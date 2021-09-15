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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Администрация Санкт-Петербурга
Комитет по информатизации и связи СПб


15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
05.03.2021 Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews 1
02.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 3
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
02.10.2020 Mail.ru Group поможет «оцифровать» Санкт-Петербург 1
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
23.06.2020 Как изменятся приоритеты цифровизации госведомств после пандемии 2
03.06.2020 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня 1
28.05.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня 1
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 1
18.05.2020 Нейросеть поможет горожанам при работе с порталом «Наш Петербург» 1
24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
25.09.2019 Разработчики софта из Реестра отечественного ПО подвели экс-главу компании под уголовную статью о плагиате 1
06.06.2019 Осталось меньше недели до CNews Forum Кейсы. Последние дни регистрации 1
24.05.2019 ИТ-эксперты обсудят в Москве технологии умных городов на «CNews Forum Кейсы» 1
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
09.11.2018 Питерские чиновники в обход всех правил потратили полмиллиарда на ИТ 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1

Публикаций - 167, упоминаний - 190

Администрация Санкт-Петербурга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 32
Microsoft Corporation 11060 23
Schneider Electric 408 19
Cinimex - Синимекс 160 19
Rimini Street 38 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 14
VK - Mail.ru Group 2483 14
Сбербанк Технологии - СберТех 203 14
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 14
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Центр2М - Center2М 47 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Такском - Taxcom 119 13
Ситилабс 25 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Программный продукт ГК 92 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 12
Ланит ГК 1155 10
IBM 3537 8
АйТи 751 7
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Instabank - Инстабанк 12 6
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 6
НИТ - Национальные информационные технологии 31 6
РТЛабс 145 6
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 6
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 6
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
Крок 1219 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 5
Базальт СПО 206 5
Veeam Software 250 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 41
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 33
X5 Group 599 30
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 29
Ингосстрах СПАО 210 28
Газпромбанк - ГПБ 692 23
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 22
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 20
Уралсиб Банк 389 19
Банк Зенит 131 17
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 16
Черкизово ГК 73 15
Лента - Сеть розничной торговли 189 15
UBS AG 118 15
Мегаполис ТК 88 15
Procter&Gamble - P&G 94 15
Coca-Cola Company 112 15
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 15
X5 Group - Пятерочка 559 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 14
Интер РАО ПАО 158 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 14
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 14
МТС банк 254 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 14
PepsiCo - Пепсико 95 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Траско - Trasko 27 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Аэрофлот 493 13
OKS Group 31 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 48
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 42
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 39
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 34
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 30
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 29
Федеральное казначейство России 766 29
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 24
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 24
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 23
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 21
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 21
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 21
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 20
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 20
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 18
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 17
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 16
Правительство Москвы 653 16
Правительство РФ 2201 15
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 15
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 15
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 12
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 15
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 56
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 32
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 28
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 17
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 16
e-Commerce - Электронная коммерция 299 15
Big Data - Большие данные 1136 15
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 9
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 6
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 5
Безопасный город 347 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 3
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Call back - Обратный звонок 15 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 77 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
1С:ERP Управление предприятием 203 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
VK - Mail.ru Teambox 19 2
Цифровой инспектор 6 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Sales Force KPI 1 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
Реестр государственных информационных систем Санкт-Петербурга 1 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Летограф Решение для автоматизации документооборота и архива 3 1
Numa Edge 1 1
Numa Arce 2 1
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 1
AltEll Trust 6 1
AltEll Neo 9 1
Atos AntiCOVID 2 1
IBS DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 12 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 3 1
ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 7 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
Обращения граждан 37 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
IBM Cloud 84 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Четвернин Алексей 651 43
Чамара Денис 57 39
Чаркин Евгений 182 30
Клепиков Алексей 77 28
Хасин Михаил 26 24
Козырев Алексей 270 24
Казарин Станислав 100 22
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 21
Калина Роман 60 21
Бутенко Юрий 64 21
Песчанских Георгий 37 21
Власов Сергей 76 20
Нестеров Алексей 79 20
Сотин Денис 102 20
Чернякова Елена 26 19
Евстигнеев Сергей 21 19
Герасимюк Максим 20 19
Цариковский Федор 31 19
Бойко Елена 151 19
Иванов Алексей 76 18
Аксаков Анатолий 98 18
Раков Ярослав 48 18
Приданкин Андрей 30 17
Левин Леонид 83 17
Звягина Наталья 64 17
Ляшенко Сергей 29 17
Кучугин Илья 41 17
Стрельцов Андрей 53 17
Крюков Сергей 26 17
Попов Андрей 72 17
Селиванов Дмитрий 48 17
Елистратов Николай 90 17
Фомичев Олег 107 16
Беляев Владислав 65 16
Потапкин Михаил 26 16
Натрусов Артем 121 16
Ковнир Евгений 71 16
Меньшов Кирилл 72 15
Козлов Александр 54 15
Лигачев Глеб 60 15
Россия - Российская федерация - РФ 57309 136
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 48
Восточная Европа 1676 43
Россия - Ростовская область 861 28
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 27
Казахстан - Республика 2627 22
Россия - Республика Алтай 684 20
Россия - Тульская область 752 18
Россия - Калужская область 571 15
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 15
Россия - Республика Мордовия 387 15
Россия - Сахалинская область 432 14
Россия - Кировск - Кировская область 303 13
Россия - Ульяновская область 349 12
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 11
Россия - Челябинская область 658 11
Украина 3361 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 7
Россия - Архангельская область 336 6
Беларусь - Белоруссия 2087 5
Грузия 691 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Россия - Костромская область 229 4
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 3
Россия - Омская область 383 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Россия - ПФО - Казань 1513 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 3
Израиль 719 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 2
Европа Западная 612 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 72
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 49
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 26
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 22
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 10
Доктрина информационной безопасности России 14 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
Цифровой регион - Федеральный проект 35 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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