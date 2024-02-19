Эксперт РА RAEX РАЭКС-Аналитика
RAEX (РАЭКС-Аналитика) занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, проведением исследований отраслей и рынков, и проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельности. Ежегодно составляется более 50 рэнкингов и рейтингов, проводится более 20 конференций и круглых столов.
|19.02.2024
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«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг «МТС Банка» на уровне ruA со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «МТС-Банк» на уровне ruA, прогноз по рейтингу − стабильный, что предполагает высокую вероятность его сохранения на текущем уровне на гориз
|09.02.2022
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Независимое рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило VOXYS высокий рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-
Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило центру коммуникаций VOXYS (ООО «Воксис») рейтинг кредитоспособности на у
|14.01.2020
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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» перешло на решение XBRL от «Диасофт»
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» перешло на дата-центричный формат XBRL при организации получения, хранения и обработки отчетности, получаемой от клиентов в рамках рейтинговой деятельности. ИТ-партнером этого проек
|05.04.2001
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B2B в России: аналитический доклад
"Эксперт РА"
нной индустрии с точки зрения реализации механизмов В2В в своем исследовании рейтинговое агентство "Эксперт РА" провело анализ имеющегося потенциала для ведения межкорпоративного электронного б
|21.06.2000
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Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" опубликовало в Сети результаты второго рейтинга интернет-коммерции
Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" завершило составление второго рейтинга Интернет-коммерции. С методикой составлени
|15.06.2000
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Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" проводит второй рейтинг интернет-магазинов
Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" предлагает интернет-магазинам принять участие во втором Рейтинге Интернет-коммерц
Эксперт РА и организации, системы, технологии, персоны:
|Любимов Олег 45 6
|Смирнов Александр 75 5
|Сытин Дмитрий 56 3
|Евгенов Никита 7 2
|Флакс Илья 6 2
|Дворецкая Ольга 3 2
|Тараканов Артем 19 2
|Фетисов Алексей 42 2
|Веневцев Андрей 8 1
|Цыганов Вячеслав 66 1
|Кравченко Георгий 13 1
|Оганесян Ашот 122 1
|Кузяев Андрей 64 1
|Генс Георгий 76 1
|Богачев Игорь 180 1
|Анохин Сергей 64 1
|Романенко Андрей 91 1
|Генс Филипп 41 1
|Кирдяшов Федор 27 1
|Diachenko Bob - Дяченко Боб 8 1
|Будник Александр 5 1
|Молодцов Александр 19 1
|Луцык Андрей 1 1
|Платицын Андрей 5 1
|Русаков Максим 6 1
|Фролкова Мария 1 1
|Ивантер Дмитрий 35 1
|Живов Евгений 1 1
|Гвардейцев Сергей 2 1
|Зубарев Сергей 11 1
|Яловенко Илларион 15 1
|Ивашенцева Елена 12 1
|Заботина Марина 1 1
|Борисенко Андрей 2 1
|Шайхутдинов Рамиль 3 1
|Катрич Алексей 43 1
|Пехтерев Алексей 1 1
|Римский Александр 5 1
|Аксаков Анатолий 155 1
|Нуралиев Борис 289 1
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