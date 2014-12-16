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Первая Мировая война WWI World War I

Количество военных и гражданских потерь во времена Первой мировой войны. Количество военных и гражданских потерь во времена Первой мировой войны.
«На помощь жертвам войны!» Пастернак Л., 1914 год. «На помощь жертвам войны!» Пастернак Л., 1914 год.
«ЗА ЧТО ПОГИБЛО 10 000 000?» Н. Котова, 1929 год. «ЗА ЧТО ПОГИБЛО 10 000 000?» Н. Котова, 1929 год.
Бескаравайный Владимир Митрофанович «Окопная правда» 1957 год. Бескаравайный Владимир Митрофанович «Окопная правда» 1957 год.
«Отдыхающий солдат» Михаил Ларионов, 1911 Третьяковская галерея, Москва «Отдыхающий солдат» Михаил Ларионов, 1911 Третьяковская галерея, Москва
Плакат "Война в воздухе" (1914) Плакат "Война в воздухе" (1914)
Количество военных и гражданских потерь во времена Первой мировой войны.

СОБЫТИЯ


16.12.2014 В почтовое обращение поступили художественные маркированные конверты, посвященные открытию скульптурных композиций памяти героев Первой мировой и Великой Отечественной войн

удии военных художников имени М.Б. Грекова, в том числе Михаил Переяславец. Композиция, посвященная Первой мировой войне, напоминает о крупнейших наступательных операциях русской армии — Брусил
12.12.2014 В почтовое обращение выходит марочный буклет «История Первой мировой войны»

ewsBodyLeftInclude {display:none;} 12 декабря в почтовое обращение выходит марочный буклет «История Первой мировой войны». Первая мировая война (28.07.1914 – 11.11.1918 гг.) ― один из самых шир
31.07.2014 Состоялась церемония памятного гашения марок, посвященных истории Первой мировой войны

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 31 июля, накануне празднования 100-летия с начала Первой мировой войны, в Москве на Поклонной горе открылся Международный научно-общественный ф
31.07.2014 В обращение выходят четыре почтовые марки из серии «История Первой мировой войны»

ценке ее значения для всемирной экономики и геополитики. Российская филателия уже обращалась к теме Первой мировой войны. В 1934 г., когда отмечалось 20-летие ее начала, советский художник И. Г
26.10.2009 В Балтийском море обнаружена затонувшая британская подлодка времен Первой мировой войны

Шведская компания Marin Matteknik, специализирующаяся на исследовании морских глубин, обнаружила на дне Балтийского моря британскую подводную лодку, затонувшую во время Первой мировой войны. Представитель компании Ола Оскарссон сообщил, что субмарина E18 Британского королевского флота была обнаружена на дне моря близ эстонского острова Хийумаа после 10 лет пои
13.11.2007 В России появится памятник генералу Брусилову

рбурге 14 ноября 2007 года состоится торжественное открытие памятника выдающемуся полководцу, герою первой мировой войны генералу Алексею Алексеевичу Брусилову (1853 - 1926). Авторами монумента
21.09.2007 "Орлы Первой мировой" в продаже

Компания 1C отправила на полки магазинов авиасимулятор "Орлы Первой мировой" от G2 Games и студии Thirdwire Productions (оригинальное название игры First Eagles: The Great Air War 1914-1918).Игра отсылает к эпохе Первой мировой, когда воздушные би
06.07.2007 To End All Wars: FPS о Первой Мировой

обещает задать новые стандарты жанра FPS своим новым шутером на движке Unreal Engine 3 — To End All Wars. Релиз версий для Xbox 360 и PS3 запланирован на лето 2008 года.Игра перенесет нас во времена Первой (!) Мировой Войны, в охваченную войной Европу. Разработчики стремятся максимально точно воссоздать атмосферу боевых действий того времени, изучают архивные фотографии и проводят серьезны
17.03.2006 Место битвы времен 1-й Мировой войны установлено с помощью ГИС и GPS

ниверситета MTSU (штат Теннеси, США) на основе анализа исторических карт, выполненного с помощью ГИС, а также с применением наземных GPS-измерений на территории Франции определили место одной из битв 1-й Мировой войны, о точном расположении которого велись споры в течение десятков лет, сообщает ГИС-Ассоциация. Раскопки, проведенные в этом месте, позволили обнаружить большое количество гильз
17.03.2006 Место битвы времен 1-й Мировой войны установлено с помощью ГИС и GPS

ниверситета MTSU (штат Теннеси, США) на основе анализа исторических карт, выполненного с помощью ГИС, а также с применением наземных GPS-измерений на территории Франции определили место одной из битв 1-й Мировой войны, о точном расположении которого велись споры в течение десятков лет, сообщает ГИС-Ассоциация. Раскопки, проведенные в этом месте, позволили обнаружить большое количество гильз

Публикаций - 89, упоминаний - 115

Первая Мировая война и организации, системы, технологии, персоны:

9506 9
The Farm 51 16 6
Codemasters 244 6
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 5
Microsoft Corporation 25695 4
Новый диск 962 4
Sony 6720 3
Google LLC 12605 3
Бука - Buka Entertaiment 493 3
DTP Entertainment AG - DTP Neue Medien AG 31 2
Ростелеком 10862 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3426 2
Meta Platforms - Facebook 4608 2
Philips 2097 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 201 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 2
Microsoft - Activision Blizzard 509 2
Парадигма 166 1
LM Soft - ЛМ Софт 3 1
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 42 1
Insomniac Games 12 1
MERA Networks 18 1
MITRE Corporation 9 1
Yager Development 10 1
Electrolux AB - Frigidaire - Frigidaire Appliance Company 8 1
ЭР-Телеком Холдинг - Commnet - Коммуникации и связь 5 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1821 1
МегаФон 10618 1
Cisco Systems 5352 1
Восход ФГБУ НИИ 718 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15573 1
IBM - International Business Machines Corp 9677 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 1
AMD - Advanced Micro Devices 4623 1
Toshiba Corporation 2979 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 1
Fujitsu 2098 1
Крок - Croc 1956 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 6
Аэроплан 16 3
Студия военных художников имени М. Б. Грекова 3 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Робостанция - Корпорация роботов 4 1
Музей Победы ФГБУК - Центральный музей Великой Отечественной войны 6 1
Псковский Кром (Кремль) 5 1
EHang 3 1
Донецксталь - Донецкий металлургический завод 3 1
Crompton & Co 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2083 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8748 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 1
Газпром ПАО 1483 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 235 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 172 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 441 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 108 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 286 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2786 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
Возрождение - Коммерческий банк 355 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Совкомбанк Совесть 278 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Mazda Motor Corporation 73 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Верный - торговая сеть 323 1
Miele - Миле 139 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 478 1
Ferrari NV 158 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
Whirlpool KitchenAid 24 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 50 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3051 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5395 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 3
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 71 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13644 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6505 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3659 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4929 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 172 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 2
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 131 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 665 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1674 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
Геральдический совет при Президенте Российской Федерации - Государственный геральдический регистр Российской Федерации 6 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3614 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3570 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5566 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3828 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1401 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Fdération Aéronautique Internationale, FAI - Международная авиационная федерация (ФАИ) 1 1
АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация 4 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
WDO - World Design Organization - Всемирная организация дизайна 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 401 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18216 17
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Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3045 11
The Farm 51 - NecroVisioN 22 6
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VK - Mail.ru Одноклассники 1957 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1925 2
Космодром Байконур 1072 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 686 2
Microsoft DirectX 722 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5226 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
From Software - Dark Souls 31 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Face Pay 14 1
General Atomics - Predator MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА - Sea Avenger Predator 21 1
1С:Коллекция игрушек 33 1
Nintendo Wii U 75 1
NASA Ingenuity Mars Helicopter Scout 3 1
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 1
РКК Энергия - Восход - советская космическая программа 8 1
FreePik 1797 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 1
Boeing Chinook 18 1
Leica M - camera model 19 1
Leica S - camera model 9 1
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 1
Google YouTube - Видеохостинг 2985 1
Google Android 15159 1
Apple iOS 8540 1
Google Dragonfly 34 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3528 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3100 1
Apple - App Store 3087 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 356 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 177 1
Microsoft Windows XP 2430 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2481 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5631 1
Barker Clive - Баркер Клайв 16 6
Barwood Hal - Барвуд Хал 4 4
Ferdinand Franz - Фердинанд Франц 6 3
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 2
Вольф Андрей 3 2
Одновалов Станислав 2 2
Брусилов Алексей 2 2
Sahin Kenan - Сахин Кенан 2 2
Garcia-Sastre Adolfo - Гарсиа-Састре Адольфо 2 2
Taubenberger Jeffery - Таубенбергер Джеффри 2 2
Tumpey Terrence - Тампи Терренс 2 2
Рейман Ян 2 2
Ширшов Павел 76 2
Семашко Николай 3 2
Кремлева Ольга 4 1
Лихачёв Иван 1 1
Агеев Евгений 2 1
Hari Mata - Хари Мата 1 1
Chávez Frías Hugo Rafael - Чавес Фриас Уго Рафаэль 9 1
Caldera Rafael Antonio - Кальдера Рафаэль 4 1
Столыпин Петр 1 1
Муромцев Сергей 1 1
Беляев Павел 4 1
Ягужинский Павел 1 1
Харахулах Василий 1 1
Лисовой Виктор 1 1
Мартенс Федор 1 1
Скударь Георгий 1 1
Рыженков Александр 1 1
Папаценко Иван 1 1
Долматовский Евгений 2 1
Аронович Евгений 2 1
Zinkann Reinhard - Цинканн Рейнхард 2 1
Hall Brian - Холл Брайан 4 1
Bilczynski Kamil - Бильчински Камил 5 1
Raikes Jeff - Райкес Джефф 8 1
Lovecraft Howard - Лавкрафт Говард 10 1
Lababedi Khaled - Лабабеди Халед 1 1
Алексеевич Александр 3 1
Vito Carmine - Вито Кармина 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54463 35
Россия - РФ - Российская федерация 164665 33
Германия - Федеративная Республика 13154 26
Европа 24907 20
Франция - Французская Республика 8139 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47294 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13761 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3128 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19383 9
Австро-Венгрия - Австро-Венгерская империя - Österreich-Ungarn 11 7
Земля - планета Солнечной системы 10830 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18966 6
Япония 13759 5
Италия - Итальянская Республика 4494 5
Турция - Турецкая республика 2592 5
Канада 5058 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 3
Азия - Азиатский регион 5888 3
Беларусь - Белоруссия 6253 3
Америка - Американский регион 2204 3
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Венгрия 855 3
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