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Замятин Сергей



27.01.2025 Студентов вузов СФО научат управлять ИТ-проектами 1
19.09.2007 Торговые сети нашли главного медиапирата 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Замятин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ОРБИ 13 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3277 1
Ассоциация по коллективному управлению авторскими и смежными правами 1 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8568 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4410 1
Шевченко Сергей 11 1
Магдалюк Сергей 3 1
Альтов Павел 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2419 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4148 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2390 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4658 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 804 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24104 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336925, в очереди разбора - 772195.
Создано именных указателей - 166839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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