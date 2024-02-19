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Эксперт РА RAEX РАЭКС-Аналитика

Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика

RAEX (РАЭКС-Аналитика) занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, проведением исследований отраслей и рынков, и проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельности. Ежегодно составляется более 50 рэнкингов и рейтингов, проводится более 20 конференций и круглых столов.


19.02.2024 «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг «МТС Банка» на уровне ruA со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «МТС-Банк» на уровне ruA, прогноз по рейтингу − стабильный, что предполагает высокую вероятность его сохранения на текущем уровне на гориз
09.02.2022 Независимое рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило VOXYS высокий рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-

Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило центру коммуникаций VOXYS (ООО «Воксис») рейтинг кредитоспособности на у
14.01.2020 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» перешло на решение XBRL от «Диасофт»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» перешло на дата-центричный формат XBRL при организации получения, хранения и обработки отчетности, получаемой от клиентов в рамках рейтинговой деятельности. ИТ-партнером этого проек
05.04.2001 B2B в России: аналитический доклад
"Эксперт РА"

нной индустрии с точки зрения реализации механизмов В2В в своем исследовании рейтинговое агентство "Эксперт РА" провело анализ имеющегося потенциала для ведения межкорпоративного электронного б
21.06.2000 Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" опубликовало в Сети результаты второго рейтинга интернет-коммерции

Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" завершило составление второго рейтинга Интернет-коммерции. С методикой составлени
15.06.2000 Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" проводит второй рейтинг интернет-магазинов

Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" предлагает интернет-магазинам принять участие во втором Рейтинге Интернет-коммерц

Публикаций - 128, упоминаний - 146

Эксперт РА и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 9
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 8
8213 7
Т1 Иннотех 178 7
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 6
МегаФон 8804 6
Selectel - Селектел 385 6
Т1 Сервионика - Servionica 258 6
Ростелеком 9700 5
SAP SE 5276 5
Microsoft Corporation 24624 5
Oracle Corporation 6687 5
Softline - Софтлайн 2810 5
Т1 Холдинг - Т1 Группа 245 5
Diasoft - Диасофт 870 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 4
KPMG 256 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 4
Т1 Иннотех - Дататех 96 4
Samsung Electronics 10254 3
Cisco Systems 5114 3
Yandex - Яндекс 7339 3
Accenture plc 682 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Telegram Group 1983 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 3
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 3
Intel Corporation 12197 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 3
АФК Система ПАО 1797 3
Fujitsu 2041 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 3
РТИ 145 3
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 3
Ланит Интеграция 190 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 11
ГПБ - Газпромбанк 1084 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 6
Альфа-Банк 1769 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 5
ПСБ - Промсвязьбанк 851 5
РЖД - Российские железные дороги 1903 5
РВК - Российская венчурная компания 549 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 4
Северсталь ПАО - Severstal 478 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 65 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 3
Силовые машины 111 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
Синара ГК - Sinara Group 100 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Возрождение - Коммерческий банк 346 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 2
Русский стандарт Банк 441 2
Альфа-Капитал УК 102 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 11 2
Visa International 1949 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
Федеральное казначейство России 1772 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Росвоенипотека ФГКУ 5 1
Администрация Владимира 3 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 50 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 17 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
Ассоциация кредитных организаций Тюменской области 2 2
Клуб руководителей банковских служб связей с общественностью и рекламы 2 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 13 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 17 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 5 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 57
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Linux OS 9936 4
Oracle Java - язык программирования 3075 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Microsoft Office 3734 3
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Apple - App Store 2890 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 2
Microsoft Outlook 1390 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 132 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 223 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 2
Positive Technologies - PT Sandbox 71 2
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 38 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 2
Diasoft XBRL Engine 6 1
NetApp ONTAP 66 1
Rakuten Viber 627 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 20 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 145 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
SafeTech - PayControl 44 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 1
BSS e-Government Gate 26 1
BSS CORREQTS Retail 16 1
BSS CORREQTS Corporate 48 1
BSS Business - BSS МБК - BSS Мобильный Бизнес Клиент 20 1
Любимов Олег 45 6
Смирнов Александр 75 5
Сытин Дмитрий 56 3
Евгенов Никита 7 2
Флакс Илья 6 2
Дворецкая Ольга 3 2
Тараканов Артем 19 2
Фетисов Алексей 42 2
Веневцев Андрей 8 1
Цыганов Вячеслав 66 1
Кравченко Георгий 13 1
Оганесян Ашот 122 1
Кузяев Андрей 64 1
Генс Георгий 76 1
Богачев Игорь 180 1
Анохин Сергей 64 1
Романенко Андрей 91 1
Генс Филипп 41 1
Кирдяшов Федор 27 1
Diachenko Bob - Дяченко Боб 8 1
Будник Александр 5 1
Молодцов Александр 19 1
Луцык Андрей 1 1
Платицын Андрей 5 1
Русаков Максим 6 1
Фролкова Мария 1 1
Ивантер Дмитрий 35 1
Живов Евгений 1 1
Гвардейцев Сергей 2 1
Зубарев Сергей 11 1
Яловенко Илларион 15 1
Ивашенцева Елена 12 1
Заботина Марина 1 1
Борисенко Андрей 2 1
Шайхутдинов Рамиль 3 1
Катрич Алексей 43 1
Пехтерев Алексей 1 1
Римский Александр 5 1
Аксаков Анатолий 155 1
Нуралиев Борис 289 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 4
Европа 21767 4
Япония 13282 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 3
Россия - СФО - Новосибирск 4290 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 3
Великобритания - Лондон 2386 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 3
Франция - Французская Республика 7845 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
Казахстан - Республика 5525 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Европа Восточная 3075 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 2
Испания - Каталония - Барселона 742 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 268 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Узбекистан - Республика 1726 2
США - Нью-Йорк 3098 2
Малайзия 865 2
Россия - УФО - Тюменская область 1141 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 33
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Кредитование - Сrediting - Заём 6698 26
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 23
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 19
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 10
Энергетика - Energy - Energetically 5082 10
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 8
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 7
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 6
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 5
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 5
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 311 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 8
TAdviser - Центр выбора технологий 394 8
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
РБК ТВ - телеканал 81 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
Forbes - Форбс 816 1
CRN 47 1
НГС - Новости Новосибирска 12 1
РБК Недвижимость 3 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Crunchbase 74 1
Аналитический банковский журнал 12 1
Ведомости 996 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 12
IDC - International Data Corporation 4910 11
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 4
CNews Инновация года - награда 111 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 3
Gartner - Гартнер 3556 2
Forrester Research 821 2
CNews Рынок ИТ-услуг 167 2
Deloitte Technology Fast 13 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 131 2
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 8 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
Moody's Investors Service 135 1
ABI Research 234 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Gartner Magic Quadrant SCM - Supply Chain Planning System 2 1
Т1 Цифровая академия 44 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 2
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 1 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 51 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 20 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 13 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 98 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
Государственный Русский музей 47 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 2
Disartive - выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна - Disartive NEW MEDICI - премия для цифровых художников и дизайнеров 4 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
itSMF - IT Service Management Forum 33 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 80 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 100 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Финансовая элита России - премия 5 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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