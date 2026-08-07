Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Фотодженика Photogenica фотобанк

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.08.2026 Власти оштрафовали дизайн-центр на 290 миллионов за срыв разработки чипа для оборонки и космоса 1
07.08.2026 ФРС США: Бум на рынке ЦОД для ИИ похож на ситуацию перед глобальным финансовым кризисом 2008 года 1
07.08.2026 В российском разработчике мобильных процессоров сменился гендиректор 1
06.08.2026 В интернете появилась спецреклама для ИИ-ботов. Живые люди ее не видят 1
06.08.2026 Wildberries бросает вызов Telegram и WhatsApp. У нее будет собственный мессенджер 1
06.08.2026 Цена стойки в российских ЦОДах резко пошла вверх. Рост достигает 30% 1
04.08.2026 Баллы за кристаллы. Власти ужесточают требования к многокристальным чипам. Электронщики говорят, что это по ним ударит 1
03.08.2026 Теперь как в армии. Wildberries запретила смартфоны на складах. Разрешены только кнопочные телефоны без камер 1
03.08.2026 Российский парадокс. Продажи серверов за год выросли на треть, но их количество не изменилось 1
03.08.2026 Россия под атакой. Хакеры бьют по компаниям сложными схемами. Киберзащита этого не замечает 1
30.07.2026 Власти могут изымать землю под дата-центрами для госнужд. Отрасль умоляет ее не делать этого 1
30.07.2026 Россияне стали меньше играть в нелегальных онлайн-казино и делать ставки у нелегальных букмекеров 1
29.07.2026 Wildberries идет в Казахстан за новыми складами. В России никто в аренду не сдает 1
29.07.2026 В Visa массовые увольнения. На улицу отправят 2600 сотрудников, занятых ИТ 1
27.07.2026 Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры 1
27.07.2026 В России появился новый способ кражи аккаунтов Telegram без пароля и SMS 1
27.07.2026 Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами 1
24.07.2026 Российский майнер чудом избежал тюрьмы из-за спора с РЖД. У него отобрали почти 5 миллионов и все «железо», включая смартфон 1
24.07.2026 Москвичам интернет не нужен? Столица России в хвосте по объему мобильного трафика 1
24.07.2026 Власти Евросоюза оштрафовали Google на $1 млрд за «самопредпочтение» 1
23.07.2026 Случилось чудо. Microsoft встала на защиту пользователей от мерзкой рекламы в Windows и приказала ее удалить 2
23.07.2026 Wildberries после атак БПЛА на склады выплачивает компенсации и обсуждает с властями господдержку 1
23.07.2026 ИТ-директоры российских компаний назвали лидера рынка инфраструктурного ПО 1
21.07.2026 Правительство вводит балльную систему для химикатов, нужных при выпуске чипов 1
21.07.2026 Сбор с интернет-рекламы принес российской казне почти 8,5 миллиардов за полгода 1
20.07.2026 Veon нашел хитрый способ отложить выплату миллиардных долгов 1
20.07.2026 Налоговые уведомления гражданам будут приходить на «Госуслуги» автоматически 1
20.07.2026 Власти запретили сносить АЗС, чтобы построить на ее месте производство микросхем 1
17.07.2026 Разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM в ускоренном режиме выкупил и уничтожил свои акции на $300 млн 1
17.07.2026 Крупное подразделение Coca-Cola в США парализовано трояном-шифровальщиком 1
16.07.2026 Санкции взяли новую высоту. «Макс», «Вконтакте» и «Одноклассников» выгнали из главного магазина приложений для Android 1
16.07.2026 ФСБ создаст реестр браузеров, обязанных устанавливать российские сертификаты безопасности 1
15.07.2026 «Ростелеком» задумал платежную платформу для внедрения в российских банках. В замысле поддержка Apple Pay и Google Pay 1
15.07.2026 «Дочка» «Росатома» получит больше миллиарда за установку для контроля производства чипов 1
Почему соответствие стандартам не гарантирует защиту от киберугроз 1
15.07.2026 Продавцам на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» власти разрешат переносить карточки товаров между магазинами 1
14.07.2026 Китай запускает производство чипов по норме 5 нм без EUV-машин 2
13.07.2026 Wildberries ищет китайские механические руки с чувствительными пальцами для человекообразных роботов на складах 1
10.07.2026 Коммуникационная инфраструктура распределенной команды: 5 слоев, без которых удаленка деградирует 1
10.07.2026 Продавцы жилья считают сайты с объявлениями слишком дорогими 1

Публикаций - 1757, упоминаний - 1799

Фотодженика и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 185
Microsoft Corporation 25775 157
Ростелеком 10948 118
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 108
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 108
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 91
Google LLC 12688 81
9594 78
Apple Inc 13154 74
МегаФон 10742 73
Telegram Group 2940 69
SAP SE 5601 65
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 64
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 61
Intel Corporation 12811 61
Oracle Corporation 7074 60
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 58
Softline - Софтлайн 3743 55
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 51
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 48
Samsung Electronics 11064 45
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 44
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 43
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 41
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 38
AMD - Advanced Micro Devices 4641 37
Diasoft - Диасофт 1144 36
Broadcom - VMware 2610 34
VK - Mail.ru Group 3602 34
Cisco Systems 5372 33
Huawei 4676 33
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
Selectel - Селектел 544 28
OpenAI 541 28
Amazon Inc - Amazon.com 3277 27
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 27
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 27
Киевстар - Kyivstar 569 27
X Corp - Twitter 2938 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 98
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 65
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 55
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 50
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 50
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 49
ПСБ - Промсвязьбанк 963 37
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 35
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 28
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 25
NanduQ - Qiwi 1013 24
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 24
Альфа-Групп 745 23
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 22
ГПБ - Газпромбанк 1273 21
Альфа-Банк 1979 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
Газпром ПАО 1493 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 17
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 16
Северсталь ПАО - Severstal 629 15
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 15
Газпром нефть 725 14
Совкомбанк ПАО 316 14
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 14
Почта России ПАО 2370 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 13
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 12
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 12
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 11
Visa International 1993 11
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 10
Fusion Fintech Group - Fusion Factor Fintech - Fusion Fintech Factor 12 9
Консорциум.Первый ЗПИФ 30 9
X5 Group - Перекрёсток 640 9
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 201
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 159
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 93
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 88
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 87
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 72
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 66
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 63
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 61
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 55
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 54
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 51
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 47
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 42
Судебная власть - Judicial power 2500 36
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 33
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 32
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 30
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 29
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 28
Федеральное казначейство России 1949 25
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 22
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 21
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 21
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 21
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 20
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 19
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 18
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 18
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 17
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 14
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 13
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 12
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 11
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 26
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 24
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 20
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 13
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 7
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 6
ГосИнформСистемы 160 5
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 5
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
Демократическая политическая партия США 122 2
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 2
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 569
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 557
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 393
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 379
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 317
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 310
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 309
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 297
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 239
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 205
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 178
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 160
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 157
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 154
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 149
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 148
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 146
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 142
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 137
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 130
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 129
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 126
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 121
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 121
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 119
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 111
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 110
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 107
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 107
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 104
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 103
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 102
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 100
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 99
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 99
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 95
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 94
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 92
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 92
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 91
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 175
Microsoft Windows 16882 113
Linux OS 11533 104
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 88
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 85
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 83
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 76
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 67
Google Android 15243 56
Microsoft Office 4170 44
Intel x86 - архитектура процессора 2151 39
Apple iOS 8583 36
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 35
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 33
Apple macOS 2419 33
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 33
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 31
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 31
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 31
OpenAI - ChatGPT 719 30
Microsoft Windows 11 827 29
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 28
Microsoft Teams - MS Teams 670 26
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 26
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 25
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 23
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 22
Новые облачные технологии - МойОфис 958 22
Google - Gmail 1021 22
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 21
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 20
Oracle Java - язык программирования 3469 20
Google Chrome - браузер 1701 19
Microsoft Azure 1526 19
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 19
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 19
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 18
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 18
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 17
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 17
Путин Владимир 3454 53
Шадаев Максут 1210 37
Мишустин Михаил 787 31
Григоренко Дмитрий 249 23
Бойко Алексей 138 23
Мартиросов Давид 123 22
Мельникова Анастасия 440 18
Водясов Алексей 222 17
Фридман Михаил 146 17
Авен Петр 67 17
Покровский Иван 136 17
Торбахов Александр 111 16
Чернышенко Дмитрий 581 15
Хан Герман 56 14
Косогов Андрей 33 14
Зайцев Михаил 345 13
Кузьмичев Алексей 54 13
Павлов Никита 146 13
Квашенкина Ольга 56 12
Волож Аркадий 268 12
Шпак Василий 279 12
Протопопов Андрей 38 12
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 12
Востриков Денис 17 11
Потанин Владимир 91 11
Алекперов Вагит 44 11
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 10
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 10
Солонин Сергей 110 9
Смирнов Алексей 269 9
Комлев Николай 113 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 9
Паршин Максим 323 8
Мордашов Алексей 64 8
Чачава Александр 124 8
Попов Андрей 116 8
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 8
Сорокин Дмитрий 64 8
Бурмистров Михаил 45 8
Прасс Павел 26 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1299
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 331
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 224
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 188
Украина 7928 96
Европа 24964 84
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 80
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 61
Германия - Федеративная Республика 13221 56
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 54
Казахстан - Республика 6048 50
Китай - Тайвань 4245 50
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 43
Япония 13807 40
Азия - Азиатский регион 5920 39
Беларусь - Белоруссия 6289 39
Южная Корея - Республика 7052 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 38
Нидерланды 3746 38
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 30
Индия - Bharat 5869 24
Узбекистан - Республика 2005 24
Франция - Французская Республика 8177 23
Турция - Турецкая республика 2620 23
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 22
Земля - планета Солнечной системы 10865 22
Израиль 2856 21
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 21
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 20
Африка - Африканский регион 3641 18
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 18
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 17
Ближний Восток 3154 17
Россия - СФО - Новосибирск 4876 17
Финляндия - Финляндская Республика 3697 16
Канада 5081 16
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 16
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 15
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 15
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 588
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 469
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 250
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 215
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 208
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 189
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 177
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 148
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 137
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 133
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 120
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 119
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 117
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 115
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 97
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 95
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 95
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 89
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 85
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 85
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 85
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 81
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 80
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 79
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 76
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 75
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 72
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 70
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 69
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 68
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 68
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 61
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 59
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 57
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 55
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 55
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 54
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 53
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 53
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 52
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 102
Ведомости 1466 83
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 44
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 44
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 41
Forbes - Форбс 1002 31
Bloomberg 1627 28
The Register - The Register Hardware 1784 24
BleepingComputer - Издание 458 23
TAdviser - Центр выбора технологий 468 20
Tom’s Hardware 600 20
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 17
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 17
РИА Новости 1033 15
Известия ИД 770 15
Reddit 398 12
FT - Financial Times 1296 10
Neowin 217 8
The Verge - Издание 619 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
WCCFTech - Издание 110 6
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 6
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 5
DigiTimes - Издание 1331 5
Ars Technica 450 5
Phoronix 59 4
TechSpot 188 4
South China Morning Post 93 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
NYT - The New York Times 1100 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
TorrentFreak (TF) 159 3
The Information 83 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 3
ComNews - Медиа-бизнес 142 3
CoinDesk 4 3
Silicon 494 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
Times 661 3
SCMP - South China Morning Post 36 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 202
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 81
Gartner - Гартнер 3658 30
IDC - International Data Corporation 4975 17
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 16
TrendForce 187 10
INFOLine-Аналитика 78 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
Fortune Business Insights 32 5
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 5
Markets&Markets Research 113 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
TechInsights 16 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
CNews Рынок ИТ-услуг 171 4
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 4
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 4
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
Forrester Research 834 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
Рустелеком ТК 305 3
Allied Market Research 22 3
Автостат 55 3
Celent - Celent Communications 12 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Counterpoint Research 110 2
HFS Research 49 2
CNews SaaS рейтинг 28 2
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 9 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
CNews Tenders 18 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 17
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 12
РАН - Российская академия наук 2122 12
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 9
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 7
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 6
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 6
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 6
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники 14 5
VK - Skillbox - Скилбокс 146 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
ИИИ - Институт исследований интернета 66 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 2
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 2
Базальт СПО - Альт академия 38 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 34
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 17
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
CNews FORUM Кейсы 313 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 5
Международный женский день - 8 марта 418 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
Телеком Интенсив 3 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 2
Битва роботов 14 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Black Hat - Конференция 120 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Всероссийский цифровой диктант 14 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Defcon 45 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Единый день голосования 143 1
Микроэлектроника - международный форум 22 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
Docflow 148 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще