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Far Cry Компьютерная игра (Шутер от первого лица)
СОБЫТИЯ
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|12.10.2015
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Far Cry уходит в глубь веков
Мир серии игр Far Cry расширяется не только географически, но и вглубь времён. Благодаря чему в новой части
|12.12.2014
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Far Cry 4: повторенье — мать ученья
сем джунгли, а вымышленный регион Гималаев) и не совсем сиквел именно по отношению к самому первому Far Cry. Но вот если бы первых двух частей не существовало, то Far Cry 4 можно было на
|16.05.2013
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Результаты Far Cry 3
Компания Ubisoft похвасталась результатами продаж игры Far Cry 3, релиз которой состоялся в конце ноября 2012 года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.
|01.05.2013
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Far Cry 3: Blood Dragon сегодня в продаже
Сегодня состоится официальный релиз шутера Far Cry 3: Blood Dragon от компании Ubisoft. В Русском сегменте Steam игра станет доступна с 22-00 по московскому времени.2007 год. Будущее. Вы сержант Рэкс Кольт, кибер-коммандо 4-го поколения
|13.04.2013
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Far Cry 3: Blood Dragon в России
Компания "Бука" выпустит дисковую РС-версию шутера Far Cry 3: Blood Dragon от Ubisoft. Релиз игры состоится 1 мая этого года.2007 год. Будущее. Вы сержант Рэкс Кольт, кибер-коммандо 4-го поколения. В 2007 году Земля пытается оправиться от после
|08.04.2013
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Far Cry 3: Blood Dragon в мае
Согласно Xbox Live Marketplace, релиз самостоятельного дополнения Far Cry 3: Blood Dragon от компании Ubisoft состоится 1 мая текущего года.Far Cry 3: Blood Dragon перенесет вас на острова, наполненные врагами и злом. Вы увидите будущее глазами эпохи 8
|07.03.2013
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Обновление Far Cry 3
Компания Ubisoft выпустила обновление для Far Cry 3. В этом обновлении команда разработчиков добавила ряд небольших дополнений, о которых просили поклонники игры. Теперь у игроков будут новые причины для повторного посещения Рук Айленд
|29.11.2012
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Far Cry 3 в продаже
Сегодня поступает в продажу одна из самых ожидаемых игр года Far Cry 3 от компании Ubisoft. В России игру выпускает компания "Бука".Официальный трейлер, п
|28.11.2012
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Far Cry 3. Командный режим
Компания Ubisoft опубликовала видеоролик игры Far Cry 3, знакомящий нас с командным режим. В России игру выпустит компания "Бука".Видео можно скачать с нашего сервера (39,8 МБ) или посмотреть здесь.Главный герой, Джейсон Броуди, отправляет
|20.11.2012
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Far Cry 3 без выделенных серверов
Комьюнити менеджер компании Ubisoft, известный под ником MSV-Vextor, на страницах официального форума подтвердил, что многопользовательский режим игры Far Cry 3 не будет поддерживать выделенные сервера.Напомним, что релиз игры состоится 29 ноября для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Русскую версию выпустит компания "Бука".Главный герой, Джейсон
|17.11.2012
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Far Cry 3. Видео
Компания Ubisoft опубликовала видеоролик игры Far Cry 3, знакомящий нас с некоторыми элементами геймплея. В России игру выпустит компания "Бука" 29 ноября этого года для PC, Xbox 360 и PS3.Видео можно скачать с нашего сервера (39 МБ) или п
|08.11.2012
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Far Cry 3 на "золоте"
Компания Ubisoft объявляет о "золотом" статусе игры Far Cry 3. Европейский релиз проекта состоится 29 ноября, Североамериканский - 4 декабря. В России игру выпустит компания "Бука" 29 ноября для PC, Xbox 360 и PS3.Видео можно скачать с нашего се
|24.10.2012
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Far Cry 3. Видео
Компания Ubisoft опубликовала видеоролик игры Far Cry 3, знакомящий нас с персонажем по имени Hoyt, лидером группировки, занимающейся работорговлей. В России игру выпустит компания "Бука" 29 ноября этого года для PC, Xbox 360 и PS3.Видео м
|19.10.2012
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Far Cry 3. Видео
Компания Ubisoft опубликовала видеоролик, знакомящий нас с набором дополнительных миссий "Мартышкин труд", который будет доступен только при покупке "Безумного издания" Far Cry 3. В России игру выпустит компания "Бука" 29 ноября этого года для PC, Xbox 360 и PS3.Видео можно скачать с нашего сервера (37,1 МБ) или посмотреть здесь.Главный герой, Джейсон Броуди,
|27.09.2012
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Assassin's Creed 3 и Far Cry 3 на "Игромире"
и "Бука" и "Акелла" представляют свой стенд, на котором вы первыми в России сможете поиграть в игры Far Cry 3 и Assassin's Creed III.В Assassin's Creed III – вам представится удивительн
|27.09.2012
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Far Cry 3. Персонажи Ваас и Бак
Компания Ubisoft опубликовала видеоролик, знакомящий нас персонажами Far Cry 3 Ваасом и Баком. В России игру выпустит компания "Бука" 29 ноября этого года для PC, Xbox 360 и PS3.Видео можно скачать с нашего сервера (68 МБ) или посмотреть здесь.Главный герой, Дже
|26.09.2012
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Far Cry 3. Системные требования
Компания Ubisoft опубликовала системные требования для игры Far Cry 3, русскую версию которой выпустит компания "Бука" 29 ноября этого года.Главный герой, Джейсон Броуди, отправляется с друзьями в отпуск на необычайно красивый тропический остров. И тут
|06.09.2012
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Far Cry 3. Вторая часть видеогида
Компания Ubisoft опубликовала вторую часть гида по выживанию игры Far Cry 3. В России Far Cry 3 выпустит компания "Бука" 29 ноября этого года для PC, Xb
|30.08.2012
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Far Cry 3. Видео
Компания Ubisoft опубликовала новый видеоролик игры Far Cry 3. В России Far Cry 3 выпустит компания "Бука" 29 ноября этого года для PC, Xb
|16.08.2012
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Far Cry 3. Скриншоты
Компания Ubisoft представила новые скриншоты из проекта Far Cry 3, работают над которым студии Ubisoft Shanghai и Ubisoft Massive. В Европе игра выйд
|02.08.2012
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Far Cry 3. Видео
Компания Ubisoft опубликовала новый видеоролик игры Far Cry 3, демонстрирующий режим совместного прохождения. В России Far Cry 3 выпустит
|26.06.2012
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Far Cry 3 в России
Компания "Бука" выпустит в России PC, Xbox 360 и PS3 версии игры Far Cry 3 от Ubisoft. Игра будет выпущена одновременно с Европейским релизом - 29 ноября 2012 года.Главный герой, Джейсон Броуди, отправляется с друзьями в отпуск на необычайно красивый тропиче
|26.06.2012
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Far Cry 3 откладывается
Компания Ubisoft объявила о переносе релиза игры Far Cry 3 с начала сентября на конец ноября этого года. В Европе игра выйдет 28 ноября, а в С
|05.06.2012
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Е3 2012: Far Cry 3
Компания Ubisoft представила на Е3 2012 видеоролик Step into insanity игры Far Cry 3. Релиз проекта состоится 4 сентября в Северной Америке и 7 сентября в Европе.Действ
|23.05.2012
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Far Cry 3. Insane Edition
Компания Ubisoft опубликовала видеоролик игры Far Cry 3, в котором рассказывается о специальном издании - Insane Edition. Релиз проекта сос
|22.03.2012
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Far Cry 3. Видео
Компания Ubisoft опубликовала новый видеоролик игры Far Cry 3. Релиз проекта состоится 4 сентября в Северной Америке и 7 сентября в Европе.Действ
|16.02.2012
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Far Cry 3. Видео
Компания Ubisoft опубликовала CGI-видео игры Far Cry 3. Релиз проекта состоится 4 сентября в Северной Америке и 7 сентября в Европе.Действ
|17.08.2011
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Far Cry 3. Скриншоты
Компания Ubisoft представила новые скриншоты из проекта Far Cry 3, работают над которым студии Ubisoft Shanghai и Ubisoft Massive. Релиз новой игры з
|10.06.2011
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Far Cry 3. Геймплей
Компания Ubisoft представила геймплейный видеоролик проекта Far Cry 3, работают над которым студии Ubisoft Shanghai и Ubisoft Massive. Релиз новой игры з
|07.06.2011
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Far Cry 3 официально анонсирован
Компания Ubisoft на Е3 2011 официально анонсировала проект Far Cry 3, работают над которым студии Ubisoft Shanghai и Ubisoft Massive. Релиз новой игры з
|20.08.2010
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Far Cry 3 в разработке
го" журнала PC Gamer появилась информация о том, что компания Ubisoft занимается разработкой шутера Far Cry 3.На сегодняшний день известно, что работает над проектом студия Ubisoft Montreal, пр
|12.11.2008
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Миллионный Far Cry
Компания Ubisoft отчиталась о первых итогах продаж африканского шутера Far Cry 2. На сегодняшний день количество проданных копий игры преодолело миллионный рубеж. П
|05.11.2008
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Far Cry 2 в продаже
"Бука" сообщает о поступлении в продажу локализованной версии игры Far Cry 2 от Ubisoft. Помимо обычного издания, в магазинах можно найти подарочную коробку, ко
|13.10.2008
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Far Cry 2: Видео
Компания Ubisoft опубликовала новый видеоролик из игры Far Cry 2. Скачать видео можно здесь (145,3 МБ).Напомним, что европейский релиз игры для РС,
|09.10.2008
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Far Cry 2: Видео
Компания Ubisoft опубликовала третий выпуск видеодневников разработчиов игры Far Cry 2. Скачать видео можно здесь (121,51 МБ).Напомним, что европейский релиз игры для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 назначен на 24 октября.Напомним, что действие игры разворачивается в Африк
|06.10.2008
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CNews TV. Far Cry 2: реки крови и никакой фантастики
Крупнейший европейский издатель Ubisoft объявил точную дату выхода сиквела популярного 3D-шутера Far Cry. 24 октября начнутся продажи версий для Xbox, PlayStation и PC. Разработкой игры занималось канадское отделение компании – Ubisoft Montreal. В течение последних нескольких месяцев в Сет
|24.09.2008
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Far Cry 2: Скриншоты
Компания Ubisoft опубликовала новые скриншоты из игры Far Cry 2, на которых представлен многопользовательский режим. Европейский релиз игры для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 назначен на 24 октября.Напомним, что действие игры разворачивается в Африк
|08.09.2008
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Far Cry 2: Дата выхода
Компания Ubisoft установила окончательную дату выхода игры Far Cry 2. Европейский релиз игры для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 назначен на 24 октября.Пом
|29.08.2008
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Far Cry 2: Видео
Разработчики шутера Far Cry 2 с завидной регулярностью радуют нас новыми роликами. Опубликован очередной геймплейный ролик Immersion, скачать или посмотреть который можно здесь. Игра разрабатывается на движке DUNI
|27.08.2008
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Far Cry 2: Видео
Опубликован новый геймплейный видеоролик игры Far Cry 2 от Ubisoft. Посмотреть или скачать его можно здесь (45,4 МБ). Игра разрабатывается на движке DUNIA для РС, Xbox 360 и PS3. Выход запланирован на 1 октября этого года.Напомним, что дей
Far Cry и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 3
|Independent 111 2
|Hollywood Reporter 5 2
|Tom’s Hardware 600 2
|CNews TV 747 1
|ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
|Spacewar 9 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
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