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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199002
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Москва ЦАО Кремлевская набережная

СОБЫТИЯ


06.08.2026 «Таттелеком»: Жители Казани, Чистополя и Кукмора потребляют наибольший объем мобильного трафика 1
17.09.2025 Исследование «МТС Юрент»: в каких городах пользователи кикшеринга совершали поездки этим летом 1
15.12.2022 МТС разогнала скорости интернета на популярных катках и лыжных трассах Казани 1
17.09.2019 Huawei запустила новый пилотный проект в Казани 2
07.12.2010 "Moscow Racer: Автолегенды СССР" в печати 1
16.04.2009 Moscow Racer в продаже 1
31.03.2009 Moscow Racer "на золоте" 1
27.03.2009 Moscow Racer. Скриншоты 1
02.11.2008 "Акелла" на выставке "ИгроМир 2008" 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15753 2
Huawei 4671 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
Valve Software 254 1
Vitrulux 1 1
Kalypso Media - Ascaron Entertainment - Realmforge Studios - Gaming Minds Studios - Claymore Game Studios - Nine Worlds Studios 85 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 14 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
Администрация города Казани - Мэрия Казани 22 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18326 4
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1100 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10143 2
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53837 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11798 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29689 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22929 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7384 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13479 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22517 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2565 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 970 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18018 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26207 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36173 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9346 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6235 1
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14258 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24393 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1170 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13299 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12933 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1313 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4425 1
Podcasts - Подкастинг 322 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9487 1
Clone - Клонирование 540 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13915 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10872 1
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FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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