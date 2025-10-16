Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений

Группа компаний «Б1» представила платформу для цифровизации производственных систем предприятий «Б1 Рост» Группа компаний «Б1 »объявляет о создании новой ИТ-платформы «Б1 Рост», предназначенной для комплексной цифровизации производственных систем предприятия. Продукт обеспечивает поддержку стандартных процес

К2 Cloud и «Б1» запустили первый в России комплексный сервис «Облако+», который объединяет ИТ и консалтинг для финансовых директоров Облачный провайдер K2 Cloud и консалтинговая компания «Б1» в рамках стратегического партнерства объявили о запуске первого в России комплексного сервиса «Облако+», объединяющего облачные технологии и консалтинговую экспертизу, который позволяет биз

Группа компаний «Б1» внедрила «1С: ТОиР» на импортонезависимой инфраструктуре в ГК «Петро Велт Технолоджис» Группа компаний «Б1» завершила комплексный проект внедрения системы управления техническим обслуживанием и рем

K2 Cloud и группа «Б1» объявили о партнерстве K2 Cloud, российский облачный провайдер, и группа компаний «Б1», эксперт в области аудита, стратегического и технологического консалтинга, налогообложения, права и сопровождения бизнеса, объявили о партнерстве. Совместная работа компаний позволит клиент

Исследование MTS AI и «Б1»: 21% российских компаний подвергались атакам с использованием дипфейков Группа компаний «Б1» и компания MTS AI представили исследование, посвященное атакам на компании с применением аудио- и видеоспуфинга (кибератаки, при которых преступник выдает себя за доверенное лицо с целью по

Группа компаний «Б1» выпустила решение «Б1 ИБП Мастер» для платформы интегрированного планирования Knowledge Space «Б1 ИБП Мастер» является архитектурным расширением платформы Knowledge Space. Разработанный экспертами «Б1» продукт основан на передовых практиках и ориентирован на поддержку бизнес-модел

«Б1» автоматизировала наём стажеров и экспертов в системе «Поток Рекрутмент» Группа компаний «Б1» автоматизировала все этапы найма при помощи системы «Поток Рекрутмент», учитывающей многоуровневый процесс подбора в компании. Сейчас работа по кандидатам ведется в едином информационном по

«Первый БИТ», разработчик линейки решений «БИТ.Финанс» и группа компаний «Б1» заключили соглашение о сотрудничестве Интегратор эффективных ИT-решений «Первый Бит», разработчик линейки российских программных продуктов для автоматизации финансового и управленческого учета «БИТ.Финанс» и группа компаний «Б1», представитель сферы стратегического, технологического, бизнес-консалтинга и аудиторских услуг, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый

«КОРУС Консалтинг» и группа компаний Б1 автоматизировали процесс сбора обратной связи по работе сотрудников ГК «КОРУС Консалтинг» и группа компаний Б1 разработали программный продукт, упрощающий сбор обратной связи в рамках проектной деятельности. Модуль бесшовно интегрируется в корпоративный портал на «Битрикс24» и помогает каждому сотруд

Группа компаний «Б1» создала решение для расчета денежных потоков страховых компаний и НПФ Группа компаний «Б1» разработала автоматизированное решение «Б1 ГРАФ: Актуарные расчеты» для оценки будущих денежных потоков страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), включая оценку