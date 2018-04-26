Компания, «посадившая» ИТ-директора ФТС, задрала в 3 раза цену еще одного таможенного контракта на Oracle о ФТС, ПО Oracle и «Рдтех» связаны с еще одной скандальной историей, по итогам которой бывший глава ИТ-управления ФТС, генерал-лейтенант Алексей Шашаев в июле 2016 г. был приговорен к пятилетне

Виртуальная инфраструктура ГУИТ Омской области — под защитой vGate-S R2 тайну, сообщили CNews в «Коде безопасности». Внедрение выполнила команда специалистов ГК DA, в качестве ИТ-дистрибутора выступила компания Axoft. Главное управление информационных технологий и связи (ГУИТ) Омской области является органом исполнительной власти региона, отвечающим за информатизацию. Одно из приоритетных направлений деятельности управления — организация, популяризация и повыше

ФТС и «Почта России» начали первый эксперимент по электронному взаимодействию ет нашу жизнь комфортнее», — говорят в Центральном информационно-техническом таможенном управлении (ЦИТТУ).По словам начальника управления ЦИТТУ Алексея Тимофеева, речь идет о реестрах т

Госконтракт на сопровождение программных средств ГНИВЦ ФТС России достался единственному участнику тендера Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России (ГНИВЦ ФТС России) объявил итоги открытого конкурса на сопровождение и модернизацию программных средств (ПС) обеспечения финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов. На конкурс посту

ГНИВЦ ФТС России нуждается в сопровождении программных средств Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России (ГНИВЦ ФТС России) объявил открытый конкурс на сопровождение и модернизацию программных средст

ГНИВЦ ФТС потратит более 115 млн руб. на модернизацию информационно–программных средств средств, обеспечивающих формирование центральной базы данных ЕАИС таможенных органов и таможенной статистики. Стоимость лота составляет 36,87 млн руб. Вести прием заявок от потенциальных подрядчиков ГНИВЦ ФТС России намерен по 25 августа. Приступить к их рассмотрению планирует 26 числа, а подвести итоги конкурса рассчитывает 28 августа. Подробную конкурсную информацию, включая документацию

ГНИВЦ ФТС нуждается в обслуживании ЦВК ЕАИС почте. Стоимость услуг, в соответствии с документацией аукциона, составляет 26 900 000 руб. Срок предоставления – с 1 января по 31 декабря 2009 г. Прекратить прием заявок от потенциальных подрядчиков ГНИВЦ ФТС намерен 17 декабря. Завершить рассмотрение аукционных предложений планирует 22 числа. Провести торги заказчик собирается 24 декабря. Подробную информацию об аукционе предоставляет на

ГНИВЦ ФТС России заказывает внедрение АС контроля таможенного транзита СГУ Главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС России объявил открытый конкурс № 20А-2008, по итогам которого определит подрядчика проекта по внедрению автоматизированной системы контроля таможенного транзита с учетом взаимодейст

ГНИВЦ ФТС России заказывает обслуживание ИС Главному научно-информационному вычислительному центру ФТС России (ГНИВЦ ФТС России) необходимо комплексное техническое обслуживание информационных систем в 200

ГНИВЦ ФТС России заказывает сопровождение программных средств Главному научно-информационному вычислительному центру (ГНИВЦ) ФТС России требуется сопровождение информационно-программных средств (ИПС), стандартов

ГНИВЦ ФТС России нуждается в сопровождении информационно-программных средств лужбы РФ при таможенной службе Киргизской республики (г. Бишкек). Завершить прием конкурсных заявок ГНИВЦ ФТС России намерен 31 марта. Приступить к сопоставлению предложений участников торгов с

ГНИВЦ ФТС России заказывает внедрение АС контроля таможенного транзита Главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС России планирует реализовать в 2008 г. проект внедрения автоматизированной системы контроля таможенного транзита с учетом взаимодействия с системой NCTS в таможенных органах РФ. Подр

ГНИВЦ ФТС России ищет поставщика ИТ-услуг Главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС России объявил открытый конкурс № 15A-2008 на сопровождение информационно-программ

ГНИВЦ ФТС России требуется обслуживание ЦВК ЕАИС онную версию которой можно загрузить на официальном сайте госзакупок РФ. Приступить к приему заявок ГНИВЦ ФТС России намерен 16 января, завершить прием собирается 16 февраля. На 16 число также

ГНИВЦ ФТС России требуется ИТ-поставщик ных устройств, средств вычислительной и организационной техники в 2007 г. Завершить доставку товара ГНИВЦ ФТС России требует в срок до 10 декабря 2007 г. Более детально ознакомиться с аукционно

ГНИВЦ ФТС России внедряет АС «Авто-Транспорт» Главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС России проводит открытый конкурс №46А-2007 по выбору ИТ-подрядчика для выполнения работ по внедрению программных средств АС «Авто-Транспорт» в 2007 г. На проект заказчик выделяет до

ГНИВЦ ФТС России модернизирует ЛВС Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России (ГНИВЦ ФТС России) объявил очередной открытый конкурс № 43А-2007 по выбору ИТ-подрядчика для р

ГНИВЦ ФТС России модернизирует АС «Валютный контроль» Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России (ГНИВЦ ФТС России) объявил о проведении открытого конкурса № 44А-2007 на выполнение работ по м

ГНИВЦ ФТС России модернизирует ИСС «Портал ФТС России» Главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС России объявил открытый конкурс № 35А-2007 по выбору ИТ-подрядчика. В частности, в рамках проекта потребуется выполнить работы по модернизации ИСС «Портал ФТС России» и АС «Статотчет

ГНИВЦ ФТС России выбирает ИТ-подрядчиков Главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС России проводит открытый конкурс по выбору ИТ-подрядчика. В частности, подрядчику предстоит выполнить работы по сопровождению, доработке и внедрению информационно-программных средств

ГНИВЦ ФТС России ищет ИТ-подрядчика Главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС России объявил открытый конкурс № 27А-2007 на внедрение программных средств комплексной автоматизированной системы таможенного оформления АИСТ-РТ21 в подразделениях центральной акциз

ГНИВЦ ФТС России ищет ИТ-подрядчика Главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС России продолжает открытый конкурс № 25А-2007 по выбору ИТ-подрядчика для проведения работ по обслуживанию и технической поддержке комплекса аппаратно-программных средств службы техн

ГНИВЦ ФТС России понадобились ИТ-услуги Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России (ГНИВЦ ФТС России) продолжает открытый конкурс № 25А-2007 на проведение работ по обслуживанию и технической поддержке комплекса аппаратно-программных средств службы технической поддержки Helpdes

ГНИВЦ ФТС России требуются ИТ-услуги СГУ Главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС России объявил открытый конкурс № 25А-2007 на проведение работ по обслуживанию и технической поддержке комплекса аппаратно-программных средств службы технической поддержки Helpdesk в

РДТеХ разработает ПО для тестирования ЕАИС в ГНИВЦ ФТС России Вчера, 11 декабря, главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС России объявил итоги двух конкурсов, связанных с разработкой программных средств ЕАИС. Первый конкурс касался выбора поставщика услуг по модернизации программных средств ЕАИС в части

ГНИВЦ ФТС России модернизирует ЦВК ждение - главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России объявил о проведении открытого конкурса по выбору подрядчика ИТ-услуг. В частности, вычислительный центр намерен модернизировать ЦВК ЕАИС ГНИВЦ ФТС России, чем и предстоит заняться победителю конкурса. Лот №1 предполагает закупку двух серверов Itanium hp rx6600 или эквивалент наряду с дополнительным оборудованием. На все

ГНИВЦ ФТС объявил три тендера на поставку ИТ-продуктов Специализированное государственное учреждение «Главный научно-информационный вычислительный центр Федеральной таможенной службы России» (ГНИВЦ ФТС) объявил три тендера на поставку ИТ-продуктов. Один из тендеров - «Закупка единого производственного комплекса хранения и обработки данных ЦВК ЕАИС в 2006 г.». Начальная цена контракт