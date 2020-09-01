Рассекречена итоговая внешность серийного российского электромобиля. Фото, видео

Отечественный стартап ZETTA собирается до конца 2020 г. начать производство трехдверного электромобил City Modul 1, собранного полностью из российских комплектующих, за исключением аккумулятора. Автомобиль будет стоить от 550 тыс. руб. и в базовой комплектации сможет проезжать до 180 км без подзарядки.



Российский ответ Tesla

Впервые стали доступны фотографии и видео «почти серийного», по словам авторов проекта, образца российского электромобиля City Modul 1. Его разработку ведет российский стартап ZETTA (Zero Emission Terra Transport Asset, «Транспортный актив с нулевым выбросом»).

ZETTA уже готовится к массовому производству своего электромобиля, работа по созданию которого заняла у нее около четырех лет. В середине августа 2020 г. гендиректор компании Денис Щуровский сообщил ТАСС, что в настоящее время на производстве идет опытно-промышленная сборка City Modul 1. По его словам, серийный выпуск должен начаться до конца 2020 г.

Также Денис Щуровский озвучил стоимость автомобиля – от 550 тыс. руб. за минимальную комплектацию. При этом в мае 2019 г., по данным РИА «Новости», он называл совсем другую сумму – от 450 тыс. руб. – и совсем другую дату запуска производства – декабрь 2019 г.

City Modul 1 придется по нраву только ценителям компактных автомобилей

На момент публикации материала не было известно, чем от «почти серийного» электрокара будет отличаться его версия, которая будет доступна покупателям.

Основные технические характеристики

По словам Дениса Щуровского, City Modul 1 – это на 99% российская разработка, и лишь элементы питания заказываются из Китая. Профильный журнал «Автоброкер» пишет, что в качестве платформы электромобиля используется шасси с интегрированной тяговой батареей, как в автомобилях Tesla.

Кузовные панели изготавливаются из экструзионного композитного материала, а многие элементы подвески и рулевого управления были скопированы (с адаптацией) с автомобилей «АвтоВАЗа» - с Kalina и Granta.

Объем багажного отсека составляет всего 180 литров

Длина City Modul 1 составит 3030 мм при ширине и высоте 1760 и 1600 мм соответственно. Снаряженная масса – от 486 до 798 кг, она зависит от выбранной комплектации.

Тяговый элемент российского электромобиля – это пара мотор-колес, расположенных на задней оси, тогда как спереди установлен электродвигатель с редуктором. Итоговая мощность всех агрегатов в сумме составит в пределах 15 кВт или порядка 20,4 л.с.

Базовый Zetta City Modul 1, по информации Motor.ru, получит батарею на 10 кВтч, заряда которой хватит на 180 км пути. Возможности других комплектаций на момент публикации материала известны не были.

Официальная информация о City Modul 1 и других проектах ZETTA

Для сравнения, электромобиль Nissan Leaf 2016 модельного года (самая актуальная версия) проезжает 135 км с 24-киловаттной батареей. Версия с АКБ на 30 кВтч обеспечивает 172 км пути на одном заряде.

Различия в комплектациях

ZETTA планирует выпускать три модификации City Modul 1, притом на базовую компания возлагает самые большие надежды – по ее прогнозам, продажи самого дешевого City Modul 1 составят около 40% от общего объема.

Изображение City Modul 1 из базы Роспатента. Первоначальный вариант дизайна

В базе электромобиль получит батарею с минимальной емкостью и только передний привод. Средняя комплектация (30% продаж) тоже окажется переднеприводной, но с более емкой АКБ, тогда как самая топовая (30 % продаж) будет полноприводной, и ей достанется самый емкий аккумулятор.

Комфортабельность и сравнение с «АвтоВАЗ»

Все версии City Modul 1 получили трехдверный кузов, 180-литровый багажник и посадочную формулу «2+2». Для снижения веса, себестоимости и итоговой нагрузки на электромоторы из автомобиля убрали усилитель руля (не будет ни электрического, ни гидравлического), кондиционер и даже печку салона. Ее заменили на бензиновый отопитель Webasto.

Комфорта в Lada Granta за те же деньги будет больше

По цене City Modul 1 вполне сопоставим с автомобилем Lada Granta, детищем другого тольяттинского автопроизводителя – «АвтоВАЗ». В комплектации Classic на момент публикации материала он стоил 456,8 тыс. руб., и за эти деньги в нем стоит 87-сильный бензиновый двигатель, а также есть электроусилитель руля, равно как и штатный отопитель салона.

Кто стоит за российским электромобилем

Стартап ZETTA – это компания ООО «Зетта», зарегистрированная, по данным ЕГРЮЛ, 28 сентября 2016 г. в Тольятти (Самарская область). Денис Щуровский занимает должность генерального директора с самого первого дня, и ему же принадлежат 50% компании при уставном капитале около 68,91 млн руб. У компании два учредителя, второй – Вальдемар Вагнер.

Вагнер также является владельцем 50-процентной доли в компании ООО «Астин» (Основной вид деятельности – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие) с уставным капиталом 10 тыс. руб. Организация, зарегистрированная в Тольятти в июле 2011 г., на момент публикации материала находилась в процессе ликвидации.

Денис Щуровский намерен наладить массовое производство City Modul 1

В рамках деятельности ООО «Зетта», как сообщил Щуровский РИА «Новости», развиваются три отдельных направления – электродвигатель, платформа и сам электромобиль. Компания насчитывает 11 видов деятельности, основной среди которых – это производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов (код ОКВЭД 27.11). Также, по ЕГРЮЛ, она занимается производством автобусов и троллейбусов (29.10.3), двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей (28.11), автомобилей специального назначения (29.10.5),

Научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук (72.19), розничной торговлей легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами (45.11.3) и др.

По заявлению Щуровского, его компания располагает собственной производственной площадкой в центре Тольятти – журнал «Автоброкер» пишет, что ее площадь составляет 18 тыс. км/2. Проект работает по принципу стартапа, а его инвесторы - это частные лица, имена которых он не назвал.

Гендиректор ZETTA добавил, что поддержку стартапу в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ оказало Минпромторга России. Финансирование подготовки к серийному производству обеспечил Фонд развития моногородов.

В конце мая 2019 г. размер инвестиций в разработку российского электромобиля составлял около 470 млн руб. К середине августа 2020 г., по данным ТАСС, объем вложений вырос до 550 млн. руб., и проект требовал дополнительных 100 млн руб. инвестиций.