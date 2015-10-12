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Far Cry Компьютерная игра (Шутер от первого лица)

СОБЫТИЯ

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12.10.2015 Far Cry уходит в глубь веков

Мир серии игр Far Cry расширяется не только географически, но и вглубь времён. Благодаря чему в новой части
12.12.2014 Far Cry 4: повторенье — мать ученья

сем джунгли, а вымышленный регион Гималаев) и не совсем сиквел именно по отношению к самому первому Far Cry. Но вот если бы первых двух частей не существовало, то Far Cry 4 можно было на
16.05.2013 Результаты Far Cry 3

Компания Ubisoft похвасталась результатами продаж игры Far Cry 3, релиз которой состоялся в конце ноября 2012 года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.
01.05.2013 Far Cry 3: Blood Dragon сегодня в продаже

Сегодня состоится официальный релиз шутера Far Cry 3: Blood Dragon от компании Ubisoft. В Русском сегменте Steam игра станет доступна с 22-00 по московскому времени.2007 год. Будущее. Вы сержант Рэкс Кольт, кибер-коммандо 4-го поколения
13.04.2013 Far Cry 3: Blood Dragon в России

Компания "Бука" выпустит дисковую РС-версию шутера Far Cry 3: Blood Dragon от Ubisoft. Релиз игры состоится 1 мая этого года.2007 год. Будущее. Вы сержант Рэкс Кольт, кибер-коммандо 4-го поколения. В 2007 году Земля пытается оправиться от после
08.04.2013 Far Cry 3: Blood Dragon в мае

Согласно Xbox Live Marketplace, релиз самостоятельного дополнения Far Cry 3: Blood Dragon от компании Ubisoft состоится 1 мая текущего года.Far Cry 3: Blood Dragon перенесет вас на острова, наполненные врагами и злом. Вы увидите будущее глазами эпохи 8
07.03.2013 Обновление Far Cry 3

Компания Ubisoft выпустила обновление для Far Cry 3. В этом обновлении команда разработчиков добавила ряд небольших дополнений, о которых просили поклонники игры. Теперь у игроков будут новые причины для повторного посещения Рук Айленд
29.11.2012 Far Cry 3 в продаже

Сегодня поступает в продажу одна из самых ожидаемых игр года Far Cry 3 от компании Ubisoft. В России игру выпускает компания "Бука".Официальный трейлер, п
28.11.2012 Far Cry 3. Командный режим

Компания Ubisoft опубликовала видеоролик игры Far Cry 3, знакомящий нас с командным режим. В России игру выпустит компания "Бука".Видео можно скачать с нашего сервера (39,8 МБ) или посмотреть здесь.Главный герой, Джейсон Броуди, отправляет
20.11.2012 Far Cry 3 без выделенных серверов

Комьюнити менеджер компании Ubisoft, известный под ником MSV-Vextor, на страницах официального форума подтвердил, что многопользовательский режим игры Far Cry 3 не будет поддерживать выделенные сервера.Напомним, что релиз игры состоится 29 ноября для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Русскую версию выпустит компания "Бука".Главный герой, Джейсон

17.11.2012 Far Cry 3. Видео

Компания Ubisoft опубликовала видеоролик игры Far Cry 3, знакомящий нас с некоторыми элементами геймплея. В России игру выпустит компания "Бука" 29 ноября этого года для PC, Xbox 360 и PS3.Видео можно скачать с нашего сервера (39 МБ) или п
08.11.2012 Far Cry 3 на "золоте"

Компания Ubisoft объявляет о "золотом" статусе игры Far Cry 3. Европейский релиз проекта состоится 29 ноября, Североамериканский - 4 декабря. В России игру выпустит компания "Бука" 29 ноября для PC, Xbox 360 и PS3.Видео можно скачать с нашего се
24.10.2012 Far Cry 3. Видео

Компания Ubisoft опубликовала видеоролик игры Far Cry 3, знакомящий нас с персонажем по имени Hoyt, лидером группировки, занимающейся работорговлей. В России игру выпустит компания "Бука" 29 ноября этого года для PC, Xbox 360 и PS3.Видео м
19.10.2012 Far Cry 3. Видео

Компания Ubisoft опубликовала видеоролик, знакомящий нас с набором дополнительных миссий "Мартышкин труд", который будет доступен только при покупке "Безумного издания" Far Cry 3. В России игру выпустит компания "Бука" 29 ноября этого года для PC, Xbox 360 и PS3.Видео можно скачать с нашего сервера (37,1 МБ) или посмотреть здесь.Главный герой, Джейсон Броуди,

27.09.2012 Assassin's Creed 3 и Far Cry 3 на "Игромире"

и "Бука" и "Акелла" представляют свой стенд, на котором вы первыми в России сможете поиграть в игры Far Cry 3 и Assassin's Creed III.В Assassin's Creed III – вам представится удивительн
27.09.2012 Far Cry 3. Персонажи Ваас и Бак

Компания Ubisoft опубликовала видеоролик, знакомящий нас персонажами Far Cry 3 Ваасом и Баком. В России игру выпустит компания "Бука" 29 ноября этого года для PC, Xbox 360 и PS3.Видео можно скачать с нашего сервера (68 МБ) или посмотреть здесь.Главный герой, Дже
26.09.2012 Far Cry 3. Системные требования

Компания Ubisoft опубликовала системные требования для игры Far Cry 3, русскую версию которой выпустит компания "Бука" 29 ноября этого года.Главный герой, Джейсон Броуди, отправляется с друзьями в отпуск на необычайно красивый тропический остров. И тут

06.09.2012 Far Cry 3. Вторая часть видеогида

Компания Ubisoft опубликовала вторую часть гида по выживанию игры Far Cry 3. В России Far Cry 3 выпустит компания "Бука" 29 ноября этого года для PC, Xb
30.08.2012 Far Cry 3. Видео

Компания Ubisoft опубликовала новый видеоролик игры Far Cry 3. В России Far Cry 3 выпустит компания "Бука" 29 ноября этого года для PC, Xb
16.08.2012 Far Cry 3. Скриншоты

Компания Ubisoft представила новые скриншоты из проекта Far Cry 3, работают над которым студии Ubisoft Shanghai и Ubisoft Massive. В Европе игра выйд
02.08.2012 Far Cry 3. Видео

Компания Ubisoft опубликовала новый видеоролик игры Far Cry 3, демонстрирующий режим совместного прохождения. В России Far Cry 3 выпустит

26.06.2012 Far Cry 3 в России

Компания "Бука" выпустит в России PC, Xbox 360 и PS3 версии игры Far Cry 3 от Ubisoft. Игра будет выпущена одновременно с Европейским релизом - 29 ноября 2012 года.Главный герой, Джейсон Броуди, отправляется с друзьями в отпуск на необычайно красивый тропиче
26.06.2012 Far Cry 3 откладывается

Компания Ubisoft объявила о переносе релиза игры Far Cry 3 с начала сентября на конец ноября этого года. В Европе игра выйдет 28 ноября, а в С
05.06.2012 Е3 2012: Far Cry 3

Компания Ubisoft представила на Е3 2012 видеоролик Step into insanity игры Far Cry 3. Релиз проекта состоится 4 сентября в Северной Америке и 7 сентября в Европе.Действ
23.05.2012 Far Cry 3. Insane Edition

Компания Ubisoft опубликовала видеоролик игры Far Cry 3, в котором рассказывается о специальном издании - Insane Edition. Релиз проекта сос
22.03.2012 Far Cry 3. Видео

Компания Ubisoft опубликовала новый видеоролик игры Far Cry 3. Релиз проекта состоится 4 сентября в Северной Америке и 7 сентября в Европе.Действ
16.02.2012 Far Cry 3. Видео

Компания Ubisoft опубликовала CGI-видео игры Far Cry 3. Релиз проекта состоится 4 сентября в Северной Америке и 7 сентября в Европе.Действ
17.08.2011 Far Cry 3. Скриншоты

Компания Ubisoft представила новые скриншоты из проекта Far Cry 3, работают над которым студии Ubisoft Shanghai и Ubisoft Massive. Релиз новой игры з
10.06.2011 Far Cry 3. Геймплей

Компания Ubisoft представила геймплейный видеоролик проекта Far Cry 3, работают над которым студии Ubisoft Shanghai и Ubisoft Massive. Релиз новой игры з
07.06.2011 Far Cry 3 официально анонсирован

Компания Ubisoft на Е3 2011 официально анонсировала проект Far Cry 3, работают над которым студии Ubisoft Shanghai и Ubisoft Massive. Релиз новой игры з
20.08.2010 Far Cry 3 в разработке

го" журнала PC Gamer появилась информация о том, что компания Ubisoft занимается разработкой шутера Far Cry 3.На сегодняшний день известно, что работает над проектом студия Ubisoft Montreal, пр
12.11.2008 Миллионный Far Cry

Компания Ubisoft отчиталась о первых итогах продаж африканского шутера Far Cry 2. На сегодняшний день количество проданных копий игры преодолело миллионный рубеж. П
05.11.2008 Far Cry 2 в продаже

"Бука" сообщает о поступлении в продажу локализованной версии игры Far Cry 2 от Ubisoft. Помимо обычного издания, в магазинах можно найти подарочную коробку, ко
13.10.2008 Far Cry 2: Видео

Компания Ubisoft опубликовала новый видеоролик из игры Far Cry 2. Скачать видео можно здесь (145,3 МБ).Напомним, что европейский релиз игры для РС,

09.10.2008 Far Cry 2: Видео

Компания Ubisoft опубликовала третий выпуск видеодневников разработчиов игры Far Cry 2. Скачать видео можно здесь (121,51 МБ).Напомним, что европейский релиз игры для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 назначен на 24 октября.Напомним, что действие игры разворачивается в Африк
06.10.2008 CNews TV. Far Cry 2: реки крови и никакой фантастики

Крупнейший европейский издатель Ubisoft объявил точную дату выхода сиквела популярного 3D-шутера Far Cry. 24 октября начнутся продажи версий для Xbox, PlayStation и PC. Разработкой игры занималось канадское отделение компании – Ubisoft Montreal. В течение последних нескольких месяцев в Сет
24.09.2008 Far Cry 2: Скриншоты

Компания Ubisoft опубликовала новые скриншоты из игры Far Cry 2, на которых представлен многопользовательский режим. Европейский релиз игры для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 назначен на 24 октября.Напомним, что действие игры разворачивается в Африк
08.09.2008 Far Cry 2: Дата выхода

Компания Ubisoft установила окончательную дату выхода игры Far Cry 2. Европейский релиз игры для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 назначен на 24 октября.Пом
29.08.2008 Far Cry 2: Видео

Разработчики шутера Far Cry 2 с завидной регулярностью радуют нас новыми роликами. Опубликован очередной геймплейный ролик Immersion, скачать или посмотреть который можно здесь. Игра разрабатывается на движке DUNI
27.08.2008 Far Cry 2: Видео

Опубликован новый геймплейный видеоролик игры Far Cry 2 от Ubisoft. Посмотреть или скачать его можно здесь (45,4 МБ). Игра разрабатывается на движке DUNIA для РС, Xbox 360 и PS3. Выход запланирован на 1 октября этого года.Напомним, что дей

Публикаций - 116, упоминаний - 161

Far Cry и организации, системы, технологии, персоны:

Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 69
Бука - Buka Entertaiment 493 23
Nvidia Corp 4002 9
Crytek 146 9
Microsoft Corporation 25775 7
EA - Electronic Arts 1317 7
Nintendo 823 7
Ubisoft Montreal 46 7
Intel Corporation 12811 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
Ubisoft Massive 8 4
Ubisoft Shanghai 7 4
Sony 6739 4
AMD Graphics Product Group - ATI 973 4
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
9594 3
Epic Games 172 3
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 2
Eizo 28 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios 24 2
Samsung Electronics 11065 2
Apple Inc 13156 2
LG Electronics 3735 2
HP Inc. 5883 2
Toshiba Corporation 2980 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 2
ViewSonic 325 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 124 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 1
Новый диск 963 1
THQ 299 1
EA - BioWare 205 1
EA DICE 165 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
Kalypso Media - Ascaron Entertainment - Realmforge Studios - Gaming Minds Studios - Claymore Game Studios - Nine Worlds Studios 85 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Резонанс НПП 407 1
Русский Стиль 45 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Walt Disney Company 647 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Верный - торговая сеть 326 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 69
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 23
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 12
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 12
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 10
Контрастность 3042 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 10
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 9
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 8
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 7
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 525 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1216 6
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 6
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 6
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 5
Освещение - яркость источника света 742 5
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 5
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Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 5
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Наушники - Headphones 4479 5
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Delta E - dE - степень изменения визуального восприятия двух цветов 68 4
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 39
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 31
Ubisoft Montreal - Dunia Engine 15 15
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 13
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Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 8
Microsoft Windows 16882 8
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EA Battlefield - Компьютерная игра 295 5
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Pantone Eye One Display - калибратор 25 4
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
Microsoft DirectX 723 4
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AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 4
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