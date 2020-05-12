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SAP разработал и внедрил новую систему для оценки эффективности сотрудников Renault в России

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SAP объявил о завершении основной части проекта внедрения системы для оценки эффективности персонала на базе SAP SuccessFactors в «Рено Россия». Планируется, что система охватит 2,5 тыс. сотрудников трех юридических лиц группы компаний: «Рено Россия», «РН банк» и «АПО Рус». Реализация первой части проекта прошла в рекордные сроки – с момента его старта до запуска системы в эксплуатацию прошло пять недель. Партнером внедрения выступила компания SAPRUN.

Ключевая цель внедрения – добиться систематизации и цифровизации процессов, связанных с управлением эффективностью и развитием сотрудников в группе компаний. В данный момент сотрудники проводят постановку и оценку целей в новой системе, но уже сейчас можно отметить значительную экономию времени на этот процесс. Помимо этого, HR-специалисты могут получать статистику по выполнению задач сотрудниками и руководителями и на основании этих данных создавать аналитические отчеты и делиться c бизнес-партнерами.

По итогам оценки целей руководители смогут принять решение о выплате ежегодных бонусов и необходимости пересмотра заработной платы своих сотрудников. Следующим шагом планируется внедрение в систему модуля по подбору и адаптации персонала, а также кадровому резерву и развитию персонала.

«Успешное внедрение SAP SuccessFactors в Renault Россия – это результат слаженной работы команды. Нам было важно реализовать проект быстро, чтобы не сорвать сроки постановки и оценки целей, обозначенных головным офисом. В ходе работы в новой системе мы хотим избегать ручных операций и минимизировать риски потери данных, так как от этого зависят многие важные процессы HR-цикла, такие как ежегодная оценка персонала, расчет бонусов и пересмотр особых условий труда, карьерное развитие, управление высокопотенциальным кадровым составом и, конечно же, подготовка планов преемственности. Мы довольны тем, что получилось: мы уложились в сроки и получили качественный инструмент для управления талантами», – отметила Любовь Хомутова, HR-директор компании «Рено Россия».

«SAP SuccessFactors – одно из лучших в своем классе ИТ-решений для управления талантами и эффективностью сотрудников. Облачное решение зарекомендовало себя во всем мире. Ключевые преимущества, которые получила Renault Россия, неоспоримы. Это и прозрачность процессов, и возможность строить аналитическую отчетность, и вовлеченность всех уровней сотрудников в процессы компании в части постановки и контроля исполнения целей. Помимо этого, в ходе эксплуатации системы компания сможет существенно сэкономить трудозатраты специалистов и руководителей HR-отдела, а также ИТ-специалистов за счет гибкости процессов и удобного интерфейса», – отметил Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Нам вместе удалось реализовать и запустить проект в очень короткие сроки – всего пять недель. В России практически нет аналогов по сопоставимой скорости развертывания функциональности SAP SuccessFactors - Performance & Goals, особенно в столь крупных компаниях. Данный проект является одним из этапов трансформации подходов к управлению эффективностью и развитием сотрудников "Renault Россия". Проект выдался результативным и получил высокую оценку со стороны его участников и менеджмента», – сказал Андрей Митюков, директор по консалтингу SAPRUN.

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