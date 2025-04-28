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Индексная книга (каталог) CNews*
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CJM Customer Journey Map карта взаимодействия потребителя с продуктом выстраивание пути клиентов при использовании продуктов



28.04.2025 Анастасия Шагун, Flip — о стратегическом подходе к дизайну и роли бизнес-аналитика 1
05.04.2024 В «Сколково» назвали топ-3 региона по цифровизации туристических услуг 1
26.02.2024 Повысить чек на 18%: как цифровые платформы для маркетинга решают задачи ритейла 1
30.11.2023 IBS и Rubbles заключили партнерское соглашение о продвижении решений для оптимизации целевого маркетинга 1
21.11.2023 Дмитрий Исаев, Softline: Тренд на частные облака продлится минимум до 2025 года 1
09.11.2023 IBS запускает услугу «Клиентская аналитика и автоматизация целевого маркетинга (CVM и Campaign Management)» 1
25.10.2023 Calltouch стал платформой омниканального маркетинга 1
Михаил Гаврилов, БСПБ: Наша собственная разработка — это ИТ-ниндзя 1
19.07.2023 «Детский мир» внедрил искусственный интеллект в свою инфраструктуру 1
25.08.2022 «Сбермаркет» запустил Open Data — ресурс с агрегированными данными о поведении клиентов 1
25.05.2022 Денис Селезнёв -

В бизнесе наступает время HR-экосистем

 1
27.04.2022 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2022 года 1
24.03.2022 Рынок E-commerce: как удержать покупателя 1
17.03.2022 Онлайн-конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 24 марта 1
15.02.2022 Одержимость клиентом. «ВымпелКом» поменял систему мониторинга, чтобы отслеживать клиентский опыт 1
14.01.2022 Teleperformance Russia Group развернула омниканальный контакт-центр на базе технологий Avaya 1
Сергей Соловьев, Т1: Наша цель - стать «цифровым чемпионом» 1
19.10.2021 Резидент фонда «Сколково» разработал систему для аналитики действий клиентов при использовании банкомата 1
13.09.2021 Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября 1
23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1
27.04.2021 «Рексофт» подготовила образовательную программу для студентов университета ИТМО 1
23.03.2021 E-commerce 2021 1
19.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
11.03.2021 Ivideon представил облачное решение сервиса видеоаналитики для офлайн-бизнеса 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
04.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
18.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
04.02.2021 В Station фонда Skolkovo Ventures и японского холдинга Dentsu назначен генеральный директор 1
03.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
03.12.2020 Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
15.09.2020 X5 запустила систему бесконтактных покупок с помощью мобильных устройств 1
07.09.2020 Кирилл Иванов, Self -

Каналы ДБО в России развиты намного лучше, чем в Европе

 1
23.07.2020 «Ростелеком» и ФРИИ запустили совместную программу по подготовке лидеров цифровой трансформации 1
14.07.2020 Microsoft объявила победителей конкурса партнерских ИТ-решений 1
03.06.2020 «Ланит омни» стала частью компании «Норбит» 1
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 1
14.11.2019 Генеральный директор «Ланит омни» рассказал об управлении поведением покупателей онлайн на CNews Forum 2019 2
09.08.2019 Navicon совместно с Breffi разработали ИТ-решение для омниканального продвижения фармацевтических брендов 1
09.04.2019 «Норбит» автоматизировал продажи и маркетинг в «Бритиш американ тобакко Россия» 1

Публикаций - 50, упоминаний - 51

CJM и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 7
Ланит - Норбит - Norbit 377 5
8415 5
Ланит Омни 65 4
Ростелеком 9875 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8856 4
Microsoft Corporation 24799 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 3
Terrasoft - Террасофт 200 3
Цифра ГК 2461 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 328 2
Рексофт - Reksoft 423 2
Teradata - Терадата 214 2
G-Core Labs 73 2
Zendesk 36 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 2
Oracle Corporation 6752 2
Yandex - Яндекс 7633 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 524 2
Veeam Software 321 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 984 1
VK - Mail.ru Group 3480 1
Naumen - Наумен 641 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
NtechLab - НтехЛаб 132 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Dynatrace 56 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 18 1
Commvault 173 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 223 1
RetailCRM 32 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13086 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 55 1
Монолит-Инфо 123 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2944 1
Huawei 4001 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 7
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 290 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7528 6
Почта России ПАО 2148 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 885 5
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1414 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 4
Окей - О'Кей - Гипермаркет 213 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 165 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1060 3
Лента - Сеть розничной торговли 2131 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 123 3
Cersanit - Церсанит Трейд 20 3
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 3
РЖД - Российские железные дороги 1936 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2479 2
Альфа-Банк 1790 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 471 2
Связной ГК 1372 2
Протек - Центр внедрений 56 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 2
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 2
Zenden Group - Дом одежды 65 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1673 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 290 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1221 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 935 2
МКБ - Московский кредитный банк 570 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 208 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 163 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Airbnb 92 1
Бристоль - сеть магазинов 30 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3102 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11956 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 347 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2799 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 202 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 299 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67412 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52263 25
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7000 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7282 18
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4510 16
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4928 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16062 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12281 14
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5224 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21674 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5257 12
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1088 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31590 12
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10544 8
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12943 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8602 6
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1773 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9603 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8034 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5408 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2589 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24588 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2205 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11824 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24832 5
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 641 5
Маршрутизация - Routing 512 5
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 24 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 659 5
Mango Cloud Systems - Mango Office 234 4
Microsoft Office 3801 3
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 3
Ланит - Онланта ClearFuture RightWay 6 2
Microsoft Azure 1424 2
Apple iOS 7930 2
Google Android 14203 2
Яндекс.Маркет 996 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 98 2
Oracle Java - язык программирования 3125 2
Python - высокоуровневый язык программирования 988 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 273 2
Rakuten Viber 630 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 402 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 273 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
OFD.RU Ferma 9 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
Ланит Омни - Rightway Analytics 2 1
Microsoft Dynamics 365 134 1
GfK Connected Consumer Index - GfK Consumer Insights Engine - GfK Consumer Life - GfK Индекс подключенности 5 1
Teradata IntelliFlex 4 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 28 1
Teradata Sentient Enterprise 3 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 839 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 76 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 375 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 131 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 604 1
DTG Granum 2 1
Avaya Breeze 13 1
Avaya Workspaces 4 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
Т1 Watchman Security 21 1
Visiology ИАС BI-платформа 36 1
Microsoft Teams - MS Teams 566 1
Осокин Андрей 10 5
Захир Максим 22 4
Селихов Дмитрий 12 4
Фахрутдинов Валентин 6 4
Букашкин Антон 5 4
Скатин Алексей 33 3
Назаров Леонид 4 3
Ишуткин Иван 3 3
Кайкова Ирина 4 3
Хорошилов Иван 4 3
Шовковая Евгения 4 3
Садовенко Илья 65 2
Чехонин Антон 65 2
Зеленко Дмитрий 3 2
Ременникова Елена 10 2
Бурмистрова Мария 4 2
Вайнер Всеволод 26 2
Шанина Ирина 27 2
Закеров Марат 2 2
Виноградова Надежда 3 2
Романова Надежда 12 2
Николаев Илья 4 2
Спиридонов Александр 44 2
Слуцкий Александр 14 2
Чухонцев Александр 14 2
Меньшикова Анна 3 2
Абеуов Даурен 6 2
Чаркин Евгений 299 1
Поляков Сергей 73 1
Абакумов Евгений 206 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Баринов Александр 44 1
Румянцев Антон 47 1
Путятинский Сергей 86 1
Свиридов Владимир 28 1
Реймер Денис 54 1
Востриков Юрий 73 1
Платонов Михаил 42 1
Кириченко Игорь 49 1
Хомков Игорь 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 147893 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43954 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17738 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14224 5
Беларусь - Белоруссия 5796 3
Япония 13350 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52479 2
Казахстан - Республика 5618 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17357 2
Германия - Федеративная Республика 12766 2
Нидерланды 3555 2
Европа Восточная 3109 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 957 2
Европа 21889 2
Америка - Американский регион 2171 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1012 1
Украина 7658 1
Грузия 1251 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральский городской округ - Новоуральск 29 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13390 1
Южная Корея - Республика 6712 1
Индия - Bharat 5523 1
Италия - Итальянская Республика 4374 1
Франция - Французская Республика 7890 1
Бразилия - Федеративная Республика 2388 1
Испания - Королевство 3733 1
Россия - СФО - Иркутская область 1147 1
Россия - СФО - Республика Тыва 328 1
Россия - СФО - Кемеровская область 931 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 598 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1573 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1209 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1430 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 970 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 925 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1724 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 911 1
Россия - СФО - Омская область 692 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 904 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1321 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24622 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48948 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5886 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13979 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4462 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4989 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11162 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52253 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7970 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1415 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19066 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5561 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2975 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5134 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7117 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3224 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7202 4
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