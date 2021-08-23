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Смирнов Александр


23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1
12.07.2021 «ТЭК-Торг» и «Росморпорт» подписали соглашение о сотрудничестве 1
21.05.2021 «Ростелеком» и «Право.ру» займутся цифровизацией профессиональной юридической деятельности 2
11.05.2021 Эвотор при поддержке ЦРПТ разработал коробочное решение для малой розницы 1
05.10.2020 «Ростелеком» и Арбитражный центр при РСПП подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в сфере третейского разбирательства 1
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 1
22.11.2019 «Первый бит» поможет медотрасли с маркировкой лекарств 1
23.09.2019 Ведущие ОФД передадут данные в систему маркировки лекарств без дополнительной платы 1
06.08.2019 Клиенты ключевых партнеров ЦРПТ смогут зарегистрироваться в системе «Честный знак» бесплатно 1
14.02.2019 Глава Qiwi вложил полмиллиона долларов в недоделанную видеоплатформу 1
18.10.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» - 30.10.2018 1
19.09.2016 «Рыбаков Фонд» защитился от потери данных с помощью решения Acronis 1
16.08.2016 Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования» 1
01.08.2016 Новая версия платформы Exite соответствует стандарту PCI DSS 1
29.06.2016 Teradata создает экосистему для аналитики больших данных 1
18.03.2016 Беспилотник и мобильное приложение помогли утроить налоговые поступления в бюджет Звенигорода 2
26.11.2015 У банков две перспективы: вывести ИТ на аутсорсинг или превратиться в ИТ-компанию 10
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
06.11.2015 В сервисе Signex повышена надежность передачи данных 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
21.08.2015 Александр Смирнов назначен техническим директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» «Ростелекома» 4
31.07.2015 E-COM реализовала систему балансировки платформы Exite-Evolution 1
10.12.2013 SPB TV и «Таттелеком» запустили проект мобильного телевидения «Летай ТВ» 1
27.09.2013 ИТ в банках: задачи становятся конкретнее и сложнее 1
19.09.2013 Операционист банка станет финансовым консультантом 1
29.08.2013 «Лаборатория Касперского» обеспечит киберзащиту Российского международного олимпийского университета 1
23.08.2013 Конференция CNews «Банковская информатизация 2013» 1
07.05.2013 В Москве состоится Международная конференция по практике выполнения ИТ-проектов 1
05.12.2012 Видеоконференцсвязь: сокровище доступно всем 3
13.06.2012 Правительство утвердило новый состав комиссии по развитию телерадиовещания 1
07.02.2012 В Москве пройдет конференция по интернет-маркетингу eTarget-2012 1
21.12.2011 Иркутский государственный университет работает в системе Directum 1
11.05.2011 VI Санкт-Петербургская интернет-конференция: в два раза больше интересного контента 1
10.08.2010 «ТТК-Нижний Новгород» подключил к магистральной сети оператора связи «ТатАИСЭнерго» 1

Публикаций - 44, упоминаний - 61

Смирнов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 10
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 9
CleverDATA 54 9
Polycom - Поликом Раша 301 9
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 9
Cinimex - Синимекс 160 9
Webmoney 333 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 8
Ланит ГК 1160 8
Citrix Systems 571 8
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 8
Консист Бизнес Групп 58 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
Custis 73 8
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Instabank - Инстабанк 12 8
Инфокомпас 14 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 7
IBM 3557 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 6
Microsoft Corporation 11168 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 5
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 5
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 3
3779 3
Samsung Electronics 5730 3
Facebook 3768 2
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 2
Abbyy 797 2
Тензор 44 2
3data - 3дата 32 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Штрих-М 36 1
СКБ Контур 416 1
Газпромбанк - ГПБ 693 9
Новард Управляющая компания - Novard 67 9
Уралсиб Банк 390 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 9
Visa International 1346 9
ПСБ - Промсвязьбанк 613 9
Спортмастер 116 9
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 8
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 8
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 8
Национальный банк Траст 96 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 8
Сетелем Банк 25 8
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 8
Бинбанк 184 8
Bayer AG - Байер 37 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 8
ВТБ Банк Москвы 372 8
МДМ Банк 150 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 8
Пробизнесбанк АКБ 109 8
ВкусВилл 48 6
Jones Day 15 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 5
Башнефть ПАО АНК 90 5
En+ Group 17 5
Citibank - Ситибанк 170 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Росморпорт ФГУП 17 1
Ренессанс Страхование 52 1
Связьтранснефть 15 1
ТЭК-торг 38 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
Визгин Игорь 1 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Федеральное казначейство России 766 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Счётная палата РФ 461 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Правительство РФ 2208 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 8
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
Open Banking - Открытый банкинг - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 12 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 18 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 139 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 216 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
2D - 2-Dimensional 297 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Смартизация 178 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 8
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 211 2
Docrobot EXite 22 2
Beremiz - интегрированная среда разработки для ПЛК с открытым исходным кодом 2 1
1С:БухОбслуживание 13 1
Apache Zeppelin 6 1
Калуга Астрал-М 1 1
Fastwel CPC - процессорный модуль 5 1
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 1
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ОМ - отладочный модуль 4 1
Корунд-М КБ АНО - Моноблок-ВМ8 - Багет Р2А ЭВМ 7 1
Teradata QueryGrid 9 1
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 8 1
Доломант ОНИКС - защищенный планшетный компьютер 4 1
Docrobot SignEx 5 1
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24Д1 - отладочная плата 7 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
1С:Отчетность 5 1
Qt Framework - Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 74 1
Apache Hadoop YARN - Yet Another Resource Negotiator 6 1
Э-Ком Exite-Evolution 9 1
NXP iMX - серия процессоров 2 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 1
СВД Встраиваемые Системы - КПДА 9 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Apple - App Store 2198 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 1
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 1
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 16 1
1С:Бухгалтерия 398 1
Microsoft Lync 272 1
Атанесов Саргис 13 9
Леушев Андрей 63 9
Левиков Антон 68 9
Реймер Денис 49 9
Фридман Илья 41 9
Шестаков Александр 35 9
Асратян Петр 35 8
Кравченко Денис 24 8
Стрелова Ольга 32 8
Гуральников Сергей 161 8
Прохоров Фёдор 78 8
Рахтеенко Владимир 31 8
Потёмкин Роман 20 8
Мельникова Алиса 29 8
Халяпин Сергей 77 8
Мухин Максим 18 8
Шевченко Владимир 135 8
Малышев Александр 31 8
Солопов Вячеслав 14 8
Тищенко Юрий 14 8
Скородумов Олег 17 8
Сафронов Юрий 61 8
Хрусталев Александр 31 8
Пшиченко Дмитрий 19 8
Подкопаев Олег 24 8
Пиляр Елена 21 8
Леоничев Алексей 14 8
Дегтярев Алексей 54 8
Михалев Павел 20 8
Лысенко Эдуард 209 8
Чекель Павел 15 8
Муравлев Александр 15 8
Патрин Максим 31 8
Коротнев Константин 31 8
Плешков Алексей 42 8
Грибанов Юрий 24 8
Рудаков Денис 31 8
Свердлов Михаил 29 8
Богачев Игорь 172 8
Базалей Наталья 14 8
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 7
Казахстан - Республика 2650 7
Россия - Ростовская область 864 6
Россия - Челябинская область 661 6
Россия - Калужская область 575 5
Россия - Тюменская область 589 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Европа 3788 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Аутсорсинг 84 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
CNews Analytics 1991 2
Gartner 2197 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 6
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 115 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 9
CNews AWARDS 292 8
CNews APPWards 36 8
Teradata CTO Roadshow 2 1
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