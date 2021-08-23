Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Смирнов Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 61
Смирнов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
|Атанесов Саргис 13 9
|Леушев Андрей 63 9
|Левиков Антон 68 9
|Реймер Денис 49 9
|Фридман Илья 41 9
|Шестаков Александр 35 9
|Асратян Петр 35 8
|Кравченко Денис 24 8
|Стрелова Ольга 32 8
|Гуральников Сергей 161 8
|Прохоров Фёдор 78 8
|Рахтеенко Владимир 31 8
|Потёмкин Роман 20 8
|Мельникова Алиса 29 8
|Халяпин Сергей 77 8
|Мухин Максим 18 8
|Шевченко Владимир 135 8
|Малышев Александр 31 8
|Солопов Вячеслав 14 8
|Тищенко Юрий 14 8
|Скородумов Олег 17 8
|Сафронов Юрий 61 8
|Хрусталев Александр 31 8
|Пшиченко Дмитрий 19 8
|Подкопаев Олег 24 8
|Пиляр Елена 21 8
|Леоничев Алексей 14 8
|Дегтярев Алексей 54 8
|Михалев Павел 20 8
|Лысенко Эдуард 209 8
|Чекель Павел 15 8
|Муравлев Александр 15 8
|Патрин Максим 31 8
|Коротнев Константин 31 8
|Плешков Алексей 42 8
|Грибанов Юрий 24 8
|Рудаков Денис 31 8
|Свердлов Михаил 29 8
|Богачев Игорь 172 8
|Базалей Наталья 14 8
|CNews Analytics 1991 2
|Gartner 2197 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769991, в очереди разбора - 673673.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769991, в очереди разбора - 673673.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru