Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191567
ИКТ 14768
Организации 11430
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26653
Персоны 83364
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

ОмГУ ОмскГУ Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского


СОБЫТИЯ


12.03.2026 ИИ помог оценить кадровую потребность омской химотрасли для Минпромторга 1
09.10.2025 В Омском государственном университете внедрили систему видеоконференцсвязи «Труконф» 4
24.09.2025 Владимир Маракшин -

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

 1
27.03.2025 «Базальт СПО» и ОмГУ объединяют усилия для подготовки ИТ-кадров в рамках «Альт Академии» 3
27.01.2025 Студентов вузов СФО научат управлять ИТ-проектами 3
25.10.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в центре и на окраине Омска 1
17.11.2023 Роман Коропец: Приложение должно корректно работать и без обновления в AppStore или Google Play 1
17.03.2020 Открыт бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших вузов России 2
17.12.2018 Запущены курсы по разработке приложений для отечественной мобильной ОС 1
30.11.2018 На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место 1
22.03.2016 МТС запустила первую в Сибири «технейтральную» сеть LTE 1
20.12.2012 Дмитрий Малютин назначен техническим директором «Билайна» в Омске 1
08.06.2012 Техническим директором «Ростелеком-Сибирь» назначен Алексей Гайдамак 1
13.01.2012 ОмГУ строит СЭД на базе решения «Корпорации Парус» 2
16.05.2007 DocsVision и Омский университет начали сотрудничество 1
11.04.2006 "Теплый" силовой сверхпроводник: подробности 1
11.04.2006 "Теплый" силовой сверхпроводник: подробности 1

Публикаций - 18, упоминаний - 27

ОмГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 2
Ростелеком 10476 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 814 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 495 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 270 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 512 1
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 64 1
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 13 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Омская сотовая связь 12 1
Orion soft - Орион софт - 231 1
Samsung Electronics 10757 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5348 1
МегаФон 10190 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 143 1
Huawei 4312 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14813 1
Apple Inc 12812 1
LG Electronics 3688 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
ZTE Corporation 777 1
Ред Софт - Red Soft 1070 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 684 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2643 1
INOI - ИНОЙ 50 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1568 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 522 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9267 1
Sony 6651 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 191 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 400 1
TrueConf - ТруКонф 434 1
HTC Corporation 1506 1
Docsvision - ДоксВижн 1038 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 193 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1011 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 292 1
Ланит Интеграция 214 1
Парус Корпорация 199 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 324 1
AZAL - Azerbaijan Airlines - АЗАЛ - Azərbaycan Hava Yolları - Азербайджанские авиалинии 4 1
Трамплин ГК 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8362 1
Газпром нефть 682 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 9 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 66 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13117 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3443 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5384 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5127 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1494 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 360 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 439 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 393 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32419 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74504 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23549 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58132 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27308 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34320 3
CU - Centralized Unit - Центральный блок (модуль) 40 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8919 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3546 2
BSCCO - Bismuth strontium calcium copper oxide - Тип сверхпроводника из купрата 5 2
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 178 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 652 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10206 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19205 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9534 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12498 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6327 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25862 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6762 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9865 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13456 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9011 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8266 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8620 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2078 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32163 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26302 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7169 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 676 2
Google Android - приложения и разработчики 712 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4076 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 864 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 259 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4087 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1534 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15072 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22130 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6082 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2305 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 621 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 966 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 961 2
Luxms BI 105 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 332 1
Ростелеком - ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 9 1
Jala Accione - cмартфоны 4 1
Sinclair ZX Spectrum 28 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 127 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 106 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 161 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 48 1
Киберпротект - Кибер Хранилище 6 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 997 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 341 1
Apple iOS 8375 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3472 1
Apple - App Store 3027 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1396 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2400 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 203 1
Apple iPhone 5 782 1
Apple iPad mini 425 1
НКТ - Р7-Офис 494 1
IQReserve - VALO Cloud 12 1
INOI R - Серия смартфонов 25 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 266 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 230 1
INOI T - Серия смартфонов 9 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 82 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 101 1
C/C++ - Язык программирования 858 1
Киберника Сибрус - мессенджер 28 1
Goyal Amit - Гойял Амит 4 2
Губина Татьяна 18 1
Трандин Сергей 106 1
Гриб Анатолий 10 1
Рязанов Кирилл 6 1
Замятин Сергей 2 1
Малютин Дмитрий 1 1
Дмитриева Евгения 6 1
Гайдамак Алексей 3 1
Гайдмак Алексей 1 1
Беззубкин Игорь 40 1
Рассоха Роланд 2 1
Маркер Сергей 1 1
Горбатенко Егор 1 1
Барановский Сергей 1 1
Маракшин Владимир 5 1
Коропец Роман 1 1
Осеевский Михаил 334 1
Носков Константин 239 1
Эйгес Павел 107 1
Сергиенко Андрей 14 1
Малинин Юрий 11 1
Хоценко Виталий 12 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1231 12
Россия - РФ - Российская федерация 159468 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53689 3
Россия - СФО - Омская область 754 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1661 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2731 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Татарск 17 1
Россия - СФО - Омская область - Калачинск 10 1
Россия - СФО - Омская область - Омский район - Ростовка - Покрово-Иртышское 23 1
Россия - СФО - Омская область - Называевский район - Называевск 11 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46313 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18914 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3234 1
Бельгия - Королевство 1174 1
Германия - Федеративная Республика 12982 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1796 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1949 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1724 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1465 1
Россия - УФО - Тюменская область 1305 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 732 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 941 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 315 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32212 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55431 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10626 5
Образование в России 2592 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15360 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4428 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2847 2
Металлы - Медь - Copper 833 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4285 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6375 1
Физика - Physics - область естествознания 2850 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7640 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2615 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5770 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17537 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5999 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6407 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2735 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 925 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1537 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2997 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8274 1
Информатика - computer science - informatique 1145 1
Импортозамещение - параллельный импорт 577 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5380 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7420 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3781 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3295 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7847 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20569 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26212 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5328 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6814 1
PhysicsWeb 184 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 889 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 37 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1124 3
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 234 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 42 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 171 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 2
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 6 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 74 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 1
Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина 4 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 12 1
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 11 1
КубГМУ - Кубанский государственный медицинский университет 3 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 30 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
ВГСПУ ФГБОУ ВО - Волгоградский государственный социально-педагогический университет 5 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 23 1
СГУ - Сочинский государственный университет 5 1
Базальт СПО - Альт академия 35 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 539 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1312 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 196 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 156 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 132 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 433 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 450 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 688 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 43 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 267 1
ТГУ - Томский государственный университет 216 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 48 1
CNews AWARDS - награда 558 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424869, в очереди разбора - 727003.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837