Far Cry уходит в глубь веков Мир серии игр Far Cry расширяется не только географически, но и вглубь времён. Благодаря чему в новой части

Far Cry 4: повторенье — мать ученья сем джунгли, а вымышленный регион Гималаев) и не совсем сиквел именно по отношению к самому первому Far Cry. Но вот если бы первых двух частей не существовало, то Far Cry 4 можно было на

Результаты Far Cry 3 Компания Ubisoft похвасталась результатами продаж игры Far Cry 3, релиз которой состоялся в конце ноября 2012 года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.

Far Cry 3: Blood Dragon сегодня в продаже Сегодня состоится официальный релиз шутера Far Cry 3: Blood Dragon от компании Ubisoft. В Русском сегменте Steam игра станет доступна с 22-00 по московскому времени.2007 год. Будущее. Вы сержант Рэкс Кольт, кибер-коммандо 4-го поколения

Far Cry 3: Blood Dragon в России Компания "Бука" выпустит дисковую РС-версию шутера Far Cry 3: Blood Dragon от Ubisoft. Релиз игры состоится 1 мая этого года.2007 год. Будущее. Вы сержант Рэкс Кольт, кибер-коммандо 4-го поколения. В 2007 году Земля пытается оправиться от после

Far Cry 3: Blood Dragon в мае Согласно Xbox Live Marketplace, релиз самостоятельного дополнения Far Cry 3: Blood Dragon от компании Ubisoft состоится 1 мая текущего года.Far Cry 3: Blood Dragon перенесет вас на острова, наполненные врагами и злом. Вы увидите будущее глазами эпохи 8

Обновление Far Cry 3 Компания Ubisoft выпустила обновление для Far Cry 3. В этом обновлении команда разработчиков добавила ряд небольших дополнений, о которых просили поклонники игры. Теперь у игроков будут новые причины для повторного посещения Рук Айленд

Far Cry 3 в продаже Сегодня поступает в продажу одна из самых ожидаемых игр года Far Cry 3 от компании Ubisoft. В России игру выпускает компания "Бука".Официальный трейлер, п

Far Cry 3. Командный режим Компания Ubisoft опубликовала видеоролик игры Far Cry 3, знакомящий нас с командным режим. В России игру выпустит компания "Бука".Видео можно скачать с нашего сервера (39,8 МБ) или посмотреть здесь.Главный герой, Джейсон Броуди, отправляет

Far Cry 3 без выделенных серверов Комьюнити менеджер компании Ubisoft, известный под ником MSV-Vextor, на страницах официального форума подтвердил, что многопользовательский режим игры Far Cry 3 не будет поддерживать выделенные сервера.Напомним, что релиз игры состоится 29 ноября для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Русскую версию выпустит компания "Бука".Главный герой, Джейсон

Far Cry 3. Видео Компания Ubisoft опубликовала видеоролик игры Far Cry 3, знакомящий нас с некоторыми элементами геймплея. В России игру выпустит компания "Бука" 29 ноября этого года для PC, Xbox 360 и PS3.Видео можно скачать с нашего сервера (39 МБ) или п

Far Cry 3 на "золоте" Компания Ubisoft объявляет о "золотом" статусе игры Far Cry 3. Европейский релиз проекта состоится 29 ноября, Североамериканский - 4 декабря. В России игру выпустит компания "Бука" 29 ноября для PC, Xbox 360 и PS3.Видео можно скачать с нашего се

Far Cry 3. Видео Компания Ubisoft опубликовала видеоролик игры Far Cry 3, знакомящий нас с персонажем по имени Hoyt, лидером группировки, занимающейся работорговлей. В России игру выпустит компания "Бука" 29 ноября этого года для PC, Xbox 360 и PS3.Видео м

Far Cry 3. Видео Компания Ubisoft опубликовала видеоролик, знакомящий нас с набором дополнительных миссий "Мартышкин труд", который будет доступен только при покупке "Безумного издания" Far Cry 3. В России игру выпустит компания "Бука" 29 ноября этого года для PC, Xbox 360 и PS3.Видео можно скачать с нашего сервера (37,1 МБ) или посмотреть здесь.Главный герой, Джейсон Броуди,

Assassin's Creed 3 и Far Cry 3 на "Игромире" и "Бука" и "Акелла" представляют свой стенд, на котором вы первыми в России сможете поиграть в игры Far Cry 3 и Assassin's Creed III.В Assassin's Creed III – вам представится удивительн

Far Cry 3. Персонажи Ваас и Бак Компания Ubisoft опубликовала видеоролик, знакомящий нас персонажами Far Cry 3 Ваасом и Баком. В России игру выпустит компания "Бука" 29 ноября этого года для PC, Xbox 360 и PS3.Видео можно скачать с нашего сервера (68 МБ) или посмотреть здесь.Главный герой, Дже

Far Cry 3. Системные требования Компания Ubisoft опубликовала системные требования для игры Far Cry 3, русскую версию которой выпустит компания "Бука" 29 ноября этого года.Главный герой, Джейсон Броуди, отправляется с друзьями в отпуск на необычайно красивый тропический остров. И тут

Far Cry 3. Вторая часть видеогида Компания Ubisoft опубликовала вторую часть гида по выживанию игры Far Cry 3. В России Far Cry 3 выпустит компания "Бука" 29 ноября этого года для PC, Xb

Far Cry 3. Видео Компания Ubisoft опубликовала новый видеоролик игры Far Cry 3. В России Far Cry 3 выпустит компания "Бука" 29 ноября этого года для PC, Xb

Far Cry 3. Скриншоты Компания Ubisoft представила новые скриншоты из проекта Far Cry 3, работают над которым студии Ubisoft Shanghai и Ubisoft Massive. В Европе игра выйд

Far Cry 3. Видео Компания Ubisoft опубликовала новый видеоролик игры Far Cry 3, демонстрирующий режим совместного прохождения. В России Far Cry 3 выпустит

Far Cry 3 в России Компания "Бука" выпустит в России PC, Xbox 360 и PS3 версии игры Far Cry 3 от Ubisoft. Игра будет выпущена одновременно с Европейским релизом - 29 ноября 2012 года.Главный герой, Джейсон Броуди, отправляется с друзьями в отпуск на необычайно красивый тропиче

Far Cry 3 откладывается Компания Ubisoft объявила о переносе релиза игры Far Cry 3 с начала сентября на конец ноября этого года. В Европе игра выйдет 28 ноября, а в С

Е3 2012: Far Cry 3 Компания Ubisoft представила на Е3 2012 видеоролик Step into insanity игры Far Cry 3. Релиз проекта состоится 4 сентября в Северной Америке и 7 сентября в Европе.Действ

Far Cry 3. Insane Edition Компания Ubisoft опубликовала видеоролик игры Far Cry 3, в котором рассказывается о специальном издании - Insane Edition. Релиз проекта сос

Far Cry 3. Видео Компания Ubisoft опубликовала новый видеоролик игры Far Cry 3. Релиз проекта состоится 4 сентября в Северной Америке и 7 сентября в Европе.Действ

Far Cry 3. Видео Компания Ubisoft опубликовала CGI-видео игры Far Cry 3. Релиз проекта состоится 4 сентября в Северной Америке и 7 сентября в Европе.Действ

Far Cry 3. Скриншоты Компания Ubisoft представила новые скриншоты из проекта Far Cry 3, работают над которым студии Ubisoft Shanghai и Ubisoft Massive. Релиз новой игры з

Far Cry 3. Геймплей Компания Ubisoft представила геймплейный видеоролик проекта Far Cry 3, работают над которым студии Ubisoft Shanghai и Ubisoft Massive. Релиз новой игры з

Far Cry 3 официально анонсирован Компания Ubisoft на Е3 2011 официально анонсировала проект Far Cry 3, работают над которым студии Ubisoft Shanghai и Ubisoft Massive. Релиз новой игры з

Far Cry 3 в разработке го" журнала PC Gamer появилась информация о том, что компания Ubisoft занимается разработкой шутера Far Cry 3.На сегодняшний день известно, что работает над проектом студия Ubisoft Montreal, пр

Миллионный Far Cry Компания Ubisoft отчиталась о первых итогах продаж африканского шутера Far Cry 2. На сегодняшний день количество проданных копий игры преодолело миллионный рубеж. П

Far Cry 2 в продаже "Бука" сообщает о поступлении в продажу локализованной версии игры Far Cry 2 от Ubisoft. Помимо обычного издания, в магазинах можно найти подарочную коробку, ко

Far Cry 2: Видео Компания Ubisoft опубликовала новый видеоролик из игры Far Cry 2. Скачать видео можно здесь (145,3 МБ).Напомним, что европейский релиз игры для РС,

Far Cry 2: Видео Компания Ubisoft опубликовала третий выпуск видеодневников разработчиов игры Far Cry 2. Скачать видео можно здесь (121,51 МБ).Напомним, что европейский релиз игры для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 назначен на 24 октября.Напомним, что действие игры разворачивается в Африк

CNews TV. Far Cry 2: реки крови и никакой фантастики Крупнейший европейский издатель Ubisoft объявил точную дату выхода сиквела популярного 3D-шутера Far Cry. 24 октября начнутся продажи версий для Xbox, PlayStation и PC. Разработкой игры занималось канадское отделение компании – Ubisoft Montreal. В течение последних нескольких месяцев в Сет

Far Cry 2: Скриншоты Компания Ubisoft опубликовала новые скриншоты из игры Far Cry 2, на которых представлен многопользовательский режим. Европейский релиз игры для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 назначен на 24 октября.Напомним, что действие игры разворачивается в Африк

Far Cry 2: Дата выхода Компания Ubisoft установила окончательную дату выхода игры Far Cry 2. Европейский релиз игры для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 назначен на 24 октября.Пом

Far Cry 2: Видео Разработчики шутера Far Cry 2 с завидной регулярностью радуют нас новыми роликами. Опубликован очередной геймплейный ролик Immersion, скачать или посмотреть который можно здесь. Игра разрабатывается на движке DUNI