Apple Power Mac

Apple представил новую линейку Mac G5 Компания Apple представила новую линейку настольных ПК Power Mac G5 с системой Power Mac G5 Quad, обеспечивающей четырехъядерную обработку на

Чип "привязал" Mac OS к PowerMac Образцы компьютеров PowerMac на платформе Intel, переданные программистам из Apple Developer Connection (ADC), оказались снабжены специальным чипом, без которого невозможно установить Mac OS. X. Таким образом выяс

Apple представил 30-дюймовый алюминиевый монитор рпус из анодированного алюминия продолжает тему, характерную для линейки профессиональных продуктов Power Mac G5, которые стали настоящим хитом год назад. Кроме того, новые дисплеи можно повеси

Apple представил новые iMac и Power Mac G5 ила 18 ноября новый компьютер iMac с плоским 20-дюймовым монитором, а также новую модель компьютера Power Mac G5 с 2 процессорами. Популярный iMac с 12-дюймовым плоским экраном, вмонтированным

Apple: мы перегнали РС иложениях. Компьютеры на основе 64-битного G5 появятся на рынке в августе. Первоначальная стоимость Power Mac G5 с процессором PowerPC G5 1,6 ГГц составит $1999, Power Mac G5 1,8 ГГЦ - $

Apple обновляет линейку iMac и снижает цены ез неделю после расширения возможностей и снижения цен на профессиональные настольные системы линии Power Mac G4 компания Apple Computer объявила об обновлении и линейки iMac. Старшие модели iM

Apple выпустил новые Power Mac и снизил цены Apple Computer выпустил очередное пополнение к Power Mac, представив более быстрые процессоры и более низкие цены для некоторых конфигураций

Apple начала продажи своего самого быстрого компьютера Power Mac G4 С 20 августа компания Apple начала продажи двухпроцессорного компьютера Power Mac G4. По словам Филипа Шиллера (Philip Schiller), вице-президента по мировому маркети

Apple прекращает производство Cube низких продаж, компания Apple решила прекратить производство 8-дюймого компьютера кубической формы Power Mac G4 Cube."Владельцы Cube в восторге от своего приобретения, однако большинство польз

Apple прекратила продажу 667 МГц Power Mac G4 В пятницу Apple сняла с продажи в онлайновом магазине Power Mac G4 667 МГц. Это означает, что вскоре компания предложит на рынок новые компьютеры,

Apple выпустила Power Mac 733 МГц с дисководом SuperDrive Компания Apple Computer сообщила, что начала поставки своего нового десктопа Power Mac 733 Мгц, оборудованного дисководом SuperDrive, способным считывать и записывать как CD-, так и DVD-диски. Таким образом, Apple немного сокращает свое отставание в мегагерцах от компью

Вышла новая версия ICQ для Power Mac Компания ICQ Inc. выпустила новую версию популярного интернет-пейджера для компьютеров Macintosh. Версия программы ICQ for Power Mac (PPC) v2.5 Beta позволяет получать и отправлять сообщения с мобильных телефонов через SMS, как и последние версии ICQ для PC. ICQ for Power Mac (PPC) v2.5 Beta также обладает в

Power Mac G4 Cube стал на $300 дешевле Компания Apple, пытаясь увеличить спрос на свои компьютеры Power Mac G4 Cube, снизила цену на две самых быстрых модели на $300. Теперь Cube 500 МГц с 30 Гб жестким диском и 128 Мб оперативной памяти стоит $1999, а Cube 500 МГц с 40 Гб жестким диском, 2

Графические решения Nvidia выбраны Apple в качестве стандарта для новых систем Power Mac G4 n сообщила о выходе на рынок компьютеров Macintosh со своим графическим акселератором GeForce2 MXTM. 3D акселератор Nvidia GeForce2 MX теперь будет включен в состав новой линии компьютеров от Apple - Power MacTM G4.

Apple представит Power Mac с 466, 666 и 733 МГц процессорами G4 На выставке MacWorld, которая откроется на следующей неделе в Сан-Франциско, компания Apple представит несколько новых моделей компьютеров Power Mac, сообщает CNET. Новые модели оснащены процессорами G4 с тактовыми частотами 466, 666 и 733 МГц и системной шиной, работающей с частотой 133 МГц. Таким образом Apple намерена сократить

DPI объявила о специальной маркетинговой программе Apple e. Согласно этой программе, каждый покупатель ПО Adobe Design Collection вместе с компьютером Apple Power Mac G4, Power Mac G4 Cube или PowerBook может приобрести этот пакет в указанный

Компания DPI объявляет о двух новых специальных маркетинговых программах Apple ется скидка 180$. Cкидки распространяются на следующие конфигурации Power Macintosh G4 и PowerBook: Power Mac G4 (450МГц/128MB/20GB/DVD/Zip/модем), Power Mac G4 (500МГц/256MB/27GB/DVD-RA

Apple снизила цены на двухпроцессорные PowerMac В понедельник компания Apple Computer объявила о новых скидках на свои двухпроцессорные PowerMac, достигающих $500. Скидка на модель 450 МГц составит $300, на модель 500 МГц - $500.

Обнаружена очередная проблема в некоторых системах PowerMac G4 ания Apple оказалось перед лицом очередной проблемы. На этот раз, выключатели на некоторых системах PowerMac G4 таинственным образом перегорают, и становится невозможным включать и отключать си

Apple объявила о $300 скидке на Power Mac G4 Cube Компания Apple объявила о предоставлении скидки в размере $300 для американских покупателей Power Mac G4 Cube, сообщил CNet. Скидка будет предоставляться покупателям, желающим приобрести Cube вместе с монитором производства Apple. При выборе 17-дюймовой модели стоимостью $499, скидка

Apple представила 3D акселератор Radeon для Power Mac G4 а, что 3D акселераторы Radeon теперь доступны для поставки по заказу в комплектации к любым моделям Power Mac G4 и Power Mac G4 Cube. При покупке компьютеров с сайта компании оборудовани

Новые компьютеры Apple iMac и PowerMac G4 Cube стали дефицитом в США Не успела Apple Computer выпустить новые модели компьютеров, как они уже попали в разряд дефицита. По информации дистрибьюторов Ingram Micro и Tech Data, сейчас на рынке наблюдается острая нехватка PowerMac G4 Cube и нескольких новых моделей iMac. Свою роль здесь сыграл и высокий спрос, а также политика Apple, согласно которой она никогда не поставляет своим дистрибьюторам компьютеры до и

Специалисты раскритиковали двухпроцессорные PowerMac G4 После представления компанией Apple на нью-йоркской выставке Macworld Trade Expo компьютеров PowerMac G4, использующих два процессора, некоторые специалисты выступили с критикой новой архитектуры. Они полагают, что решение включить дополнительный процессор вызвано лишь желанием скрыть

Apple провела первый показ двухпроцессорного Power Mac G4 демонстрацию" новой версии операционной системы Mac OS X на базе прототипа двухпроцессорной системы Power Mac G4. При этом, согласно источникам, скорость работы увеличилась более чем вдвое по с

Получена лицензия на поставку первой партии Apple PowerMac G4 в Россию ной из всех стран так называемой "третьей группы", для которых необходимо получение такой лицензии. Power Mac G4,объявленный компанией Apple в августе 1999 на выставке Seybold, оснащен принципи

Apple PowerMac G4 500 МГц не выйдет до начала 2000 года с начала 2000 года. В качестве возможного решения проблемы Apple будет продавать PowerPC G4 с более медленными процессорами, чтобы удовлетворить большой спрос на PowerPC. Пересмотренные конфигурации Power Mac G4 будут работать на процессорах с частотами 350, 400 и 450 МГц. Системы с процессорами 500 МГц не выйдут до начала следующего года.

На выставке InternetCom будут представлены iBook и Apple Power Macintosh G4 компании Apple я со всем спектром аппаратного и программного обесепечения компании Apple, включая компьютеры iMac, PowerMac G3, мониторы Apple Studio Displays 15", 17" и 21", операционную систему MacOS X Serv

Число предварительных заказов на компьютеры iBook превысило 140,000 за 40 дней ле октября 1999. В России начало поставок ожидается в октябре после получения разрешения на экспорт Power Mac G4, необходимого для поставок суперкомпьютеров. Рекомендованные розничные цены в Мо

Первая конфигурация Power Mac G4 уже доступна потребителям В дальнейшем будут доступны три конфигурации Power Mac G4, но одну из них можно приобрести уже сейчас. Ее параметры: процессор PowerPC G4 400МГц с технологией Velocity Engine, 64Мб SDRAM, жесткий диск 10GB Ultra ATA/166, привод CD-ROM, ви

Выпущен Adobe Photoshop 5.5 оптимизированный под Power Macintosh G4 Пакет Adobe Photoshop 5.5 стал одним из первых приложений оптимизированных для работы на новом компьютере фирмы Apple Power Macintosh G4. Средняя производительность пакета возросла в 2 раза по сравнению с работой на базе G3, однако, быстродействие отдельных функций увеличилось в 10-15 раз.

Мощь Power Mac G4 теперь будет дополнена графическими картами 3dfx Владельцы компьютеров Macintosh, желающие приобрести новое детище компании Apple Power Mac G4, теперь могут быть обрадованы известием о том, что 3dfx собирается снабжать эти

Apple представляет новый компьютер для профессионалов "G4" очет укрепить свои позиции на рынке профессиональных компьютеров. Следующая за моделью "G3" модель "Power Mac G4" была представлена во вторник главой предприятия Apple Стивом Джобсом в Сан-Фран

Apple представила новые модели Power Macintosh Компания Apple Computer представила новые модели ПК Power Macintosh с более производительными процессорами по ценам прежних. Так, компьютер с про

DPI Group объявила о запуске программы по продвижению компьютеров серии Power Macintosh G3 Компания DPI Group, официальный представитель Apple Computer в России, Беларуси, Армении и Грузии, объявила о новой маркетинговой программе по продвижению компьютеров серии Power Macintosh G3. Она продлится с 17 мая до 27 июня и будет распространяться на компьютеры на базе процессора G3 c частотой 300, 350 и 400 МГц. Модели будут бесплатно комплектоваться модемом

Обнаружена ошибка в работе Mac OS 8.51 На компьютерах Apple Power Macintosh G3, поставляемых с системой Mac OS 8.51, при попытке изменить разрешение мони

Новый модельный ряд компьютеров Power Macintosh G3 будет комплектоваться графическими ускорителями от ATI Компании ATI Technologies Inc. и Apple Computer Inc. сообщили на прошлой неделе, что новый модельный ряд компьютеров Power Macintosh G3 будет комплектоваться графическими ускорителями ATI RAGE 128. Они обеспечивают такие визуальные эффекты, как альфа-блендинг, затуманивание, видео текстуры, затенение, отражен