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Tesla Model S
СОБЫТИЯ
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|30.05.2018
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Автопилот Tesla протаранил стоящую полицейскую машину
Столкновение с полицией Электроседан Tesla Model S, находясь под управлением автопилота, врезался в припаркованный на обочине поли
|15.10.2014
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Tesla Model S разломали, чтобы посмотреть, что у нее внутри
В исследовательской фирме IHS Automotive изучили электронную составляющую автомобиля Tesla Model S и отметили сходства популярного электрокара с мобильными устройствами. Кроме то
|10.10.2014
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Официально: Tesla представила полноприводный электромобиль с функциями автопилота
Американская компания Tesla Motors анонсировала обновленную версию электромобиля Model S. Новинка с индексом D в обозначении стала быстрее и дороже предшественника, а также к
|26.08.2014
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Глава Tesla пообещал улучшить свои электромобили
Генеральный директор Tesla Motors Элон Маск (Elon Musk) обещает выполнить пожелания, поступившие от нынешних владельцев электромобилей Model S. Клиентам американской автомобилестроительной компании не хватает технологий безопасности и нескольких конструктивных мелочей. Несколько дней назад в газете Palo Alto Weekly появилось о
|03.04.2014
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Найден простой способ взлома электромобилей Tesla Model S
В премиальном электромобиле Tesla Model S найден недостаток, который позволяет злоумышленникам вскрыть машину. Подробност
|25.11.2013
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Tesla ответила на возгорания программным увеличением клиренса
нспортных средств. Помимо расширения гарантии для своих машин американский производитель программно увеличит дорожный просвет. Всего за последние два месяца зафиксированы три возгорания электроседана Model S. Два пожара возникли из-за наезда автомобиля на металлические обломки, лежавшие на дороге. В третьем случае причиной стала авария, в которую автовладелец попал на большой скорости. Наци
|05.11.2013
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Tesla заключила мега-контракт с Panasonic
ще в 2009 г. Спустя год Panasonic вложила около $30 млн в углубление партнерства с Tesla. В 2011 г. Tesla Model S начал оснащаться аккумуляторами Panasonic. Договор был рассчитан на четыре года
|20.05.2013
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Tesla придумала, как быстро зарядить электромобиль
lon Musk) в своем микроблоге Twitter пообещал показать способ, при котором «перезаряжать автомобили Tesla Model S в любой точке страны можно будет быстрее, чем вы могли бы наполнить бак топливо
Tesla Model S и организации, системы, технологии, персоны:
|FIA - Fédération Internationale de l'Automobile - Международная автомобильная федерация 2 1
|Талант и успех - Общественный фонд 21 1
|Автостат 55 2
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
|Frost & Sullivan 207 1
|Allied Market Research 22 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
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