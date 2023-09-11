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Россети Ленэнерго
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Всего 96 дел, на cумму 8 540 007 990 ₽*
СОБЫТИЯ
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|11.09.2023
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Крупнейший инфраструктурный оператор России мигрирует на отечественный Linux и СУБД PostgreSPL
ПАКИ на российских ОС и СУБД Как выяснил CNews, «Россети Ленэнерго» закупает программно-аппаратные комплексы (ПАК) и переводит их на отечественную сис
|20.03.2023
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«Эдит про» автоматизировала процесс техприсоединения потребителей к электросетям в «Россети Ленэнерго»
зации бизнес-процессов по направлению «Технологическое присоединение потребителей к сетям» «Россети Ленэнерго» на платформе «1С». «Россети Ленэнерго» – одна из крупнейших и старейшая рас
|16.11.2022
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Система управления электрическими сетями «Россети Ленэнерго» работает на базе ОС Astra Linux
энергетического сектора – компания «Монитор электрик» и ГК «Астра» сообщают о внедрении в «Россети Ленэнерго» катастрофоустойчивой системы управления электрическими сетями, созданной с использ
|23.08.2022
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ГК «Эдит про» поможет «Россети Ленэнерго» в развитии экосистемы «1С»
ГК «Эдит про» выиграла конкурс и заключила контракт с «Россети Ленэнерго» на оказание услуг по сопровождению и доработке информационных систем на базе «1С».
|10.08.2022
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ГК «Эдит про» автоматизировала процесс планирования диагностики оборудования в «Россети Ленэнерго»
довых планов-графиков, учёта факта и форм отчетности по диагностическим работам в компании «Россети Ленэнерго». Проект позволил компании сократить расходы, трудозатраты и повысить уровень надёж
|25.07.2022
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ГК «Эдит про» автоматизировала систему управления автотранспортом в «Россети Ленэнерго»
ГК «Эдит про» внедрила в «Россети Ленэнерго» систему управления автотранспортом. Проект реализован в рамках развития системы уп
|27.06.2022
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ГК «Эдит про» провела обучение сотрудников на полигоне «Россетей»
ит про» прошли программу повышения квалификации на базе учебно-тренировочного полигона ПАО «Россети Ленэнерго». По предложению «Эдит про» программа обучения специалистов была адаптирована под з
|15.06.2022
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«Мегафон» и «Россети Ленэнерго» протестируют технологии интернета вещей в электроэнергетике
«Мегафон» будет сотрудничать с компанией «Россети Ленэнерго» в области инновационных проектов. Соглашение о сотрудничестве подписано 15 июня 20
|21.10.2021
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«Эдит про» обновит для «Ленэнерго» информационные системы на базе «1С»
«Эдит про» выиграла открытый конкурс компании «Россети Ленэнерго» на оказание услуг по сопровождению и доработке информационных систем предприятия н
|30.08.2021
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«Эдит Про» автоматизирует в «Ленэнерго» управление производственными активами
ГК «Эдит Про» выиграла открытый конкурс «Россети Ленэнерго» на развитие системы управления производственными активами (СУПА) предприятия. Стои
|02.08.2021
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«Эдит про» автоматизирует процесс технологического присоединения «Ленэнерго»
«Эдит про» выиграла открытый конкурс «Россети Ленэнерго» на автоматизацию процесса технологического присоединения потребителей к сетям энер
|12.03.2021
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«Эдит про» займется сопровождением СУПА «Ленэнерго» на «1С»
ГК «Эдит про» выиграла открытый конкурс «Россети Ленэнерго» на оказание услуг по сопровождению информационной системы управления производствен
|03.12.2020
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«Ленэнерго» перешло на российскую СЭД на платформе Documino
«Ленэнерго» перешло на СЭД российской разработки на платформе Documino, создателем которой явл
|27.04.2018
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LWCOM создала сетевую инфраструктуру новой площадки ЦОД «Ленэнерго»
LWCOM сообщила о завершении работ по созданию сетевой инфраструктуры дополнительной площадки центра обработки данных «Ленэнерго». «Ленэнерго» – одна из крупнейших распределительных сетевых компаний страны. С 2005 г., в результате реформы энергетической отрасли, основными функциями «Ленэнерго» явл
|20.05.2016
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«Мегафон» повысит управляемость и безопасность электросетевых объектов «Ленэнерго»
Оператор связи «Мегафон» подписал соглашение с «Ленэнерго» – одной из крупнейших распределительных сетевых компаний страны на предоставление услуг видео фиксации. В рамках соглашения реализуется пилотный проект одного из дочерних обществ ком
|30.10.2015
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«Первый БИТ» оптимизировал управление финансами в дочернем предприятии «Ленэнерго»
ля учета и управления «Первый БИТ» автоматизировал управление финансами в «Энергосервисной компании Ленэнерго», дочернем предприятии «Ленэнерго». Проект был реализован в рекордные три ме
|18.08.2014
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Conteq автоматизирует управление архивом закупочной документацией для «Ленэнерго»
Компания Conteq, эксперт по SharePoint и Project Server, выиграла конкурс и приступила к созданию системы управления архивом закупочной документацией для «Ленэнерго». Об этом CNews сообщили в Conteq. Проект продлится 4 месяца и будет включать в себя не только создание системы, но и обработку всего бумажного архива закупочной документации (около 2
|27.03.2014
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«Сап.Би.Эй» выиграл конкурс «Ленэнерго» на техподдержку телеком-оборудования
Компания «Сап.Би.Эй» признана победителем в конкурсе «Ленэнерго» на оказание услуг по технической поддержке телекоммуникационного оборудования SDH, PDH. Данный контракт предполагает обслуживание оборудования производителей «Супертел» и Nateks в ко
|15.01.2013
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«Ленэнерго» оснастило 10 тыс. счетчиков электроэнергии SIM-картами «Билайн»
Компания «ВымпелКом» (ТЗ «Билайн Бизнес») и «Ленэнерго» - одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России, объявили о начале сотрудничества в рамках создания новой масштабной системы учета электроэнергии в Санкт-Петербурге и
|25.08.2011
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«Ленэнерго» управляет ИТ-услугами с помощью OmniTracker
Компания Omninet сообщила о внедрении в открытом акционерном обществе энергетики и электрификации «Ленэнерго», крупной российской распределительно-сетевой компании, процессов управления инциде
|28.08.2008
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«УСП КомпьюЛинк» разработала комплексный проект автоматизации «Ленэнерго»
Компания «УСП КомпьюЛинк» завершила разработку программы комплексной автоматизации «Ленэнерго», крупнейшего энергопредприятия Cеверо-Западного округа России. Специалисты «УСП Ко
|11.07.2008
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ОАО «Ленэнерго» автоматизирует диспетчерское управление кабельной сети
е первой очереди автоматизированной системы ведения оперативной схемы кабельной сети в филиале ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть». Внедренная система обеспечивает автоматизацию работы центральной
|13.06.2007
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«Гроссмейстер» победил в ИТ-тендере «Ленэнерго»: АС ведения СКС
Компания «Гроссмейстер» признана победителем открытого конкурса на создание и внедрение автоматизированной системы ведения оперативной схемы кабельной сети (СКС) «Ленэнерго». При создании автоматизированной системы будет использован программный продукт «Информационная система технологических служб» (ИСТС), разработанный «Гроссмейстером». В ходе проекта б
|06.06.2007
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«Ленэнерго» начинает обкатку информационной системы
В сертоловском подразделении ОАО «Ленэнерго» установили новую информационно-поисковую систему «Искатель». Программа позволяет о
|12.09.2006
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В кабельной сети "Ленэнерго" будет внедрена геоинформационная система
В кабельной сети ОАО "Ленэнерго" будет внедрена новая компьютерная технология - геоинформационная система (ГИС). По
Россети Ленэнерго и организации, системы, технологии, персоны:
|Кичко Дмитрий 69 15
|Путин Владимир 3454 14
|Никифоров Николай 1138 11
|Медведев Дмитрий 1665 11
|Цветков Юрий 9 9
|Бартенева Мария 35 8
|Строкович Антон 53 6
|Ксенин Алекс 311 6
|Рейман Леонид 1065 6
|Серова Елена 320 6
|Щеканов Александр 8 5
|Чебан Юрий 14 5
|Петров Владимир 18 5
|Бандурин Гаральд 15 5
|Кукшев Вячеслав 13 5
|Вексин Алексей 13 5
|Любимов Игорь 6 5
|Апостол Вячеслав 7 5
|Сиваков Юрий 9 5
|Завьялов Николай 6 5
|Хитрик Игорь 5 5
|Нейман Игорь 6 5
|Новиков Евгений 49 5
|Щеголев Игорь 699 5
|Гимранов Ринат 126 5
|Кравченко Константин 101 5
|Калюжный Игорь 27 4
|Подольская Екатерина 9 4
|Байдин Сергей 6 4
|Меркушенков Евгений 8 4
|Сергунина Наталья 375 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 4
|Усманов Алишер 311 4
|Иванов Сергей 405 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
|Сидоров Алексей 21 4
|Инюцын Антон 17 4
|Борилин Вячеслав 20 4
|Каримов Руслан 66 3
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