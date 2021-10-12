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Россети Ленэнерго


12.10.2021 Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи 1
30.08.2021 «Эдит Про» автоматизирует в «Ленэнерго» управление производственными активами 5
02.08.2021 «Эдит про» автоматизирует процесс технологического присоединения «Ленэнерго» 3
12.03.2021 «Эдит про» займется сопровождением СУПА «Ленэнерго» на «1С» 2
09.12.2020 Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит» 1
03.12.2020 «Ленэнерго» перешло на российскую СЭД на платформе Documino 2
13.10.2020 Экс-рекордсмен России по госзакупкам софта Microsoft ставит российское офисное ПО на 150 миллионов. И это не «Мой офис» 1
27.04.2018 LWCOM создала сетевую инфраструктуру новой площадки ЦОД «Ленэнерго» 2
12.03.2018 «Россети», Университет ИТМО и «Сервионика» испытали новое решение на базе квантового шифрования 1
19.07.2017 LanCloud перенесла облачную инфраструктуру в крупнейший в Восточной Европе ЦОД 1
01.07.2016 Глава финдепартамента МОЭСК: Работа, которую раньше выполняли 100 человек, теперь делается автоматически 1
20.05.2016 «Мегафон» повысит управляемость и безопасность электросетевых объектов «Ленэнерго» 2
15.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
30.10.2015 «Первый БИТ» оптимизировал управление финансами в дочернем предприятии «Ленэнерго» 4
01.10.2015 Оцифровка данных: как проститься с бумажными документами 1
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
04.02.2015 СЭД DoсSpace теперь доступна в «облаке» 1
24.10.2014 Как наладить корпоративную почту за 4 часа 1
07.10.2014 CNews приглашает на круглый стол «ИКТ в ТЭК 2014» 1
01.10.2014 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2014» 1
18.08.2014 Conteq автоматизирует управление архивом закупочной документацией для «Ленэнерго» 3
26.05.2014 Лидеры ИТ-рынка моделируют будущее и формулируют стратегию развития 1
27.03.2014 «Сап.Би.Эй» выиграл конкурс «Ленэнерго» на техподдержку телеком-оборудования 1
30.01.2014 Stack Data Network запускает ЦОД на Северо-Западе России 1
09.10.2013 Информатизация энергетики: 2 года и 1 млрд руб. из бюджета 2
02.10.2013 Минэнерго создаст «Яндекс» для ТЭК 1
27.09.2013 Круглый стол ИКТ в ТЭК: Участвуют замминистра Минэнерго, Газпромнефть, Башнефть 1
19.09.2013 Замминистра энергетики выступит на круглом столе CNews об ИТ в ТЭК 1
04.09.2013 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2013» 1
15.01.2013 «Ленэнерго» оснастило 10 тыс. счетчиков электроэнергии SIM-картами «Билайн» 6
08.02.2012 Главой системного интегратора Optima стал бывший ИТ-директор «Сибура» 1
07.09.2011 Илья Савичев: В России сегодня новый ITSM 1
25.08.2011 «Ленэнерго» управляет ИТ-услугами с помощью OmniTracker 1
20.06.2011 Конференция «Рынок Видеоконференцсвязи: мировая практика и российский опыт» 1
02.06.2011 Конференция CNews «Рынок Видеоконференцсвязи: мировая практика и российский опыт» 1
12.04.2011 Конференция CNews «Рынок видеоконференцсвязи: мировая практика и российский опыт» 1
10.09.2010 Круглый стол CNews: «Рынок видеоконференцсвязи в России 2010: новые горизонты» 1
26.07.2010 Сайт госведомства не выдержал жары 1
26.07.2010 Большой сбой «В Контакте»: сеть обвиняет энергетиков 2

Публикаций - 44, упоминаний - 70

Россети Ленэнерго упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 7
SAP SE 3220 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
Ланит ГК 1160 3
ALMI partner - АЛМИ партнер 19 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Свемел МВП - Swemel 23 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
Softline - Софтлайн 1475 2
Роснефть РН-информ 32 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Телеком-защита 48 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
Ortems 11 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Ланит Консалтинг 4 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
Accenture - Аксенчер 533 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Эдит Про - Edit Pro 19 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
Крок 1221 1
АйДи - Технологии управления 41 1
LWCOM - ЛВКОМ Проект 18 1
Сервионика - Servionica 164 1
TeamViewer 78 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
Россети ПАО 168 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
РАО ЕЭС России ПАО 65 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 2
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 2
МРСК Северного Кавказа - Россети Северный Кавказ 5 2
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 2
МРСК Юга - Россети Юг 22 2
Россети Янтарь - Янтарьэнерго 12 2
Сибур Химпром 16 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
Транснефть 159 2
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Альфа-Банк 1127 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 2
Правительство РФ 2208 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 49 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
НКТ - Р7-Офис 73 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
AlterOffice 16 2
Microsoft Azure 1171 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
АйДи - Технологии управления - Documino 19 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
Свемел МВП - Циркон офис 8 1
Microsoft SQL Server 798 1
Microsoft Exchange 684 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Россети Ситуационно-аналитический центр 1 1
Строкович Антон 45 2
Щеканов Александр 8 2
Овсянников Александр 2 2
Арендарчук Александр 2 2
Алтунин Александр 2 2
Бартенева Мария 23 2
Глейм Артур 3 1
Пружинин Александр 4 1
Михайлов Евгений 13 1
Горянский Павел 15 1
Ерин Сергей 14 1
Егоров Михаил 15 1
Понкращенков Роман 1 1
Рудычева Наталья 81 1
Баландюк Сергей 3 1
Китаева Снежана 1 1
Степаненко Василий 13 1
Марков Сергей 2 1
Мазуренко Юрий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - Калининградская область 542 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 2
Россия - Московская область - Ногинск 21 1
Европа Западная 618 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Европа 3788 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Украина 3398 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 1
Россия - Курск 232 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
CNews Analytics 1991 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769829, в очереди разбора - 673512.
Создано именных указателей - 46354.
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