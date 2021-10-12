Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россети Ленэнерго
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 70
Россети Ленэнерго упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Строкович Антон 45 2
|Щеканов Александр 8 2
|Овсянников Александр 2 2
|Арендарчук Александр 2 2
|Алтунин Александр 2 2
|Бартенева Мария 23 2
|Глейм Артур 3 1
|Пружинин Александр 4 1
|Михайлов Евгений 13 1
|Горянский Павел 15 1
|Ерин Сергей 14 1
|Егоров Михаил 15 1
|Понкращенков Роман 1 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Баландюк Сергей 3 1
|Китаева Снежана 1 1
|Степаненко Василий 13 1
|Марков Сергей 2 1
|Мазуренко Юрий 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769829, в очереди разбора - 673512.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769829, в очереди разбора - 673512.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru