Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК

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«Москвич» – российский автомобильный завод. Марка «Москвич» была возрождена в мае 2022 года после ухода французской компании с российского рынка. По решению Правительства Москвы завод был переведен на баланс города. Уже в ноябре, всего за полгода, было запущено производство автомобилей.
"Проект импортозамещения на МАЗ Москвич" Павел Лисин, Директор Департамента ИТ, Московский автомобильный завод `Москвич`, данные 2023 года
СОБЫТИЯ
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Москвич МАЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Российский клуб финансовых директоров 32 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1517 1
|Собянин Сергей 536 4
|Рашкин Илья 8 2
|Гирдин Игорь 4 2
|Боброва Анна 5 1
|Борисова Вера 1 1
|Овчинский Владислав 230 1
|Глазкова Анна 2 1
|Дементьев Владимир 3 1
|Козлова Ольга 3 1
|Колпаков Максим 2 1
|Елистратов Григорий 1 1
|Ковалева Натэлла 1 1
|Курганов Вячеслав 1 1
|Лисин Павел 7 1
|Гарбузов Анатолий 164 1
|Торопцев Антон 3 1
|Бесфамильный Алексей 1 1
|Лемешев Артем 1 1
|Поваразднюк Игорь 7 1
|Кияшко Анатолий 4 1
|Бажанов Виктор 1 1
|Pontin Jason - Понтин Джейсон 2 1
|Казакевич Инга 1 1
|Иванкович Валерий 1 1
|Katainen Jyrki - Катайнен Юрки 4 1
|Попов Сергей 166 1
|Дегтев Геннадий 271 1
|Дворкович Аркадий 216 1
|Джамалов Евгений 17 1
|Горбунов Алексей 32 1
|Митюков Андрей 11 1
|Морозов Михаил 18 1
|Мариничев Дмитрий 24 1
|Бухтияров Андрей 18 1
|Колесняк Сергей 6 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Лебедев Александр 50 1
|Леонтович Алексей 33 1
|Ручкин Алексей 2 1
|Воробьёв Алексей 11 1
|Forbes - Форбс 996 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11554 1
|Ведомости 1457 1
|РИА Новости 1030 1
|N+1 - Издание 187 1
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
|MIT Technology Review 66 1
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