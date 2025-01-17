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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чухонцев Александр



17.01.2025 «Перекресток» увеличил штат роботов-мойщиков более чем в пять раз 1
13.09.2024 Искусственный интеллект поможет «Перекрестку» рассчитать нагрузку сотрудников 1
10.09.2024 «Перекресток» запустил супер-апп для сотрудников супермаркетов 1
10.09.2024 «Перекресток» даст заряд электрокарам 1
01.08.2024 «Перекрёсток» запустил пилотный проект по внедрению весов с искусственным интеллектом 1
24.06.2024 «Перекресток» нанял в штат 10 роботов-мойщиков 1
12.03.2024 «Перекрёсток» установит 2 миллиона электронных ценников 1
13.09.2021 Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября 1
23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1
14.07.2021 «Пятёрочка» и «Крок» запустили омниканальный цифровой контур для обслуживания гостей 1
19.03.2021 «Пятерочка» повысила удобство касс самообслуживания 1
02.06.2020 В «Пятерочках» появились цифровые ассистенты покупателей 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Чухонцев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 2
Крок - Croc 1777 1
Telegram Group 1983 1
PUNKT E - ПУНКТ Е 3 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 7
X5 Group - Перекрёсток 544 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 2
Zenden Group - Дом одежды 65 2
Cersanit - Церсанит Трейд 20 2
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 45 1
Связной ГК 1369 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 21 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 79 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
Samsonite - Самсонайт 16 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 112 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 49 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 165 1
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2966 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 1
Оцифровка - Digitization 4539 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 403 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1788 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1699 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 65 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Rakuten Viber 627 1
Крок оCRM - сквозная операционная CRM 1 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 94 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 502 1
Ишуткин Иван 3 2
Шанина Ирина 27 2
Закеров Марат 2 2
Кайкова Ирина 4 2
Виноградова Надежда 3 2
Николаев Илья 4 2
Смирнов Виктор 19 1
Джамалов Евгений 17 1
Лебедев Дмитрий 16 1
Осокин Андрей 10 1
Захаров Роман 2 1
Рощин Петр 1 1
Зуева Ирина 1 1
Башилова Екатерина 1 1
Аббакумов Семён 1 1
Дрожников Александр 1 1
Заиченко Игорь 1 1
Смирнов Александр 75 1
Ременникова Елена 10 1
Спиридонов Александр 43 1
Слуцкий Александр 14 1
Байков Андрей 5 1
Лабковский Филипп 2 1
Буренков Александр 2 1
Боброва Анна 5 1
Морэли Елизавета 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 3
Россия - РФ - Российская федерация 144186 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Япония 13282 1
Европа 21767 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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