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Регион ГК Регион БК
Регион ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12821 7
|Ростелеком 9770 3
|МегаФон 8974 1
|Yandex - Яндекс 7453 1
|ЦИАН - Практика Успеха 9 1
|Dream Industries 10 1
|Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
|Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
|Смирнов Александр 76 3
|Макаров Алексей 63 1
|Шеметов Андрей 10 1
|Жуйков Андрей 1 1
|Исеев Руслан 1 1
|Зайцева Анна 69 1
|Акчурина Алина 1 1
|Полищук Ольга 1 1
|Костыгин Дмитрий 24 1
|Анохин Сергей 66 1
|Автухов Михаил 1 1
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