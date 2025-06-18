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The Last of Us компьютерная игра

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.06.2025 Sony уволила треть сотрудников разработчика игр для PlayStation 1
10.09.2020 «Яндекс.Маркет»: россияне стали больше тратить на приставки и игры для консолей 1
19.05.2020 Seagate выпустит коллекционный HDD для PS4 к выходу продолжения The Last of Us. Цена 2
16.01.2015 Семь причин купить Xbox One 1
12.12.2014 Far Cry 4: повторенье — мать ученья 1
19.09.2014 Пять лучших коллективных игр для PlayStation 4 1
22.08.2014 Пять лучших игр для PlayStation 4 1
17.06.2014 В это надо играть: 10 ключевых новостей и анонсов всемирной выставки E3 в Лос-Анджелесе 1
20.03.2014 Обзор игры Metal Gear Solid V: Ground Zeroes – Скользкая дорога в туманное будущее 1
28.10.2013 "Золотой джойстик" вручили в 31-й раз 1
09.07.2013 Результаты The Last of Us 1
03.06.2013 The Last Of Us. Скриншоты 1
29.05.2013 Русский трйелер The Last Of Us 1
17.05.2013 The Last Of Us. Скриншоты 1
09.04.2013 The Last Of Us. Видеодневник 1
14.02.2013 The Last Of Us откладывается 1
05.02.2013 The Last Of Us. Скриншоты и предзаказ 1
10.12.2012 Дата выхода The Last Of Us 1
07.09.2012 The Last Of Us. Скриншоты 1
05.06.2012 The Last Of Us. Скриншоты 1
03.03.2012 The Last Of Us. Скриншоты 1
09.02.2012 The Last Of Us. Скриншоты 1
13.12.2011 The Last Of Us в разработке 1

Публикаций - 25, упоминаний - 26

The Last of Us и организации, системы, технологии, персоны:

Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - JAM Software 28 15
Sony 6718 13
1С-СофтКлаб - SoftClub 1144 11
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 9
Microsoft Corporation 25684 4
Nintendo 818 4
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 769 2
Insomniac Games 12 2
EA - Electronic Arts 1317 2
Бука - Buka Entertaiment 493 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 266 1
EA DICE 165 1
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Bungie Software Products Corp 44 1
Starbreeze Studios 33 1
Meta Platforms 170 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 1
Умник 36 1
Yager Development 10 1
Amazon Inc - Amazon.com 3246 1
Yandex - Яндекс 9076 1
Apple Inc 13049 1
Meta Platforms - Facebook 4604 1
IBM - International Business Machines Corp 9672 1
AMD - Advanced Micro Devices 4620 1
Seagate Technology 765 1
Valve Software 249 1
Tencent 187 1
Blizzard Entertainment 343 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 272 1
Google LLC 12589 1
Совкомбанк Совесть 278 2
Subaru - Субару Мотор 52 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Chevrolet 42 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5922 1
Судебная власть - Judicial power 2473 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3047 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 262 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18194 19
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 5
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1101 4
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1500 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6332 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14674 3
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 544 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21572 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6434 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60915 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4450 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12984 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11662 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8432 2
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 363 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7495 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10558 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6366 1
Kessler Syndrome - Синдром (эффект) Кесслера 10 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1892 1
NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки 173 1
PvP - Player versus Player 234 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 919 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3164 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 351 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15876 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10693 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26099 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3938 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 410 1
Аксессуары 4247 1
Часы - Watch 1032 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 725 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2007 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 532 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 157 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4002 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 639 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 749 1
Stealth - Стелс-технология 205 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4146 22
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 10
Microsoft Xbox One - игровая приставка 268 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1922 4
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3044 3
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 116 3
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 3
Nintendo Wii U 75 3
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 2
Sony Playstation Network - PSN 203 2
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 153 2
From Software - Dark Souls 31 2
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 2
Google YouTube - Видеохостинг 2982 2
Apple iOS 8529 2
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 177 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 378 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 261 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 460 1
Microsoft Kinect 201 1
God of War - компьютерная игра 48 1
Red Dead Redemption - компьютерная игра 65 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5218 1
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 1
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 58 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 1
Watch Dogs: Legion - Компьютерная игра (action-adventure) 32 1
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 158 1
Sony Playstation Dualshock 26 1
Sony Playstation Store - PS Store 75 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 51 1
Bethesda Softworks - Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 58 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 663 1
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 88 1
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 1
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 124 1
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 119 1
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 104 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
Santaolalla Gustavo - Сантаолалья Густаво 2 1
Schreier Jason - Шрайер Джейсон 2 1
Bleszinski Cliff - Блежински Клифф 8 1
Kubrick Stanley - Кубрик Стэнли 7 1
Clancy Tom - Клэнси Том 16 1
Depp Johnny - Депп Джонни 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54412 14
Россия - РФ - Российская федерация 164349 10
Япония 13751 5
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1541 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1315 1
Венера - планета Солнечной системы 296 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 775 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5451 1
Израиль - Иерусалим 109 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Италия - Венеция 78 1
Гималаи - Himalayas - высочайшая горная система Земли 34 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18934 1
Европа 24896 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13753 1
Швеция - Королевство 3769 1
Африка - Африканский регион 3630 1
Ближний Восток 3134 1
Франция - Французская Республика 8135 1
Солнечная система - Solar system 2563 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2804 1
США - Калифорния 4807 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1083 1
США - Массачусетс - Бостон 383 1
США - Аляска 246 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9071 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7380 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1628 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10803 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 869 3
Зоология - наука о животных 2863 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 791 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15826 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1638 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3806 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 88 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 121 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 307 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17984 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6661 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8749 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3307 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3058 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 864 1
Средневековье - Средние века - Middle Ages 151 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 971 1
Ботаника - Растения - Plantae 1152 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 553 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 486 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1379 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5870 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5606 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10185 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 746 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 350 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2633 1
Gamespot 38 1
IGN 54 1
Bloomberg 1605 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 239 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 313 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2645 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
Golden Joystick Awards - Золотой джойстик 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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