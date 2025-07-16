крупнейшими игроками финансового рынка, государственными и цифровыми сервисами. Совместное решение Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга и Билайна направлено на борьбу с кражей д

Юлия Смирнова - Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра инципам. Единственное, чем мы отличаемся от зарубежных систем, — оборудованием и нейросетевыми алгоритмами. В рамках импортозамещения мы все больше используем отечественные разработки. Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Системы видеонаблюдения городского масштаба накапливают колоссальный объем информации CNews: Камеры каких вендоров используются сейчас в Пете