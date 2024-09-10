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«Перекресток» запустил супер-апп для сотрудников супермаркетов

Торговая сеть «Перекресток» запустила новое мобильное приложение для сотрудников розницы с целью повышения операционной эффективности. Мобильный помощник UNA (УНА) объединяет в едином цифровом контуре инструменты и сервисы, которые использует сотрудник супермаркета каждый день. Приложение является собственной разработкой специалистов Х5 Tech и «Перекрестка». Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

UNA будет доступно всем сотрудникам супермаркета. Установить его можно на собственный мобильный телефон. Сейчас приложение развернуто на всей торговой сети на отдельных мобильных терминалах супермаркетов. В планах – создание для каждого сотрудника розницы уникальной цифровой роли с набором необходимых функций и задач. Название UNA отражает единство инструментов цифрового решения для управления супермаркетом.

Мобильный помощник открывает пользователю доступ к планированию задач, их приоритезации и детализации по итогам выполнения. Система отметит срочное, покажет прогресс выполнения и статистику, а также ключевые метрики и показатели по супермаркету, профиль торгового объекта и команду. Кроме того, приложение оснащено широким функционалом: верификация цен, проверка сроков годности и наличия товаров, демонстрация интерактивных планограмм с расположением продуктов, отображение очереди печати ценников. Одним из важных элементов является универсальный сканер штрих-кодов и QR-кодов, который сам понимает, что сканирует пользователь, и благодаря этому сотруднику не нужно переходить в другие интерфейсы.

Тестирование нового приложения пилотной группой показало существенный рост операционной эффективности – плюс 12%, снижение потерь – до 15%, дисциплина отработки задач – плюс 25%.

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«В рамках вектора на клиентоцентричность и технологичное лидерство мы разработали новое многофункциональное приложение – наш внутренний супер-апп. Он позволит нашей торговой сети стать еще эффективнее, а сотрудникам работать с максимальным удобством и скоростью. При создании UNA мы придерживались трех ключевых принципов: простота, удобство и эффективность. Повышая скорость реагирования заинтересованных участников, мы улучшаем работу в комплексе. Новое приложение позволит нам уйти от многопортальности, а также предложит сотруднику оптимальный опыт, что в свою очередь поспособствует раскрытию потенциала всей команды. UNA - это важный шаг в управлении магазинами, с помощью него мы создадим супермаркет будущего», — сказал Александр Чухонцев, директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Перекресток».

Мобильный помощник UNA разработан с учетом обратной связи от сотрудников и лучших практик на рынке, например, геймификации, чтобы повышать вовлеченность и интерес пользователя. Приложение обладает понятным дизайном и интуитивным поиском. «Перекресток» планирует непрерывно развивать супер-апп, оснащая его новыми возможностями в рамках единого окна по всем операционным задачам магазина.

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