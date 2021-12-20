Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|20.12.2021
|
«Борлас» и «Софтлайн трейд» разрабатывают решение для российского представительства Flex Films на основе глобальной ERP-платформы Oracle
объявила о завершении первого этапа проекта по внедрению в «Флекс филмс Рус» российской локализации Oracle e-Business Suite R12 (OeBS). Работы выполнялись с июля по сентябрь 2021 г. проектной к
|09.11.2020
|
IBS внедрила решение по маркировке и прослеживаемости лекарственных препаратов «Акрихин»
-системой оператора коммерческой логистики, услугами которого пользуется фармацевтическая компания, ERP-системой Oracle ЕBS, WMS-системой и SAP ATTP. Проект позволил АО «Акрихин» успешно и с оп
|24.07.2019
|
«Мосводоканал» обновил комплексы Oracle Exadata
В «Мосводоканале» модернизирована платформа на оптимизированных программно-аппаратных комплексах Oracle Exadata Database Machine с корпоративной информационной системой Oracle E-Business Suite. Успешное сотрудничество продолжено с переходом на комплексы Oracle Exadata нового поколения. Для обеспечения лучшей управляемости подразделений, более высокой прозрачно
|14.11.2017
|
ПМХ выбрал облачные сервисы Oracle CX Cloud и расширяет ERP-систему на весь холдинг
внедрения ERP-системы Oracle на одном из своих предприятий принял решение о расширении ERP-системы Oracle E-Business Suite на весь холдинг и внедрении полномасштабного корпоративного решения,
|05.12.2016
|
«Куйбышевазот» автоматизировал юридически значимый документооборот на базе EleWise LegalDoc
проект по автоматизации юридически значимого документооборота на базе решения EleWise LegalDoc для Oracle e-Business Suite. Об этом CNews сообщили в компании EleWise. «Куйбышевазот» осуществля
|30.11.2016
|
«КуйбышевАзот» завершил проект автоматизации юридически значимого ЭДО
«КуйбышевАзот» объявил об автоматизации юридически значимого ЭДО на базе EleWise LegalDoc для Oracle e-Business Suite. Как рассказали CNews в компании, удалось полностью автоматизировать
|11.10.2016
|
GE в России внедрила систему управления финансами и логистикой с помощью «Борласа»
проект по внедрению системы управления финансами и логистикой на основе комплекса бизнес-приложений Oracle E-Business Suite 12 для GE в России/СНГ. Одной из ключевых задач проекта стало обеспеч
|12.04.2016
|
«КуйбышевАзот» автоматизирует документооборот на базе EleWise LegalDoc
от» организует юридически значимый электронный документооборот на базе решения EleWise LegalDoc для Oracle e-Business Suite. Об этом CNews сообщили в компании EleWise, российском разработчике п
|21.12.2015
|
МТС перевела ERP-систему Oracle E-Business Suite на новейшую версию Oracle Database
лекоммуникационном операторе в России и странах СНГ, корпоративная информационная система на основе Oracle E-Business Suite, полностью переведена на новейшую версию базы данных Oracle Database
|28.09.2015
|
LegalDoc интегрирован с сервисом «Сфера Курьер» в Oracle e-Business Suite
интеграцию LegalDoc — решения для организации юридически значимого электронного документооборота в Oracle e-Business Suite, с сервисом электронного документооборота «Сфера Курьер» оператора «К
|24.09.2015
|
Avanpost IDM 4.3 интегрирован с комплексом бизнес-приложений Oracle E-Business Suite
р), связывающий подсистему IDM программного комплекса (ПК) Avanpost 4.3 с набором бизнес-приложений Oracle E-Business Suite. Об этом CNews сообщили в «Аванпост». Данный пакет предназначен для а
|23.09.2015
|
«Ростелеком» оптимизировал процессы логистики и складского хозяйства
были оптимизированы и высвобождены более 20% складских площадей, расширены возможности ERP-системы Oracle E-Business Suite по контролю и управлению затратами на складскую деятельность, а также
|10.09.2015
|
LegalDoc расширяет возможности обмена электронными документами в Oracle e-Business Suite через оператора «Такском»
ise и оператора электронного документооборота «Такском» у предприятий, использующих учетную систему Oracle e-Business Suite (OeBS), появилась возможность обмениваться юридически значимыми элект
|10.07.2015
|
AT Consulting модернизировала ERP-систему в «Вымпелкоме»
«Вымпелком» проект по модернизации ERP-системы. Как сообщили CNews в AT Consulting, система на базе Oracle E-Business Suite R12 работает во всех филиалах оператора на территории России, в ней з
|26.02.2015
|
«ФосАгро» организует электронный документооборот на базе решения EleWise LegalDoc для Oracle E-Business Suite
й — организует юридически значимый электронный документооборот на базе решения EleWise LegalDoc для Oracle E-Business Suite. Об этом CNews сообщили в российском разработчике программного обеспе
|12.02.2015
|
DPD модернизировала систему корпоративной отчетности на базе Oracle Business Intelligence
Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по модернизации системы корпоративной отчетности в компании DPD и её переводу на новую платформу Oracle Business Intelligence 11. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». DPD в России — игрок российского рынка экспресс-доставки — это более 100 филиалов и сеть пунктов приема и выдачи п
|25.12.2014
|
«Ростелеком» автоматизировал закупочный документооборот
«Ростелеком» реализовал в единой системе электронного документооборота работу с закупочной документацией. Система построена на платформе EMC Documentum и интегрирована с ERP-системой Oracle E-Business Suite. Решение позволяет публиковать информацию о закупках «Ростелекома» на корпоративном сайте компании и официальном портале госзакупок, а также поддерживает вз
|10.10.2014
|
Oracle E-Business Suite предложила 14 мобильных приложений для iOS
Корпорация Oracle выпустила 14 мобильных приложений для Oracle E-Business Suite. Они включают «горизонтальные» приложения для всех сотрудников и бизн
|21.08.2014
|
Вышла новая версия Oracle E-Business Suite
Корпорация Oracle выпустила новую версию решения Oracle E-Business Suite. Как сообщили CNews в Oracle, версия 12.2.4 предлагает обновленный по
|18.08.2014
|
Новинки Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca помогают принимать обоснованные решения
Корпорация Oracle выпустила четыре новых расширения Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca, чтобы предоставить организациям возможн
|08.08.2014
|
Oracle представила новое бизнес-приложение в составе комплекса Oracle E-Business Suite
ь рентабельность проектов. Как сообщили CNews в Oracle, новый компонент семейства бизнес-приложений Oracle E-Business Suite Project Portfolio Management позволяет проектным группам согласовыват
|30.07.2014
|
Oracle запустила новое решение для планирования закупок
представила новое решение Oracle Project Procurement, которое является частью пакета бизнес-решений Oracle E-Business Suite. В частности, оно дополняет набор приложений Project Portfolio Manage
|23.12.2013
|
AT Consulting внедрила в группе «Черкизово» решение для бюджетирования и GAAP-отчетности
е процессы формирования GAAP-отчетности группы. В рамках проекта на базе Oracle Hyperion Planning и Oracle E-Business Suite создано централизованное интегрированное решение с единым веб-интерфе
|11.12.2013
|
IBS разработала типовое решение для защищенное доступа к приложениям Oracle E-Business Suite
зработала типовое сертифицированное решение по обеспечению защищенного доступа к бизнес-приложениям Oracle E-Business Suite R12. Компания уже внедрила его в арбитражных судах РФ. Как известно,
|02.10.2013
|
Стартовали продажи новой версии Oracle E-Business Suite
Корпорация Oracle объявила о начале продаж новой версии Oracle E-Business Suite 12.2, призванной помочь организациям управлять сложностями в глобальн
|17.09.2013
|
Стартовали продажи Oracle In-Memory Cost Management для Oracle E-Business Suite
Корпорация Oracle объявила о выпуске в продажу нового приложения Oracle In-Memory Cost Management линейки Oracle In-Memory Applications для комплекса Oracle E-Business Suite, призванного преобразовать подход к управлению затратами в компаниях. По словам разработчиков, новое приложение Oracle In-Memory Cost Management расширяет возможности су
|16.07.2013
|
Oracle выпустила решение E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca
Корпорация Oracle объявила о выпуске в продажу решения Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca, призванного помочь организациям оптимиз
|24.05.2013
|
Новые аналитические приложения Oracle BI Applications поступили в продажу
и функциями агрегирования и расчетов. Кроме того, приложение напрямую интегрируется с ERP-системами Oracle E-Business Suite и Oracle PeopleSoft для поддержки установленных бизнес-правил и огран
|29.03.2013
|
МГТС меняет SAP на Oracle
процессов финансового учета. Сама МТС буквально недавно объявила о завершении перехода на 12 версию Oracle e-Business Suite. Ее же планируется установить и в МГТС. В случае материнской компании
|26.03.2013
|
МТС завершила крупнейшее в СНГ внедрение Oracle
р МТС сообщил о начале промышленной эксплуатации своей обновленной ERP-системы, построенной на базе Oracle e-Business Suite R12 (OEBS) взамен использовавшейся ранее Oracle e-Business Suite
|25.03.2013
|
«Санорс» строит единую корпоративную информационную систему на базе Oracle E-Business Suite R12
переработки и нефтехимии органического синтеза в России и Восточной Европе, выбрал передовую версию Oracle E-Business Suite R12 в качестве стратегической платформы для построения единой корпора
|21.03.2013
|
Oracle выпустила решение Supplier Warranty Management для Oracle E-Business Suite
порация Oracle представила решение Oracle Supplier Warranty Management, входящее в состав комплекса Oracle E-Business Suite, которое позволит оптимизировать процессы управления заявками на гара
|27.11.2012
|
Казначейство распределит на тендерах 1,8 млрд руб. на ИТ за 1 месяц
и т.п.), а также мониторинга сетевой инфраструктуры, различных ОС (Windows, RHEL, Solaris и т.д.), СУБД (Oracle Database, MS SQL Server), серверов приложений (WebLogic, WebSphere Application Server), ERP-системы Oracle e-Business Suite и каталога пользователей (Active Directory). Помимо этого закупается ПО для управления жизненным циклом собственных разработок (тестирование, контроль качест
|02.11.2012
|
«Яндекс» изменил «1С» с Oracle
В «Яндексе» идет масштабное внедрение ERP-системы Oracle e-Business Suite R12, завершить проект планируется в 2013 г., рассказал на конференции
|08.10.2012
|
AT Consulting внедряет ERP-систему в «Ростелекоме»: завершен очередной этап
льний Восток» компании «Ростелеком». Инструмент для учета и построения отчетности создается на базе Oracle E-Business Suite R12, которая ранее уже была запущена в корпоративном центре, учебно-п
|04.10.2012
|
Внедрение Oracle ERP в "Ростелекоме": экватор пройден
года появилась объединенная компания "Ростелеком". Эта дата и стала точкой старта проекта внедрения Oracle E-Business Suite R12 во всей компании. В качестве системы управления предприятием у оп
|14.09.2012
|
«Ростелеком» назвал новые сроки окончания гигантского Oracle-долгостроя
2012 г. корпоративный центр объединенного оператора связи запустит в промышленную эксплуатацию ERP Oracle E-Business Suite (OEBS) версии R12. «К этому же сроку система запустится в пилотном ва
|10.09.2012
|
«Техносерв Консалтинг» получил специализацию Oracle Business Intelligence Foundation
Компания «Техносерв Консалтинг» объявила о получении специализации в рамках программы Oracle Partner Network по направлению Oracle Business Intelligence Foundation. Наряду с этим, «Техносерв Консалтинг» уже обладает специализацией Oracle Business Intelligence Applications. Наличие этих специализаций свидетель
|27.07.2012
|
«Русский Свет» стандартизирует бизнес-процессы с помощью Oracle E-Business Suite R12
в промышленную эксплуатацию единую корпоративную интегрированную систему на основе передовой версии Oracle E-Business Suite R12. Единое информационное поле охватывает более 5 тыс. пользователей
|04.06.2012
|
«Ситроникс ИТ» получил новые отраслевые специализации Oracle
e — Oracle Aerospace and Defense Industry в сфере авиастроения и оборонно-промышленного комплекса и Oracle E-Business Suite Supply Chain Management (SCM) в области управления цепочками поставок
