Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября

CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» 7 октября 2021 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок E-commerce: как удержать покупателя», которая состоится 7 октября 2021 г.

Основные вопросы конференции

Российский рынок e-commerce

Как развивается российский рынок онлайн-торговли?

Какое влияние на него оказывают маркетплейсы?

Удается ли традиционному ритейлу противостоять онлайн-конкурентам?

Скорость доставки становится главным конкурентным преимуществом?

Технологии и сервисы

Как привлечь и удержать покупателей?

Как организовать быструю доставку?

Постаматы или курьеры: кто победит?

Будущее за многоканальной онлайн-торговлей?

Как чат-боты помогают покупателям?

Как сделать покупки удобными и безопасными?

Почему онлайн-ритейлерам необходимы облака?

Кейсы и тенденции

Готов ли рынок к онлайн-продаже лекарств и алкоголя?

Как продавать через интернет маркированные товары?

Что дает продавцу изучение Customer Journey?

Когда в онлайн-магазинах появится голосовой поиск?

Насколько удобны виртуальные примерочные?

На конференции выступят:

Александр Чухонцев, директор департамента клиентского опыта, «Пятерочка»;

Иван Ишуткин, руководитель направления развития и продаж логистических сервисов, Ozon;

Илья Николаев, директор по интернет продажам, «Ригла»;

Ирина Шанина, директор по маркетингу и рекламе, Zenden;

Марат Закеров, руководитель отдела электронной коммерции, Cersanit;

Ирина Кайкова, ведущий юрисконсульт, Hermes Russia;

Надежда Виноградова, аналитик, Data Insight;

Представитель компании AliExpress Россия.



Среди приглашенных спикеров:

Дмитрий Лебедев, вице-президент по электронной коммерции, «Азбука Вкуса»;

Елена Ременникова, директор по электронной коммерции, «О’Кей»;

Андрей Осокин, директор по маркетингу, «Детский мир»;

Андрей Байков, старший директор по цифровым технологиям, McDonald’s в России ;

Евгений Джамалов, директор по инновациям, «Магнит»;

Петр Рощин, директор по электронной коммерции, «Бетховен»;

Филипп Лабковский, директор по электронной коммерции, Ecco;

Ирина Зуева, директор по маркетингу, «Эконика»;

Екатерина Башилова, директор по маркетингу, «Аскона»;

Анна Боброва, бизнес-партнер по устойчивому развитию, Ikea в России;

Семён Аббакумов, руководитель направления коммерческой эффективности онлайн канала, «Леруа Мерлен Россия»;

Роман Захаров, руководитель проектов, «Доставка Яндекс Go»;

Александр Буренков, вице-президент по электронной коммерции, Food Rocket;

Александр Дрожников, руководитель отдела электронной коммерции, Samsonite;

Александр Смирнов, руководитель отдела цифровых продуктов, Renault Россия.