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Индексная книга (каталог) CNews*
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Администрация Санкт-Петербурга Комитет по информатизации и связи СПб

Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб

СОБЫТИЯ


16.07.2025 Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга и Билайн объединяют усилия для борьбы с цифровыми мошенниками

крупнейшими игроками финансового рынка, государственными и цифровыми сервисами. Совместное решение Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга и Билайна направлено на борьбу с кражей д
29.12.2023 Юлия Смирнова -

Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра

инципам. Единственное, чем мы отличаемся от зарубежных систем, — оборудованием и нейросетевыми алгоритмами. В рамках импортозамещения мы все больше используем отечественные разработки. Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Системы видеонаблюдения городского масштаба накапливают колоссальный объем информации CNews: Камеры каких вендоров используются сейчас в Пете
14.04.2015 «МегаФон» выиграл тендер на оказание услуг Комитету по информатизации и связи Санкт-Петербурга

II-IV квартал текущего года. Стоимость контракта составила i37 млн. Возобновление сотрудничества с Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга прокомментировал директор по развитию ко
05.05.2014 В Адмиралтейском и Невском районах Санкт-Петербурга внедрят АИС ОБЖ за 369,75 млн руб.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр» (СПб ГКУ ГМЦ) объявило о проведении электронного аукциона на выполнение работ по созданию сегментов автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности (АИС ОБЖ)
15.11.2012 ИТ-директор Санкт-Петербурга отчитался о первых результатах борьбы с «бардаком»

Выступая на CNews FORUM 2012, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Иван Громов, рассказал о первых результат
05.06.2012 Новый ИТ-директор Санкт-Петербурга начал войну с «бардаком»

Из полиции в ИТ-директора Иван Громов, назначенный в апреле 2012 г. председателем Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, для ИТ-рынка человек новый. Ранее он раб

Публикаций - 196, упоминаний - 229

Администрация Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:

Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 36
Ростелеком 10948 35
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 31
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 30
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 29
Microsoft Corporation 25775 24
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 24
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 20
9594 20
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 20
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 20
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 19
Schneider Electric 614 19
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 19
Oracle Corporation 7074 16
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 15
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 15
Citrix Systems 868 15
Rimini Street 77 15
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 14
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 14
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 13
Центр2М - Center2М 67 13
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 13
Развитие Бизнеса / Ру 81 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 13
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 13
Schneider Electric Secure Power 65 13
Такском - Taxcom 256 13
Программный Продукт ГК 104 13
VK - Mail.ru Group 3602 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 54
РЖД - Российские железные дороги 2096 46
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 45
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 38
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 32
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 31
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 29
ПСБ - Промсвязьбанк 963 29
МКБ - Московский кредитный банк 657 28
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 28
Ингосстрах СПАО 478 28
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 26
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 26
Альфа-Банк 1979 26
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 24
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 24
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 23
ГПБ - Газпромбанк 1273 23
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 20
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 19
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 19
Mary Kay - Мэри Кэй 104 19
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 18
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 18
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 18
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 17
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 17
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 17
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 17
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 15
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 15
Coca-Cola Company 261 15
Траско - Trasko 32 14
Кораблик-Р 20 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 14
Федеральное казначейство России 1949 86
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 68
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 59
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 54
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 52
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 50
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 46
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 44
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 44
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 43
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 40
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 40
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 39
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 39
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 39
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 33
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 32
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 32
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 31
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 29
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 28
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 27
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 26
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 25
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 24
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 22
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 21
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 21
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 21
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 20
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 18
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 18
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 18
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 16
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 16
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 157
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 91
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 90
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 79
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 77
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 65
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 64
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 59
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 54
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 49
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 49
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 46
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 39
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 34
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 32
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 27
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 24
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 21
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 18
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 16
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 15
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 15
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 13
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 13
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 13
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 13
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 35
Microsoft Windows 2000 8678 19
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 13
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 13
1С:ERP Управление предприятием 841 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 13
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 8
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 6
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 5
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 4
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 3
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 3
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 3
Microsoft Windows 16882 3
JQuery 43 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 2
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 60 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по строительству Санкт-Петербурга - ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 13 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
М2М телематика - Социальный ГЛОНАСС 9 2
Linux OS 11533 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 2
Microsoft Office 4170 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
Громов Иван 102 77
Гуральников Сергей 164 55
Чамара Денис 59 52
Ермолаев Артем 379 49
Фомичев Олег 139 46
Шадаев Максут 1210 43
Чаркин Евгений 317 40
Казарин Станислав 175 39
Бойко Елена 152 39
Козырев Алексей 328 38
Власов Сергей 101 38
Стрельцов Андрей 62 38
Звягина Наталья 64 38
Лысенко Эдуард 317 38
Шевченко Владимир 153 36
Матвеева Татьяна 110 36
Бутенко Юрий 65 36
Петрушин Андрей 110 34
Лопаткин Герман 104 32
Опенышева Светлана 64 30
Евраев Михаил 266 30
Калина Роман 62 30
Солодовников Денис 108 29
Богданов Кирилл 112 28
Клепиков Алексей 121 28
Шайхутдинов Роман 116 27
Антонов Александр 77 26
Прохоров Фёдор 83 25
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 25
Богачев Игорь 183 25
Ляшенко Сергей 29 24
Хасин Михаил 27 24
Попов Алексей 339 24
Сафронов Юрий 68 24
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Песчанских Георгий 39 23
Прокошев Андрей 32 23
Урьяс Вадим 98 23
Сыкулев Андрей 85 23
Елистратов Николай 90 22
Россия - РФ - Российская федерация 166168 183
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 166
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 72
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 54
Европа Восточная 3138 52
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 42
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 38
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Казахстан - Республика 6048 21
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 86
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 39
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Черкизон - Черкизовский рынок 178 16
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 13
Энергетика - Energy - Energetically 5855 12
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Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 43
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 9
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CNews TV 747 1
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Bloomberg 1627 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 2
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Deloitte Technology Fast 16 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 7
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
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Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
Academy of Finland - Академия Финляндии 2 1
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 18 1
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 9 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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