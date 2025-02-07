Спецтехника РАА Российская Акционерная Ассоциация
Спецтехника РАА и организации, системы, технологии, персоны:
|Нечаев Андрей 27 4
|Нечаев Владимир 11 4
|Нечаев Иван 60 4
|Королёв Николай 9 3
|Шилов Сергей 91 3
|Нащекин Алексей 116 3
|Григорьев Александр 22 2
|Махонов Александр 31 2
|Новиков Евгений 44 2
|Купинский Геннадий 4 2
|Крылова Елена 27 1
|Королюк Алексей 86 1
|Висневский Юрий 15 1
|Останина Мария 3 1
|Гуревич Алексей 3 1
|Сатовский Борис 10 1
|Путин Владимир 3183 1
|Помазов Евгений 4 1
|Митаев Евгений 1 1
|Андронов Андрей 10 1
|Брежнев Михаил 1 1
|Вассев Никита 2 1
|Токмаков Денис 2 1
|Татьянин Александр 1 1
|Канунников Владимир 1 1
|Котов Иван 11 1
|Соловьев Александр 92 1
|Орловский Виктор 380 1
|Евтушенков Владимир 207 1
|Белевицкий Сергей 8 1
|Маров Михаил 2 1
|Григорчук Владимир 2 1
|Кичко Дмитрий 65 1
|Абзибаров Руслан 1 1
|Гайлит Юрий 3 1
|Зайцев Владимир 55 1
|Громов Иван 102 1
|Олейник Михаил 1 1
|Мацыгин Юрий 42 1
|Федотов Сергей 8 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3214 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
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