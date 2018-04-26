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ФТС РФ ГУИТ Главное управление информационных технологий ФТС РФ ЦИТТУ Центральное информационно-техническое таможенное управление ГНИВЦ ФТС РФ

СОБЫТИЯ

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26.04.2018 Компания, «посадившая» ИТ-директора ФТС, задрала в 3 раза цену еще одного таможенного контракта на Oracle

о ФТС, ПО Oracle и «Рдтех» связаны с еще одной скандальной историей, по итогам которой бывший глава ИТ-управления ФТС, генерал-лейтенант Алексей Шашаев в июле 2016 г. был приговорен к пятилетне
25.10.2016 Виртуальная инфраструктура ГУИТ Омской области — под защитой vGate-S R2

тайну, сообщили CNews в «Коде безопасности». Внедрение выполнила команда специалистов ГК DA, в качестве ИТ-дистрибутора выступила компания Axoft. Главное управление информационных технологий и связи (ГУИТ) Омской области является органом исполнительной власти региона, отвечающим за информатизацию. Одно из приоритетных направлений деятельности управления — организация, популяризация и повыше
01.10.2015 ФТС и «Почта России» начали первый эксперимент по электронному взаимодействию

ет нашу жизнь комфортнее», — говорят в Центральном информационно-техническом таможенном управлении (ЦИТТУ).По словам начальника управления ЦИТТУ Алексея Тимофеева, речь идет о реестрах т
25.05.2010 Госконтракт на сопровождение программных средств ГНИВЦ ФТС России достался единственному участнику тендера

Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России (ГНИВЦ ФТС России) объявил итоги открытого конкурса на сопровождение и модернизацию программных средств (ПС) обеспечения финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов. На конкурс посту
12.04.2010 ГНИВЦ ФТС России нуждается в сопровождении программных средств

Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России (ГНИВЦ ФТС России) объявил открытый конкурс на сопровождение и модернизацию программных средст
31.07.2009 ГНИВЦ ФТС потратит более 115 млн руб. на модернизацию информационно–программных средств

средств, обеспечивающих формирование центральной базы данных ЕАИС таможенных органов и таможенной статистики. Стоимость лота составляет 36,87 млн руб. Вести прием заявок от потенциальных подрядчиков ГНИВЦ ФТС России намерен по 25 августа. Приступить к их рассмотрению планирует 26 числа, а подвести итоги конкурса рассчитывает 28 августа. Подробную конкурсную информацию, включая документацию
27.11.2008 ГНИВЦ ФТС нуждается в обслуживании ЦВК ЕАИС

почте. Стоимость услуг, в соответствии с документацией аукциона, составляет 26 900 000 руб. Срок предоставления – с 1 января по 31 декабря 2009 г. Прекратить прием заявок от потенциальных подрядчиков ГНИВЦ ФТС намерен 17 декабря. Завершить рассмотрение аукционных предложений планирует 22 числа. Провести торги заказчик собирается 24 декабря. Подробную информацию об аукционе предоставляет на

15.04.2008 ГНИВЦ ФТС России заказывает внедрение АС контроля таможенного транзита

СГУ Главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС России объявил открытый конкурс № 20А-2008, по итогам которого определит подрядчика проекта по внедрению автоматизированной системы контроля таможенного транзита с учетом взаимодейст
13.03.2008 ГНИВЦ ФТС России заказывает обслуживание ИС

Главному научно-информационному вычислительному центру ФТС России (ГНИВЦ ФТС России) необходимо комплексное техническое обслуживание информационных систем в 200
12.03.2008 ГНИВЦ ФТС России заказывает сопровождение программных средств

Главному научно-информационному вычислительному центру (ГНИВЦ) ФТС России требуется сопровождение информационно-программных средств (ИПС), стандартов
29.02.2008 ГНИВЦ ФТС России нуждается в сопровождении информационно-программных средств

лужбы РФ при таможенной службе Киргизской республики (г. Бишкек). Завершить прием конкурсных заявок ГНИВЦ ФТС России намерен 31 марта. Приступить к сопоставлению предложений участников торгов с
27.02.2008 ГНИВЦ ФТС России заказывает внедрение АС контроля таможенного транзита

Главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС России планирует реализовать в 2008 г. проект внедрения автоматизированной системы контроля таможенного транзита с учетом взаимодействия с системой NCTS в таможенных органах РФ. Подр
22.02.2008 ГНИВЦ ФТС России ищет поставщика ИТ-услуг

Главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС России объявил открытый конкурс № 15A-2008 на сопровождение информационно-программ
15.01.2008 ГНИВЦ ФТС России требуется обслуживание ЦВК ЕАИС

онную версию которой можно загрузить на официальном сайте госзакупок РФ. Приступить к приему заявок ГНИВЦ ФТС России намерен 16 января, завершить прием собирается 16 февраля. На 16 число также

11.10.2007 ГНИВЦ ФТС России требуется ИТ-поставщик

ных устройств, средств вычислительной и организационной техники в 2007 г. Завершить доставку товара ГНИВЦ ФТС России требует в срок до 10 декабря 2007 г. Более детально ознакомиться с аукционно
11.09.2007 ГНИВЦ ФТС России внедряет АС «Авто-Транспорт»

Главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС России проводит открытый конкурс №46А-2007 по выбору ИТ-подрядчика для выполнения работ по внедрению программных средств АС «Авто-Транспорт» в 2007 г. На проект заказчик выделяет до

04.09.2007 ГНИВЦ ФТС России модернизирует ЛВС

Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России (ГНИВЦ ФТС России) объявил очередной открытый конкурс № 43А-2007 по выбору ИТ-подрядчика для р
03.09.2007 ГНИВЦ ФТС России модернизирует АС «Валютный контроль»

Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России (ГНИВЦ ФТС России) объявил о проведении открытого конкурса № 44А-2007 на выполнение работ по м
31.07.2007 ГНИВЦ ФТС России модернизирует ИСС «Портал ФТС России»

Главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС России объявил открытый конкурс № 35А-2007 по выбору ИТ-подрядчика. В частности, в рамках проекта потребуется выполнить работы по модернизации ИСС «Портал ФТС России» и АС «Статотчет
26.04.2007 ГНИВЦ ФТС России выбирает ИТ-подрядчиков

Главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС России проводит открытый конкурс по выбору ИТ-подрядчика. В частности, подрядчику предстоит выполнить работы по сопровождению, доработке и внедрению информационно-программных средств
06.04.2007 ГНИВЦ ФТС России ищет ИТ-подрядчика

Главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС России объявил открытый конкурс № 27А-2007 на внедрение программных средств комплексной автоматизированной системы таможенного оформления АИСТ-РТ21 в подразделениях центральной акциз
12.02.2007 ГНИВЦ ФТС России ищет ИТ-подрядчика

Главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС России продолжает открытый конкурс № 25А-2007 по выбору ИТ-подрядчика для проведения работ по обслуживанию и технической поддержке комплекса аппаратно-программных средств службы техн
29.01.2007 ГНИВЦ ФТС России понадобились ИТ-услуги

Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России (ГНИВЦ ФТС России) продолжает открытый конкурс № 25А-2007 на проведение работ по обслуживанию и технической поддержке комплекса аппаратно-программных средств службы технической поддержки Helpdes
18.01.2007 ГНИВЦ ФТС России требуются ИТ-услуги

СГУ Главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС России объявил открытый конкурс № 25А-2007 на проведение работ по обслуживанию и технической поддержке комплекса аппаратно-программных средств службы технической поддержки Helpdesk в
12.12.2006 РДТеХ разработает ПО для тестирования ЕАИС в ГНИВЦ ФТС России

Вчера, 11 декабря, главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС России объявил итоги двух конкурсов, связанных с разработкой программных средств ЕАИС. Первый конкурс касался выбора поставщика услуг по модернизации программных средств ЕАИС в части
07.11.2006 ГНИВЦ ФТС России модернизирует ЦВК

ждение - главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России объявил о проведении открытого конкурса по выбору подрядчика ИТ-услуг. В частности, вычислительный центр намерен модернизировать ЦВК ЕАИС ГНИВЦ ФТС России, чем и предстоит заняться победителю конкурса. Лот №1 предполагает закупку двух серверов Itanium hp rx6600 или эквивалент наряду с дополнительным оборудованием. На все
14.07.2006 ГНИВЦ ФТС объявил три тендера на поставку ИТ-продуктов

Специализированное государственное учреждение «Главный научно-информационный вычислительный центр Федеральной таможенной службы России» (ГНИВЦ ФТС) объявил три тендера на поставку ИТ-продуктов. Один из тендеров - «Закупка единого производственного комплекса хранения и обработки данных ЦВК ЕАИС в 2006 г.». Начальная цена контракт
01.02.2005 Глава ИТ-управления ФТС: таможенникам нужны базы МВД и ФНС

Начальник Главного управления информационных технологий ФТС России Леонид Михайловича Ухлинов провел ин

Публикаций - 169, упоминаний - 230

ФТС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 30
Газинформсервис - ГИС 496 27
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 27
МегаФон 10742 27
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 26
UIPath 119 26
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 24
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Oracle Corporation 7074 11
Microsoft Corporation 25775 10
Программный Продукт ГК 104 9
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 9
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 8
Cisco Systems 5372 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 8
Крок - Croc 1964 8
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 5
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 18 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 4
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 4
Directum - Директум 1268 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 4
ОТР ГК - ОТР 2000 227 4
Ростелеком - РТЛабс 210 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Brother - Brother Industries - Бразер 215 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 4
Центр2М - Center2М 67 3
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 29
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 26
Транснефть 335 26
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
Абсолют Банк 249 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 10
Ингосстрах СПАО 478 10
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 10
Сургутнефтегаз - СНГ 288 10
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Ингосстрах Инвестиции 22 9
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 9
МКБ - Московский кредитный банк 657 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 9
Zenden Group - Дом одежды 66 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 8
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 6
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 6
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 5
36,6 - аптечная сеть 96 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 25 5
Серверы и компоненты 6 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 124
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 58
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 57
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 51
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 49
Федеральное казначейство России 1949 49
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 45
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 45
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 45
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 42
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 37
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 36
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 36
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 34
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 32
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 29
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 28
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 27
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 27
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 27
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 26
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 25
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 24
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 22
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 21
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 21
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 20
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 20
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 19
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 19
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 19
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 18
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 16
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 16
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 14
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 14
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 23
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 105
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 83
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 77
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 62
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 60
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 33
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 28
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 27
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 27
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 27
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 174 26
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 25
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 23
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 20
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 17
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 16
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 13
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 12
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 11
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 10
Электронный документ - Electronic document 1579 10
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 9
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 27
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
IBM Public Cloud 26 26
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 26
НКТ - Р7-Офис 543 26
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 11
Microsoft Windows 2000 8678 9
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 8
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 24 6
Linux OS 11533 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 4
ФТС РФ - ЦВК ЕАИС 8 4
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 3
Microsoft Windows 16882 3
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 57 2
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
1С:Корпорация 57 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 2
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 85 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 2
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 2
ФТС РФ - Калининградский транзит 6 2
FreePik 1841 2
ФТС РФ - Авто-Транспорт АС 8 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Паршин Максим 323 40
Казарин Станислав 175 38
Песчанских Георгий 39 37
Шадаев Максут 1210 36
Власов Сергей 101 34
Фомичев Олег 139 33
Петрушин Андрей 110 31
Романов Кирилл 32 27
Ушаков Анатолий 47 26
Шпак Василий 279 26
Агапкин Алексей 39 26
Козак Николай 209 26
Мацыгин Юрий 50 26
Соловьев Сергей 76 26
Костин Сергей 37 26
Барсуков Сергей 32 26
Смирнова Татьяна 35 26
Носенко Артем 30 26
Урусов Виктор 157 26
Врацкий Андрей 175 26
Тутаев Михаил 57 26
Касаев Сергей 28 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 29 26
Барилкин Виктор 29 26
Гваришвили Владимир 29 26
Виноградов Артём 29 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 34 26
Спиридонов Иван 27 26
Натрусов Артем 313 26
Чаркин Евгений 317 26
Иванов Алексей 163 26
Бадалов Андрей 66 26
Ермолаев Артем 379 25
Албычев Александр 168 24
Звягина Наталья 64 23
Меджитов Тимур 85 23
Россия - РФ - Российская федерация 166168 164
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 91
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 45
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 38
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 36
Россия - УФО - Тюменская область 1365 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 30
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 26
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 25
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 23
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 22
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 21
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 21
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 18
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 17
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 16
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 15
Казахстан - Республика 6048 14
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 13
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 13
Россия - УФО - Челябинская область 1512 12
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 12
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 12
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 11
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 11
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 10
Россия - СФО - Омская область 789 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 6
Россия - ПФО - Пензенская область 637 6
Европа 24964 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - УФО - Свердловская область 1951 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 5
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 144 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 124
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 63
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 47
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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