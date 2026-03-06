Разделы

Россия Черноземье Курская магнитная аномалия


СОБЫТИЯ


06.03.2026 Железная связь: в городе горняков прошла 4G‑модернизация 1
29.07.2025 «1С-Рарус» усовершенствовал процесс бюджетирования на старейшем железорудном комбинате России 1
02.02.2024 «МегаФон» прокачал связь и интернет во втором по величине городе Курской области 1
25.08.2022 «Росгеология» будет выпускать собственный спецсофт, лишившись допуска к зарубежному 1
31.05.2011 РНТ внедрила систему мониторинга транспорта на горно-обогатительном комбинате «Стойленский» 1
28.01.2008 «Гринпис» попросил ФСБ защитить Курскую магнитную аномалию 1

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10171 1
SAP SE 5473 1
Cisco Systems 5242 1
Microsoft Corporation 25372 1
9136 1
Oracle Corporation 6913 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 419 1
1С-Рарус 942 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 1
АвтоТрекер 101 1
ПМХ - КМАруда - КМАстрой 2 1
ПМХ - Промышленно-Металлургический Холдинг 15 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 12 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 20 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3437 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6370 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 372 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 72 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74350 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58018 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15041 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19109 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9516 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4865 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17283 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2982 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1139 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4077 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34263 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23492 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1330 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7400 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29023 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12410 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4065 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8897 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 414 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22104 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25650 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10085 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1207 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3146 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7726 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2359 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3372 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 337 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1346 1
1С:ERP Управление предприятием 743 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 206 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3453 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 485 1
Абросова Наталья 1 1
Паршин Максим 323 1
Киселёв Алексей 82 1
Горьков Сергей 22 1
Сатовский Борис 10 1
Сосницкий Сергей 1 1
Чекунов Сергей 6 1
Касаткин Дмитрий 4 1
Татьянин Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159247 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53665 2
Россия - ЦФО - Курская область 716 2
Европа 24718 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46268 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13603 1
Земля - планета Солнечной системы 10714 1
Канада 5003 1
Украина 7828 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 732 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 83 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 131 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ковыктинское ГКМ - КГКМ - Ковыктинское газоконденсатное месторождение 5 1
Россия - УФО - Свердловская область - Сухоложский район городской округ - Сухой Лог 13 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 936 2
Химия - Кадмий - Cadmium - химический элемент 36 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6420 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4440 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20531 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5326 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2825 1
Конституция Российской Федерации 60 1
Экономический эффект 1225 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55353 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11480 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7633 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51582 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8423 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32159 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8245 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7046 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1432 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5306 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 661 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 473 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3289 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8269 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 431 1
Бериллий - Beryllium - химический элемент 18 1
Свинец - Plumbum - химический элемент 134 1
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 92 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 134 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2232 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423676, в очереди разбора - 727143.
Создано именных указателей - 191275.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

