Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS

«Борлас» и «Софтлайн трейд» разрабатывают решение для российского представительства Flex Films на основе глобальной ERP-платформы Oracle объявила о завершении первого этапа проекта по внедрению в «Флекс филмс Рус» российской локализации Oracle e-Business Suite R12 (OeBS). Работы выполнялись с июля по сентябрь 2021 г. проектной к

IBS внедрила решение по маркировке и прослеживаемости лекарственных препаратов «Акрихин» -системой оператора коммерческой логистики, услугами которого пользуется фармацевтическая компания, ERP-системой Oracle ЕBS, WMS-системой и SAP ATTP. Проект позволил АО «Акрихин» успешно и с оп

«Мосводоканал» обновил комплексы Oracle Exadata В «Мосводоканале» модернизирована платформа на оптимизированных программно-аппаратных комплексах Oracle Exadata Database Machine с корпоративной информационной системой Oracle E-Business Suite. Успешное сотрудничество продолжено с переходом на комплексы Oracle Exadata нового поколения. Для обеспечения лучшей управляемости подразделений, более высокой прозрачно

ПМХ выбрал облачные сервисы Oracle CX Cloud и расширяет ERP-систему на весь холдинг внедрения ERP-системы Oracle на одном из своих предприятий принял решение о расширении ERP-системы Oracle E-Business Suite на весь холдинг и внедрении полномасштабного корпоративного решения,

«Куйбышевазот» автоматизировал юридически значимый документооборот на базе EleWise LegalDoc проект по автоматизации юридически значимого документооборота на базе решения EleWise LegalDoc для Oracle e-Business Suite. Об этом CNews сообщили в компании EleWise. «Куйбышевазот» осуществля

«КуйбышевАзот» завершил проект автоматизации юридически значимого ЭДО «КуйбышевАзот» объявил об автоматизации юридически значимого ЭДО на базе EleWise LegalDoc для Oracle e-Business Suite. Как рассказали CNews в компании, удалось полностью автоматизировать

GE в России внедрила систему управления финансами и логистикой с помощью «Борласа» проект по внедрению системы управления финансами и логистикой на основе комплекса бизнес-приложений Oracle E-Business Suite 12 для GE в России/СНГ. Одной из ключевых задач проекта стало обеспеч

«КуйбышевАзот» автоматизирует документооборот на базе EleWise LegalDoc от» организует юридически значимый электронный документооборот на базе решения EleWise LegalDoc для Oracle e-Business Suite. Об этом CNews сообщили в компании EleWise, российском разработчике п

МТС перевела ERP-систему Oracle E-Business Suite на новейшую версию Oracle Database лекоммуникационном операторе в России и странах СНГ, корпоративная информационная система на основе Oracle E-Business Suite, полностью переведена на новейшую версию базы данных Oracle Database

LegalDoc интегрирован с сервисом «Сфера Курьер» в Oracle e-Business Suite интеграцию LegalDoc — решения для организации юридически значимого электронного документооборота в Oracle e-Business Suite, с сервисом электронного документооборота «Сфера Курьер» оператора «К

Avanpost IDM 4.3 интегрирован с комплексом бизнес-приложений Oracle E-Business Suite р), связывающий подсистему IDM программного комплекса (ПК) Avanpost 4.3 с набором бизнес-приложений Oracle E-Business Suite. Об этом CNews сообщили в «Аванпост». Данный пакет предназначен для а

«Ростелеком» оптимизировал процессы логистики и складского хозяйства были оптимизированы и высвобождены более 20% складских площадей, расширены возможности ERP-системы Oracle E-Business Suite по контролю и управлению затратами на складскую деятельность, а также

LegalDoc расширяет возможности обмена электронными документами в Oracle e-Business Suite через оператора «Такском» ise и оператора электронного документооборота «Такском» у предприятий, использующих учетную систему Oracle e-Business Suite (OeBS), появилась возможность обмениваться юридически значимыми элект

AT Consulting модернизировала ERP-систему в «Вымпелкоме» «Вымпелком» проект по модернизации ERP-системы. Как сообщили CNews в AT Consulting, система на базе Oracle E-Business Suite R12 работает во всех филиалах оператора на территории России, в ней з

«ФосАгро» организует электронный документооборот на базе решения EleWise LegalDoc для Oracle E-Business Suite й — организует юридически значимый электронный документооборот на базе решения EleWise LegalDoc для Oracle E-Business Suite. Об этом CNews сообщили в российском разработчике программного обеспе

DPD модернизировала систему корпоративной отчетности на базе Oracle Business Intelligence Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по модернизации системы корпоративной отчетности в компании DPD и её переводу на новую платформу Oracle Business Intelligence 11. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». DPD в России — игрок российского рынка экспресс-доставки — это более 100 филиалов и сеть пунктов приема и выдачи п

«Ростелеком» автоматизировал закупочный документооборот «Ростелеком» реализовал в единой системе электронного документооборота работу с закупочной документацией. Система построена на платформе EMC Documentum и интегрирована с ERP-системой Oracle E-Business Suite. Решение позволяет публиковать информацию о закупках «Ростелекома» на корпоративном сайте компании и официальном портале госзакупок, а также поддерживает вз

Oracle E-Business Suite предложила 14 мобильных приложений для iOS Корпорация Oracle выпустила 14 мобильных приложений для Oracle E-Business Suite. Они включают «горизонтальные» приложения для всех сотрудников и бизн

Вышла новая версия Oracle E-Business Suite Корпорация Oracle выпустила новую версию решения Oracle E-Business Suite. Как сообщили CNews в Oracle, версия 12.2.4 предлагает обновленный по

Новинки Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca помогают принимать обоснованные решения Корпорация Oracle выпустила четыре новых расширения Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca, чтобы предоставить организациям возможн

Oracle представила новое бизнес-приложение в составе комплекса Oracle E-Business Suite ь рентабельность проектов. Как сообщили CNews в Oracle, новый компонент семейства бизнес-приложений Oracle E-Business Suite Project Portfolio Management позволяет проектным группам согласовыват

Oracle запустила новое решение для планирования закупок представила новое решение Oracle Project Procurement, которое является частью пакета бизнес-решений Oracle E-Business Suite. В частности, оно дополняет набор приложений Project Portfolio Manage

AT Consulting внедрила в группе «Черкизово» решение для бюджетирования и GAAP-отчетности е процессы формирования GAAP-отчетности группы. В рамках проекта на базе Oracle Hyperion Planning и Oracle E-Business Suite создано централизованное интегрированное решение с единым веб-интерфе

IBS разработала типовое решение для защищенное доступа к приложениям Oracle E-Business Suite зработала типовое сертифицированное решение по обеспечению защищенного доступа к бизнес-приложениям Oracle E-Business Suite R12. Компания уже внедрила его в арбитражных судах РФ. Как известно,

Стартовали продажи новой версии Oracle E-Business Suite Корпорация Oracle объявила о начале продаж новой версии Oracle E-Business Suite 12.2, призванной помочь организациям управлять сложностями в глобальн

Стартовали продажи Oracle In-Memory Cost Management для Oracle E-Business Suite Корпорация Oracle объявила о выпуске в продажу нового приложения Oracle In-Memory Cost Management линейки Oracle In-Memory Applications для комплекса Oracle E-Business Suite, призванного преобразовать подход к управлению затратами в компаниях. По словам разработчиков, новое приложение Oracle In-Memory Cost Management расширяет возможности су

Oracle выпустила решение E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca Корпорация Oracle объявила о выпуске в продажу решения Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca, призванного помочь организациям оптимиз

Новые аналитические приложения Oracle BI Applications поступили в продажу и функциями агрегирования и расчетов. Кроме того, приложение напрямую интегрируется с ERP-системами Oracle E-Business Suite и Oracle PeopleSoft для поддержки установленных бизнес-правил и огран

МГТС меняет SAP на Oracle процессов финансового учета. Сама МТС буквально недавно объявила о завершении перехода на 12 версию Oracle e-Business Suite. Ее же планируется установить и в МГТС. В случае материнской компании

МТС завершила крупнейшее в СНГ внедрение Oracle р МТС сообщил о начале промышленной эксплуатации своей обновленной ERP-системы, построенной на базе Oracle e-Business Suite R12 (OEBS) взамен использовавшейся ранее Oracle e-Business Suite

«Санорс» строит единую корпоративную информационную систему на базе Oracle E-Business Suite R12 переработки и нефтехимии органического синтеза в России и Восточной Европе, выбрал передовую версию Oracle E-Business Suite R12 в качестве стратегической платформы для построения единой корпора

Oracle выпустила решение Supplier Warranty Management для Oracle E-Business Suite порация Oracle представила решение Oracle Supplier Warranty Management, входящее в состав комплекса Oracle E-Business Suite, которое позволит оптимизировать процессы управления заявками на гара

Казначейство распределит на тендерах 1,8 млрд руб. на ИТ за 1 месяц и т.п.), а также мониторинга сетевой инфраструктуры, различных ОС (Windows, RHEL, Solaris и т.д.), СУБД (Oracle Database, MS SQL Server), серверов приложений (WebLogic, WebSphere Application Server), ERP-системы Oracle e-Business Suite и каталога пользователей (Active Directory). Помимо этого закупается ПО для управления жизненным циклом собственных разработок (тестирование, контроль качест

«Яндекс» изменил «1С» с Oracle В «Яндексе» идет масштабное внедрение ERP-системы Oracle e-Business Suite R12, завершить проект планируется в 2013 г., рассказал на конференции

AT Consulting внедряет ERP-систему в «Ростелекоме»: завершен очередной этап льний Восток» компании «Ростелеком». Инструмент для учета и построения отчетности создается на базе Oracle E-Business Suite R12, которая ранее уже была запущена в корпоративном центре, учебно-п

Внедрение Oracle ERP в "Ростелекоме": экватор пройден года появилась объединенная компания "Ростелеком". Эта дата и стала точкой старта проекта внедрения Oracle E-Business Suite R12 во всей компании. В качестве системы управления предприятием у оп

«Ростелеком» назвал новые сроки окончания гигантского Oracle-долгостроя 2012 г. корпоративный центр объединенного оператора связи запустит в промышленную эксплуатацию ERP Oracle E-Business Suite (OEBS) версии R12. «К этому же сроку система запустится в пилотном ва

«Техносерв Консалтинг» получил специализацию Oracle Business Intelligence Foundation Компания «Техносерв Консалтинг» объявила о получении специализации в рамках программы Oracle Partner Network по направлению Oracle Business Intelligence Foundation. Наряду с этим, «Техносерв Консалтинг» уже обладает специализацией Oracle Business Intelligence Applications. Наличие этих специализаций свидетель

«Русский Свет» стандартизирует бизнес-процессы с помощью Oracle E-Business Suite R12 в промышленную эксплуатацию единую корпоративную интегрированную систему на основе передовой версии Oracle E-Business Suite R12. Единое информационное поле охватывает более 5 тыс. пользователей