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Маркер Сергей



27.01.2025 Студентов вузов СФО научат управлять ИТ-проектами 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Маркер Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 43 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50701 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1076 1
Замятин Сергей 2 1
Рассоха Роланд 2 1
Россия - СФО - Омская область 676 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3954 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4986 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2314 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13565 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2931 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29171 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 13 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 47 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338921, в очереди разбора - 770375.
Создано именных указателей - 167877.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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