На "Игромире" определились участники гранд-финала же фирменные аксессуары. Традиционно требовательные к игровым девайсам киберспорсмены и посетители «ИгроМира» высоко оценили профессиональное игровое оборудование от OMEN by HP.

«Ждун» довел до уголовного дела Ленд Контакт») добивается возбуждения уголовного дела в отношении петербургского продавца игрушек «Играмир» из-за незаконного использования образа «Ждуна». Об этом рассказал президент CD Land

Игромир 2017: самые ожидаемые новинки Если ранее мы сетовали, что выставка «Игромир» становится всё меньше и меньше, то в этом году такая тенденция, кажется, сошла на не

В Москве стратовали "ИгроМир" и Comic Con м выставочном комплексе «Крокус Экспо» открылись 12-я ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир» и 4-й ежегодный фестиваль Comic Con Russia. «ИгроМир 2017 / Comic Con Russia

Широкий взгляд на "Игромир" На выставке «Игромир» компания LG показала посетителям линейку новых мониторов широкого формата. В зоне свободной игры посетители могли поиграть в Doom на ПК c использованием широкоформатных мониторов LG 3

"Игромир" опробовал гарнитуру HyperX Cloud Stinger Доступную по цене и качественную по конструкции игровую гарнитуру HyperX Cloud Stinger предлагали протестировать на выставке «Игромир» всем заинтересованном в подобных аксессуарах геймерам. HyperX Cloud Stinger совместима со всеми игровыми платформами, включая ПК (Windows), PlayStation 4, Xbox One Wii U и мобильные га

Игромир 2016: по-прежнему весело «Игромир» оставляет смешанные чувства. С одной стороны — это, пожалуй, лучшая российская выста

Юбилейный "ИгроМир": танки, комиксы, шлем PlayStation адиционно пройдёт в Москве, в в выставочном комплексе «Крокус Экспо». С 1 по 4 октября посетителей «ИгроМира» будут ждать премьеры новейших игровых проектов, яркие шоу-программы на стендах комп

Главные открытия выставки «Игромир 2014»: игры, которые мы ждём r Mario 3D World, Pikmin 3, The Legend Of Zelda: Wind Waker HD. Мы поиграли в Super Smash Bros. на «Игромире» и знаете что? Нам понравилось! Это действительно самый отвязный (из современных) фа

ИгроМир 2014 пройдёт рядом с Comic Con Russia 2014 «Крокус Экспо» открывается девятая ежегодная выставка достижений индустрии электронных развлечений «ИгроМир 2014». Параллельно с «ИгроМиром» на той же площадке развернётся фестиваль Comic Con R

ИгроМир во всем разнообразии Организаторы российской выставки видеоигр «ИгроМир» определились с местом и временем проведения девятого по счёту ежегодного мероприятия

Программа "1С-СофтКлаб" на "ИгроМир 2013" ем году исполнилось 10 лет. Из их рук эстафетную палочку примет компания WB Games, презентующая на «ИгроМире» целое созвездие экшенов на любой вкус. Руководитель разработки Бенуа Рише лично пре

Call of Duty: Ghosts на выставке "ИгроМир 2013" Компания "Новый Диск" на восьмой международной выставке интерактивных развлечений "ИгроМир 2013" покажет игру Call of Duty: Ghosts. Вас ожидают сразу две зоны демонстрации возможностей нового проекта легендарной серии шутеров от первого лица. В кинотеатре вы сможете увидеть и

Грядет "Игромир 2013" тавочном комплексе «Крокус Экспо» пройдет восьмая международная выставка интерактивных развлечений «Игромир 2013». В этом году мероприятие побьет собственный рекорд 2012 года – по предварительн

PlayStation 4 на "ИгроМире" В рамках выставки интерактивных развлечений «ИгроМир 2013» пользователи смогут впервые в России опробовать консоль нового поколения PlaySt

Xbox One на "ИгроМир 2013" Российская команда Xbox примет участие в главной российской выставке интерактивных развлечений «ИгроМир 2013». Мероприятие будет проходить в начале октября в Москве на территории выставочно

"Новый Диск" на выставке "ИгроМир 2013" Восьмая международная выставка интерактивных развлечений "ИгроМир 2013" откроет двери для посетителей с 3 по 6 октября. Это – самое значимое событие го

"1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2013" сообщает о своем участии в крупнейшей российской выставке, посвященной компьютерным и видеоиграм, "ИгроМир 2013"."ИгроМир" распахнет свои двери для всех желающих с 4 до 6 октября 2013 г

ИгроМир 2013 пройдет с 3 по 6 октября Оргкомитет выставки "ИгроМир" объявляет о том, что восьмая международная выставка интерактивных развлечений "Иг

God of War на "Игромире" наний", "LittleBigPlanet Картинг" и "Звезды PlayStation: Битва сильнейших".Одно из главных событий "Игромира" − возможность опробовать в игровой зоне демо-версию одной из самых ожидаемых игр –

40 ноутбуков от Wargaming на "ИгроМире 2012" оем участии в крупнейшем событии российской игровой индустрии — выставке интерактивных развлечений "ИгроМир 2012"», которая пройдет с 4 по 7 октября в выставочном комплексе "Крокус Экспо" в Мос

«Игромир 2012» – главное событие российской индустрии интерактивных развлечений! тавочном комплексе «Крокус Экспо» пройдет седьмая международная выставка интерактивных развлечений «Игромир 2012». Центральным событием выставки «Игромир» станет презентация новейшей игр

Assassin's Creed 3 и Far Cry 3 на "Игромире" викторины с призами и подарками. Все это и многое другое ждет вас уже с 5 по 7 октября на выставке “Игромир-2012”.

"1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2012" сообщает о своем участии в крупнейшей российской выставке, посвященной компьютерным и видеоиграм, "ИгроМир 2012"."Игромир" распахнет свои двери 5-7 октября 2012 года – для всех желающих

Официальный анонс "Игромир 2012" Оргкомитет выставки "Игромир" объявляет о том, что седьмая международная выставка интерактивных развлечений "Иг

"Акелла" на "ИгроМире 2011" Компания "Акелла" объявляет о своем участии на выставке "ИгроМир 2011", которая пройдет с 7 по 9 октября в 13 зале третьего павильона выставочного комплекса "Крокус Экспо". На основном стенде "Акеллы" C3, а также других стендах выставки вас ждет лучш

Юбилейный Игромир: больше места, больше посетителей, больше игр! Выставка «Игромир», крупнейшее событие индустрии интерактивных развлечений на территории стран СНГ, рос

"Новый Диск" на выставке "ИгроМир 2011" Компания "Новый Диск" объявляет о своем участии в выставке "ИгроМир 2011".Вы сможете своими глазами увидеть игровой процесс Call of Duty: Modern Warfare

Square Enix на "ИгроМире ­2011" В рамках "ИгроМира 2011" издательство Square Enix представит на стендах "1С-СофтКлаб" два хита будущего

"1С-СофтКлаб" на "ИгроМире" -СофтКлаб" анонсирует программу работы на крупнейшей российской выставке интерактивных развлечений «ИгроМир 2010», которая пройдет с 3 по 6 ноября в 57-м павильоне ВВЦ.Пространство, на котором

BioWare и другие студии ЕА на "ИгроМире" Electronic Arts приглашает всех посетителей выставки "ИгроМир 2009", которая пройдет с 5 по 8 ноября на ВВЦ (Павильон №57), посетить стенд компании

AMD на "ИгроМире 2009" Корпорация AMD приглашает всех гостей выставки «Игромир-2009» посетить стенд AMD В7. На стенде AMD будет представлена новейшая графика ATI Radeon HD 5000 серии. Благодаря семейству ATI Radeon HD 5000 серии игроки могут получить превосходство

Assassin's Creed II на "Игромире" Компания "Акелла" представит на выставке "Игромир 2009" сиквел популярного исторического стелс-экшена Assassin's Creed II. Во второй части действие переносится с Ближнего Востока времен Крестовых походов в Италию эпохи Ренессанса.

1С и "Софт Клаб" на выставке "ИгроМир 2009" "Софт Клаб" объявляют программу работы на крупнейшей российской выставке интерактивных развлечений "ИгроМир 2009", которая пройдет с 6 по 8 ноября в 57-м павильоне ВВЦ.На "ИгроМире 2009" будут

Electronic Arts на "ИгроМир 2009" Electronic Arts объявляет о своем участии в крупнейшей российской выставке электронных развлечений "ИгроМир 2009" и приглашает всех желающих посетить стенд компании и ознакомиться с новинками,

"ИгроМир 2009" приближается Оргкомитет выставки «ИгроМир 2009» совместно с генеральным партнером по продаже билетов Concert.Ru объявляет о нач

ARENA Online на "Игромире" и не только Компания GDTeam сообщает об итогах участия в выставке ИгроМир 2008, в рамках которой разработчики проекта ARENA Online организовали встречу с покло

CNews TV. ИТ-Неделя: Oracle, Kraftway, iPhone, Google, «Игромир» Oracle TechForum: Инновационная экспансия. Kraftway: Новые технологии убьют ПК. Россияне перестали покупать мобильники. Google достиг потолка в Рунете. Игромир 2008: Игры – дело серьезное! смотреть на CNews.TV

Онлайн проекты ЕА на "ИгроМире" Компания Electronic Arts объявляет, что в рамках выставки "ИгроМир 2008", которая пройдет в павильоне №57 на территории ВВЦ 6-9 ноября, будет представле