7
|Свердловская область
|3 184,7
|2 738,7
|16,0%
|10
|9
|Республика Саха (Якутия)
|2 717,8
|2 359,9
|15,2%
Источник: CNews Analytics, 2020
«Сегодня наиболее емкие статьи расходов приходятся на 13 отраслей. Среди них цифровизация здравоохранения и образования, транспортной отрасли и ЖКХ, финансово-хозяйственной и закупочной деятельности, обеспечение работы центра обработки данных, поставки и внедрение средств защиты информации», — рассказывал в интервью CNews министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.
Самые маленькие ИКТ-бюджеты у Костромской (₽217,1 млн), Магаданской (₽259,3 млн) и Ивановской областей (₽262,7 млн). Бюджет лидера рейтинга — Москвы — превышает бюджет расположенной на 85 месте Костромской области в 380 раз (напомним, что в 2019 году этот показатель был 938 раз).
Топ-10 регионов по росту ИКТ-расходов
|№ в 2020 г.
|Регион
|Расходы региона на ИКТ, ₽млн
|Динамика суммарных расходов на ИКТ 2020/2019, %
|2020
|2019
|1
|Омская область
|1 031,1
|165
|524,9%
|2
|Рязанская область
|923,5
|168,5
|448,1%
|3
|Тверская область
|650,2
|121,3
|436,0%
|4
|Калининградская область
|1 698,8
|347
|389,6%
|5
|Алтайский край
|1 359,2
|278,9
|387,3%
|6
|Оренбургская область
|1 436,6
|348,6
|312,1%
|7
|Кемеровская область
|1 801,4
|437,9
|311,4%
|8
|Республика Чувашия
|723,3
|180
|301,8%
|9
|Краснодарский край
|5 360,7
|1 555,4
|244,7%
|10
|Амурская область
|717,6
|229,2
|213,1%
Источник: CNews Analytics, 2020
В списке лидеров роста ИКТ-расходов Омская область (+524,9% до ₽1031,1 млн, в том числе финансирование создания ЕГИСЗ ₽741,5 млн), Рязанская область (+448,1% до ₽923,5 млн, в том числе бюджет Министерства цифрового развития ₽308,1 млн, финансирование создания ЕГИСЗ ₽417,7 млн) и Тверская область (+436% до ₽650,2 млн, в том числе финансирование создания ЕГИСЗ ₽481,2 млн).
Каждому по потребностям
Лидерами по уровню ИКТ-расходов на душу населения по-прежнему остаются Ненецкий АО (₽12627,5), Чукотский АО (₽9262), Москва (₽6650,6), Ямало-Ненецкий АО (₽5291 руб) и Сахалинская область (₽3693,2). Во всех этих регионах, кроме Москвы, высокий уровень расходов обусловлен сложными климатическими условиями или особенностями географического положения. На этом фоне несколько странным выглядит отсутствие в десятке лидеров Камчатского края (₽1345,3).
Топ-10 регионов по уровню ИКТ-расходов на душу населения
|№
|№ в общем рейтинге 2020 г.
|Регион
|Расходы региона на ИКТ, ₽млн
|Динамика суммарных расходов на ИКТ 2020/2019, %
|Численность населения на 01.01.2020 г., млн человек
|Суммарные ИКТ-расходы на душу населения в 2020 г., ₽
|2020
|2019
|1
|67
|Ненецкий АО
|505,1
|574,4
|-120,6%
|0,04
|12 627,5
|2
|71
|Чукотский АО
|463,1
|312,3
|482,9%
|0,05
|9 262,0
|3
|1
|Москва
|82 468
|74 300,6
|109,9%
|12,4
|6 650,6
|4
|11
|Ямало-Ненецкий АО
|2 645,6
|2 306,4
|147,1%
|0,5
|5 291,2
|5
|21
|Сахалинская область
|1 846,6
|2 274,3
|-188,1%
|0,5
|3 693,2
|6
|2
|Санкт-Петербург
|19 277,0
|14 877,2
|295,7%
|5,3
|3 637,2
|7
|10
|Республика Саха (Якутия)
|2 717,8
|2 359,9
|151,7%
|1,0
|2 717,8
|8
|84
|Магаданская область
|259,3
|127,5
|1033,7%
|0,1
|2 593,0
|9
|7
|Тюменская область
|3 381,1
|2 475,8
|365,7%
|1,5
|2 254,1
|10
|48
|Севастополь
|789,4
|514,9
|533,1%
|0,4
|1 973,5
Источник: CNews Analytics, 2020
Самый низкий показатель ИКТ-расходов на душу населения в Ивановской области — ₽262,7.
Очевидно, что приведенные данные являются предварительными и скорее всего впоследствии будут скорректированы. Предпосылки для этого очевидны уже сегодня — эпидемия COVID-19 и падение цен на нефть приведут к очередному экономическому кризису. Как это скажется на планах по цифровизации российской экономики, пока не понятно. «Появления новых проектов в 2020 году вряд ли следует ожидать. Особенностью года стало внедрение противоэпидемиологической тематики в большинство действующих проектов, а также развитие приоритетных из них», — рассказали CNews в Комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга. По словам представителей ведомства, вынужденные, незапланированные ранее масштабные затраты на противодействие коронавирусу, заставили правительство города изыскивать необходимые средства из разных региональных источников – о федеральной помощи здесь не говорится. Конечно, одним из источников стал городской бюджет ИТ-сферы. Практически все проекты в создавшихся условиях отдавали и отдают полностью или частично выделенные ранее средства на общее дело по укреплению городского здравоохранения. О размере вклада ИТ-сферы пока говорить сложно и, преждевременно. Также как сегодня рано говорить о конкретных цифрах секвестра по тому или другому проекту. Можно сказать только одно, эта вынужденная акция существенно сократит в текущем и, наверное, в следующем году бюджет отрасли.
Остается только надеяться, что ключевые проекты все-таки будут реализованы.