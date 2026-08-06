Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва ЦАО Кремлевская набережная
СОБЫТИЯ
|06.08.2026
|«Таттелеком»: Жители Казани, Чистополя и Кукмора потребляют наибольший объем мобильного трафика 1
|17.09.2025
|Исследование «МТС Юрент»: в каких городах пользователи кикшеринга совершали поездки этим летом 1
|15.12.2022
|МТС разогнала скорости интернета на популярных катках и лыжных трассах Казани 1
|17.09.2019
|Huawei запустила новый пилотный проект в Казани 2
|07.12.2010
|"Moscow Racer: Автолегенды СССР" в печати 1
|16.04.2009
|Moscow Racer в продаже 1
|31.03.2009
|Moscow Racer "на золоте" 1
|27.03.2009
|Moscow Racer. Скриншоты 1
|02.11.2008
|"Акелла" на выставке "ИгроМир 2008" 1
Публикаций - 9, упоминаний - 10
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 14 1
|МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 1
|Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 1
|Nvidia PhysX 62 2
|Brøderbund - Prince of Persia - Компьютерная игра (action-adventure) 91 1
|Flying Lab Software - Pirates of The Burning Sea - Корсары online: пираты бушующего моря 26 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462777, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462777, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.