Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть

CNews Analytics представляет очередной, ставший уже традиционным, рейтинг ИТ–расходов российских регионов. В 2020 г., согласно данным на март 2020 г., они намерены потратить на цифровизацию и внедрение ИТ около ₽212 млрд, что на 31% больше, чем в прошлом году. Драйвером роста региональных ИТ-бюджетов остается внедрение Единой государственной информационной системы здравоохранения. Однако изменение экономической ситуации может внести в эти планы существенные изменения.



Методика рейтинга

В текущем году основой рейтинга ИКТ-расходов российских регионов стали опубликованные в официальных источниках данные о региональных ИТ-бюджетах на 2020–2022 годы по состоянию на 20 марта 2020 года. Не секрет, что в течение года в этот документ будут вноситься изменения. На дату проведения исследования большая часть региональных ИТ-бюджетов еще находилась в том состоянии, в котором они были утверждены в конце 2019 года. Однако в некоторые из них уже были внесены коррективы, и они нашли отражение в рейтинге.

В целом, методика подсчета суммарного показателя ИКТ-расходов не изменилась. Он формируется как сумма бюджетов профильных министерств или департаментов, отвечающих за вопросы информатизации и цифровизации региона, затрат всех остальных региональных ведомств по статье «Связь и информатика», а также расходов на реализацию мероприятий в сфере ИКТ, таких как создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», «Безопасного города», подключение публичных библиотек к сети интернет, модернизация и сопровождение государственной информационной системы управления общественными финансами, перевод ведомств на использование единой системы бухгалтерского учета и т.д.

Суммарные ИКТ-расходы регионов России

Источник: CNews Analytics, 2020

Надо отметить, что во многих российских регионах появились профильные подразделения, отвечающие не просто за информатизацию и связь, а за цифровизацию органов государственной власти. В большинстве из них расходы на внедрение информационных технологий за все время составления рейтинга стали прописываться более четко, что заставляет предположить, что власти стали уделять этому вопросу больше внимания и осознали важность и эффективность использования технологических инноваций.

Амбициозные планы

Планы по информатизации российских регионов в 2020 году можно без преувеличения назвать амбициозными. По сравнению с 2019 годом суммарные затраты на ИКТ должны увеличиться на 31,6% и достигнуть ₽212,4 млрд. Основная причина та же, что и в прошлом году — финансирование создания цифрового контура здравоохранения на базе ЕГИСЗ. Именно на 2020 год, согласно паспорту национального проекта «Здравоохранение», в состав которого входит федеральный проект (ФП) «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ», приходится пик финансирования системы.

CNews: Рейтинг ИКТ-затрат регионов 2020 № в 2020 г. № в 2019 г. Регион Расходы региона на ИКТ, ₽млн Динамика суммарных расходов на ИКТ 2020/2019, % Численность населения на 01.01.2020 г., млн человек Суммарные ИКТ-расходы на душу населения в 2020 г., ₽ 2020 2019 1 1 Москва 82 468 74 300,6 11,0% 12,4 6 650,6 2 2 Санкт-Петербург 19 277 14 877,2 29,6% 5,3 3 637,2 3 3 Московская область 9 988,3 9 096,1 9,8% 7,4 1 349,8 4 16 Краснодарский край 5 360,7 1 555,4 244,7% 5,6 957,3 5 4 Пермский край 4 410,8 3 620,9 21,8% 2,6 1 696,5 6 6 Новосибирская область 3 473,9 2 740,3 26,8% 2,8 1 240,7 7 8 Тюменская область 3 381,1 2 475,8 36,6% 1,5 2 254,1 8 5 Самарская область 3 290,1 2 961,2 11,1% 3,2 1 028,2 9 7 Свердловская область 3 184,7 2 738,7 16,3% 4,3 740,6 10 9 Республика Саха (Якутия) 2 717,8 2 359,9 15,2% 1 2 717,8 Источник: CNews Analytics, 2020 Перейти к полной таблице

Это не могло не найти отражения в суммарных показателях ИКТ-расходов регионов. Вообще, стремительное движение некоторых регионов вверх по ступеням рейтинга связано в основном с головокружительным ростом финансирования информатизации здравоохранения, а точнее, уже упомянутого цифрового контура ЕГИСЗ.

На долю десяти находящихся в начале рейтинга регионов приходится 64,7% всех региональных ИТ-расходов — меньше, чем в 2019 году (72,8%). Тройка лидеров остается незыблемой — это Москва (₽82,5 млрд), Санкт-Петербург (₽19,3 млрд) и Московская область (₽10 млрд). В 2020 году на 4 место с 16 в 2019 году взлетел Краснодарский край. Он вытеснил на 5 место Пермский край (₽4,4 млрд). На долю этих 5 субъектов РФ приходится ₽121,5 млрд или 57,2% всех региональных ИКТ-расходов.

Львиная доля ИКТ-бюджета Москвы сосредоточена в руках Департамента информационных технологий (ДИТ) — его бюджет на 2020 г. составляет ₽80,006 млрд. Большая часть этой суммы пойдет на реализацию госпрограммы «Развитие цифровой среды и инноваций» («Умный город») — 72,2 млрд руб. На втором месте госпрограмма «Безопасный город» — 6,5 млрд руб. На третьем месте госпрограмма «Развитие здравоохранения Москвы» — 0,4 млрд руб.

Бюджет Санкт-Петербургского Комитета по информатизации и связи (17 948,8 млрд) также является основным в региональных ИКТ-расходах. Кроме этого, значительные средства планируется выделить на внедрение ЕГИСЗ (₽767,9 млн) и Единой карты Петербуржца (₽291,2 млн) — за эти проекты отвечают другие региональные ведомства.

Доля расходов на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ в ИКТ-бюджетах регионов

№ Регион Расходы региона на ИКТ в 2020 г., ₽млн Расходы на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ в 2020 г., ₽млн Доля расходов на ЕГИСЗ в ИКТ-расходах 2020 г., % 1 Иркутская область 876,7 784,1 89,0% 2 Брянская область 586,4 518,0 88,0% Саратовская область 929,7 815,1 88,0% 3 Ставропольский край 1 107,8 953,5 86,0% 4 Республика Чувашия 723,3 569,1 79,0% 5 Тверская область 650,2 481,2 74,0% 6 Омская область 1 031,1 741,5 72,0% 7 Республика Удмуртия 837,8 539,4 64,0% Республика Башкортостан 2 483,9 1 594,1 64,0% 8 Республика Дагестан 1 991,5 1 249,5 63,0% 9 Ростовская область 1 638,4 1 014,7 62,0% 10 Оренбургская область 1 436,6 767,6 53,0% 11 Кемеровская область 1 801,4 854,3 47,0% Республика Крым 1 545,0 720,4 47,0% 12 Рязанская область 923,5 417,7 45,0% Алтайский край 1 359,2 608,9 45,0% Источник: CNews Analytics, 2020

Московская область намерена направить значительные средства на программу «Цифровое Подмосковье» — ₽1650,8 млн. Также ₽2881,4 млн будет выделено на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

В Краснодарском крае в 2020 году на реализацию проекта ЕГИСЗ планируется выделить ₽1528,2 млн — примерно столько же, сколько в 2019 году на все ИТ-проекты. Еще ₽1776,9 млн будет израсходовано на создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Топ-10 регионов по размеру ИКТ-бюджетов

№ в 2020 г. № в 2019 г. Регион Расходы региона на ИКТ, ₽млн Динамика суммарных расходов на ИКТ 2020/2019, % 2020 2019 1 1 Москва 82 468,0 74 300,6 11,0% 2 2 Санкт-Петербург 19 277,0 14 877,2 29,6% 3 3 Московская область 9 988,3 9 096,1 9,8% 4 16 Краснодарский край 5 360,7 1 555,4 244,7% 5 4 Пермский край 4 410,8 3 620,9 21,8% 6 6 Новосибирская область 3 473,9 2 740,3 26,8% 7 8 Тюменская область 3 381,1 2 475,8 36,6% 8 5 Самарская область 3 290,1 2 961,2 11,1% 9 7 Свердловская область 3 184,7 2 738,7 16,0% 10 9 Республика Саха (Якутия) 2 717,8 2 359,9 15,2% Источник: CNews Analytics, 2020

«Сегодня наиболее емкие статьи расходов приходятся на 13 отраслей. Среди них цифровизация здравоохранения и образования, транспортной отрасли и ЖКХ, финансово-хозяйственной и закупочной деятельности, обеспечение работы центра обработки данных, поставки и внедрение средств защиты информации», — рассказывал в интервью CNews министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.

Самые маленькие ИКТ-бюджеты у Костромской (₽217,1 млн), Магаданской (₽259,3 млн) и Ивановской областей (₽262,7 млн). Бюджет лидера рейтинга — Москвы — превышает бюджет расположенной на 85 месте Костромской области в 380 раз (напомним, что в 2019 году этот показатель был 938 раз).

Топ-10 регионов по росту ИКТ-расходов

№ в 2020 г. Регион Расходы региона на ИКТ, ₽млн Динамика суммарных расходов на ИКТ 2020/2019, % 2020 2019 1 Омская область 1 031,1 165 524,9% 2 Рязанская область 923,5 168,5 448,1% 3 Тверская область 650,2 121,3 436,0% 4 Калининградская область 1 698,8 347 389,6% 5 Алтайский край 1 359,2 278,9 387,3% 6 Оренбургская область 1 436,6 348,6 312,1% 7 Кемеровская область 1 801,4 437,9 311,4% 8 Республика Чувашия 723,3 180 301,8% 9 Краснодарский край 5 360,7 1 555,4 244,7% 10 Амурская область 717,6 229,2 213,1% Источник: CNews Analytics, 2020

В списке лидеров роста ИКТ-расходов Омская область (+524,9% до ₽1031,1 млн, в том числе финансирование создания ЕГИСЗ ₽741,5 млн), Рязанская область (+448,1% до ₽923,5 млн, в том числе бюджет Министерства цифрового развития ₽308,1 млн, финансирование создания ЕГИСЗ ₽417,7 млн) и Тверская область (+436% до ₽650,2 млн, в том числе финансирование создания ЕГИСЗ ₽481,2 млн).

Каждому по потребностям

Лидерами по уровню ИКТ-расходов на душу населения по-прежнему остаются Ненецкий АО (₽12627,5), Чукотский АО (₽9262), Москва (₽6650,6), Ямало-Ненецкий АО (₽5291 руб) и Сахалинская область (₽3693,2). Во всех этих регионах, кроме Москвы, высокий уровень расходов обусловлен сложными климатическими условиями или особенностями географического положения. На этом фоне несколько странным выглядит отсутствие в десятке лидеров Камчатского края (₽1345,3).

Топ-10 регионов по уровню ИКТ-расходов на душу населения

№ № в общем рейтинге 2020 г. Регион Расходы региона на ИКТ, ₽млн Динамика суммарных расходов на ИКТ 2020/2019, % Численность населения на 01.01.2020 г., млн человек Суммарные ИКТ-расходы на душу населения в 2020 г., ₽ 2020 2019 1 67 Ненецкий АО 505,1 574,4 -120,6% 0,04 12 627,5 2 71 Чукотский АО 463,1 312,3 482,9% 0,05 9 262,0 3 1 Москва 82 468 74 300,6 109,9% 12,4 6 650,6 4 11 Ямало-Ненецкий АО 2 645,6 2 306,4 147,1% 0,5 5 291,2 5 21 Сахалинская область 1 846,6 2 274,3 -188,1% 0,5 3 693,2 6 2 Санкт-Петербург 19 277,0 14 877,2 295,7% 5,3 3 637,2 7 10 Республика Саха (Якутия) 2 717,8 2 359,9 151,7% 1,0 2 717,8 8 84 Магаданская область 259,3 127,5 1033,7% 0,1 2 593,0 9 7 Тюменская область 3 381,1 2 475,8 365,7% 1,5 2 254,1 10 48 Севастополь 789,4 514,9 533,1% 0,4 1 973,5 Источник: CNews Analytics, 2020

Самый низкий показатель ИКТ-расходов на душу населения в Ивановской области — ₽262,7.

Очевидно, что приведенные данные являются предварительными и скорее всего впоследствии будут скорректированы. Предпосылки для этого очевидны уже сегодня — эпидемия COVID-19 и падение цен на нефть приведут к очередному экономическому кризису. Как это скажется на планах по цифровизации российской экономики, пока не понятно. «Появления новых проектов в 2020 году вряд ли следует ожидать. Особенностью года стало внедрение противоэпидемиологической тематики в большинство действующих проектов, а также развитие приоритетных из них», — рассказали CNews в Комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга. По словам представителей ведомства, вынужденные, незапланированные ранее масштабные затраты на противодействие коронавирусу, заставили правительство города изыскивать необходимые средства из разных региональных источников – о федеральной помощи здесь не говорится. Конечно, одним из источников стал городской бюджет ИТ-сферы. Практически все проекты в создавшихся условиях отдавали и отдают полностью или частично выделенные ранее средства на общее дело по укреплению городского здравоохранения. О размере вклада ИТ-сферы пока говорить сложно и, преждевременно. Также как сегодня рано говорить о конкретных цифрах секвестра по тому или другому проекту. Можно сказать только одно, эта вынужденная акция существенно сократит в текущем и, наверное, в следующем году бюджет отрасли.

Остается только надеяться, что ключевые проекты все-таки будут реализованы.