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Tesla Model S


11.03.2021 Россияне создали премиальный электромотоцикл Aurus для силовиков. Видео 1
16.02.2021 Сбербанк воскресит давно забытый «Ё-мобиль» 1
24.11.2020 В России готов к производству электромобиль размером с «Оку» по цене Renault. Он выйдет в 2021 году 1
10.11.2020 В России разработан премиальный электромобиль, способный конкурировать с Tesla. Цена 2
12.05.2020 Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету американских властей: Пусть меня арестуют 1
30.01.2020 Экс-замминистра связи России продаст в США 10 тыс. электромобилей 1
11.04.2019 Автопилот Tesla удалось заманить на встречную полосу с помощью рисунка на асфальте 2
30.11.2018 Какие электромобили можно купить в России прямо сейчас? 4
02.11.2018 «Ростелеком» представил программу по кибербезопасности для школьников 1
14.09.2018 Как взломать «умные» ключи Tesla и угнать ее за пару секунд. Видео 2
31.07.2018 «Связной» начал выдавать Tesla напрокат. Цены 2
18.06.2018 Режиссер «Карточного домика» едва не сгорел заживо в своей Tesla. Видео 2
31.05.2018 «Связной» начал продавать электромобили Tesla. Цены 1
30.05.2018 Автопилот Tesla протаранил стоящую полицейскую машину 3
24.01.2018 Fortinet представила средства безопасности для автомобилей будущего 1
11.09.2017 Panasonic представила робота-колобка и другие изобретения для «умного дома» 1
06.09.2017 Самый массовый в мире электромобиль превратился в почти беспилотник 1
30.05.2017 «Все байкеры умрут»: Автопилот Tesla не считает велосипедистов живыми людьми 1
19.04.2017 Bosch представила подробности о технологиях подключенных автомобилей и автоматизированного вождения 1
13.03.2017 Intel покупает за $15 млрд скандально известного поставщика автопилотов Tesla 4
23.08.2016 Россияне начали продажи собственного автомобильного автопилота 1
15.04.2015 Доходы главы Минкомсвязи Никифорова в 2014 г. выросли на 40% 1
17.10.2014 Побит рекорд скорости для электромобилей, державшийся четверть века 1
15.10.2014 Tesla Model S разломали, чтобы посмотреть, что у нее внутри 8
14.10.2014 Cadillac строит «убийцу» Tesla 1
10.10.2014 Официально: Tesla представила полноприводный электромобиль с функциями автопилота 4
03.10.2014 Новая «Tesla D» сможет преодолевать 90% пути на автопилоте. ФОТО 2
30.09.2014 Производитель iPhone обещает выпускать «народные» электромобили 1
10.09.2014 Tesla собирается заключить «важное соглашение» с Toyota 1
27.08.2014 Серийные электромобили с беспроводной зарядкой появятся на дорогах к 2017 г. 1
26.08.2014 Глава Tesla пообещал улучшить свои электромобили 4
25.08.2014 NVidia Tegra станет основой для беспилотных автомобилей 1
12.08.2014 Nissan и Mitsubishi собрались выпустить самый дешевый электромобиль 1
01.08.2014 Panasonic поможет Tesla обрушить цены на электромобили 1
29.07.2014 BMW анонсировала компактный зарядник для электромобилей 1
25.07.2014 Audi меняет курс: Электромобили хороши, но гибриды лучше 1
16.07.2014 Tesla анонсировала бюджетный электромобиль Model 3 4
23.06.2014 Audi готовится выпустить широкий модельный ряд электромобилей 1
10.06.2014 Tesla сделает Supercharger стандартом для зарядки электромобилей 3
14.04.2014 Доходы Щеголева заметно выросли, Никифорова – упали 1

Публикаций - 59, упоминаний - 110

Tesla Model S упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SEC Consult Services 931 2
Google LLC 7168 2
Twitter 2204 2
Renesas Electronics 25 1
Samsung SDI 21 1
Xiaomi 904 1
NXP Freescale Semiconductor 97 1
IBM 3554 1
SberAutoTech - Sber Automotive Technologies 5 1
Tencent Keen Security Lab 3 1
IT Vision 14 1
МКД 16 1
IT Vison 10 1
Ростелеком Связьинвест 704 1
Yota - Скартел 623 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Fortinet 287 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Tesla Motors 241 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Связной ГК 883 2
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 6 2
Uber 257 2
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 2
Moscow Tesla Club 4 2
Uber Technologies 258 2
KIA Motors 72 1
Gemcorp - Гемкорп Коммодитис Трейдинг 2 1
Kinetik 4 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 9 1
Hyndai 12 1
GM - General Motors 140 1
Метиз завод 10 1
Arrival Group - Charge R&D 13 1
UPS 36 1
Hyundai Motor 146 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
Volvo Cars 155 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
Falcon Wing 7 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 790 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
System Clone - клонирование системы 9 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 362 1
Tesla Model X 16 6
Tesla Model 3 20 5
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 2
Monarch - Монарх - электромобиль 10 2
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 5 2
Nvidia GeForce GTX 2079 2
ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль 10 2
Ардерия ТС2 - электромобиль 2 2
Renault Twizy - электромобиль 1 1
SpaceX 34 1
Renault Duster - кроссовер 3 1
Samsung Galaxy 345 1
Google Android 10751 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 93 1
Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 6 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 5 1
Nissan Leaf - электромобиль 24 1
Arrival Van - электромобиль 4 1
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 1 1
Fortinet FortiGuard Labs 44 1
Renesas R-Car H3 1 1
KRM - Karma - токены криптовалюты - децентрализованная платформа P2P-кредитования 11 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Fortinet FortiOS 31 1
Tesla Model Y 3 1
Иванова Дагмара 24 2
Киркина Александра 2 2
Щуровский Денис 5 2
Lommatzsch Heather - Ломмацч Хизер 2 2
Гинзбург Андрей 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Ускова Ольга 128 1
Никифоров Николай 1126 1
Зайцев Михаил 145 1
Бостанджиев Атанас 2 1
Клявин Олег 1 1
Cota Jim - Кота Джим 1 1
Morris Michael - Моррис Майкл 1 1
Ableson Mike - Аблесон Майк 2 1
Xie Michael - Се Майкл 7 1
McCormack Mary - Маккормак Мэри 1 1
Nash William - Нэш Уильям 1 1
Vivekanand Amrit - Вивекананд Амрит 1 1
Еремчук Алексей 1 1
Турчин Алексей 2 1
Малеев Алексей 9 1
Ляпунов Игорь 52 1
Малис Александр 111 1
Свердлов Денис 163 1
Галушкин Олег 168 1
Newsom Gavin - Ньюсом Гэвин 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 19
Россия - Российская федерация - РФ 57617 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 13
Япония 2808 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 4
США - Калифорния 975 3
Германия - Федеративная Республика 3664 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Европа 3781 2
США - Солт-Лейк-Сити 21 2
США - Лос-Анджелес 292 2
Россия - Республика Адыгея 242 2
США - Юта 33 2
Европа Западная 618 1
Франция - Французская Республика 2139 1
США - Маунтин-Вью 48 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Великобритания - Банбери 6 1
США - Аризона 97 1
Северная Америка 1414 1
Бельгия - Королевство 399 1
США - Нью-Йорк 1098 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Южная Корея - Республика 1466 1
США - Фримонт 2 1
США - Техас 225 1
США - Сан-Франциско 696 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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