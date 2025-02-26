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Шадрин Алексей
|26.02.2025
|Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех» 1
Шадрин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Диалог АНО 13 1
|Ракурс НПФ 162 1
|Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 19 1
|K2 - К2РУ - SourceCode 92 1
|Крафтек 2 1
|Заслон АО 4 1
|Морион 14 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 836 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12894 1
|Microsoft Corporation 24714 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 1
|МегаФон 9035 1
|Nintendo 762 1
|РТИ 146 1
|Telconet 33 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1488 1
|Sony 6556 1
|АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
|Ковалев Анатолий 13 1
|Захаров Александр 31 1
|Авдолян Альберт 30 1
|Мустафаев Марат 1 1
|Турчак Анатолий 1 1
|Евтушенков Владимир 208 1
|Бровко Василий 53 1
|Кузяев Андрей 65 1
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