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Администрация Санкт-Петербурга Комитет по информатизации и связи СПб
СОБЫТИЯ
|16.07.2025
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Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга и Билайн объединяют усилия для борьбы с цифровыми мошенниками
крупнейшими игроками финансового рынка, государственными и цифровыми сервисами. Совместное решение Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга и Билайна направлено на борьбу с кражей д
|29.12.2023
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Юлия Смирнова -
Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра
инципам. Единственное, чем мы отличаемся от зарубежных систем, — оборудованием и нейросетевыми алгоритмами. В рамках импортозамещения мы все больше используем отечественные разработки. Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Системы видеонаблюдения городского масштаба накапливают колоссальный объем информации CNews: Камеры каких вендоров используются сейчас в Пете
|14.04.2015
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«МегаФон» выиграл тендер на оказание услуг Комитету по информатизации и связи Санкт-Петербурга
II-IV квартал текущего года. Стоимость контракта составила i37 млн. Возобновление сотрудничества с Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга прокомментировал директор по развитию ко
|05.05.2014
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В Адмиралтейском и Невском районах Санкт-Петербурга внедрят АИС ОБЖ за 369,75 млн руб.
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр» (СПб ГКУ ГМЦ) объявило о проведении электронного аукциона на выполнение работ по созданию сегментов автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности (АИС ОБЖ)
|15.11.2012
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ИТ-директор Санкт-Петербурга отчитался о первых результатах борьбы с «бардаком»
Выступая на CNews FORUM 2012, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Иван Громов, рассказал о первых результат
|05.06.2012
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Новый ИТ-директор Санкт-Петербурга начал войну с «бардаком»
Из полиции в ИТ-директора Иван Громов, назначенный в апреле 2012 г. председателем Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, для ИТ-рынка человек новый. Ранее он раб
Администрация Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:
|Громов Иван 102 77
|Гуральников Сергей 164 55
|Чамара Денис 59 52
|Ермолаев Артем 379 49
|Фомичев Олег 139 46
|Шадаев Максут 1210 43
|Чаркин Евгений 317 40
|Казарин Станислав 175 39
|Бойко Елена 152 39
|Козырев Алексей 328 38
|Власов Сергей 101 38
|Стрельцов Андрей 62 38
|Звягина Наталья 64 38
|Лысенко Эдуард 317 38
|Шевченко Владимир 153 36
|Матвеева Татьяна 110 36
|Бутенко Юрий 65 36
|Петрушин Андрей 110 34
|Лопаткин Герман 104 32
|Опенышева Светлана 64 30
|Евраев Михаил 266 30
|Калина Роман 62 30
|Солодовников Денис 108 29
|Богданов Кирилл 112 28
|Клепиков Алексей 121 28
|Шайхутдинов Роман 116 27
|Антонов Александр 77 26
|Прохоров Фёдор 83 25
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 25
|Богачев Игорь 183 25
|Ляшенко Сергей 29 24
|Хасин Михаил 27 24
|Попов Алексей 339 24
|Сафронов Юрий 68 24
|Натрусов Артем 313 24
|Песчанских Георгий 39 23
|Прокошев Андрей 32 23
|Урьяс Вадим 98 23
|Сыкулев Андрей 85 23
|Елистратов Николай 90 22
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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