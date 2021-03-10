Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Corel
CorelDRAW Graphics Suite
графический редактор
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Публикаций - 35, упоминаний - 118
Corel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Corel Corporation 126 7
|Microsoft Corporation 11253 6
|Parallels Holdings 472 4
|SWsoft - Standard & Western Software 20 2
|Plesk 20 2
|Ingram Micro 15 2
|Virtuozzo - Parallels Holding 42 2
|Sphere 7 2
|Odin 20 2
|2X Software 7 2
|ModernGigabyte 8 2
|Cisco Systems 2074 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 2
|Совзонд - Sovzond 66 1
|Google LLC 7210 1
|Ростех Радиозавод 15 1
|Wacom 69 1
|Intermech - Интермех НПП 9 1
|Галактика - Корпорация 254 1
|Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
|Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
|Эшелон НПО 56 1
|Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 273 1
|Novell 202 1
|НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
|Raidix - Рэйдикс 129 1
|Базальт СПО 206 1
|РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
|1С 3806 1
|Ситилинк - Citilink 190 1
|Abbyy 801 1
|Белоусов Сергей 217 3
|Зубарев Илья 20 2
|Чернов Даниил 49 1
|Зубарев Яков 23 1
|Комаров Павел 2 1
|Vossen Klaus - Воссен Клаус 4 1
|Cowpland Michael - Коупленд Майкл 1 1
|Евсеев Евгений 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru