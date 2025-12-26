ПМХ - Промышленно-Металлургический Холдинг

Получите все материалы CNews по ключевому слову

Промышленно-металлургический холдинг – российская вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, специализирующаяся на производстве товарного чугуна и кокса, добыче и переработке коксующегося угля и железной руды. Ключевые производственные активы группы расположены в Кемеровской, Белгородской и Тульской областях Российской Федерации.