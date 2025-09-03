Получите все материалы CNews по ключевому слову
Дементьев Александр
УПОМИНАНИЯ
|03.09.2025
|«Титан-СМ» полностью перешла на выпуск маркированной продукции 1
|21.11.2017
|КРОК обеспечила электроснабжение нового автомобильного завода 1
Дементьев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Крок - Croc 1791 1
|Белый Раст ТЛЦ - терминально-логистический центр 4 1
|Ставрополь Авто Завод ГКУ 2 1
|Россети Ленэнерго 1700 1
|Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 309 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736280.
Создано именных указателей - 182090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.