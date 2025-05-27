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Косяков Павел
УПОМИНАНИЯ
|27.05.2025
|В России создается новая стратегия защиты транспорта от киберугроз. Существующие решения морально устарели 1
Косяков Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1162 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3118 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4640 1
|Tesla Model S 75 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4733 1
|Valasek Chris - Крис Валасек 10 1
|Miller Charles - Миллер Чарли 21 1
|Miller Charlie - Миллер Чарли 16 1
|Путин Владимир 3252 1
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