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Хоценко Виталий



29.01.2025 Путин поручил создать в России новый класс воздушного пространства. Там разрешат летать БПЛА 1
29.03.2018 ИБ-конференция «Электронный регион: территория безопасности» пройдет в Кисловодске 1
29.03.2018 На Северном Кавказе обсудят безопасность информационных систем 1
21.11.2017 КРОК обеспечила электроснабжение нового автомобильного завода 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Хоценко Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Парус электро - Связь инжиниринг 23 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1888 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 842 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4883 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 2
Конфидент ЦЗИ 107 2
Ростелеком 9710 2
Кейсистемс - КСБ-СОФТ 3 2
Tonk - Тонк ГК 49 2
Крок - Croc 1777 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Ставрополь Авто Завод ГКУ 2 1
Белый Раст ТЛЦ - терминально-логистический центр 4 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3798 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6236 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 1
Новые облачные технологии - МойОфис 780 2
Гусев Дмитрий 70 2
Широков Александр 25 1
Дементьев Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 868 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 90 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 444 2
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 369 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 676 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7439 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 149 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Шпаковский район - Михайловск 41 1
Энергетика - Energy - Energetically 5089 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2393 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1903 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5115 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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