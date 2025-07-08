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Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК

«Москвич»  – российский автомобильный завод. Марка «Москвич» была возрождена в мае 2022 года после ухода французской компании с российского рынка. По решению Правительства Москвы завод был переведен на баланс города. Уже в ноябре, всего за полгода, было запущено производство автомобилей.

 

 

"Проект импортозамещения на МАЗ Москвич" Павел Лисин, Директор Департамента ИТ, Московский автомобильный завод `Москвич`, данные 2023 года

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08.07.2025 Столичный производитель электронных решений поставит комплектующие для Минского автомобильного завода 2
25.03.2025 Российский МСП-производитель поставит ЭКБ крупному машиностроительному предприятию Белоруссии 1
10.06.2024 «Элемент» и «Кама» хотят вместе производить компоненты для электромобилей 1
21.09.2023 Завод «Москвич» автоматизировал корпоративный ИТ-сервис с помощью ITSM-системы SimpleOne 1
13.09.2023 «АвтоВАЗ» распрощался с софтом Renault и откатился к «архивным» ИТ-системам 1
04.05.2023 Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы в интервью CNews: Наша билетная система сопоставима по объему транзакций с российским банком Топ-5 1
04.04.2023 «Яндекс.такси» пересаживается на «Москвичи» 3
15.03.2023 Завод «Москвич» запустил собственную горячую линию 1
28.09.2022 В Москве запускается производство грузовых электрокаров с российской электроникой 2
16.09.2022 Российский производитель электромобилей ищет инвестора на 4 миллиарда 2
16.05.2022 Собянин планирует выпускать электромобили «Москвич» на бывшем заводе «Рено» 1
23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1
12.05.2020 SAP разработал и внедрил новую систему для оценки эффективности сотрудников Renault в России 2
23.04.2018 Netis Systems поставила коммутаторы для криптофермы Russian Mining Center 1
18.04.2018 Конференция CNews «Мобильность в бизнесе 2018» 1
26.10.2016 Konica Minolta перевела офисы Renault Россия на аутсорсинг печати 1
05.03.2015 В цехе бывшего завода АЗЛК «Москвич» будет создан ЦОД 1
15.12.2014 Eaton поставит ИБП для ЦОДа BSTelecom 1
30.10.2014 В России начинается производство защищенных решений на базе серверов IBM 1
29.04.2014 В Москве пройдет форум «Корпоративное налоговое планирование» 1
25.11.2013 Итоги II Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» и выставки Open Innovations Expo 2013 1
14.06.2013 Роснано финансирует производство автодатчиков в Москве 1
07.12.2010 "Moscow Racer: Автолегенды СССР" в печати 1
19.02.2007 «МЦФЭР-консалтинг» пересчитал автомобили Renault 2
31.10.2005 Выделенный сервер: схватка предложений 1
13.07.2001 Началось внедрение iRenaissance на Московском шинном заводе 1
07.09.2000 Открылся официальный сайт "Москвича" 1
01.04.1999 АЗЛК будет использовать промышленную версию Pentium III в своей перспективной модели 1

Публикаций - 29, упоминаний - 36

Москвич МАЗ и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5593 2
Yandex - Яндекс 9173 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 2
Microsoft Corporation 25751 2
Intel Corporation 12799 2
9567 2
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) - Кнопп 29 2
Crocus Technology - Крокус Технолоджи 20 2
Veritas - Seagate NSMG - Seagate Software Network and Storage Management Group - Seagate Software 25 1
Oxygen - O2xygen - О2ксиджен - О2 клауд - Бизнес Система Телехаус 6 1
QAD 40 1
Unify Communications - Halo Technology - Centura Software - Gupta Technologies 26 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3333 1
Nutanix 112 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1729 1
LG Electronics 3732 1
IBM - International Business Machines Corp 9694 1
Oracle Corporation 7069 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1678 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 601 1
Konica Minolta 423 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 221 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Eltex - Предприятие Элтекс 270 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
ServiceNow 111 1
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 99 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 273 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 516 1
Konica Minolta Business Solutions 68 1
Актион МЦФЭР 56 1
Eaton 80 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
Renault Groupe 166 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8809 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 460 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 341 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - ЭМ Рус 7 2
Nestle Waters - Nestle Watercoolers Service - Нестле ВотерКулерс 2 1
Гомсельмаш - Gomselmash 2 1
Авилон - Avilon Automotive Group - Арт-финанс 10 1
Ahmad Tea - Фабрика Ахмад Ти 2 1
Magna International - Магна Интернешнл - Магна Аутомотив Рус - Magna Steyr - Магна Штейер - Magna Cosma 11 1
МАЗ - Минский автомобильный завод 2 1
МШЗМ - Московский шинный завод - Таганский шинный завод - шины Таганка 5 1
JAC Group - Anhui Jianghuai Automobile Group - JAC Motors - Джак Автомобиль 2 1
Автокомпонент 6 1
Samsonite - Самсонайт - Чемодан Про 16 1
ОбъедКредитАльянс КБ - Объединенный кредитный альянс КБ 2 1
Лефко-Банк 4 1
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Startup Sauna 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1121 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Почта России ПАО 2362 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3138 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2933 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 89 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 1
BMW Group 481 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 236 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1512 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 496 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1056 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2845 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3873 5
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 622 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 732 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6528 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 471 2
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3637 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3293 1
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2128 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 443 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6576 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1077 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6150 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3564 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 394 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15985 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3992 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8921 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3151 2
Аренда 2679 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2871 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1552 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 607 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 865 1
Налогообложение - Налог на прибыль 221 1
ФЦП Национальная технологическая база - Федеральная целевая программа 18 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 665 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4502 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11608 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1571 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3949 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1159 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 951 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4979 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3967 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2468 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2127 1
Forbes - Форбс 996 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11554 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8600 1
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ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1725 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 489 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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