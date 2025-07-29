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ПМХ КМАруда КМАстрой
АО “Комбинат КМАруда” – предприятие по добыче железистых кварцитов и выпуску
железорудного концентрата. С этого комбината в середине ХХ века началось освоение Курской
магнитной аномалии – самого мощного в мире железорудного бассейна.
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