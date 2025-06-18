Получите все материалы CNews по ключевому слову
The Last of Us компьютерная игра
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
The Last of Us и организации, системы, технологии, персоны:
|Совкомбанк Совесть 278 2
|Subaru - Субару Мотор 52 1
|Борец Производственная Компания - Borets 34 1
|Chevrolet 42 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 262 2
|Gamespot 38 1
|IGN 54 1
|Bloomberg 1605 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 239 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 313 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452322, в очереди разбора - 728011.
Создано именных указателей - 196655.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.