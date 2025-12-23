Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187910
ИКТ 14536
Организации 11268
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26515
Персоны 81261
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

ОмГТУ Омский государственный технический университет

ОмГТУ - Омский государственный технический университет

СОБЫТИЯ


23.12.2025 В ОмГТУ разработали уникальную систему защиты видеоданных 2
24.10.2025 Беспилотные авиационные системы будут проектироваться в стенах ОмГТУ 1
15.10.2025 Новый уровень инженерного образования: в Омском политехе создан центр визуализации в машиностроении 1
19.09.2025 В ОмГТУ предложили инновационный способ работы холодильной техники 1
12.09.2025 В Омском политехе нашли способ оптимизировать конструкции гидродиодов с использованием нейросетей 1
02.06.2025 В России разрабатывается система маневрирования малых спутников без включения двигателей 1
06.05.2025 Минцифры: в российских вузах стартует подготовка продвинутых ИТ-разработчиков 1
04.07.2024 «Авито» устроил поездку на «Алые паруса» для лучших студентов страны 1
30.05.2024 СибГМУ изменит подготовку медицинских кибернетиков за счет внедрения модулей от экспертов «Яндекс Образование» 1
29.05.2024 «Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах 1
29.05.2024 «Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах 1
03.05.2024 Физики СПбГУ разработали новый способ соединения углеродных нанотрубок с подложкой для суперконденсаторов 1
20.03.2024 Правительство Омской области переводит инфраструктуру виртуализации на решения «Группы Астра» 2
14.08.2023 Webinar Group увеличила число клиентов на 61% с момента вхождения в экосистему МТС 1
14.08.2023 Число клиентов Webinar Group за последний год выросло на 61% 1
12.07.2023 Омский государственный технический университет перевел онлайн-коммуникации на платформу Webinar 2
30.03.2023 ГК «Астра» заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Омской области 1
09.01.2023 Омская область продолжает переход на ОС Astra Linux 2
01.12.2022 ГК «Астра» поддержит талантливых российских студентов стипендиями 2
24.05.2022 Более 12 тыс. студентов и школьников приняли участие в молодежных соревнованиях «1С» в 2021-2022 учебном году 1
27.09.2021 Минцифры доверит цифровую идентификацию чиновнику Центробанка 1
05.07.2021 Валентин Щитов -

ИТ-директор «Магнита» в интервью CNews — о супераппе, опыте распознавания эмоций и датчиках температуры хранения

 1
17.03.2020 Открыт бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших вузов России 2
24.05.2018 «Позитроника» сообщила о назначении нового генерального менеджера сети 1
09.01.2017 Positive Technologies предоставит вузам два новых продукта и поддержит дипломников и аспирантов 1
30.05.2016 «Росэлектроника» завершит формирование технологических кластеров до конца года 1
22.03.2016 МТС запустила первую в Сибири «технейтральную» сеть LTE 1
20.12.2012 Дмитрий Малютин назначен техническим директором «Билайна» в Омске 1
11.09.2012 Роман Кличко назначен директором по корпоративному бизнесу «Билайн» в Омске 1
20.06.2012 Программа Positive Education поможет преподавателям вузов в подготовке специалистов ИБ 2
15.09.2010 В Омском филиале «ВымпелКома» назначен новый директор по развитию услуг ШПД 1
10.08.2010 ОмГТУ внедрил в одной из учебных лабораторий решение для подготовки документов к цифровой печати 2
25.12.2008 Система ВКС объединит учебные центры Festo в трех российских вузах 1
10.11.2006 "Военмех" испытал систему дистанционного обучения инженеров 1
10.11.2006 "Военмех" испытал систему дистанционного обучения инженеров 1

Публикаций - 35, упоминаний - 43

ОмГТУ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14308 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2511 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 346 4
Yandex - Яндекс 8487 4
9027 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9205 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 509 3
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 276 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 240 2
DA IT Company - DA Technology - ДИЭЙ 4 2
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 101 2
Восход ФГБУ НИИ 686 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1513 2
Sony 6636 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 256 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 277 2
Microsoft Corporation 25257 2
Cisco Systems 5224 2
Google LLC 12283 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 200 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 2
Yealink Network Technology 75 2
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 64 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Омская сотовая связь 12 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 151 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 137 1
Ростех - Росэлектроника - ОПЗ имени Козицкого - Омский приборостроительный завод имени Н. Г. Козицкого 5 1
Беспилотные авиационные системы 74 1
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 1
Ultimate TechnoGraphics 1 1
ZTE Corporation 774 1
Huawei 4227 1
Apple Inc 12648 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5740 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 1
Samsung Electronics 10639 1
IBM - International Business Machines Corp 9556 1
LG Electronics 3678 1
HTC Corporation 1505 1
Алмазэргиэнбанк АКБ 15 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8215 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1322 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 983 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 291 1
Магнит Косметик 43 1
GFG - Lamoda - Купишуз 196 1
Евросеть 1417 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 1
ГПБ - Газпромбанк 1181 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 451 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12891 6
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 46 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5257 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6290 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
РНФ - Российский научный фонд 146 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 350 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73435 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31996 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31830 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2037 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 5
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 4
Программный стек 234 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6699 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23229 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2051 4
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 400 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 4
OOP - Object-oriented programming - ООП - Объектно-ориентированное программирование - ORM - Object-Relational Mapping - объектно-реляционное отображение 47 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 3
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 162 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4682 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1566 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2169 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1214 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1705 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2728 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4918 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1037 2
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 175 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 423 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 322 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 345 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 250 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 4
Linux OS 10935 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 333 4
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 330 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 298 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1528 3
JavaScript - JS - язык программирования 1334 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1149 3
Python Django - web framework 52 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 36 2
Google Android 14727 2
Apple iOS 8267 2
Новые облачные технологии - МойОфис 898 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
Antilatency Nettledesk 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 193 1
Apple iPad mini 425 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 435 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 49 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2364 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 1
Apple iPhone 5 777 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 157 1
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 1
Positive Technologies - XSpider 36 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 636 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5860 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 392 1
Google YouTube - Видеохостинг 2897 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 425 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 23 1
Козлова Дарья 36 3
Ипатов Олег 4 2
Алдошин Олег 30 2
Бровко Александр 10 2
Брыкин Дмитрий 5 1
Когутенко Андрей 1 1
Выдра Андрей 1 1
Овчаренко Сергей 8 1
Пивень Сергей 9 1
Соболев Сергей 6 1
Кайгородов Сергей 3 1
Литунов Сергей 1 1
Малютин Дмитрий 1 1
Соколова Алёна 1 1
Ахмадуллина Карина 1 1
Чумак Арина 1 1
Шуваева Марина 1 1
Самарина Екатерина 1 1
Наземцев Сергий 1 1
Щербаков Кирилл 1 1
Стариков Константин 1 1
Фоминых Анжелика 1 1
Новожилов Василий 1 1
Куликов Евгений 9 1
Астафьев Владислав 1 1
Романов Владислав 1 1
Горбатюк Олег 1 1
Старостенко Илья 1 1
Ушаков Дмитрий 5 1
Волкова Дарья 1 1
Матросов Данил 1 1
Шумакова Анастасия 1 1
Палий Евгений 2 1
Капустин Александр 3 1
Постовалов Ярослав 1 1
Долматова Екатерина 1 1
Ставрати Олег 3 1
Мишнев Владислав 1 1
Цуканов Денис 12 1
Дёмин Глеб 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157297 25
Россия - СФО - Омская область - Омск 1213 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45826 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18642 8
Россия - СФО - Омская область 734 8
Россия - СФО - Новосибирск 4669 6
Россия - СФО - Томская область - Томск 999 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3276 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4291 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1315 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1712 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3370 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 951 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 454 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 514 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 716 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 885 2
Германия - Федеративная Республика 12947 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 769 2
Россия - СФО - Омская область - Калачинск 10 1
Россия - СФО - Омская область - Омский район - Ростовка - Покрово-Иртышское 23 1
Россия - СФО - Омская область - Называевский район - Называевск 11 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2682 1
Беларусь - Белоруссия 6039 1
Казахстан - Республика 5807 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1431 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 345 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1881 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3213 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 746 1
Россия - ЮФО - Севастополь 582 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2916 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2967 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1428 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1700 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 551 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 15
Образование в России 2562 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15177 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10341 5
Информатика - computer science - informatique 1144 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3154 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 3
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 3
Физика - Physics - область естествознания 2836 3
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 198 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1005 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 2
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 84 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 258 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Экзамены 484 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 1
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 411 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 159 1
Средневековье - Крестовые походы - The Crusades 89 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 200 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1270 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 283 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 423 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 261 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 193 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 441 5
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 5
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 521 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 4
МЭИ - Московский энергетический институт 159 4
ТГУ - Томский государственный университет 211 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 209 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 4
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 33 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 46 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 3
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 15 3
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 35 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 3
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 118 3
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 43 3
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 33 3
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 12 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 2
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 2
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 2
Positive Technologies - Positive Education 20 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 2
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 31 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 25 1
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 10 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
День молодёжи - 27 июня 1001 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409589, в очереди разбора - 731058.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще