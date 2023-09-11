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Россети Ленэнерго

Россети Ленэнерго

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 96 дел, на cумму 8 540 007 990 ₽*

Судебные дела (96) на сумму 8 540 007 990 ₽*
в качестве истца (60) на сумму 5 007 137 069 ₽*
в качестве ответчика (20) на сумму 134 249 858 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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11.09.2023 Крупнейший инфраструктурный оператор России мигрирует на отечественный Linux и СУБД PostgreSPL

ПАКИ на российских ОС и СУБД Как выяснил CNews, «Россети Ленэнерго» закупает программно-аппаратные комплексы (ПАК) и переводит их на отечественную сис
20.03.2023 «Эдит про» автоматизировала процесс техприсоединения потребителей к электросетям в «Россети Ленэнерго»

зации бизнес-процессов по направлению «Технологическое присоединение потребителей к сетям» «Россети Ленэнерго» на платформе «1С». «Россети Ленэнерго» – одна из крупнейших и старейшая рас
16.11.2022 Система управления электрическими сетями «Россети Ленэнерго» работает на базе ОС Astra Linux

энергетического сектора – компания «Монитор электрик» и ГК «Астра» сообщают о внедрении в «Россети Ленэнерго» катастрофоустойчивой системы управления электрическими сетями, созданной с использ
23.08.2022 ГК «Эдит про» поможет «Россети Ленэнерго» в развитии экосистемы «1С»

ГК «Эдит про» выиграла конкурс и заключила контракт с «Россети Ленэнерго» на оказание услуг по сопровождению и доработке информационных систем на базе «1С».
10.08.2022 ГК «Эдит про» автоматизировала процесс планирования диагностики оборудования в «Россети Ленэнерго»

довых планов-графиков, учёта факта и форм отчетности по диагностическим работам в компании «Россети Ленэнерго». Проект позволил компании сократить расходы, трудозатраты и повысить уровень надёж
25.07.2022 ГК «Эдит про» автоматизировала систему управления автотранспортом в «Россети Ленэнерго»

ГК «Эдит про» внедрила в «Россети Ленэнерго» систему управления автотранспортом. Проект реализован в рамках развития системы уп
27.06.2022 ГК «Эдит про» провела обучение сотрудников на полигоне «Россетей»

ит про» прошли программу повышения квалификации на базе учебно-тренировочного полигона ПАО «Россети Ленэнерго». По предложению «Эдит про» программа обучения специалистов была адаптирована под з
15.06.2022 «Мегафон» и «Россети Ленэнерго» протестируют технологии интернета вещей в электроэнергетике

«Мегафон» будет сотрудничать с компанией «Россети Ленэнерго» в области инновационных проектов. Соглашение о сотрудничестве подписано 15 июня 20
21.10.2021 «Эдит про» обновит для «Ленэнерго» информационные системы на базе «1С»

«Эдит про» выиграла открытый конкурс компании «Россети Ленэнерго» на оказание услуг по сопровождению и доработке информационных систем предприятия н
30.08.2021 «Эдит Про» автоматизирует в «Ленэнерго» управление производственными активами

ГК «Эдит Про» выиграла открытый конкурс «Россети Ленэнерго» на развитие системы управления производственными активами (СУПА) предприятия. Стои
02.08.2021 «Эдит про» автоматизирует процесс технологического присоединения «Ленэнерго»

«Эдит про» выиграла открытый конкурс «Россети Ленэнерго» на автоматизацию процесса технологического присоединения потребителей к сетям энер
12.03.2021 «Эдит про» займется сопровождением СУПА «Ленэнерго» на «1С»

ГК «Эдит про» выиграла открытый конкурс «Россети Ленэнерго» на оказание услуг по сопровождению информационной системы управления производствен
03.12.2020 «Ленэнерго» перешло на российскую СЭД на платформе Documino

«Ленэнерго» перешло на СЭД российской разработки на платформе Documino, создателем которой явл
27.04.2018 LWCOM создала сетевую инфраструктуру новой площадки ЦОД «Ленэнерго»

LWCOM сообщила о завершении работ по созданию сетевой инфраструктуры дополнительной площадки центра обработки данных «Ленэнерго». «Ленэнерго» – одна из крупнейших распределительных сетевых компаний страны. С 2005 г., в результате реформы энергетической отрасли, основными функциями «Ленэнерго» явл
20.05.2016 «Мегафон» повысит управляемость и безопасность электросетевых объектов «Ленэнерго»

Оператор связи «Мегафон» подписал соглашение с «Ленэнерго» – одной из крупнейших распределительных сетевых компаний страны на предоставление услуг видео фиксации. В рамках соглашения реализуется пилотный проект одного из дочерних обществ ком
30.10.2015 «Первый БИТ» оптимизировал управление финансами в дочернем предприятии «Ленэнерго»

ля учета и управления «Первый БИТ» автоматизировал управление финансами в «Энергосервисной компании Ленэнерго», дочернем предприятии «Ленэнерго». Проект был реализован в рекордные три ме
18.08.2014 Conteq автоматизирует управление архивом закупочной документацией для «Ленэнерго»

Компания Conteq, эксперт по SharePoint и Project Server, выиграла конкурс и приступила к созданию системы управления архивом закупочной документацией для «Ленэнерго». Об этом CNews сообщили в Conteq. Проект продлится 4 месяца и будет включать в себя не только создание системы, но и обработку всего бумажного архива закупочной документации (около 2
27.03.2014 «Сап.Би.Эй» выиграл конкурс «Ленэнерго» на техподдержку телеком-оборудования

Компания «Сап.Би.Эй» признана победителем в конкурсе «Ленэнерго» на оказание услуг по технической поддержке телекоммуникационного оборудования SDH, PDH. Данный контракт предполагает обслуживание оборудования производителей «Супертел» и Nateks в ко
15.01.2013 «Ленэнерго» оснастило 10 тыс. счетчиков электроэнергии SIM-картами «Билайн»

Компания «ВымпелКом» (ТЗ «Билайн Бизнес») и «Ленэнерго» - одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России, объявили о начале сотрудничества в рамках создания новой масштабной системы учета электроэнергии в Санкт-Петербурге и

25.08.2011 «Ленэнерго» управляет ИТ-услугами с помощью OmniTracker

Компания Omninet сообщила о внедрении в открытом акционерном обществе энергетики и электрификации «Ленэнерго», крупной российской распределительно-сетевой компании, процессов управления инциде
28.08.2008 «УСП КомпьюЛинк» разработала комплексный проект автоматизации «Ленэнерго»

Компания «УСП КомпьюЛинк» завершила разработку программы комплексной автоматизации «Ленэнерго», крупнейшего энергопредприятия Cеверо-Западного округа России. Специалисты «УСП Ко
11.07.2008 ОАО «Ленэнерго» автоматизирует диспетчерское управление кабельной сети

е первой очереди автоматизированной системы ведения оперативной схемы кабельной сети в филиале ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть». Внедренная система обеспечивает автоматизацию работы центральной
13.06.2007 «Гроссмейстер» победил в ИТ-тендере «Ленэнерго»: АС ведения СКС

Компания «Гроссмейстер» признана победителем открытого конкурса на создание и внедрение автоматизированной системы ведения оперативной схемы кабельной сети (СКС) «Ленэнерго». При создании автоматизированной системы будет использован программный продукт «Информационная система технологических служб» (ИСТС), разработанный «Гроссмейстером». В ходе проекта б
06.06.2007 «Ленэнерго» начинает обкатку информационной системы

В сертоловском подразделении ОАО «Ленэнерго» установили новую информационно-поисковую систему «Искатель». Программа позволяет о
12.09.2006 В кабельной сети "Ленэнерго" будет внедрена геоинформационная система

В кабельной сети ОАО "Ленэнерго" будет внедрена новая компьютерная технология - геоинформационная система (ГИС). По

Публикаций - 1699, упоминаний - 1747

Россети Ленэнерго и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 77
Microsoft Corporation 25775 73
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 67
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 65
Ростелеком 10948 61
МегаФон 10742 61
Apple Inc 13154 54
Intel Corporation 12811 54
Google LLC 12688 49
Sony 6739 39
LG Electronics 3735 38
9594 37
IBM - International Business Machines Corp 9699 34
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 33
Yandex - Яндекс 9216 31
Meta Platforms - Facebook 4621 30
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 30
AMD - Advanced Micro Devices 4641 30
Nvidia Corp 4002 29
HP Inc. 5883 28
Cisco Systems 5372 24
X Corp - Twitter 2938 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 24
Lenovo Group 2446 23
Yahoo! 3726 23
Siemens AG - Siemens Group 2673 22
Dell EMC 5180 22
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 22
VK - Mail.ru Group 3602 22
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 20
Xerox - The Haloid Company 1168 20
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 20
SAP SE 5601 19
Huawei 4676 19
Xiaomi - Сяоми 2231 19
Acer Group - Acer Inc 2776 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
Lenovo Motorola 3566 19
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 19
Amazon Inc - Amazon.com 3277 17
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 52
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 50
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 26
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 16
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 16
Газпром ПАО 1493 15
101Hotels.com 456 14
eBay Inc 1640 14
Visa International 1993 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 13
Евросеть 1421 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Почта России ПАО 2370 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
NanduQ - Qiwi 1013 12
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 12
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 11
Альфа-Банк 1979 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 11
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 11
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Газпром нефть 725 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 9
Роснефть НК - нефтяная компания 562 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 8
Связной ГК 1401 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 8
Транснефть 335 8
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 8
Россети Кубань - Кубаньэнерго 27 7
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 7
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 60
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 33
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 28
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 26
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 13
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 13
Судебная власть - Judicial power 2500 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
Федеральное казначейство России 1949 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 7
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 45
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
Bitcoin Foundation 8 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
ABA - American Bankers Association - Ассоциации американских банкиров 6 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
Профсоюз работников связи России 9 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Arctic Council - Арктический совет 4 1
FreeMove 5 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 168
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 163
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 160
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 146
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 137
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 83
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 81
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 76
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 75
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 75
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 74
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 73
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 71
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 70
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 67
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 65
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 62
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 61
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 60
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 60
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 59
Google Android 15243 89
Microsoft Windows 16882 72
Microsoft Windows 2000 8678 64
Apple iOS 8583 46
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 42
Linux OS 11533 40
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 35
Apple iPhone 6 4861 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 28
Microsoft Office 4170 22
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 20
Oracle Java - язык программирования 3469 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 18
Apple - App Store 3109 17
Apple iPad 4011 16
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 16
Nokia Symbian OS 1411 15
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 15
Microsoft Windows BitLocker 942 15
Google YouTube - Видеохостинг 3002 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 14
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 13
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 13
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 13
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 13
Intel Core - Семейство процессоров 1251 12
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 12
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 11
Samsung SVR-диктофон 464 11
Apple macOS 2419 11
Microsoft Outlook 1506 11
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 11
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 10
Nokia Nseries 538 10
Microsoft Windows 10 1938 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 10
Microsoft Windows 7 2007 10
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 10
Кичко Дмитрий 69 15
Путин Владимир 3454 14
Никифоров Николай 1138 11
Медведев Дмитрий 1665 11
Цветков Юрий 9 9
Бартенева Мария 35 8
Строкович Антон 53 6
Ксенин Алекс 311 6
Рейман Леонид 1065 6
Серова Елена 320 6
Щеканов Александр 8 5
Чебан Юрий 14 5
Петров Владимир 18 5
Бандурин Гаральд 15 5
Кукшев Вячеслав 13 5
Вексин Алексей 13 5
Любимов Игорь 6 5
Апостол Вячеслав 7 5
Сиваков Юрий 9 5
Завьялов Николай 6 5
Хитрик Игорь 5 5
Нейман Игорь 6 5
Новиков Евгений 49 5
Щеголев Игорь 699 5
Гимранов Ринат 126 5
Кравченко Константин 101 5
Калюжный Игорь 27 4
Подольская Екатерина 9 4
Байдин Сергей 6 4
Меркушенков Евгений 8 4
Сергунина Наталья 375 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 4
Усманов Алишер 311 4
Иванов Сергей 405 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Сидоров Алексей 21 4
Инюцын Антон 17 4
Борилин Вячеслав 20 4
Каримов Руслан 66 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 768
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 280
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 242
Европа 24964 164
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 128
Япония 13807 113
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 102
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 87
Германия - Федеративная Республика 13221 81
Земля - планета Солнечной системы 10865 71
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 66
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 54
Франция - Французская Республика 8177 49
Южная Корея - Республика 7052 46
Украина 7928 45
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 39
Италия - Итальянская Республика 4508 39
Испания - Королевство 3840 34
Казахстан - Республика 6048 32
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 32
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 31
Азия - Азиатский регион 5920 30
Индия - Bharat 5869 30
Россия - СФО - Новосибирск 4876 27
США - Калифорния 4829 27
Африка - Африканский регион 3641 24
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 24
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 24
Беларусь - Белоруссия 6289 23
Швеция - Королевство 3782 22
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 21
Финляндия - Финляндская Республика 3697 21
Польша - Республика 2031 21
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 21
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 21
Канада 5081 21
Китай - Тайвань 4245 21
Ближний Восток 3154 20
Солнечная система - Solar system 2569 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 244
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 213
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 141
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 125
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 103
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 89
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 67
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 66
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 64
Энергетика - Energy - Energetically 5855 61
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 61
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 60
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 58
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 54
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 53
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 51
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 50
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 48
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 47
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 46
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 44
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 43
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 43
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 40
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 40
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 40
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 39
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 38
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 37
Английский язык 7030 35
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 35
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 35
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 34
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 33
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 33
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 33
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 32
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 32
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 31
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 31
CNews - ZOOM.CNews 1866 49
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 44
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 23
AP - Associated Press 2007 15
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 13
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 12
CNET Networks - CNET News 1643 9
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 7
Bloomberg 1627 7
Ведомости 1466 6
Phys.org 972 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Wikipedia - Википедия 650 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
DigiTimes - Издание 1331 5
New Scientist 1448 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
Future - Space.com 200 4
PhysicsWorld 90 4
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
FT - Financial Times 1296 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
ZDnet 663 4
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 4
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 3
Total Telecom 613 3
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
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N+1 - Издание 188 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 3
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 8
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 7
Internet Stock Report 994 7
Forrester Research 834 6
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 6
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Strategy Analytics 285 4
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NPD DisplaySearch 285 2
Moody's Investors Service 136 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
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Discovery Research Group 22 2
Fortune Global 100 142 2
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Dell'Oro Group 66 1
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НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 5
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Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - French National Centre for Scientific Research - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 24 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
Государственный Русский музей 52 2
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 2
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 2
MIT Lincoln Laboratory - Lincoln Near-Earth Asteroid Research, LINEAR - Лаборатория поиска околоземных астероидов имени Линкольна 14 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 2
Institut d'Astrophysique de Paris - Парижский астрофизический институт - Парижский институт астрофизики 4 2
ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 18 2
LJMU - Liverpool John Moores University - Ливерпульский университет имени Джона Мурса 9 2
СГА - Современная гуманитарная академия 23 2
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 2
KEK - High Energy Accelerator Research Organization - 高エネルギー加速器研究機構 - Kō Enerugī Kasokuki Kenkyū Kikō 3 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 80
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 17
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 13
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 12
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
CNews AWARDS - награда 571 3
CeBIT 614 3
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 1
MeYou 3 1
Клик-интенсив 3 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Photokina 60 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
CNews APPWards 36 1
Online Retail Russia Awards 2 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Web Summit 13 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Связь-Экспокомм 276 1
GeoВласть 45 1
JHFC - Japan hydrogenand Fuel Cell Demonstration Project 1 1
VK All Cups 18 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Солнечная регата - конкурс по разработке плавательных средств на солнечных батареях 1 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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