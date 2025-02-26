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Индексная книга (каталог) CNews*
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Австро-Венгрия Австро-Венгерская империя Österreich-Ungarn

Австро-Венгрия - Австро-Венгерская империя - Österreich-Ungarn


26.02.2025 Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех» 1
08.04.2016 Президентская библиотека оцифрует книги Русского географического общества 1
14.08.2015 Для слежки за мобильниками москвичей строительной компании выделили 0,4 млрд рублей 1
12.12.2014 В почтовое обращение выходит марочный буклет «История Первой мировой войны» 1
24.11.2014 Марки: анонс продукции на декабрь 2014 г. 1
31.07.2014 В обращение выходят четыре почтовые марки из серии «История Первой мировой войны» 1
22.07.2014 Изменения в графике выхода почтовой продукции в июле 2014 г. 1
29.04.2009 "Война в небе - 1917" в печати 1
20.04.2009 "Война в небе - 1917" - Видео 1
31.03.2009 "Война в небе - 1917": Бета-тест и коллекционое издание 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Австро-Венгрия и организации, системы, технологии, персоны:

Новый диск 956 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 2
МегаФон 8960 1
AMD - Advanced Micro Devices 4252 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8776 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
АСТ Бауинжиниринг 2 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 72 1
Псковский Кром (Кремль) 5 1
Студия военных художников имени М. Б. Грекова 2 1
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МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
Геральдический совет при Президенте Российской Федерации - Государственный геральдический регистр Российской Федерации 6 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 71 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27835 2
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3752 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2157 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4036 1
Joystick - Джойстик 1132 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20762 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7412 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1060 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9374 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17135 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7692 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1076 1
Microsoft DirectX 707 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3245 1
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Бруней - Государство Бруней-Даруссалам 25 1
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1639 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5002 1
Социализм 58 1
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Ботаника - Растения - Plantae 1050 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 161 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 1
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 3 1
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