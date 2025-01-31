«Перекресток» открыл зарядные станции для электромобилей в Московской области

Торговая сеть «Перекресток» расширила географию пилотного проекта по установке зарядных станций для электромобилей. Станции партнера проекта, компании PUNKT E, появились в Московской области — на парковках супермаркетов сети в Бронницах и Домодедово. Об этом CNews сообщили представители «Перекрестка».

Быстрые зарядные станции работают по адресам: Бронницы, пер. Каширский, д. 66 и Домодедово, Краснодарская улица, д. 2. Зарядная станция в Бронницах мощностью 60 кВт предназначена для зарядки электромобилей с разъемами GB/T и CCS 2. Станция в Домодедово мощностью 150 кВт оснащена коннекторами для российских, европейских и официально поставляемых китайских электромобилей с разъемом CCS2, а также японских – с разъемом CHAdeMO.

Оборудование позволяет зарядить электромобиль за 30-40 минут, пока водитель совершает покупки в супермаркете.

В 2024 г. торговая сеть установила быстрые зарядные станции на парковках у трех супермаркетов в Санкт-Петербурге. С момента запуска ими воспользовались более 1000 раз и зарядили электромобили почти на 25 тыс. кВтч или 162,7 тыс. км пути.

«В прошлом году мы начали пилотный проект по установке зарядных станций на парковках наших супермаркетов. Это очень удобно для клиентов, которые выбирают электромобили — пока машина заряжается, можно сэкономить время и купить все нужное или выпить кофе и перекусить в кафе Select. Но для нас — это не только еще один удобный сервис для гостей, но и важный шаг в реализации стратегии устойчивого развития. Мы создаем инфраструктуру для транспорта, который не производит выбросов CO2 при сжигании топлива, и тем самым вносим свой вклад в сокращение объема выбросов парниковых газов, сохраняя планету для будущих поколений. Мы планируем расширять адресную программу — увеличивать количество зарядных станций в Москве и Санкт-Петербурге — и подключить к проекту магазины в других городах» — сказал Александр Чухонцев, директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Перекресток».

«Совместно с «Перекрестком» мы создаем удобные условия для клиентов, позволяя им совмещать повседневные дела с зарядкой электромобилей. — отметил Александр Мироненко, заместитель генерального директора по развитию PUNKT E. — Более 33% всех зарядных сессий в нашей сети приходится на станции, расположенные рядом с торговыми сетями, что говорит об актуальности и удобстве для пользователей такого размещения».