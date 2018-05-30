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Tesla Model S

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30.05.2018 Автопилот Tesla протаранил стоящую полицейскую машину

Столкновение с полицией Электроседан Tesla Model S, находясь под управлением автопилота, врезался в припаркованный на обочине поли
15.10.2014 Tesla Model S разломали, чтобы посмотреть, что у нее внутри

В исследовательской фирме IHS Automotive изучили электронную составляющую автомобиля Tesla Model S и отметили сходства популярного электрокара с мобильными устройствами. Кроме то
10.10.2014 Официально: Tesla представила полноприводный электромобиль с функциями автопилота

Американская компания Tesla Motors анонсировала обновленную версию электромобиля Model S. Новинка с индексом D в обозначении стала быстрее и дороже предшественника, а также к
26.08.2014 Глава Tesla пообещал улучшить свои электромобили

Генеральный директор Tesla Motors Элон Маск (Elon Musk) обещает выполнить пожелания, поступившие от нынешних владельцев электромобилей Model S. Клиентам американской автомобилестроительной компании не хватает технологий безопасности и нескольких конструктивных мелочей. Несколько дней назад в газете Palo Alto Weekly появилось о
03.04.2014 Найден простой способ взлома электромобилей Tesla Model S

В премиальном электромобиле Tesla Model S найден недостаток, который позволяет злоумышленникам вскрыть машину. Подробност
25.11.2013 Tesla ответила на возгорания программным увеличением клиренса

нспортных средств. Помимо расширения гарантии для своих машин американский производитель программно увеличит дорожный просвет. Всего за последние два месяца зафиксированы три возгорания электроседана Model S. Два пожара возникли из-за наезда автомобиля на металлические обломки, лежавшие на дороге. В третьем случае причиной стала авария, в которую автовладелец попал на большой скорости. Наци
05.11.2013 Tesla заключила мега-контракт с Panasonic

ще в 2009 г. Спустя год Panasonic вложила около $30 млн в углубление партнерства с Tesla. В 2011 г. Tesla Model S начал оснащаться аккумуляторами Panasonic. Договор был рассчитан на четыре года
20.05.2013 Tesla придумала, как быстро зарядить электромобиль

lon Musk) в своем микроблоге Twitter пообещал показать способ, при котором «перезаряжать автомобили Tesla Model S в любой точке страны можно будет быстрее, чем вы могли бы наполнить бак топливо

Публикаций - 79, упоминаний - 100

Tesla Model S и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2938 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Apple Inc 13154 5
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 32 3
Сбер - Кейджи Импэкс 3 2
Ё-инжиниринг 4 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Xiaomi - Сяоми 2231 2
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 66 2
McKinsey & Company Int 293 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 2
Startobaza - Стартобаза 38 2
Google LLC 12688 2
Nvidia Corp 4002 2
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 42 1
Samsung SDI 84 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 1
Сенсорные Системы 78 1
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 121 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 92 1
СПбПУ CompMechLab - Центр компьютерного инжиниринга 3 1
Innolux Corporation - CHIMEI - Chi Mei Optoelectronics - Chi Mei Innolux Corporation - Chi Mei Communication Systems - TPO Displays 67 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 121 1
Bosch Automotive Service Solutions 1 1
Chint - Chint Electric - Чинт Электрик 12 1
Idex Solutions 1 1
Ростелеком 10948 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Intel Corporation 12811 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Softline - Софтлайн 3743 1
BBK OPPO Electronics 484 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Fortinet 452 1
Комплит - Complete 114 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
Schneider Electric 614 1
Tesla Motors 461 62
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 13
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 13
BMW Group 482 11
Volvo Cars 262 10
Volkswagen Group - VW 308 9
Volkswagen Audi Group 232 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
Ford 434 5
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 4
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 10 4
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 3
Tesla Gigafactory 6 3
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 32 3
Связной ГК 1401 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Moscow Tesla Club 4 3
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
Резонанс НПП 407 2
Chevrolet 42 2
Changan Automobile Group - AVATR - Avatr Technology 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 2
Hyundai Motor Company 436 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 2
Uber 357 2
Toyota - Lexus 83 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 36 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
Kirkland & Ellis LLP 7 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
Газпром Тех - Aurus Russia - Аурус 16 1
Mitsubishi Motors 24 1
LG Chem 27 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
FIA - Fédération Internationale de l'Automobile - Международная автомобильная федерация 2 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
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