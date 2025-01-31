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«Перекресток» открыл зарядные станции для электромобилей в Московской области

Торговая сеть «Перекресток» расширила географию пилотного проекта по установке зарядных станций для электромобилей. Станции партнера проекта, компании PUNKT E, появились в Московской области — на парковках супермаркетов сети в Бронницах и Домодедово. Об этом CNews сообщили представители «Перекрестка».

Быстрые зарядные станции работают по адресам: Бронницы, пер. Каширский, д. 66 и Домодедово, Краснодарская улица, д. 2. Зарядная станция в Бронницах мощностью 60 кВт предназначена для зарядки электромобилей с разъемами GB/T и CCS 2. Станция в Домодедово мощностью 150 кВт оснащена коннекторами для российских, европейских и официально поставляемых китайских электромобилей с разъемом CCS2, а также японских – с разъемом CHAdeMO.

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Перекресток
«Перекресток» открыл зарядные станции для электромобилей в Московской области

Оборудование позволяет зарядить электромобиль за 30-40 минут, пока водитель совершает покупки в супермаркете.

В 2024 г. торговая сеть установила быстрые зарядные станции на парковках у трех супермаркетов в Санкт-Петербурге. С момента запуска ими воспользовались более 1000 раз и зарядили электромобили почти на 25 тыс. кВтч или 162,7 тыс. км пути.

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«В прошлом году мы начали пилотный проект по установке зарядных станций на парковках наших супермаркетов. Это очень удобно для клиентов, которые выбирают электромобили — пока машина заряжается, можно сэкономить время и купить все нужное или выпить кофе и перекусить в кафе Select. Но для нас — это не только еще один удобный сервис для гостей, но и важный шаг в реализации стратегии устойчивого развития. Мы создаем инфраструктуру для транспорта, который не производит выбросов CO2 при сжигании топлива, и тем самым вносим свой вклад в сокращение объема выбросов парниковых газов, сохраняя планету для будущих поколений. Мы планируем расширять адресную программу — увеличивать количество зарядных станций в Москве и Санкт-Петербурге — и подключить к проекту магазины в других городах» — сказал Александр Чухонцев, директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Перекресток».

«Совместно с «Перекрестком» мы создаем удобные условия для клиентов, позволяя им совмещать повседневные дела с зарядкой электромобилей. — отметил Александр Мироненко, заместитель генерального директора по развитию PUNKT E. — Более 33% всех зарядных сессий в нашей сети приходится на станции, расположенные рядом с торговыми сетями, что говорит об актуальности и удобстве для пользователей такого размещения».

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