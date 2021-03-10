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Corel
CorelDRAW Graphics Suite
графический редактор


10.03.2021 Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021 10
05.02.2020 «Ситилинк» расширяет ассортимент ПО продуктами Corel и Abbyy 1
11.07.2019 «Ростелеком-солар» выпустил новую версию Solar appScreener с поддержкой языка «1С» 1
03.07.2019 Corel и Parallels перепроданы в США за $1 миллиард 2
20.06.2019 Corel представила CorelDRAW Technical Suite 2019 16
21.12.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продана в Канаду «без большой прибыли» 2
28.11.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продается в Америку 1
12.09.2018 Росгвардия переходит с Windows на российскую ОС 1
21.08.2018 Parallels Desktop 14 для Mac: быстрее, с поддержкой macOS Mojave 1
13.04.2018 Corel представила новый графический пакет CorelDRAW Graphics Suite 2018 18
23.06.2017 Corel представила обновленный пакет CorelDRAW Technical Suite 2017 3
21.04.2017 Corel представила CorelDRAW Graphics Suite 2017 с обработкой векторных объектов по технологии ИИ 9
19.10.2016 Corel представил новую версию САПР CorelCAD 2017 2
05.04.2016 Один из лидеров ОПК России внедрил ERP. Подробности 1
18.03.2016 Corel представила новую русскоязычную версию CorelDraw Graphics Suite X8 15
28.11.2014 Вышел CorelDRAW Graphics Suite X7 для малого бизнеса 1
18.02.2014 Как управлять муниципалитетом с помощью ГИС 1
24.09.2013 Corel представила CorelDraw Home & Student Suite 2014 для дома и учебы 2
04.06.2013 Corel предлагает альтернативу Creative Cloud 1
18.03.2013 ПО Corel стало доступно российским школам и вузам в рамках программы Corel Academic Site Licence 2
05.12.2012 Corel выпустила новую версию CorelCAD 1
03.03.2011 Сorel проведет интернет-конкурс дизайнеров CorelDraw 1
05.10.2010 Corel выпустила дизайнерский пакет CorelDraw Premium Suite X5 2
13.05.2010 CorelDraw Graphics Suite X5 в продаже: теперь и на русском языке 7
14.04.2010 SuperJob.ru подсчитал зарплаты российских веб-дизайнеров 1
11.06.2009 Corel снизил цены на апгрейд-лицензии CorelDraw 3
28.05.2009 Школьный интернет не справился с обновлениями ПО 1
24.12.2008 9-летняя девочка стала профессионалом Microsoft 1
17.12.2008 Вышла недорогая версия CorelDRAW X4 для дома и учебы 1
05.11.2008 "Инфоком 2008": все надежды на государство 1
13.05.2008 Свободное ПО для дома: выбираем софт 1
18.04.2008 Corel выпустила CorelDRAW Graphics Suite X4 на русском языке 3
23.01.2008 CorelDraw Graphics Suite X4: новая версия графического пакета 1
15.01.2008 Минобразования России получит 1 млн. лицензий графического пакета CorelDRAW 3
22.01.2007 Пушкинскому району Петербурга требуются электронные техпаспорта 1

Публикаций - 35, упоминаний - 118

Corel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Corel Corporation 126 7
Microsoft Corporation 11253 6
Parallels Holdings 472 4
SWsoft - Standard & Western Software 20 2
Plesk 20 2
Ingram Micro 15 2
Virtuozzo - Parallels Holding 42 2
Sphere 7 2
Odin 20 2
2X Software 7 2
ModernGigabyte 8 2
Cisco Systems 2074 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 2
Совзонд - Sovzond 66 1
Google LLC 7210 1
Ростех Радиозавод 15 1
Wacom 69 1
Intermech - Интермех НПП 9 1
Галактика - Корпорация 254 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
Эшелон НПО 56 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 273 1
Novell 202 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Raidix - Рэйдикс 129 1
Базальт СПО 206 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
3806 1
Ситилинк - Citilink 190 1
Abbyy 801 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 2
Almaz Capital Partners 118 2
Intel Capital 75 2
Bessemer Venture Partners 28 2
Vector Capital 6 2
Sanavo Capital Partners 2 2
Maxifield Capital 2 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 7 1
Venture Capital 2 1
Fujian Sunner Development 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 1
Правительство РФ 2210 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 5
Flash 481 3
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 189 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1013 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 1
JPG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 92 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 1
DWG - Формат чертежей САПР AutoCAD 40 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 138 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 62 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 325 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 192 1
2D - 2-Dimensional 298 1
Microsoft Windows 10 6707 10
Apple macOS 936 5
Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 8 4
Microsoft Office 1959 4
Parallels Access 23 4
Parallels Desktop 68 3
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 34 3
Corel Photo-Paint - Графический редактор 9 3
Parallels Toolbox 23 3
Corel WordPerfect - текстовый редактор 12 3
Corel WinDVD - видео-проигрыватель - медиаплеер 4 3
Corel WinZip - архиватор 25 3
Corel Mindjet MindManager 6 3
Apple Mac 1472 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Linux OS 4296 3
Microsoft Visio 69 2
Parallels Mac Management 10 2
Microsoft Word 349 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 162 2
Autodesk AutoCAD 180 2
Microsoft PowerPoint 402 2
Corel Font Manager 3 2
Microsoft Outlook 652 2
Corel Paradox - реляционная СУБД 13 2
Microsoft Office 365 769 2
Corel Paint Shop - графический редактор 2 2
Corel Ulead VideoStudio - видеоредактор 2 2
Corel Gravit - графический редактор 2 2
Google Android 10752 2
Microsoft Surface - Планшет 305 2
Dassault Systemes - SolidWorks 60 1
Галактика ERP 66 1
Corel Linux OS 1 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Abbyy Lingvo 109 1
Corel Painter 7 1
Белоусов Сергей 217 3
Зубарев Илья 20 2
Чернов Даниил 49 1
Зубарев Яков 23 1
Комаров Павел 2 1
Vossen Klaus - Воссен Клаус 4 1
Cowpland Michael - Коупленд Майкл 1 1
Евсеев Евгений 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 9
Франция - Французская Республика 2155 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 7
Япония 2832 7
Бразилия - Федеративная Республика 1134 5
Германия - Федеративная Республика 3702 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 3
Сингапур - Республика 812 2
Польша - Республика 836 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 2
Португалия - Португальская Республика 320 2
Чехия - Чешская Республика 506 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
Канада 1326 1
Испания - Королевство 1265 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1
Украина 3431 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 150 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
Русский язык 1006 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1100 3
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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