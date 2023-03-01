Индексная книга CNews*
Фотодженика Photogenica фотобанк
Публикаций - 155, упоминаний - 156
Фотодженика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2741 6
|Шадаев Максут 640 5
|Бедеров Игорь 26 4
|Усманов Алишер 292 4
|Водясов Алексей 162 4
|Украинцева Евгения 6 3
|Касперская Наталья 269 3
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 144 2
|Кардашин Никита 10 2
|Мельникова Анастасия 249 2
|Петров Михаил 126 2
|Врацкий Андрей 58 2
|Терляков Олег 10 2
|Кузнецов Станислав 90 2
|Королев Илья 9 2
|Калганов Игорь 32 2
|Потапов Дмитрий 9 2
|Черепенников Антон 66 2
|Зинкевич Сергей 28 2
|Пермяков Артем 14 2
|Степанова Ирина 14 2
|Покровский Иван 82 2
|Шицле Ярослав 13 2
|Шпак Василий 118 2
|Яшин Андрей 10 2
|Казарян Карен 65 2
|Гончаров Павел 4 2
|Федоров Александр 14 2
|Андронов Андрей 10 2
|Курмаев Рустам 16 2
|Янкин Андрей 27 2
|Царева Наталья 4 2
|Воронцов Алексей 16 2
|Мавродиев Александр 3 1
|Байбутов Андрей 11 1
|Черникова Елена 10 1
|Иванов Петр 21 1
|Коростелев Павел 18 1
|Мылицын Роман 99 1
|Кочетова Светлана 3 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1245 13
|Ведомости 561 7
|TAdviser - Центр выбора технологий 304 4
|Известия ИД 471 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 672 3
|The Register 1408 3
|Bloomberg 1112 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 800 3
|BleepingComputer - Издание 206 2
|Telegraph 207 2
|Fortune 208 2
|South China Morning Post 33 2
|Business Insider 208 2
|РИА Новости 808 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1249 2
|Reddit 249 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11008 2
|Forbes - Форбс 635 2
|Kyodo 47 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 45 1
|9to5Mac 149 1
|NBC News 178 1
|The Verge - Издание 504 1
|Sputnik 57 1
|Neowin 72 1
|TechSpot 38 1
|AppleInsider 386 1
|Windows Central 20 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 63 1
|Gizmodo 121 1
|TechPowerUp 16 1
|TorrentFreak (TF) 107 1
|9to5Google 85 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 572 1
|GizChina - Издание 54 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5776 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220617, в очереди разбора - 879009.
Создано именных указателей - 111727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220617, в очереди разбора - 879009.
Создано именных указателей - 111727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.