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CJM Customer Journey Map карта взаимодействия потребителя с продуктом выстраивание пути клиентов при использовании продуктов
CJM и организации, системы, технологии, персоны:
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 299 1
|ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
|Осокин Андрей 10 5
|Захир Максим 22 4
|Селихов Дмитрий 12 4
|Фахрутдинов Валентин 6 4
|Букашкин Антон 5 4
|Скатин Алексей 33 3
|Назаров Леонид 4 3
|Ишуткин Иван 3 3
|Кайкова Ирина 4 3
|Хорошилов Иван 4 3
|Шовковая Евгения 4 3
|Садовенко Илья 65 2
|Чехонин Антон 65 2
|Зеленко Дмитрий 3 2
|Ременникова Елена 10 2
|Бурмистрова Мария 4 2
|Вайнер Всеволод 26 2
|Шанина Ирина 27 2
|Закеров Марат 2 2
|Виноградова Надежда 3 2
|Романова Надежда 12 2
|Николаев Илья 4 2
|Спиридонов Александр 44 2
|Слуцкий Александр 14 2
|Чухонцев Александр 14 2
|Меньшикова Анна 3 2
|Абеуов Даурен 6 2
|Чаркин Евгений 299 1
|Поляков Сергей 73 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Баринов Александр 44 1
|Румянцев Антон 47 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Реймер Денис 54 1
|Востриков Юрий 73 1
|Платонов Михаил 42 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Хомков Игорь 46 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 406 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11294 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1016 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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