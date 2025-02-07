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Спецтехника РАА Российская Акционерная Ассоциация

Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация


07.02.2025 Цифровой сервис грузовых перевозок Express Isource выполнил более 50 тыс. заказов за 2024 год 1
18.11.2024 Директором направления «Автомобили с пробегом» в «Авито Авто» стал Андрей Ковалев 1
25.07.2024 «Авито Спецтехника» запустила онлайн-сервис аренды 1
14.06.2024 Строительная отрасль — аутсайдер или локомотив цифровизации 1
27.09.2023 Терминалы Galileosky подсказывают добывающей компании, где искать золото на Дальнем Востоке 1
21.09.2023 У российского автопрома нашлись десятки потребностей, которые не покрывает отечественное ПО 1
01.12.2022 Майнинг жив. В России подскочил спрос на дешевые спецвычислители для добычи криптовалют 1
25.07.2022 ГК «Эдит про» автоматизировала систему управления автотранспортом в «Россети Ленэнерго» 1
18.11.2021 «Авито» – сайт №1 по автотематике в Московском регионе 1
03.08.2020 7 полезных приложений для автомобилистов: выбор ZOOM 1
10.07.2020 Танкостроители попытались крупно нажиться на ИТ-подрядчике Минобороны, но не смогли 1
13.04.2020 «Техносерв консалтинг» создала маркетплейс продажи непрофильных активов ВТБ 1
21.10.2019 Ядерный щит США отказался от 8-дюймовых дискет из 1960-х годов 1
15.10.2019 ГК ITPS провела трансформацию системы управления УК «Татбурнефть» 1
02.10.2019 Omnicomm создал ИТ-платформу для контроля за уборкой ТКО в Калужской области 1
22.08.2019 ВТБ запустил сайт маркетплейса для продажи непрофильных активов 1
20.05.2019 Reg.ru назвал самые популярные тематики сайтов 1
22.04.2019 Прекращено дело против главы AT Consulting, арестованного за ИТ-систему МВД 1
27.03.2019 Не найдено коррупции в деле об ИТ-системе МВД, за которую сажали ее создателей и приемщика 1
23.04.2018 Выпущен из СИЗО глава AT Consulting, арестованный ФСБ за ИТ-систему МВД 1
26.02.2018 МВД требует от своего сотрудника 1,4 миллиарда за «кривую» ИТ-систему 1
04.10.2017 Минпромторг решил, кому дать 900 млн на развитие ГЛОНАСС, и не нашел, кому дать еще столько же 1
28.06.2017 Время собирать данные: в Петербурге датчики даже на дворниках 1
07.06.2017 Интегратор Минобороны нанял нового президента, сделав его главой компании вместо гендиректора 1
19.12.2016 «Скаут» представил новое решение для спутникового контроля работы спецтехники 1
29.07.2016 «АвтоТрекер» победил в конкурсе ЧМК на создание автоматизированной системы диспетчеризации транспортных средств 1
22.07.2016 «Мусороуборочная компания» планирует и контролирует выход транспорта и спецтехники с помощью «1С:Предприятия 8» 1
07.07.2016 «Автоваз» контролирует работу собственного транспорта и спецтехники с помощью решения «1С» 1
19.05.2016 Выручка предприятий ИТК «Зеленоград» в 2015 г. выросла на 16,7% 1
23.03.2016 Объем интернет-закупок российских компаний в 2015 г. вырос на 22% 1
01.03.2016 Общее количество транспортных средств, оснащенных системой «Скаут», превысило 200 тыс. единиц 1
11.11.2015 «Казахстанские Железные Дороги» автоматизировали архивное делопроизводство на базе решения Abbyy 1
03.11.2015 «Скаут» представил решение «Контроль спецтехники» 1
03.06.2015 Navicon внедрила систему управления складом на обойной фабрике «Эрисманн» 1
04.02.2015 К РНИС Смоленской области подключен весь социально значимый транспорт 1
28.08.2014 РАА «Спецтехника» внедрила СЭД «Е1 Евфрат» 4
06.06.2014 «НефтеХимПромПоволжье» сократила затраты на ГСМ на 35% с помощью системы спутникового мониторинга «СКАУТ» 1
10.10.2013 Omnicomm развивает ЖКХ-направление на базе технологий ГЛОНАСС/GPS 1
25.06.2013 Российский контроллер для роботов поступил в продажу 1
18.06.2013 Технологии ГЛОНАСС объединили с системой управления ресурсами и полетами аэропорта «Внуково» 1

Публикаций - 66, упоминаний - 69

Спецтехника РАА и организации, системы, технологии, персоны:

8248 9
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 58 6
АвтоТрекер 99 6
М2М телематика - НИС М2М 232 5
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 5
СКАУТ 77 4
Глосав 17 3
HTC Corporation 1499 3
Microsoft Corporation 24649 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 3
Рамэк-ВС 92 3
Ростелеком 9721 2
IBM - International Business Machines Corp 9444 2
Омникомм - Omnicomm 164 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 2
Oracle Corporation 6702 2
Google LLC 11805 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 2
Ростелеком - РТЛабс 178 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 2
SpaceTeam - СпейсТим 30 2
Cisco Systems 5118 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
ГЛОНАСС АО 190 1
Ростех - ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 16 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 91 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 1
Виртуриал 3 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Navicon - Навикон 288 1
Vocord - Вокорд 183 1
Yandex - Яндекс 7380 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12685 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 834 4
Связной ГК 1371 3
Транснефть 300 2
Спецтехника ГрАЗ - торговый дом 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 2
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 63 2
ВТБ - Почта Банк 467 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
MODIS - Одежда 3000 57 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
АМЭ НПП - Авиационная и Морская Электроника 4 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 46 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 196 1
СДМ-Банк 63 1
ГАЗ - Спецтехника 1 1
Северсталь ПАО - Severstal 483 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
ЦИАН - CIAN 134 1
Газпром ПАО 1342 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 12 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 358 1
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
Газпром трансгаз 146 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 13 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 479 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
Газпром добыча Астрахань 14 1
Volvo Cars 253 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5455 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3282 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 679 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 4
Правительство Ливана 6 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 782 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11684 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1365 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 2
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 116 2
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2851 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2186 1
Федеральное казначейство России 1781 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5935 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2719 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 52 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 64 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 63 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 27 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 33 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30825 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66373 18
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2149 15
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2853 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50719 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12556 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13181 9
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1312 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29789 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11402 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8580 7
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1066 6
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1569 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6687 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10127 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6975 5
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 302 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10232 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 886 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2376 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21208 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11983 4
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9791 4
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1130 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3736 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6798 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3080 4
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 122 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4494 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12557 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8036 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 781 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1746 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11086 3
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 389 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24210 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19463 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12569 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24519 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2757 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4977 5
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 56 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2282 4
МВД РФ - Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 4
Модернизация ИБД 6 4
СКАУТ Контроль спецтехники 11 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 3
Microsoft Dynamics 1176 3
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 38 3
ВТБ КомиссиON 2 2
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 2
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 17 2
СКАУТ Платформа 24 2
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5208 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 287 2
Microsoft Dynamics CRM 542 2
Avito - Авито авто 40 2
Минобороны РФ - ОАЦСС ВС РФ - Объединенная автоматизированная цифровая система связи 5 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 292 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 215 1
СКАУТ Безопасное вождение 26 1
Linux OS 9988 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 233 1
Виртуриал Virt2real - микроконтроллер 5 1
Inform GroundStar 5 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 170 1
1С:Документооборот КОРП 82 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 89 1
1С:ERP Управление предприятием 557 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 10 1
Google Android 14030 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Google Play - Google Store - Android Market 3297 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 606 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 375 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
Нечаев Андрей 27 4
Нечаев Владимир 11 4
Нечаев Иван 60 4
Королёв Николай 9 3
Шилов Сергей 91 3
Нащекин Алексей 116 3
Григорьев Александр 22 2
Махонов Александр 31 2
Новиков Евгений 44 2
Купинский Геннадий 4 2
Крылова Елена 27 1
Королюк Алексей 86 1
Висневский Юрий 15 1
Останина Мария 3 1
Гуревич Алексей 3 1
Сатовский Борис 10 1
Путин Владимир 3183 1
Помазов Евгений 4 1
Митаев Евгений 1 1
Андронов Андрей 10 1
Брежнев Михаил 1 1
Вассев Никита 2 1
Токмаков Денис 2 1
Татьянин Александр 1 1
Канунников Владимир 1 1
Котов Иван 11 1
Соловьев Александр 92 1
Орловский Виктор 380 1
Евтушенков Владимир 207 1
Белевицкий Сергей 8 1
Маров Михаил 2 1
Григорчук Владимир 2 1
Кичко Дмитрий 65 1
Абзибаров Руслан 1 1
Гайлит Юрий 3 1
Зайцев Владимир 55 1
Громов Иван 102 1
Олейник Михаил 1 1
Мацыгин Юрий 42 1
Федотов Сергей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144856 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43305 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52171 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17435 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 4
Ливан - Ливанская Республика 190 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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