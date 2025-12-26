Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188168
ИКТ 14564
Организации 11294
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26524
Персоны 81307
География 2993
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

ПМХ Промышленно-Металлургический Холдинг

ПМХ - Промышленно-Металлургический Холдинг

Промышленно-металлургический холдинг – российская вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, специализирующаяся на производстве товарного чугуна и кокса, добыче и переработке коксующегося угля и железной руды. Ключевые производственные активы группы расположены в Кемеровской, Белгородской и Тульской областях Российской Федерации.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


26.12.2025 «ПМХ-Инфотех» и ТулГУ заключили соглашение о сотрудничестве 2
19.11.2025 «ПМХ-Инфотех» и НГТУ НЭТИ подписали соглашение о взаимодействии 2
11.11.2025 «Первый Бит» провел импортозамещение трех заводов без остановки производства 1
05.09.2025 «ПМХ-Инфотех» получил патент на программу для определения качества металлолома 2
29.07.2025 «1С-Рарус» усовершенствовал процесс бюджетирования на старейшем железорудном комбинате России 3
15.05.2025 «ПМХ-Инфотех» создал систему контроля качества лома с помощью ИИ 2
15.04.2025 «ПМХ-Инфотех» реализовал переход компании «Промсорт» на российское ПО 2
26.09.2024 «Электрощит Самара» расширяет доступ к своим закупкам с помощью B2B-Center 1
03.04.2023 Промышленно-металлургический холдинг автоматизирует закупочный процесс с помощью сервисов B2B-Center 2
24.12.2020 «Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С» 1
24.05.2018 ПМХ и 1С заключили генеральное соглашение о сотрудничестве 2
14.11.2017 ПМХ выбрал облачные сервисы Oracle CX Cloud и расширяет ERP-систему на весь холдинг 2
03.11.2017 Oracle презентует новый формат делового форума по стратегиям управления и бизнес-сервисам 2
20.12.2010 IBS разработает ИТ-стратегию для «Промышленно-металлургического холдинга» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 25

ПМХ и организации, системы, технологии, персоны:

9037 6
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 262 2
Oracle Corporation 6882 2
ИнфоТех 37 2
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 1
ПМХ - ПМХ-Инфотех 1 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
SAP SE 5441 1
1С-Рарус 939 1
Промсорт - НЛМК Калуга - Калужский научно-производственный электрометаллургический завод 13 2
ПМХ - Тулачермет- НТМЗ - Новотульский металлургический завод 2 2
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 14 1
Сплав НПО им. А.Н. Ганичева - Сплав ГНПП 7 1
Акрон Холдинг - Akron Holding 8 1
ПМХ - КМАруда - КМАстрой 2 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 135 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 869 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 263 1
Восток-Сервис ГК 57 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 1
Синара ГК - Sinara Group 116 1
Акрон ГК - Acron 60 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7305 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18366 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4927 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 897 2
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 49 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 283 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 1
Электротехника - инвертор 162 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2174 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 336 1
Управление финансами - Financial management 634 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6168 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5718 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5946 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 817 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1440 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 694 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1844 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 597 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1088 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3105 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3716 1
1С:ERP Управление предприятием 719 4
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 4
1С:Корпорация 54 2
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 35 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 480 1
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 52 1
Oracle SaaS - Oracle SaaS Sales Force Automation - Oracle Sales Cloud - Oracle Sales Cloud Mobilytics 11 1
Oracle Sourcing 4 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 656 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 291 1
1С:Документооборот КОРП 90 1
Oracle SaaS 11 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 101 1
Порецкий Олег 10 2
Бойко Андрей 56 2
Зубицкий Евгений 1 1
Калмыков Андрей 2 1
Куприянов Дмитрий 3 1
Соснин Сергей 3 1
Баронов Дмитрий 1 1
Лютак Дмитрий 2 1
Капишникова Ирина 1 1
Нуралиев Борис 294 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 2
Россия - СФО - Кемеровская область 995 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1300 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 693 2
Россия - Черноземье - Курская магнитная аномалия 5 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1027 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18657 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2683 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2918 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 349 1
Россия - СФО - Новосибирск 4671 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3234 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15191 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Энергетика - Energy - Energetically 5530 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6257 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 364 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10358 1
Oracle AppsForum 24 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
Oracle OpenWorld 65 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410915, в очереди разбора - 731124.
Создано именных указателей - 188168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще