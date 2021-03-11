Россияне создали премиальный электромотоцикл Aurus для силовиков. Видео

Институт НАМИ разработал электромотоцикл, способный разгоняться до 100 км/ч менее чем за четыре секунды. Он станет частью премиального бренда Aurus и будет выпускаться в версиях для МВД и МЧС, а также для обычных потребителей. В серию он может пойти в 2022-2023 гг., но большая часть его спецификаций все еще остаются неизвестными.

Премиальный электромотоцикл из России

Специалисты НАМИ (Научно-исследовательский автомоторный институт) разработали российский электрический мотоцикл, выполненный в стилистике отечественного премиального автомобильного бренда Aurus. По данным Минпромторга России, мотоцикл создавался с учетом требований, предъявляемых к такому виду транспорта специалистами Гаража особого назначения Федеральной службы охраны России (ФСО). В частности, были учтены требования по части функциональных качеств мотоцикла.

«Мотоцикл будет выполнен в стилистике, обеспечивающей полную эстетическую встраиваемость в линейку бренда Aurus Russia», – отметили разработчики. В настоящее время его ассортимент Aurus состоит лишь из четырех автомобилей – седана, лимузина, кроссовера и минивэна, и электромотор в их комплектацию не входит.

На момент публикации материала у мотоцикла не было своего названия, да и сам он не был готов к серийному производству. Другими словами, это пока всего лишь прототип, что подтвердило Минпромторг в своем Instagram-аккаунте. Это означает, что к моменту релиза финальной версии электромотоцикл может получить совершенно другой дизайн и силовую установку.

Российский премиальный электромотоцикл

Массовый выпуск электромотоцикла может начаться в 2022-2023 гг., о чем еще в начале февраля 2021 г. сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

На 11 марта 2021 г. было известно, что мотоцикл будет выпущен как минимум в двух модификациях – одна будет использоваться в МЧС и МВД России для выполнения различных задач, а вторую предложат обычным потребителям. Редакция CNews обратилась в Минпромторг, Aurus и НАМИ с вопросом о стоимости потребительской версии электромотоцикла, но на момент публикации материала предоставить ответ они не смогли.

Технические характеристики

Разработчики не раскрывают большую часть спецификаций своего электромотоцикла. В НАМИ сообщили лишь, что прототип оборудован электромотором, генерирующим 140 кВт или 190 л.с. мощности, что этот силовой агрегат способен разогнать мотоцикл с 0 км/ч до 100 км/ч за 3,7 секунды. Например, электромобиль Tesla Model S в самой бюджетной комплектации с задним приводом, одним мотором на 382 л.с и батареей на 60 кВт достигает 100 км/ч за 5,5 секунды.

Детище НАМИ полностью функционирует, но пока не производится серийно

По сути, параметры мотора – это единственное, что в настоящее время известно о возможностях будущего электромотоцикла.

История создания электромотоцикла Aurus

На запрос CNews о емкости АКБ, весе, дальности хода и других немаловажных параметрах представители Минпромторга, НАМИ и Aurus на момент публикации материала ответить не смогли.

Первый или не первый

На начало марта 2021 г. в России не существовало ни одного отечественного электромотоцикла, выпускаемого крупными российскими производителями. Однако специалисты НАМИ не были первыми, кто предпринял попытку создать подобный вид транспорта в России.

Например, марте 2015 г. компания Deller (ООО «Амулет»), специализирующаяся на разработке систем электропривода для транспортных средств различной мощности и назначения, показала свой электромотоцикл с КПД на уровне 95%. По заявлению авторов, он разгоняется до 100 км/ч за четыре секунды и заряжается от бытовой электросети на 220 В, а заряда его аккумулятора хватает на 200 километров пути. Двигатель этого электромотоцикла напрямую соединен с задним колесом, а коробка передач в данной модели отсутствует.

Электромотоцикл Deller

Deller хотела наладить выпуск своего электромотоцикла в Китае и продавать его по цене от 150 тыс. руб. до 200 тыс. руб. Дальнейшая судьба мотоцикла неизвестна.

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В начале июля 2020 г. компания «Кейджи Импэкс» Андрея Гинзбурга, стоявшего у истоков «Ё-мобиля», сообщила о ведущейся разработке крошечного электромотоцикла Punch. Его премьера, по данным «Известий», состоялась в первых числах декабря 2020 г., и он комплектуется электромотором на 11 или 15 кВт (15 или 20 л.с. соответственно).

Punch

Двигатель работает от двух блоков быстросъемных литий-ионных АКБ с зарядкой от 220 В и может разгонять Punch максимум до 120 км/ч. Стоимость и сроки поступления Punch в продажу неизвестны.

Российские электромобили

В России, помимо электромотоциклов, существуют еще и электромобили, но пока только в виде концептов и прототипов – серийно не производится ни один из них. Упомянутый «Ё-мобиль», проект по разработке которого был закрыт еще в 2014 г., в феврале 2021 г. напомнил о себе – Сбербанк, как сообщал CNews, купил его разработчика – компанию ООО «Ё-инжиниринг». Банк выкупил ее у «Кейджи Импэкс» Андрея Гинзбурга, и теперь его доля в ней составляет 100%.

В ноябре 2020 г. КамАЗ в сотрудничестве с центром компетенций «Новые производственные технологии» завершил тестовые испытания электромобиля «Кама-1». Он может поступить в продажу в 2021 г. по цене 1 млн руб. Разработчики называют его кроссовером, но на деле он всего на 20 см длиннее и на 28 см шире «Оки».

«Кама-1»

Другие отечественные специалисты из стартапа ZETTA (Zero Emission Terra Transport Asset, «Транспортный актив с нулевым выбросом») трудятся над миниатюрным трехдверным City Modul 1, о котором CNews писал в начале сентября 2020 г. По словам гендиректора ZETTA Дениса Щуровского, стоимость автомобиля составит от 550 тыс. руб. за минимальную комплектацию, а его выпуск должен был состояться до конца 2020 г. При этом в мае 2019 г. он называл совсем другую сумму – от 450 тыс. руб. – и совсем другую дату запуска производства – декабрь 2019 г. 2 сентября 2020 г. представители ZETTA заявили о переносе выпуска City Modul 1 на неопределенный срок, «после 2020 г.».

City Modul 1

В конце сентября 2020 г. c конвейера российского завода ГАЗ сошел автомобиль GAZelle e-NN, ставший первым российским коммерческим электромобилем. Его серийное производство в трех модификациях, включая пассажирскую, должно начаться в 2021 г.

GAZelle e-NN

Первые экземпляры будут комплектоваться китайскими моторами и батареями, но со временем производство этих компонентов будет локализовано. В движение автомобили приводит электродвигатель с пиковой мощностью 100 кВт (около 136 л.с). Он может развивать крутящий момент до 310 Нм и разгонять автомобиль максимум до 100 км/ч.

В середине ноября 2020 г. российская компания Monarch завершила разработку премиального электромобиля «Монарх» стоимостью от 4,4 млн руб. Автомобиль выйдет ограниченным тиражом в 30 экземпляров, треть из которых сделают «именным» для VIP-покупателей.

«Монарх»

В топовой комплектации автомобиль будет способен развивать почти 550 л.с. Мощность электромотора в младшей версии в половину меньше – 271 л.с. Работать двигатели будут от батарей емкостью 60 или 80 кВтч с запасом хода на 362 и 400 километров.