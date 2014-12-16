В почтовое обращение поступили художественные маркированные конверты, посвященные открытию скульптурных композиций памяти героев Первой мировой и Великой Отечественной войн удии военных художников имени М.Б. Грекова, в том числе Михаил Переяславец. Композиция, посвященная Первой мировой войне, напоминает о крупнейших наступательных операциях русской армии — Брусил

В почтовое обращение выходит марочный буклет «История Первой мировой войны» ewsBodyLeftInclude {display:none;} 12 декабря в почтовое обращение выходит марочный буклет «История Первой мировой войны». Первая мировая война (28.07.1914 – 11.11.1918 гг.) ― один из самых шир

Состоялась церемония памятного гашения марок, посвященных истории Первой мировой войны .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 31 июля, накануне празднования 100-летия с начала Первой мировой войны, в Москве на Поклонной горе открылся Международный научно-общественный ф

В обращение выходят четыре почтовые марки из серии «История Первой мировой войны» ценке ее значения для всемирной экономики и геополитики. Российская филателия уже обращалась к теме Первой мировой войны. В 1934 г., когда отмечалось 20-летие ее начала, советский художник И. Г

В Балтийском море обнаружена затонувшая британская подлодка времен Первой мировой войны Шведская компания Marin Matteknik, специализирующаяся на исследовании морских глубин, обнаружила на дне Балтийского моря британскую подводную лодку, затонувшую во время Первой мировой войны. Представитель компании Ола Оскарссон сообщил, что субмарина E18 Британского королевского флота была обнаружена на дне моря близ эстонского острова Хийумаа после 10 лет пои

В России появится памятник генералу Брусилову рбурге 14 ноября 2007 года состоится торжественное открытие памятника выдающемуся полководцу, герою первой мировой войны генералу Алексею Алексеевичу Брусилову (1853 - 1926). Авторами монумента

"Орлы Первой мировой" в продаже Компания 1C отправила на полки магазинов авиасимулятор "Орлы Первой мировой" от G2 Games и студии Thirdwire Productions (оригинальное название игры First Eagles: The Great Air War 1914-1918).Игра отсылает к эпохе Первой мировой, когда воздушные би

To End All Wars: FPS о Первой Мировой обещает задать новые стандарты жанра FPS своим новым шутером на движке Unreal Engine 3 — To End All Wars. Релиз версий для Xbox 360 и PS3 запланирован на лето 2008 года.Игра перенесет нас во времена Первой (!) Мировой Войны, в охваченную войной Европу. Разработчики стремятся максимально точно воссоздать атмосферу боевых действий того времени, изучают архивные фотографии и проводят серьезны

Место битвы времен 1-й Мировой войны установлено с помощью ГИС и GPS ниверситета MTSU (штат Теннеси, США) на основе анализа исторических карт, выполненного с помощью ГИС, а также с применением наземных GPS-измерений на территории Франции определили место одной из битв 1-й Мировой войны, о точном расположении которого велись споры в течение десятков лет, сообщает ГИС-Ассоциация. Раскопки, проведенные в этом месте, позволили обнаружить большое количество гильз