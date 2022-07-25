ГК «Эдит про» автоматизировала систему управления автотранспортом в «Россети Ленэнерго»

ГК «Эдит про» внедрила в «Россети Ленэнерго» систему управления автотранспортом. Проект реализован в рамках развития системы управления производственными активами энергетической компании.

«Россети Ленэнерго» – одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России. Обслуживает территорию двух субъектов федерации (Санкт-Петербурга и Ленинградской области) общей площадью 85,3 тыс. кв. км.

Организация эксплуатирует электрические сети напряжением 110-0,4 кВ протяжённостью 82 590 км.

При обслуживании сетей на большой площади важную роль играет автотранспорт, спецтехника, машины и механизмы, средства малой механизации.

Система управления производственными активами (СУПА) «Россети Ленэнерго» насчитывает более 2,6 тыс. пользователей и позволяет оптимально управлять затратами, рисками и производительностью оборудования. «Россети Ленэнерго» постоянно совершенствует СУПА, сейчас реализуется четвертый этап ее развития. В ходе него «Эдит про» внедрила систему управления автотранспортом (УАТ), в которой работают порядка 100 пользователей.

Система УАТ обеспечивает предприятию объективный контроль за техническим состоянием, пробегом и расходом горюче-смазочных материалов транспортных средств, а также автоматизирует процесс массовой выписки путевых листов. Функциональность УАТ позволилила автоматизировать рабочие места не только диспетчеров служб механизации и транспорта, но и процессы подачи, сбора и выполнения заявок на автотранспорт и спецтехнику.

Реализованная система управления автотранспортом интегрирована с автоматизированной системой управления производственными активами на базе «1С». Интеграция с подсистемой «Паспортизация» СУПА позволила организовать учет автотранспорта «Россети Ленэнерго» в соответствии с данными централизованной системы управления нормативно-справочной информацией (ЦСУ НСИ «Россети»).

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Интеграция с подсистемой технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) позволила использовать автотранспортную технику при формировании программы ТОиР, а также вести учет затрат времени, расхода ГСМ на проведение фактических работ по ТОиР.

Кроме того, решение интегрировано с системами: оплаты дорог «Платон», спутникового мониторинга транспортных средств, оплаты ГСМ топливными картами, а также сервисом «Штрафов.net». Имеется возможность использования мобильного приложения «1С» «Водитель УАТ».

«Транспортные расходы составляют значительную долю в операционных затратах столь крупного предприятия, как «Россети Ленэнерго». С помощью новой системы энергетическая компания сможет не только сократить их, исключить перерасход, но и управлять всем транспортом более эффективно, то есть повысить качество обслуживания сетей и оказания услуг. В выигрыше не только предприятие, но и его потребители», — отметил Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит про».

В результате проекта достигнут измеримый экономический эффект: на 15% сократились трудозатраты в подразделениях и производственные издержки, также на 15% выросла скорость подготовки путевых листов. На 10% ускорилась подготовка регламентированной отчетности (управленческой – в два раза). На 10% сократились расходы на материальные ресурсы, операционные и административные расходы также уменьшились – на 5%, что составляет значительную сумму в масштабах предприятия.