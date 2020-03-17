Открыт бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших вузов России

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Минобрнауки сформировало список онлайн-курсов от ведущих российских вузов, доступных на полностью бесплатной основе. Перечень включает свыше 600 курсов от МГУ, СПбПУ, МИСиС, УрФУ и других университетов и институтов. Список был подготовлен после публикации приказа Министерства о переводе вузов на дистанционное обучение студентов.



Образовательные курсы для всех

Министерство науки и высшего образования России (Минобрнауки) подготовило перечень бесплатных онлайн-курсов от основных российских вузов (PDF на файл-сервере CNews). По сообщению ведомства, это сделано с целью «эффективной организации образовательного процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».

Сформированный министерством список не окончателен. В настоящее время ведомство ведет прием предложения по включению дополнительных онлайн-курсов в этот перечень.

Следует отметить, что решение об использовании онлайн-курсов тем или иным вузом принимает руководство самого учебного заведения, исходя из возможности организовать качество его изучения студентами.

Сотни онлайн-курсов

Предложенный Минобрнауки перечень на момент публикации материала включал в себя свыше 630 бесплатных веб-курсов. Список вузов, предоставляющих их, в несколько раз меньше, и значительная их часть расположена в Санкт-Петербурге и Москве.

Все курсы из списка Минобрнауки бесплатны

Бесплатные онлайн-курсы предоставили: МГУ им. М.В. Ломоносова, МИФИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), МИСиС и МФТИ. В списке также есть курсы от Самарского университета, Уральского федерального университета УрФУ), Тольяттинского госуниверситета (ТГУ), Тюменского госуниверситета (ТюмГУ), МИИТ и др.

Изменения в работе вузов

Публикации списка онлайн-курсов предшествовал приказ Минобрнауки №397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории России» от 14 марта 2020 г. В нем говорится об обеспечении реализации образовательных программ в полном объеме с возможностью предоставления индивидуальных каникул для обучающихся, в том числе за счет перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану. Также в приказе сказано о необходимости организации контактной работы обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде и использовании различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии).

Дополнительно 14 марта 2020 г. Минобрнауки выпустило приказ №398 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования России, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории России». В нем оно порекомендовало отечественным вузам при возникновении необходимости перевести работников на удаленный режим работы в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Вместе с этим данный приказ подразумевает необходимость ограничения проведения очных совещаний. В качестве альтернативы предложено использование видеоконференцсвязи.

Кто последовал приказу

На момент публикации материала некоторые российские вузы уже перешли на дистанционное обучение. В их число вошли: Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ), Омский государственный технический университет (ОмГТУ), Омский госуниверситет (ОмГУ) и Омский госуниверситет путей сообщения.

К вузам Омска присоединились и образовательные учреждения ЮФО. На дистанционное обучение перешли: Кубанский государственный технологический университет, Кубанский государственный аграрный университет, Кубанский государственный медуниверситет, Сочинский госуниверситет Донской государственный технический университет и Астраханский госуниверситет. Также CNews выяснил, что дистанционное обучение организовано для студентов Волгоградского госуниверситета (ВолГУ) и Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ).

Перечень вузов, подчинившихся приказам Минобрнауки, значительно шире. Дистанционное обучение ввели, в частности, Югорский госуниверситет, Ярославские технический и педагогический университеты, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО и Высшая школа экономики.