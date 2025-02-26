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Шадрин Алексей


26.02.2025 Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Шадрин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

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