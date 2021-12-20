Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Oracle E-Business Suite OEBS Oracle EBS

Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


20.12.2021 «Борлас» и «Софтлайн трейд» разрабатывают решение для российского представительства Flex Films на основе глобальной ERP-платформы Oracle

объявила о завершении первого этапа проекта по внедрению в «Флекс филмс Рус» российской локализации Oracle e-Business Suite R12 (OeBS). Работы выполнялись с июля по сентябрь 2021 г. проектной к
09.11.2020 IBS внедрила решение по маркировке и прослеживаемости лекарственных препаратов «Акрихин»

-системой оператора коммерческой логистики, услугами которого пользуется фармацевтическая компания, ERP-системой Oracle ЕBS, WMS-системой и SAP ATTP. Проект позволил АО «Акрихин» успешно и с оп
24.07.2019 «Мосводоканал» обновил комплексы Oracle Exadata

В «Мосводоканале» модернизирована платформа на оптимизированных программно-аппаратных комплексах Oracle Exadata Database Machine с корпоративной информационной системой Oracle E-Business Suite. Успешное сотрудничество продолжено с переходом на комплексы Oracle Exadata нового поколения. Для обеспечения лучшей управляемости подразделений, более высокой прозрачно
14.11.2017 ПМХ выбрал облачные сервисы Oracle CX Cloud и расширяет ERP-систему на весь холдинг

внедрения ERP-системы Oracle на одном из своих предприятий принял решение о расширении ERP-системы Oracle E-Business Suite на весь холдинг и внедрении полномасштабного корпоративного решения,

05.12.2016 «Куйбышевазот» автоматизировал юридически значимый документооборот на базе EleWise LegalDoc

проект по автоматизации юридически значимого документооборота на базе решения EleWise LegalDoc для Oracle e-Business Suite. Об этом CNews сообщили в компании EleWise. «Куйбышевазот» осуществля
30.11.2016 «КуйбышевАзот» завершил проект автоматизации юридически значимого ЭДО

«КуйбышевАзот» объявил об автоматизации юридически значимого ЭДО на базе EleWise LegalDoc для Oracle e-Business Suite. Как рассказали CNews в компании, удалось полностью автоматизировать

11.10.2016 GE в России внедрила систему управления финансами и логистикой с помощью «Борласа»

проект по внедрению системы управления финансами и логистикой на основе комплекса бизнес-приложений Oracle E-Business Suite 12 для GE в России/СНГ. Одной из ключевых задач проекта стало обеспеч
12.04.2016 «КуйбышевАзот» автоматизирует документооборот на базе EleWise LegalDoc

от» организует юридически значимый электронный документооборот на базе решения EleWise LegalDoc для Oracle e-Business Suite. Об этом CNews сообщили в компании EleWise, российском разработчике п
21.12.2015 МТС перевела ERP-систему Oracle E-Business Suite на новейшую версию Oracle Database

лекоммуникационном операторе в России и странах СНГ, корпоративная информационная система на основе Oracle E-Business Suite, полностью переведена на новейшую версию базы данных Oracle Database

28.09.2015 LegalDoc интегрирован с сервисом «Сфера Курьер» в Oracle e-Business Suite

интеграцию LegalDoc — решения для организации юридически значимого электронного документооборота в Oracle e-Business Suite, с сервисом электронного документооборота «Сфера Курьер» оператора «К
24.09.2015 Avanpost IDM 4.3 интегрирован с комплексом бизнес-приложений Oracle E-Business Suite

р), связывающий подсистему IDM программного комплекса (ПК) Avanpost 4.3 с набором бизнес-приложений Oracle E-Business Suite. Об этом CNews сообщили в «Аванпост». Данный пакет предназначен для а
23.09.2015 «Ростелеком» оптимизировал процессы логистики и складского хозяйства

были оптимизированы и высвобождены более 20% складских площадей, расширены возможности ERP-системы Oracle E-Business Suite по контролю и управлению затратами на складскую деятельность, а также
10.09.2015 LegalDoc расширяет возможности обмена электронными документами в Oracle e-Business Suite через оператора «Такском»

ise и оператора электронного документооборота «Такском» у предприятий, использующих учетную систему Oracle e-Business Suite (OeBS), появилась возможность обмениваться юридически значимыми элект
10.07.2015 AT Consulting модернизировала ERP-систему в «Вымпелкоме»

«Вымпелком» проект по модернизации ERP-системы. Как сообщили CNews в AT Consulting, система на базе Oracle E-Business Suite R12 работает во всех филиалах оператора на территории России, в ней з
26.02.2015 «ФосАгро» организует электронный документооборот на базе решения EleWise LegalDoc для Oracle E-Business Suite

й — организует юридически значимый электронный документооборот на базе решения EleWise LegalDoc для Oracle E-Business Suite. Об этом CNews сообщили в российском разработчике программного обеспе
12.02.2015 DPD модернизировала систему корпоративной отчетности на базе Oracle Business Intelligence

Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по модернизации системы корпоративной отчетности в компании DPD и её переводу на новую платформу Oracle Business Intelligence 11. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». DPD в России — игрок российского рынка экспресс-доставки — это более 100 филиалов и сеть пунктов приема и выдачи п
25.12.2014 «Ростелеком» автоматизировал закупочный документооборот

«Ростелеком» реализовал в единой системе электронного документооборота работу с закупочной документацией. Система построена на платформе EMC Documentum и интегрирована с ERP-системой Oracle E-Business Suite. Решение позволяет публиковать информацию о закупках «Ростелекома» на корпоративном сайте компании и официальном портале госзакупок, а также поддерживает вз
10.10.2014 Oracle E-Business Suite предложила 14 мобильных приложений для iOS

Корпорация Oracle выпустила 14 мобильных приложений для Oracle E-Business Suite. Они включают «горизонтальные» приложения для всех сотрудников и бизн
21.08.2014 Вышла новая версия Oracle E-Business Suite

Корпорация Oracle выпустила новую версию решения Oracle E-Business Suite. Как сообщили CNews в Oracle, версия 12.2.4 предлагает обновленный по
18.08.2014 Новинки Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca помогают принимать обоснованные решения

Корпорация Oracle выпустила четыре новых расширения Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca, чтобы предоставить организациям возможн
08.08.2014 Oracle представила новое бизнес-приложение в составе комплекса Oracle E-Business Suite

ь рентабельность проектов. Как сообщили CNews в Oracle, новый компонент семейства бизнес-приложений Oracle E-Business Suite Project Portfolio Management позволяет проектным группам согласовыват
30.07.2014 Oracle запустила новое решение для планирования закупок

представила новое решение Oracle Project Procurement, которое является частью пакета бизнес-решений Oracle E-Business Suite. В частности, оно дополняет набор приложений Project Portfolio Manage
23.12.2013 AT Consulting внедрила в группе «Черкизово» решение для бюджетирования и GAAP-отчетности

е процессы формирования GAAP-отчетности группы. В рамках проекта на базе Oracle Hyperion Planning и Oracle E-Business Suite создано централизованное интегрированное решение с единым веб-интерфе
11.12.2013 IBS разработала типовое решение для защищенное доступа к приложениям Oracle E-Business Suite

зработала типовое сертифицированное решение по обеспечению защищенного доступа к бизнес-приложениям Oracle E-Business Suite R12. Компания уже внедрила его в арбитражных судах РФ. Как известно,

02.10.2013 Стартовали продажи новой версии Oracle E-Business Suite

Корпорация Oracle объявила о начале продаж новой версии Oracle E-Business Suite 12.2, призванной помочь организациям управлять сложностями в глобальн
17.09.2013 Стартовали продажи Oracle In-Memory Cost Management для Oracle E-Business Suite

Корпорация Oracle объявила о выпуске в продажу нового приложения Oracle In-Memory Cost Management линейки Oracle In-Memory Applications для комплекса Oracle E-Business Suite, призванного преобразовать подход к управлению затратами в компаниях. По словам разработчиков, новое приложение Oracle In-Memory Cost Management расширяет возможности су
16.07.2013 Oracle выпустила решение E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca

Корпорация Oracle объявила о выпуске в продажу решения Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca, призванного помочь организациям оптимиз
24.05.2013 Новые аналитические приложения Oracle BI Applications поступили в продажу

и функциями агрегирования и расчетов. Кроме того, приложение напрямую интегрируется с ERP-системами Oracle E-Business Suite и Oracle PeopleSoft для поддержки установленных бизнес-правил и огран
29.03.2013 МГТС меняет SAP на Oracle

процессов финансового учета. Сама МТС буквально недавно объявила о завершении перехода на 12 версию Oracle e-Business Suite. Ее же планируется установить и в МГТС. В случае материнской компании
26.03.2013 МТС завершила крупнейшее в СНГ внедрение Oracle

р МТС сообщил о начале промышленной эксплуатации своей обновленной ERP-системы, построенной на базе Oracle e-Business Suite R12 (OEBS) взамен использовавшейся ранее Oracle e-Business Suite

25.03.2013 «Санорс» строит единую корпоративную информационную систему на базе Oracle E-Business Suite R12

переработки и нефтехимии органического синтеза в России и Восточной Европе, выбрал передовую версию Oracle E-Business Suite R12 в качестве стратегической платформы для построения единой корпора
21.03.2013 Oracle выпустила решение Supplier Warranty Management для Oracle E-Business Suite

порация Oracle представила решение Oracle Supplier Warranty Management, входящее в состав комплекса Oracle E-Business Suite, которое позволит оптимизировать процессы управления заявками на гара
27.11.2012 Казначейство распределит на тендерах 1,8 млрд руб. на ИТ за 1 месяц

и т.п.), а также мониторинга сетевой инфраструктуры, различных ОС (Windows, RHEL, Solaris и т.д.), СУБД (Oracle Database, MS SQL Server), серверов приложений (WebLogic, WebSphere Application Server), ERP-системы Oracle e-Business Suite и каталога пользователей (Active Directory). Помимо этого закупается ПО для управления жизненным циклом собственных разработок (тестирование, контроль качест
02.11.2012 «Яндекс» изменил «1С» с Oracle

В «Яндексе» идет масштабное внедрение ERP-системы Oracle e-Business Suite R12, завершить проект планируется в 2013 г., рассказал на конференции
08.10.2012 AT Consulting внедряет ERP-систему в «Ростелекоме»: завершен очередной этап

льний Восток» компании «Ростелеком». Инструмент для учета и построения отчетности создается на базе Oracle E-Business Suite R12, которая ранее уже была запущена в корпоративном центре, учебно-п
04.10.2012 Внедрение Oracle ERP в "Ростелекоме": экватор пройден

года появилась объединенная компания "Ростелеком". Эта дата и стала точкой старта проекта внедрения Oracle E-Business Suite R12 во всей компании. В качестве системы управления предприятием у оп
14.09.2012 «Ростелеком» назвал новые сроки окончания гигантского Oracle-долгостроя

2012 г. корпоративный центр объединенного оператора связи запустит в промышленную эксплуатацию ERP Oracle E-Business Suite (OEBS) версии R12. «К этому же сроку система запустится в пилотном ва
10.09.2012 «Техносерв Консалтинг» получил специализацию Oracle Business Intelligence Foundation

Компания «Техносерв Консалтинг» объявила о получении специализации в рамках программы Oracle Partner Network по направлению Oracle Business Intelligence Foundation. Наряду с этим, «Техносерв Консалтинг» уже обладает специализацией Oracle Business Intelligence Applications. Наличие этих специализаций свидетель
27.07.2012 «Русский Свет» стандартизирует бизнес-процессы с помощью Oracle E-Business Suite R12

в промышленную эксплуатацию единую корпоративную интегрированную систему на основе передовой версии Oracle E-Business Suite R12. Единое информационное поле охватывает более 5 тыс. пользователей
04.06.2012 «Ситроникс ИТ» получил новые отраслевые специализации Oracle

e — Oracle Aerospace and Defense Industry в сфере авиастроения и оборонно-промышленного комплекса и Oracle E-Business Suite Supply Chain Management (SCM) в области управления цепочками поставок

Публикаций - 607, упоминаний - 1086

Oracle E-Business Suite и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6867 449
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 532 107
SAP SE 5426 99
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 258 63
8983 57
IBM - International Business Machines Corp 9551 49
Microsoft Corporation 25236 43
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 43
Ростелеком - Связьинвест 1714 41
Oracle Siebel Systems 515 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 34
Открытые технологии 715 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 31
Ростелеком 10306 31
ФОРС - Центр разработки 679 27
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 26
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 25
Cisco Systems 5222 22
Квазар-Микро - КМ 163 20
Dell EMC 5092 18
Корус Консалтинг ГК 1334 16
Галактика - Корпорация 1505 15
HP Inc. 5761 15
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 14
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 13
АйТи 1439 13
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 13
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 12
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 12
Крок - Croc 1814 12
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 11
Intel Corporation 12541 10
HP - Hewlett-Packard 3644 9
Казахтелеком 339 9
Google LLC 12255 9
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 9
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 9
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 9
Компьюлинк ГК - Compulink 446 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 8
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 22
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 22
ФосАгро 151 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 17
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 16
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 16
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 15
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 13
Ингосстрах СПАО 451 11
Северсталь ПАО - Severstal 560 11
КуйбышевАзот 16 9
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 79 8
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 8
Метафракс Групп - Метафракс Кемикалс - Метанол Губахинский химический завод ПО - Метафракс Трейдинг 13 8
НСПК - Национальная система платежных карт 900 8
Мосводоканал МГУП 67 7
Интер РАО - Пермская ГРЭС 8 7
Порт Ванино - Ванинский морской торговый порт 10 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 6
АльфаСтрахование СГ 354 6
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 6
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 115 6
Еврохим МХК - Невинномысский Азот 12 6
Альфа-Банк 1868 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 5
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 5
Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 5
Харцызский трубный завод 6 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 5
Протек - Центр внедрений 59 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 4
Лента - Сеть розничной торговли 2267 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 319 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 4
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 260 4
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 4
JD.com - Jingdong Mall 96 4
Федеральное казначейство России 1879 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 10
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 6
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 4
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 95 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 4
Судебная власть - Judicial power 2412 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 2
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 99 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 2
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
Linux Foundation 189 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 19 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 304
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 253
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 228
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 120
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 103
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 92
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 84
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 83
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 78
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 67
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 62
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 61
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 60
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 58
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 57
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 57
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 56
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 56
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 51
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1429 48
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2157 47
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 46
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 43
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 41
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 38
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 38
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1900 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 35
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 34
Управление финансами - Financial management 634 34
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 34
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 33
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 31
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 29
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 29
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 29
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 28
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 886 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 27
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4145 25
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1122 78
Oracle PeopleSoft 418 77
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 73
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 66
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 51
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 51
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 130 36
Oracle Applications 90 36
Oracle Hyperion 241 32
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 28
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 27
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 217 24
Oracle AS - Oracle Application Server 94 24
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 23
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 72 22
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 77 21
Oracle Java - язык программирования 3328 21
Linux OS 10896 21
Microsoft Office 3952 20
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 19
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 79 18
Oracle Collaboration Suite - OCS 42 18
Microsoft Windows 16327 18
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 17
Microsoft Windows 2000 8662 17
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 127 16
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 42 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 16
Oracle Fusion ERP 67 15
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 52 15
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management - Oracle Advanced Supply Chain Planning, ASCP - Oracle Supply Chain Management Cloud, SCM Cloud - Oracle Demantra Supply Chain Management - Oracle Mobile Supply Chain Applications - Oracle Value Chain Planning 41 15
Oracle Utilities 38 14
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 13
Oracle WMS - Oracle Warehouse Management System - Oracle WMS Cloud - Oracle Warehouse Management Cloud - Oracle Warehouse Builderis 28 13
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 55 13
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 13
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 13
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 13
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1008 12
Oracle Procurement and Spend Analytics - Oracle Procurement Cloud - Oracle iProcurement - Oracle Project Procurement - Oracle Advanced Procurement - Oracle Self Service Procurement Cloud 17 11
Ананьин Алексей 87 14
Godwin Cliff - Годвин Клифф 12 12
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 11
Rodwick Paul - Родвик Пол 12 8
Щербаков Борис 47 6
Прозоровский Василий 40 6
Шилов Сергей 96 5
Мацоцкий Сергей 178 5
Голосов Алексей 21 5
Панкратов Валерий 33 5
Казаков Вячеслав 6 5
Еремин Андрей 16 4
Смирнов Денис 25 4
Гизатуллин Олег 16 4
Шубин Антон 8 4
Гаранкин Олег 7 4
Драченко Андрей 6 4
Аникин Дмитрий 65 4
Глазков Александр 148 3
Нестеров Алексей 169 3
Панченко Иван 172 3
Ермаков Валерий 136 3
Мельникова Алиса 96 3
Галкин Николай 121 3
Козырев Алексей 326 3
Шарак Андрей 66 3
Цыганков Дмитрий 38 3
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 3
Кирьянова Александра 155 3
Романченко Дмитрий 15 3
Медведев Дмитрий 1662 3
Пургин Денис 9 3
Карев Аркадий 19 3
Закоржевский Вячеслав 73 3
Урусов Виктор 149 3
Ермаков Иван 30 3
Рудычева Наталья 95 3
Андреев Максим 40 3
Кубарев Алексей 56 3
Герасименко Александр 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 156831 338
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 130
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 99
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 48
Европа 24634 42
Украина 7793 39
Казахстан - Республика 5792 29
Германия - Федеративная Республика 12936 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 21
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 18
Европа Восточная 3121 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 17
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 14
Беларусь - Белоруссия 6023 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 11
Россия - СФО - Новосибирск 4650 11
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 10
Африка - Африканский регион 3570 9
Ближний Восток 3030 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 9
Швеция - Королевство 3715 8
Украина - Киев 1141 7
Япония 13547 7
Франция - Французская Республика 7975 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 7
Канада 4985 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 6
Индия - Bharat 5697 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 5
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 193
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 135
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 100
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 85
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 80
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 58
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 57
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 47
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 44
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 42
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 41
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 41
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 39
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 689 38
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 37
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 33
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 33
Энергетика - Energy - Energetically 5524 33
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 32
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 31
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 31
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 28
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 27
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 24
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 24
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 23
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 22
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 413 22
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 22
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 21
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 20
Аудит - аудиторский услуги 3111 20
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 19
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 19
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 18
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 18
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 18
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 18
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 17
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 16
TAdviser - Центр выбора технологий 425 8
The Register - The Register Hardware 1696 7
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 5
Computer Weekly 376 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 2
Ведомости 1233 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 2
Vnunet 224 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
23ABC News 173 1
The Guardian - Британская газета 384 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Sputnik 59 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
CNews TV 747 1
InformationWeek 241 1
Silicon 490 1
VNUNet.com 214 1
NewsFactor 127 1
cw360 84 1
ComputerWire 51 1
Время новостей 31 1
Магнитогорский металл - газета 1 1
International Banking Systems Journal - IBS Publishing 3 1
Bloomberg 1417 1
Forbes - Форбс 910 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 37
IDC - International Data Corporation 4943 30
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 24
Gartner - Гартнер 3608 14
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 7
Forrester Research 828 4
Fortune Global 100 142 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 2
Gartner - Giga Information Group 32 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
CNews Fast рейтинг 54 1
ARC Advisory Group 20 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Forbes Global 2000 49 1
Constellation Research 5 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Интерфакс-100 21 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Aberdeen Group 48 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 52 1
Fortune Global 1000 51 1
Gartner - AMR Research 48 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
Standish Group International - Standish Group 10 1
Nucleus Research 13 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 5
РАН - Российская академия наук 2014 4
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 3
Oracle University 6 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 91 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 39 1
МЭИ - Московский энергетический институт 157 1
Oracle Academy 8 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Роскосмос РКС - НПО ИТ - Научно-производственное объединение измерительной техники 6 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 70 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 66 1
Pearson VUE 55 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 16 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
МАрхИ - Московский архитектурный институт - Московский архитектурный институт (государственная академия) ФГБОУ ВО 6 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 22 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Арсенал Школа менеджеров 3 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 15
Oracle AppsForum 24 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 5
Oracle OpenWorld 65 5
CNews AWARDS - награда 549 3
Oracle Modern Cloud Day 10 3
Docflow 147 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 3
CNews FORUM Кейсы 280 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Black Hat - Конференция 117 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Excellence Awards 1 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
CiscoLive! 10 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
Oracle TechForum 25 1
ERP-Диалоги 3 1
itSMF - IT Service Management Forum 34 1
ИнфоКом 118 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще