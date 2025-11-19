Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лютак Дмитрий
СОБЫТИЯ
|19.11.2025
|«ПМХ-Инфотех» и НГТУ НЭТИ подписали соглашение о взаимодействии 1
|14.11.2017
|ПМХ выбрал облачные сервисы Oracle CX Cloud и расширяет ERP-систему на весь холдинг 1
Лютак Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Oracle Corporation 6859 1
|ПМХ - Промышленно-Металлургический Холдинг 13 1
|ПМХ - Тулачермет- НТМЗ - Новотульский металлургический завод 2 1
|Порецкий Олег 10 1
|Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 683 1
|Россия - ЦФО - Тульская область 1294 1
|Россия - ЦФО - Калужская область 1023 1
|Россия - СФО - Кемеровская область 980 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155908 1
