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Фотодженика Photogenica фотобанк



01.03.2023 В России создана госсистема управления кораблями без капитана и команды на борту 1
01.03.2023 Электронная подпись для бизнеса: как получить ее быстрее в 2023 году 1
01.03.2023 Удаленщикам тут не место. VK ополчилась против уехавших из России сотрудников 1
28.02.2023 По всей России не работает «Яндекс музыка» 1
ИТ-тренды 2023: главные тенденции и самые востребованные в России технологии 1
28.02.2023 Пиратский Photoshop тайно устанавливает на макбуки криптомайнеры 1
28.02.2023 Wildberries и Ozon как огня боятся новых регионов. На этом наживаются хитрые перекупщики 1
28.02.2023 Основатель легендарной НКК вкладывает миллиарды в российские смартфоны 1
27.02.2023 Санкции больно ударили по рынку ИТ-инфраструктуры, но он понемногу оживает 1
27.02.2023 НИИ «Восход» из-за копеечного долга подал 150-миллионный иск к ИТ-детищу Путина 1
27.02.2023 Apple заплатила в России почти миллиард штрафа по делу, инициированному «Касперским» 1
27.02.2023 Бумажные доверенности в прошлом. Сбербанк перешел на электронные во имя безопасности россиян 1
27.02.2023 Китай готовит к запуску гигантский космический флот для «уничтожения» Starlink Илона Маска 1
27.02.2023 Intel готовит суперсовременные процессоры. Но производить чипы будет TSMC, потому что Intel их выпускать не на чем 1
27.02.2023 Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону» 1
27.02.2023 МТС купил российскую платформу интернет-рекламы 1
27.02.2023 Известный журнал фантастики прекратил принимать рассказы. Его завалили сотнями текстов, написанных ChatGPT 1
25.02.2023 США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов» 1
24.02.2023 На фоне присоединения ДНР и ЛНР производители требуют маркировки российского «железа». Власти — за 1
22.02.2023 В России пытаются построить сеть мобильной спутниковой связи, но чиновники против 1
21.02.2023 «Байкал электроникс» собрался обанкротить разработчика электронки на собственных чипах 1
21.02.2023 На фоне массовых увольнений программистов возник колоссальный дефицит официантов, горничных и авиаконструкторов 1
21.02.2023 В Китае созрел простой и хитрый план по спасению полупроводниковой отрасли от санкций США. В нем всего три пункта 1
21.02.2023 Электронная транспортная накладная: о чем нужно знать 1
21.02.2023 «Ростех» и «Ростелеком» требуют ввести заградительные пошлины на ввоз в Россию банковских и SIM-карт 1
21.02.2023 Цифровая академия Дом.рф будет готовить специалистов по управлению ИИ 1
21.02.2023 Власти новым суровым законом запретят российским ИТ-шникам работать удаленно 1
21.02.2023 Apple проворонила брешь в iOS, iPadOS и macOS. В нее успели ринуться хакеры 1
20.02.2023 Древняя технология Nokia уничтожает экраны новейших iPhone 14 Pro 1
20.02.2023 Россияне придумали легальный способ обхода санкций. Можно пользоваться Netflix и другими антироссийскими сервисами 1
20.02.2023 Пакеты из официального репозитория Python воруют пароли и криптокошельки 1
20.02.2023 Цены на интернет в России могут вырасти из-за новых пошлин на иностранное оборудование 1
17.02.2023 ИТ-компания выбила из Пенсионного фонда 74 миллиона по контракту, который власти признали недействительным 1
17.02.2023 Бежавший из страны SAP разрешит россиянам получать обновления своего ПО 1
17.02.2023 «Ростелеком» недополучил 2,6 миллиарда на подключение телерадиовещания к интернету 1
17.02.2023 Топ-менеджер: Google – бесхозяйственная бюрократическая система, не уважающая пользователей 1
17.02.2023 В Apple начались тайные увольнения. Без работы остались тысячи человек 1
17.02.2023 Российские сервисные центры Apple наотрез отказываются ремонтировать заграничные MacBook и iPhone 1
16.02.2023 С создателями российской госсистемы беспилотного управления кораблями расплатятся через два года после сдачи работ 1
16.02.2023 Премиальные материнские платы Asus на глазах «гниют» и выходят из строя 1

Публикаций - 155, упоминаний - 156

Фотодженика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23537 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10109 14
Apple Inc 11226 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2687 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4171 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2800 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6982 10
Yandex - Яндекс 5710 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9499 10
Google LLC 10974 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8069 9
1С-ИжТиСи 6348 9
7032 9
Aros SEQ - SEC Consult Services 1635 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6278 8
Samsung Electronics 9749 8
Oracle Corporation 6322 8
SAP SE 4888 8
Intel Corporation 11681 8
Telegram Group 1068 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 840 7
IBM - International Business Machines Corp 9202 7
Softline - Софтлайн 2099 7
Крок - Croc 1712 6
VMware 2143 6
Huawei 3515 6
Лига Цифровой Экономики 59 6
Amazon Inc - Amazon.com 2810 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1952 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 959 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2517 5
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 275 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1807 5
Dell EMC 4921 5
Twitter 2707 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1059 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 572 4
Lenovo Group 2176 4
Cisco Systems 4884 4
Directum - Директум 914 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5850 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6206 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 245 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1838 3
Газпром ПАО 1160 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1195 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6648 3
Россети Ленэнерго 2352 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 154 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 890 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 306 3
Почта России ПАО 1998 2
Северсталь ПАО - Severstal 369 2
Qiwi 926 2
HeadHunter Group - HH Group 293 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 445 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 672 2
eBay Inc 1599 2
AliExpress 382 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 353 2
Яндекс.Такси 327 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 567 2
ГПБ - Газпромбанк 943 2
Связной ГК 1339 2
РЖД - Российские железные дороги 1626 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 2
Верный - торговая сеть 258 2
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 39 2
Лента - Сеть розничной торговли 1707 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2405 2
НСПК - Национальная система платежных карт 617 2
АМЭ НПП - Авиационная и Морская Электроника 3 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 81 1
Русский стандарт Банк 384 1
Совкомбанк Совесть 266 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 81 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 159 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 25 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 10 1
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 213 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18018 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9177 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10407 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1855 16
Президент Российской Федерации 3729 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2878 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3716 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2712 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2413 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2030 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2354 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1322 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2404 4
Судебная власть - Judicial power 2103 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1665 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4394 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 702 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 235 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 853 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1552 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2517 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3066 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 278 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 696 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 3
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 72 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 64 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 83 2
Верховный суд Российской Федерации 780 2
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 62 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 943 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 181 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 2
Федеральное казначейство России 1552 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1019 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1041 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1217 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2438 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1756 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 441 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 24 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 76 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 8 1
4CIO 711 1
CIS - Center for Internet Security 6 1
АЮР - Ассоциация юристов России 29 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 189 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 80 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 12 1
Единая Россия - Политическая партия 265 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 206 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 555 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53561 63
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11972 57
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39218 45
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