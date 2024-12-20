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Индексная книга (каталог) CNews*
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Monarch Монарх электромобиль



20.12.2024 Благодаря девелоперам в России запустили рекордное количество стойко-мест 1
28.06.2024 В Москве состоялось одно из однозначно ожидаемых мероприятий года – CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ – лидеров 1
09.04.2024 Погиб российский стартап Zetta. Ультракомпактных отечественных электромобилей не будет 1
22.02.2024 В России построен первый коммерческий дата-центр Tier IV 1
05.12.2023 ИСП РАН и «Системные решения» создадут российское ПО для облачных технологий и обработки данных 1
11.08.2023 «Росатом» купил в Москве дата-центр за 24 миллиарда. Это крупнейшая сделка на российском рынке ЦОДов 1
24.05.2023 «Росатом» покупает строящийся ЦОД в Москве за 24 миллиарда 1
23.12.2021 В России появится отечественный электрический кроссовер. Его выпустит гигантский военный концерн 1
11.03.2021 Россияне создали премиальный электромотоцикл Aurus для силовиков. Видео 1
24.11.2020 В России готов к производству электромобиль размером с «Оку» по цене Renault. Он выйдет в 2021 году 1
10.11.2020 В России разработан премиальный электромобиль, способный конкурировать с Tesla. Цена 1
16.05.2016 Комфортный и безопасный дом для прокуратуры Москвы 1
31.10.2014 «Инсистемс» оснастил инженерными системами «Научный центр здоровья детей» 1
19.03.2014 «Инсистемс» оснастила административное здание Оргкомитета Олимпийских зимних игр 2014 в Сочи 1
28.11.2013 «Делайт 2000» создал корпоративную аудиовизуальную среду в российском офисе Miele 1
18.04.2013 25 апреля в Москве начнет работу банковский форум ДБО 2013 1
17.04.2013 Сооснователи «ВКонтакте» неожиданно продали 48% акций соцсети 1
31.05.2012 История инноваций SAP: 40 лет работы в мире и 20 — в России 1
19.04.2012 Группа компаний «МонАрх» расширяет систему управления договорами на базе ЕСМ-системы EOS for SharePoint 1
12.04.2012 В России открыта первая комната Public TelePresence 1
28.03.2012 В Москве пройдет международная выставка оборудования и услуг для полупроводниковой промышленности SEMICON Russia 2012 1
31.10.2011 «МонАрх» внедрил СЭД EOS for SharePoint 1
26.10.2011 «МонАрх» управляет проектами строительства с помощью решений SAP ERP 1
11.10.2011 13 октября состоится международный форум по бизнес-аналитике SAS Forum Russia 2011 1
22.03.2011 The Sims Medieval в продаже с 24 марта 1
24.09.2004 ComputerAge и ADP.COM завершили слияние 1
18.08.2004 РБК СОФТ разработал сайт для строительного концерна «МонАрх» 1
16.01.2004 Британия: хай-тек затмил образ королевы 1
16.01.2004 Британия: хай-тек затмил образ королевы 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Monarch и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 3
SAP SE 5277 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 2
Ё-инжиниринг 4 2
Cisco Systems 5114 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
X Corp - Twitter 2845 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
SAS Institute 971 1
СПбПУ CompMechLab - Центр компьютерного инжиниринга 3 1
EA - Electronic Arts 1286 1
Booz Allen Hamilton 32 1
Делайт 2000 - DeLight 42 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 35 1
Сбер - Кейджи Импэкс 3 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
Innology - Иннолоджи 1 1
ComputerAge - КомпьютерЭйдж 20 1
Meyer Sound Laboratories 2 1
Key Point - Кей Пойнт 27 1
McKinsey & Company Int 248 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 1
Ростелеком 9701 1
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 10 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 33 4
МонАрх Концерн 4 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
Aurus Russia - Аурус 11 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
PNK Group - ПНК групп 6 2
Tesla Motors 396 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Татнефть 226 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
ОНЭКСИМ ГК 46 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС 13 1
Абсолют Банк 230 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Visa International 1949 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Miele - Миле 134 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
United Capital Partners 18 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод ГОЗ - Обуховский сталелитейный завод - Большевик Ленинградский государственный завод 5 1
Автобанк-НИКойл АКБ 18 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Федеральное казначейство России 1772 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
Правительство Канады 52 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
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Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 474 5
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 3
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 2
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VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 2
Почта - Франкотип - Франкировальные машины 9 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 2
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 80 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 1
On-demand - "по требованию" 188 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
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ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 9 4
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 4
Tesla Model 3 44 3
Ардерия ТС2 - электромобиль 3 3
Tesla Model S 72 3
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КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 2
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 2
Microsoft SharePoint 2010 143 2
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 119 2
Microsoft SharePoint Server 705 2
Apple iPhone 6 4862 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 18 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 2
Nissan Leaf - электромобиль 51 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 9 1
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 1
Tesla Model X 27 1
Renault Duster - кроссовер 5 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
Microsoft Office Excel 1197 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
UserGate X 4 1
EA The Sims - компьютерная игра 164 1
Linx Datacenter 49 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
Vivaldi - Браузер 92 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Щуровский Денис 8 3
Вирцер Евгений 38 2
Амбарцумян Сергей 2 2
Клявин Олег 1 1
Гинзбург Андрей 2 1
Богачев Игорь 180 1
Морнев Роман 6 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Степанова Ирина 16 1
Мантуров Денис 106 1
Прохоров Михаил 37 1
Гимранов Ринат 122 1
Гришин Дмитрий 208 1
Усманов Алишер 301 1
Щербович Илья 10 1
Мильнер Юрий 134 1
Дуров Павел 291 1
Макушкин Алексей 2 1
Страх Александр 44 1
Мирилашвили Вячеслав 16 1
Левиев Лев 21 1
Панкратов Валерий 33 1
Гребнева Марина 1 1
Самарская Марина 1 1
Лысенко Сергей 8 1
Полянский Дмитрий 3 1
Evans Scott - Эванс Скотт 12 1
Фомиченко Константин 3 1
Цатурян Тигран 1 1
Мысов Михаил 5 1
Мирилашвили Михаил 6 1
Слободчиков Антон 3 1
Казинян Ишхан 9 1
Гукасян Армен 1 1
Аветисян Арутюн 37 1
Степанов Константин 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 4
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 387 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Украина 7608 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
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