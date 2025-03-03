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Регион ГК Регион БК

Регион ГК - Регион БК

03.03.2025 МТС успешно закрыла книгу заявок по биржевым облигациям, увеличив объем размещения до 20 миллиардов рублей 2
15.11.2023 МТС закрыла книгу заявок на размещение второго выпуска биржевых облигаций с плавающей ставкой 2
20.10.2023 МТС разместит облигации с плавающей ставкой, привязанной к индикатору RUONIA 2
20.06.2022 МТС закрыла книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии 001Р-21 1
25.04.2022 МТС закрыла книгу заявок на размещение биржевых облигаций 001Р-19 на 10 млрд рублей 1
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию 1
26.10.2020 Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API 1
07.10.2020 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 млрд рублей 1
27.03.2019 SmartDeal и ГК «Регион» переведут ипотечные сделки на вторичном рынке в «цифру» 2
06.12.2018 Сбербанк и «Регион» с участием НРД заключили «первую в мире трехстороннюю сделку РЕПО на технологии блокчейн» 2
20.01.2015 Объём продаж «Юлмарта» по итогам 2014 г. составил порядка $1,3 млрд 1
19.02.2010 «Сибирьтелеком» выкупил по оферте 3,9% облигаций серии 08 на сумму более 77,6 млн руб. 1
10.04.2008 «Уралсвязьинформ» разместил облигационный заем серии 08 1

Публикаций - 13, упоминаний - 18

Регион ГК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12821 7
Ростелеком 9770 3
МегаФон 8974 1
Yandex - Яндекс 7453 1
ЦИАН - Практика Успеха 9 1
Dream Industries 10 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1643 9
ГПБ - Газпромбанк 1090 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
МКБ - Московский кредитный банк 560 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 2
ПСБ - Промсвязьбанк 854 2
Совкомбанк ПАО 258 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 2
Абсолют Банк 234 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 485 2
Синара ГК - Sinara Group 102 2
ВТБ - Почта Банк 467 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 357 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1188 1
Альфа-Банк 1779 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
АльфаСтрахование СГ 322 1
Ак Барс Банк 272 1
Ренессанс Страхование 162 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 1
Русский стандарт Банк 445 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 1
Национальная Фабрика Ипотеки 1 1
Платежный Центр РНКО 53 1
РЕСО-Гарантия СК 44 1
Кредит Европа банк 66 1
Руснарбанк КБ 9 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Регион ГК - Депозитарная компания 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Федеральное казначейство России 1785 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1221 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
АФТ - Ассоциация Финтех 171 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5323 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2542 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16053 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5813 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27981 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11245 3
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 378 1
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 82 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1506 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24321 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12047 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4437 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3920 1
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 30 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2091 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31030 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6299 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1451 1
Стандартизация - Standardization 2141 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13979 1
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ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 23 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1435 1
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Акчурина Алина 1 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7520 1
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