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МТС закрыла книгу заявок на размещение биржевых облигаций 001Р-19 на 10 млрд рублей

МТС объявила о закрытии книги заявок на размещение трехлетних биржевых облигаций серии 001Р-19 объемом 10 млрд руб. со ставкой купона до погашения 11,69% годовых. Техническое размещение облигаций пройдет не позднее 13 мая 2022 г. на Московской бирже.

Номинальная стоимость облигаций составляет 1 тыс. руб., купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 22 апреля 2022 г. В ходе сбора заявок ставка купона по облигациям была объявлена на уровне 11,69% годовых.

«В условиях высокой ключевой ставки результаты размещения облигаций в очередной раз продемонстрировали высокую оценку уровня кредитного качества МТС, что подкрепляется стабильно успешными финансовыми и операционными результатами компании и её лидирующими позициями на рынке. Спрос на выпуск облигаций от российских инвесторов в ходе размещения дает возможность МТС, как одному из наиболее успешных эмитентов на отечественном долговом рынке, в ближайшем будущем предлагать новые выпуски на привлекательных условиях как для инвесторов, так и для самой компании», — отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации планируются к включению в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентства «Эксперт РА». Организатором выпуска и агентом по размещению выступила БК «Регион». Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели.

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