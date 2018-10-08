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ИгроМир

СОБЫТИЯ


08.10.2018 На "Игромире" определились участники гранд-финала

же фирменные аксессуары. Традиционно требовательные к игровым девайсам киберспорсмены и посетители «ИгроМира» высоко оценили профессиональное игровое оборудование от OMEN by HP.
31.10.2017 «Ждун» довел до уголовного дела

Ленд Контакт») добивается возбуждения уголовного дела в отношении петербургского продавца игрушек «Играмир» из-за незаконного использования образа «Ждуна». Об этом рассказал президент CD Land

02.10.2017 Игромир 2017: самые ожидаемые новинки

Если ранее мы сетовали, что выставка «Игромир» становится всё меньше и меньше, то в этом году такая тенденция, кажется, сошла на не
28.09.2017 В Москве стратовали "ИгроМир" и Comic Con

м выставочном комплексе «Крокус Экспо» открылись 12-я ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир» и 4-й ежегодный фестиваль Comic Con Russia. «ИгроМир 2017 / Comic Con Russia

07.10.2016 Широкий взгляд на "Игромир"

На выставке «Игромир» компания LG показала посетителям линейку новых мониторов широкого формата. В зоне свободной игры посетители могли поиграть в Doom на ПК c использованием  широкоформатных мониторов LG 3
04.10.2016 "Игромир" опробовал гарнитуру HyperX Cloud Stinger

Доступную по цене и качественную по конструкции игровую гарнитуру HyperX Cloud Stinger предлагали протестировать на выставке «Игромир» всем заинтересованном в подобных аксессуарах геймерам. HyperX Cloud Stinger совместима со всеми игровыми платформами, включая ПК (Windows), PlayStation 4, Xbox One Wii U и мобильные га
03.10.2016 Игромир 2016: по-прежнему весело

«Игромир» оставляет смешанные чувства. С одной стороны — это, пожалуй, лучшая российская выста
30.09.2015 Юбилейный "ИгроМир": танки, комиксы, шлем PlayStation

адиционно пройдёт в Москве, в в выставочном комплексе «Крокус Экспо». С 1 по 4 октября посетителей «ИгроМира» будут ждать премьеры новейших игровых проектов, яркие шоу-программы на стендах комп
10.10.2014 Главные открытия выставки «Игромир 2014»: игры, которые мы ждём

r Mario 3D World, Pikmin 3, The Legend Of Zelda: Wind Waker HD. Мы поиграли в Super Smash Bros. на «Игромире» и знаете что? Нам понравилось! Это действительно самый отвязный (из современных) фа
02.10.2014 ИгроМир 2014 пройдёт рядом с Comic Con Russia 2014

«Крокус Экспо» открывается девятая ежегодная выставка достижений индустрии электронных развлечений «ИгроМир 2014». Параллельно с «ИгроМиром» на той же площадке развернётся фестиваль Comic Con R
03.04.2014 ИгроМир во всем разнообразии

Организаторы российской выставки видеоигр «ИгроМир» определились с местом и временем проведения девятого по счёту ежегодного мероприятия
03.10.2013 Программа "1С-СофтКлаб" на "ИгроМир 2013"

ем году исполнилось 10 лет. Из их рук эстафетную палочку примет компания WB Games, презентующая на «ИгроМире» целое созвездие экшенов на любой вкус. Руководитель разработки Бенуа Рише лично пре
02.10.2013 Call of Duty: Ghosts на выставке "ИгроМир 2013"

Компания "Новый Диск" на восьмой международной выставке интерактивных развлечений "ИгроМир 2013" покажет игру Call of Duty: Ghosts. Вас ожидают сразу две зоны демонстрации возможностей нового проекта легендарной серии шутеров от первого лица. В кинотеатре вы сможете увидеть и
30.09.2013 Грядет "Игромир 2013"

тавочном комплексе «Крокус Экспо» пройдет восьмая международная выставка интерактивных развлечений «Игромир 2013». В этом году мероприятие побьет собственный рекорд 2012 года – по предварительн
30.09.2013 PlayStation 4 на "ИгроМире"

В рамках выставки интерактивных развлечений «ИгроМир 2013» пользователи смогут впервые в России опробовать консоль нового поколения PlaySt
27.09.2013 Xbox One на "ИгроМир 2013"

Российская команда Xbox примет участие в главной российской выставке интерактивных развлечений «ИгроМир 2013». Мероприятие будет проходить в начале октября в Москве на территории выставочно
26.09.2013 "Новый Диск" на выставке "ИгроМир 2013"

Восьмая международная выставка интерактивных развлечений "ИгроМир 2013" откроет двери для посетителей с 3 по 6 октября. Это – самое значимое событие го
24.09.2013 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2013"

сообщает о своем участии в крупнейшей российской выставке, посвященной компьютерным и видеоиграм, "ИгроМир 2013"."ИгроМир" распахнет свои двери для всех желающих с 4 до 6 октября 2013 г
02.07.2013 ИгроМир 2013 пройдет с 3 по 6 октября

Оргкомитет выставки "ИгроМир" объявляет о том, что восьмая международная выставка интерактивных развлечений "Иг
04.10.2012 God of War на "Игромире"

наний", "LittleBigPlanet Картинг" и "Звезды PlayStation: Битва сильнейших".Одно из главных событий "Игромира" − возможность опробовать в игровой зоне демо-версию одной из самых ожидаемых игр –

01.10.2012 40 ноутбуков от Wargaming на "ИгроМире 2012"

оем участии в крупнейшем событии российской игровой индустрии — выставке интерактивных развлечений "ИгроМир 2012"», которая пройдет с 4 по 7 октября в выставочном комплексе "Крокус Экспо" в Мос
01.10.2012 «Игромир 2012» – главное событие российской индустрии интерактивных развлечений!

тавочном комплексе «Крокус Экспо» пройдет седьмая международная выставка интерактивных развлечений «Игромир 2012». Центральным событием выставки «Игромир» станет презентация новейшей игр
27.09.2012 Assassin's Creed 3 и Far Cry 3 на "Игромире"

викторины с призами и подарками. Все это и многое другое ждет вас уже с 5 по 7 октября на выставке “Игромир-2012”.
15.09.2012 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2012"

сообщает о своем участии в крупнейшей российской выставке, посвященной компьютерным и видеоиграм, "ИгроМир 2012"."Игромир" распахнет свои двери 5-7 октября 2012 года – для всех желающих
16.07.2012 Официальный анонс "Игромир 2012"

Оргкомитет выставки "Игромир" объявляет о том, что седьмая международная выставка интерактивных развлечений "Иг
03.10.2011 "Акелла" на "ИгроМире 2011"

Компания "Акелла" объявляет о своем участии на выставке "ИгроМир 2011", которая пройдет с 7 по 9 октября в 13 зале третьего павильона выставочного комплекса "Крокус Экспо". На основном стенде "Акеллы" C3, а также других стендах выставки вас ждет лучш
03.10.2011 Юбилейный Игромир: больше места, больше посетителей, больше игр!

Выставка «Игромир», крупнейшее событие индустрии интерактивных развлечений на территории стран СНГ, рос
29.09.2011 "Новый Диск" на выставке "ИгроМир 2011"

Компания "Новый Диск" объявляет о своем участии в выставке "ИгроМир 2011".Вы сможете своими глазами увидеть игровой процесс Call of Duty: Modern Warfare

28.09.2011 Square Enix на "ИгроМире ­2011"

В рамках "ИгроМира 2011" издательство Square Enix представит на стендах "1С-СофтКлаб" два хита будущего
26.10.2010 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире"

-СофтКлаб" анонсирует программу работы на крупнейшей российской выставке интерактивных развлечений «ИгроМир 2010», которая пройдет с 3 по 6 ноября в 57-м павильоне ВВЦ.Пространство, на котором

04.11.2009 BioWare и другие студии ЕА на "ИгроМире"

Electronic Arts приглашает всех посетителей выставки "ИгроМир 2009", которая пройдет с 5 по 8 ноября на ВВЦ (Павильон №57), посетить стенд компании
02.11.2009 AMD на "ИгроМире 2009"

Корпорация AMD приглашает всех гостей выставки «Игромир-2009» посетить стенд AMD В7. На стенде AMD будет представлена новейшая графика ATI Radeon HD 5000 серии. Благодаря семейству ATI Radeon HD 5000 серии игроки могут получить превосходство
02.11.2009 Assassin's Creed II на "Игромире"

Компания "Акелла" представит на выставке "Игромир 2009" сиквел популярного исторического стелс-экшена Assassin's Creed II. Во второй части действие переносится с Ближнего Востока времен Крестовых походов в Италию эпохи Ренессанса.

29.10.2009 1С и "Софт Клаб" на выставке "ИгроМир 2009"

"Софт Клаб" объявляют программу работы на крупнейшей российской выставке интерактивных развлечений "ИгроМир 2009", которая пройдет с 6 по 8 ноября в 57-м павильоне ВВЦ.На "ИгроМире 2009" будут

20.10.2009 Electronic Arts на "ИгроМир 2009"

Electronic Arts объявляет о своем участии в крупнейшей российской выставке электронных развлечений "ИгроМир 2009" и приглашает всех желающих посетить стенд компании и ознакомиться с новинками,

01.08.2009 "ИгроМир 2009" приближается

Оргкомитет выставки «ИгроМир 2009» совместно с генеральным партнером по продаже билетов Concert.Ru объявляет о нач
17.11.2008 ARENA Online на "Игромире" и не только

Компания GDTeam сообщает об итогах участия в выставке ИгроМир 2008, в рамках которой разработчики проекта ARENA Online организовали встречу с покло
07.11.2008 CNews TV. ИТ-Неделя: Oracle, Kraftway, iPhone, Google, «Игромир»

Oracle TechForum: Инновационная экспансия. Kraftway: Новые технологии убьют ПК. Россияне перестали покупать мобильники. Google достиг потолка в Рунете. Игромир 2008: Игры – дело серьезное! смотреть на CNews.TV
05.11.2008 Онлайн проекты ЕА на "ИгроМире"

Компания Electronic Arts объявляет, что в рамках выставки "ИгроМир 2008", которая пройдет в павильоне №57 на территории ВВЦ 6-9 ноября, будет представле
05.11.2008 Grand Theft Auto IV на "ИгроМире"

Фирма 1С выпустит в России, странах СНГ и Балтии PC-версию бестселлера Grand Theft Auto IV - последней на сегодняшний день игры в культовой серии Rockstar Games.Посетителям выставки "ИгроМир 2008" выпадет уникальный шанс одними из первых увидеть игру в действии. На стенде Rockstar Games (D8-9) будут проводиться закрытые презентации PC-версии Grand Theft Auto IV. Игра будет


Публикаций - 125, упоминаний - 233

ИгроМир и организации, системы, технологии, персоны:

9594 19
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 18
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 13
EA - Electronic Arts 1317 11
Бука - Buka Entertaiment 493 10
Microsoft Corporation 25774 9
Nintendo 823 8
Новый диск 963 8
Bandai Namco Entertainment 118 7
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 7
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 6
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 5
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 5
Square Enix 215 5
Руссобит-М 266 5
GDTeam - CyberCrew 46 4
Sony 6739 4
Wargaming 161 4
Nvidia Corp 4002 4
Microsoft - Activision Blizzard 511 4
Capcom 290 4
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 4
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 4
Katauri Interactive 46 4
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 3
Warner Bros. - Warner Bros. Games - WB Games - Warner Bros. Interactive Entertainment 31 3
CCP Games 16 3
Yandex - Яндекс 9215 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Valve Software 254 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Epic Games 172 3
Blizzard Entertainment 343 3
Google LLC 12687 3
2K Games 215 3
THQ 299 3
CD Projekt RED 90 3
Deep Shadows 46 2
ГеймПарк - GamePark - КомТрейдХолдинг 19 2
Creoteam 12 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 27
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 20
ХитZona - ХитЗона 26 3
Walt Disney Company 647 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Reckitt Benckiser - Finish, Calgonit, Electrasol, Calgon, Vanish, Dosia, Harpic, Tiret, Cilit - Nurofen, Strepsils, Air Wick 9 1
Ереван-Плаза ТЦ 10 1
Атриум ТЦ - Атриум ТРЦ - Атриум ТРК 13 1
Шереметьевское подворье ТЦ 1 1
МГМ ВсеСОЮЗный - МедиаГиперМаркет ВсеСОЮЗный 6 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 1
Adidas - Адидас 170 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Евросеть 1421 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Эксмо-АСТ - издательство 80 1
Block - Square 203 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Кассир.ру - Kassir.ru - Национальный билетный оператор 31 1
CD Land 3 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Белый Ветер 365 1
Аристократ 13 1
Plasma-Hall - Плазма Холл 1 1
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
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Африка - Африканский регион 3640 2
Ближний Восток 3154 2
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1191 2
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