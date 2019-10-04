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ИгроМир



04.10.2019 «Билайн» запустил игровую облачную платформу с «Петькой и Василием Ивановичем», Syberia и Metro 1
03.10.2019 «Билайн» выходит на рынок облачного гейминга с брендом Beeline Gaming 1
08.10.2018 На "Игромире" определились участники гранд-финала 1
02.10.2017 Игромир 2017: самые ожидаемые новинки 2
29.09.2017 Гарнитура HyperX Cloud Alpha появилась в российских магазинах 1
28.09.2017 В Москве стратовали "ИгроМир" и Comic Con 2
25.08.2017 Двухкамерные наушники гарантируют чистый звук 1
07.10.2016 Широкий взгляд на "Игромир" 1
04.10.2016 "Игромир" опробовал гарнитуру HyperX Cloud Stinger 1
03.10.2016 Игромир 2016: по-прежнему весело 6
30.09.2015 Юбилейный "ИгроМир": танки, комиксы, шлем PlayStation 2
10.10.2014 Главные открытия выставки «Игромир 2014»: игры, которые мы ждём 1
02.10.2014 ИгроМир 2014 пройдёт рядом с Comic Con Russia 2014 1
03.04.2014 ИгроМир во всем разнообразии 1
24.12.2013 Играть по-русски будет вдвое интереснее 1
04.10.2013 Survarium. Видео 1
03.10.2013 Программа "1С-СофтКлаб" на "ИгроМир 2013" 1
30.09.2013 Грядет "Игромир 2013" 2
30.09.2013 PlayStation 4 на "ИгроМире" 1
27.09.2013 Xbox One на "ИгроМир 2013" 3
24.09.2013 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2013" 2
02.07.2013 ИгроМир 2013 пройдет с 3 по 6 октября 3
24.12.2012 Wargaming в 2012: успех длиною в год 1
05.10.2012 Soft.CNews: Геймеры всколыхнулись 1
04.10.2012 God of War на "Игромире" 1
01.10.2012 40 ноутбуков от Wargaming на "ИгроМире 2012" 1
01.10.2012 «Игромир 2012» – главное событие российской индустрии интерактивных развлечений! 1
15.09.2012 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2012" 2
16.07.2012 Официальный анонс "Игромир 2012" 5
03.10.2011 Юбилейный Игромир: больше места, больше посетителей, больше игр! 1
28.09.2011 Закрытый бета-тест Royal Quest 1
26.10.2010 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире" 1
23.03.2010 Witcher 2: Assassins of Kings. Официальный трейлер и сайт 1
04.11.2009 BioWare и другие студии ЕА на "ИгроМире" 1
17.08.2009 Новый издатель Divinity 2 в России 1
01.08.2009 "ИгроМир 2009" приближается 1
02.11.2008 "Акелла" на выставке "ИгроМир 2008" 1
29.10.2008 "Новый Диск" на выставке "ИгроМир 2008" 1
23.10.2008 Предзаказ Gears of War 2 1
13.10.2008 "Xenus 2: Белое Золото" в печати! 1

Публикаций - 62, упоминаний - 88

ИгроМир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 1
LG Electronics 3134 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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