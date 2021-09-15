Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Администрация Санкт-Петербурга
Комитет по информатизации и связи СПб
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 167, упоминаний - 190
Администрация Санкт-Петербурга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 15
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
|Руссофт - Russoft 250 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Четвернин Алексей 651 43
|Чамара Денис 57 39
|Чаркин Евгений 182 30
|Клепиков Алексей 77 28
|Хасин Михаил 26 24
|Козырев Алексей 270 24
|Казарин Станислав 100 22
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 21
|Калина Роман 60 21
|Бутенко Юрий 64 21
|Песчанских Георгий 37 21
|Власов Сергей 76 20
|Нестеров Алексей 79 20
|Сотин Денис 102 20
|Чернякова Елена 26 19
|Евстигнеев Сергей 21 19
|Герасимюк Максим 20 19
|Цариковский Федор 31 19
|Бойко Елена 151 19
|Иванов Алексей 76 18
|Аксаков Анатолий 98 18
|Раков Ярослав 48 18
|Приданкин Андрей 30 17
|Левин Леонид 83 17
|Звягина Наталья 64 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Кучугин Илья 41 17
|Стрельцов Андрей 53 17
|Крюков Сергей 26 17
|Попов Андрей 72 17
|Селиванов Дмитрий 48 17
|Елистратов Николай 90 17
|Фомичев Олег 107 16
|Беляев Владислав 65 16
|Потапкин Михаил 26 16
|Натрусов Артем 121 16
|Ковнир Евгений 71 16
|Меньшов Кирилл 72 15
|Козлов Александр 54 15
|Лигачев Глеб 60 15
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 8
|Apps4All 25 3
|CNews Analytics 1988 9
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 9
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru