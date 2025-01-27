Замятин Сергей
|27.01.2025
|Студентов вузов СФО научат управлять ИТ-проектами 1
|19.09.2007
|Торговые сети нашли главного медиапирата 1
Замятин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ассоциация по коллективному управлению авторскими и смежными правами 1 1
|ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
|Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8568 1
|Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4410 1
|Шевченко Сергей 11 1
|Магдалюк Сергей 3 1
|Альтов Павел 9 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144407 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 1
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2419 1
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