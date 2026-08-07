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Фотодженика Photogenica фотобанк
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 1757, упоминаний - 1799
Фотодженика и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 53
|Шадаев Максут 1210 37
|Мишустин Михаил 787 31
|Григоренко Дмитрий 249 23
|Бойко Алексей 138 23
|Мартиросов Давид 123 22
|Мельникова Анастасия 440 18
|Водясов Алексей 222 17
|Фридман Михаил 146 17
|Авен Петр 67 17
|Покровский Иван 136 17
|Торбахов Александр 111 16
|Чернышенко Дмитрий 581 15
|Хан Герман 56 14
|Косогов Андрей 33 14
|Зайцев Михаил 345 13
|Кузьмичев Алексей 54 13
|Павлов Никита 146 13
|Квашенкина Ольга 56 12
|Волож Аркадий 268 12
|Шпак Василий 279 12
|Протопопов Андрей 38 12
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 12
|Востриков Денис 17 11
|Потанин Владимир 91 11
|Алекперов Вагит 44 11
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 10
|Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 10
|Солонин Сергей 110 9
|Смирнов Алексей 269 9
|Комлев Николай 113 9
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 9
|Паршин Максим 323 8
|Мордашов Алексей 64 8
|Чачава Александр 124 8
|Попов Андрей 116 8
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 8
|Сорокин Дмитрий 64 8
|Бурмистров Михаил 45 8
|Прасс Павел 26 7
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.