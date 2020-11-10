В России разработан премиальный электромобиль, способный конкурировать с Tesla. Цена

Компания Monarch завершила разработку премиального электромобиля «Монарх» стоимостью от 4,4 млн руб. Автомобиль выйдет ограниченным тиражом в 30 экземпляров, треть из которых сделают «именным» для VIP-покупателей.

Люксовый российский электромобиль

Российская компания Monarch разработала электромобиль под названием «Монарх», относящийся к премиальному сегменту. По информации РБК, в топовой комплектации автомобиль будет способен развивать почти 550 л.с.

Сроки отгрузки первой партии автомобилей в Monarch не называют. Между тем, с 10 ноября 2020 г. компания ведет прием предварительных заказов, и цена за минимальную комплектацию составляет $58 тыс. (4,42 млн руб. по курсу ЦБ на 10 ноября 2020 г.). Для сравнения, американская Tesla Model S стоит от $63,9 (4,88 млн руб.), что дороже, нежели «Монарх», но за $31,7 (2,42 млн руб.) у Tesla есть более доступная модель Model 3.

Особенности «Монарха»

Разработчики скрывают основные технические характеристики автомобиля, как то – тип аккумулятора и его расположение, количество двигателей, возможности программного обеспечения и др. Пока известно лишь, что «Монарх» будет доступен двух комплектациях, получивших индекс S200 и S400. Номера указывают на мощность электродвигателя в кВт, что составляет приблизительно 271 и 542 л.с. соответственно.

Спереди внешность «Монарха» многим покажется знакомой

Работать моторы будут от батарей емкостью 60 или 80 кВтч. Максимальный запас хода в последнем случае составит 400 км, а вот насколько хватит менее емкой батареи – официальных данных нет. Также неясно, поддерживает ли отечественный премиальный автомобиль быструю зарядку, или же владельцам придется оставлять его на несколько часов у станции подзарядки.

По данным портала Motor.ru. 60-киловаттной АКБ хватает на 362 км пути. Разгон до 100 км/ч занимает у «Монарха» 5 секунд у S200 и 3,2 секунды у S400 против 3,1 секунды у Tesla Model 3, максимальная скорость составляет 250 км/ч (S200) и 260 км/ч (S400).

В основе автомобиля, пишет Motor.ru, лежит платформа, разработанная самой Monarch. Размеры автомобиля составляют 5002 мм, 1950 мм в ширину и 1420 мм в высоту при длине колесной базы 3070 мм.

Без спойлера в стиле спортивных автомобилей в премиальном электрокаре не обошлось

Судя по предоставленным изображениям, салон «Монарха» разрабатывался на примере автомобилей Tesla. Здесь тоже присутствует гигантских размеров дисплей, но он интегрирован в центральный тоннель и расположен между водителем и передним пассажиром. На приборной панели есть дополнительный мини-экран для навигатора в стиле поздних версий Lada Priora.

Прототип «Монарха»

На изображениях салона также можно увидеть панорамную крышу. При этом на рендерах где автомобиль показан снаружи, ее нет.

Автомобиль не для всех

Несмотря на то, что «Монарх» стоит существенно дешевле Tesla Model S, которая, к тому же, официально не продается в России, приобрести его смогут не все. В первую очередь на это влияет очень ограниченное количество машин, которые сойдут с конвейера – их будет всего 30. Притом выпуск обещают организовать в два этапа – сперва выйдет ограниченная партия, а затем и «более масштабная».

Внутреннее убранство «Монарха»

Но даже из этих 30 машин 10 будут своего рода «именными», и их разработчики намерены предложить «избранному кругу лиц». Кто именно входит в их число, они не сообщают.

Материалы салона будут премиальными, но, вероятно, не во всех комплектациях

Специально для «избранных» специалисты Monarch украсят интерьер автомобиля натуральной кожей, драгоценными металлами и ценными породами дерева, плюс обещаны вставки из карбона и алюминия. Какие материалы будут использоваться в салоне «Монарха» в версии для обычных покупателей, не сообщается.

Другие российские электрокары

В России сразу несколько компаний ведут разработку электромобилей. К примеру, в Адыгее создается компактный городской автомобиль «Ардерия ТС2» с максимальной скоростью 60 км/ч и дальностью хода всего 100 км.

«Ардерия ТС2»

Время подзарядки установленной в «Ардерия ТС2» АКБ составляет восемь часов. Стоимость такого электромобиля пока не определена.

Существует еще один схожий по габаритам с «Ардерия ТС2» российский электромобиль – трехдверный City Modul 1, разрабатываемый отечественным стартапом ZETTA (Zero Emission Terra Transport Asset, «Транспортный актив с нулевым выбросом»). CNews писал о нем в начале сентября 2020 г.

City Modul 1

По словам гендиректора ZETTA Дениса Щуровского, стоимость автомобиля составит от 550 тыс. руб. за минимальную комплектацию, а его выпуск должен был состояться до конца 2020 г. При этом в мае 2019 г. он называл совсем другую сумму – от 450 тыс. руб. – и совсем другую дату запуска производства – декабрь 2019 г.

2 сентября 2020 г. представители ZETTA заявили о переносе выпуска City Modul 1 на неопредленный срок, «после 2020 г.». Причиной стало то, что компания не смогла получить заем в размере 99,9 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП).

В конце сентября 2020 г. CNews сообщал, что c конвейера российского завода ГАЗ сошел автомобиль GAZelle e-NN, ставший первым российским коммерческим электромобилем. Его серийное производство в трех модификациях, включая пассажирскую, должно начаться в 2021 г.

GAZelle e-NN

Первые экземпляры будут комплектоваться китайскими моторами и батареями, но со временем производство этих компонентов будет локализовано. В ГАЗ сообщили, что полная масса GAZelle e-NN составляет 4,6 тонны, но не уточнили, в какой из трех модификаций. Грузоподъемность бортовых версий достигает 2,5 тонны.

В движение автомобили приводит синхронный электродвигатель на постоянных магнитах с пиковой мощностью 100 кВт (около 136 л.с). Он может развивать крутящий момент до 310 Нм и разгонять автомобиль максимум до 100 км/ч.