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Панкратов Валерий

СОБЫТИЯ


18.05.2022 МТС объявила рекомендации cовета директоров по размеру дивидендов за 2021 год 1
15.01.2020 SAS в России возглавил ее поклонник из IBM 1
15.01.2020 Команду SAS в России возглавил Александр Тихонов 1
28.04.2018 Валерий Панкратов -

Работа с большими данными – это не магия

 1
12.10.2017 «Корус Консалтинг» расширила портфель решений для продвинутой аналитики продуктами SAS 1
28.04.2017 В «Сколково» представлена платформа для организации фонового музыкального вещания Fonmix 1
07.03.2017 SAS открыла тестовую площадку для новейших технологий 1
21.02.2017 Доходы SAS в России и странах СНГ выросли в 2016 году более чем на 40% 1
22.05.2015 На IX форуме SAS в России обсудили новые тренды в развитии аналитики 1
15.12.2014 «Восточный Экспресс банк» принимает решения о кредитовании клиентов с помощью SAS Real-Time Decision Manager 1
04.12.2014 «Меткомбанк» ускорил процессы андеррайтинга с помощью решения SAS 1
12.05.2014 Forrester Research назвала лидеров в сфере решений для ритейла 1
11.03.2014 SAS Россия/СНГ и VisionLabs дадут инструменты для борьбы с мошенниками 1
21.02.2014 SAS в 2013 г. увеличила свой доход на 5,2% 1
04.09.2013 Банк «Открытие» сократил сроки рассмотрения кредитных заявок с помощью решения SAS 1
27.06.2013 «Лето Банк» автоматизировал процесс принятия решений по кредитным заявкам 1
13.06.2013 «АйТи» и SAS договорились о партнерстве 1
29.04.2013 «Ай-Теко» и SAS предложат российским банкам решение против финансовых махинаций 1
11.12.2012 «Неолант» начал выполнять проекты по внедрению BI-решений SAS 1
26.10.2012 В Москве состоялся SAS Forum Russia 2012: итоги 1
20.07.2012 Ананьин: Стратегический приоритет группы IBS – это Luxoft, интегратор на втором плане 1
31.05.2012 SAS анонсировала полную линейку инструментов для бизнес-аналитики нового поколения 1
04.04.2012 Общий доход SAS в 2011 г. увеличился на 12% 1
11.10.2011 13 октября состоится международный форум по бизнес-аналитике SAS Forum Russia 2011 1
20.07.2011 Diebold нашел замену директору, погоревшему на отношениях с «Ланитом» 1
18.07.2011 Российский SAS возглавил выходец из Oracle, “Билайн” и IBS 2
19.06.2006 "Белсофт" и "Борлас" создали новую компанию 1
07.03.2006 Годовые продажи "Борлас" превысили $100 млн 1
09.02.2006 В "Борлас" назначен вице-президент 2
31.08.2004 Oracle СНГ сменил ответственного за продажи E-Business Suite 1
18.03.2004 Oracle помогает взять курс на прибыль 1
10.03.2004 Российскому бизнесу помогут выбрать систему автоматизации 1
19.03.2003 Oracle: российский рынок становится наиболее приоритетным 1

Публикаций - 34, упоминаний - 36

Панкратов Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 1082 24
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 20
Oracle Corporation 7074 10
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 4
SAP SE 5601 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Неолант - Neolant 43 2
Мульти-Пейдж 5 2
Казахтелеком 348 2
АйТи 1519 2
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
Softkey - Софткей 215 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 56 1
Epicor Software Corporation 166 1
Unisys - Unify Square 118 1
MicroStrategy 65 1
БелСофт НПП 2 1
IBM Business Consulting Services 24 1
БелСофт Борлас 2 1
АйТи Центр заказной разработки ПО 6 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 1
Just Enough 1 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - Manugistics 19 1
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 1
SAS EMEA 3 1
Ростелеком 10948 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
МегаФон 10742 1
Microsoft Corporation 25775 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
Accenture plc 719 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
АйТи - Аплана Группа компаний 183 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 2
ПУМБ - Первый украинский международный банк 11 2
Росатом - Красная Звезда НПО - ОКБ-670 5 2
Роснефть НК - Ваньеганнефть СП 3 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Интер РАО - Пермская ГРЭС 9 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Kaspi Bank 31 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
101Hotels.com 456 1
АгроТерра 13 1
Метафракс Групп - Метафракс Кемикалс - Метанол Губахинский химический завод ПО - Метафракс Трейдинг 14 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Ингосстрах СПАО 478 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
Ак Барс Банк 283 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Правительство Казахстана - Министерство обороны Казахстана 16 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 4
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 318 3
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 206 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 3
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов - Интеллектуальная обработка текстов - Технология контекстного анализа - суммаризация 75 2
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 414 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества - QAOps - Quality Assurance Operations - Методология тестирования ПО 148 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 319 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 5
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 38 5
SAS CS - SAS Credit Scoring for Banking 11 3
SAS Visual Data Mining and Machine Learning 11 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
SAS High-Performance Analytics 5 2
SAS Activity-Based Management 9 2
SAS FM - SAS Financial Management 4 2
Apache Hadoop 470 2
SAS Visual Analytics 16 2
SAS MA - SAS Marketing Automation 27 2
SAS Visual Statistics 4 1
SAS Enterprise Miner - SAS Data Miner 17 1
SAS Customer Intelligence 360 - SAS CI 360 Customer Insight Service - SAS CDP - SAS Customer Data Platform - SAS Solution for Customer Relationship Management - SAS CRM 20 1
SAS MO - SAS Marketing Optimization 5 1
SAS Model Manager 4 1
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 10 1
IBM Informix СУБД 135 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Monarch - Монарх - электромобиль 30 1
Oracle Applications 90 1
Amdocs Ensemble 7 1
МТС Бонус 17 1
Oracle AS - Oracle Application Server 94 1
Just Enough Retail Planning Suite 1 1
SAS GridComputing 1 1
SAS DDPO - SAS Demand Driven Planning and Optimization - Планирование и оптимизация с учетом спроса 1 1
Fonmix - Формакс - ФМ 2 1
ОКБ National Hunter - ОКБ Национальный Хантер 7 1
Oracle Data Librarian 2 1
Apple iPad 4012 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 41 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 1
Oracle Hyperion 259 1
Oracle Autonomous Database Cloud - Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud - Oracle Autonomous Database Cloud at Customer - Cloud@Customer 36 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
Храбров Валерий 26 2
Катчан Илья 8 2
Тихонов Александр 69 2
Ананьин Алексей 90 2
Степанова Ольга 6 1
Морозов Игорь 59 1
Юмашев Валентин 10 1
Карев Аркадий 19 1
Рассказов Сергей 41 1
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 1
Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 11 1
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
Оберемок Андрей 17 1
von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 1
Засурский Артём 10 1
Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 7 1
Юсупова Екатерина 2 1
Благирев Вячеслав 15 1
Макаров Ярослав 4 1
Мисник Юрий 11 1
Кононов Виталий 9 1
Заяц Антон 9 1
Зубков Павел 13 1
Ханов Михаил 11 1
Володин Дмитрий 8 1
Свирщевский Андрей 7 1
Драченко Андрей 6 1
Исаев Сергей 9 1
Хазин Михаил 5 1
Костюкевич Виталий 4 1
Сысуев Сергей 1 1
Осадчий Татьяна 1 1
Королёв Денис 3 1
Dennis Roger - Деннис Роджер 1 1
Wetzel Dave - Ветцель Дэйв 3 1
Малыхина Наталья 4 1
Меняйло Владимир 1 1
Александрян Врам 4 1
Мичурин Игорь 3 1
Дюк Ростислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Казахстан - Республика 6048 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Украина 7928 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Европа 24964 5
Азия - Азиатский регион 5920 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 1
Новая Зеландия - Крайстчерч 7 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Дания - Королевство 1337 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Канада 5082 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Грузия 1332 1
Нидерланды 3746 1
Новая Зеландия 737 1
Монголия 382 1
Беларусь - Минск 706 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 1
Великобритания - Шотландия 341 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Украина - Киев 1151 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 13
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Химическая промышленность - Chemical industry 309 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 170 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 1
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 26 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Английский язык 7030 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
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Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
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Forrester Research 834 1
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Forrester Wave 45 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
МБИ - Международный банковский институт имени Анатолия Собчака 9 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 23 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
Oracle University 6 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Oracle AppsForum 24 1
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