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Corel CorelDRAW Graphics Suite графический редактор

Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор

СОБЫТИЯ

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10.03.2021 Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021

Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021, в состав которой входит профессиональное программное обеспечение для графичес
20.06.2019 Corel представила CorelDRAW Technical Suite 2019

Corel представила новую версию комплексного графического пакета CorelDRAW Technical Suite 2019, при разработке которой особое внимание уделялось повышению эф
13.04.2018 Corel представила новый графический пакет CorelDRAW Graphics Suite 2018

Corel представила новейшую версию пакета приложений для разработки графического дизайна — CorelDRAW Graphics Suite 2018. Решение оснащено мощными функциями и усовершенствованиями, раз
23.06.2017 Corel представила обновленный пакет CorelDRAW Technical Suite 2017

Corel анонсировала выпуск CorelDRAW Technical Suite 2017, новой версии комплексного программного пакета для технических
21.04.2017 Corel представила CorelDRAW Graphics Suite 2017 с обработкой векторных объектов по технологии ИИ

Corel провела московскую презентацию новой версии графического пакета CorelDRAW Graphics Suite 2017. Новая версия предлагает дизайнерам новый творческий метод рабо
18.03.2016 Corel представила новую русскоязычную версию CorelDraw Graphics Suite X8

orel представила новую русскоязычную версию своего флагманского продукта для редактирования графики CorelDraw Graphics Suite X8. Адресованный дизайнерам, художникам и бизнес-клиентам новый граф
23.07.2015 Corel выпустила CorelDraw Graphics Suite X6 Special Edition

Корпорация Corel представила CorelDraw Graphics Suite X6 Special Edition — программное решение для графического дизайна, к
28.11.2014 Вышел CorelDRAW Graphics Suite X7 для малого бизнеса

русифицированной версии специального издания своего флагманского пакета для редактирования графики CorelDRAW Graphics Suite X7 — Small Business Edition, предназначенного для малого бизнеса. Ка
12.09.2014 CorelDRAW Home&Student Suite X7 вышел в России

Компания Corel объявила о выходе на российский рынок CorelDRAW Home&Student Suite X7 для дома и учебы — новейшей версии пакета программ для дома и
24.09.2013 Corel представила CorelDraw Home & Student Suite 2014 для дома и учебы

Компания Corel объявила о выпуске домашней версии пакета CorelDraw Graphics Suite X6 на русском языке. CorelDraw Home & Student Suite 2014 для

20.12.2012 Corel выпустила CorelDraw Graphics Suite X6 Small Business Edition на русском языке

Корпорация Corel объявила о выпуске CorelDraw Graphics Suite X6 Small Business Edition. Пакет включает в себя три лицензии в одно
29.08.2012 Corel выпустила CorelDraw Home & Student Suite X6 на русском языке

Компания Corel объявила о выходе новой версии CorelDraw Home & Student Suite X6 — полного пакета решений с широким набором контента и средс
10.06.2011 Вышла русифицированная версия CorelDraw Graphics Suite X5 Limited Edition

Компания Corel объявила о выпуске CorelDraw Graphics Suite X5 Limited Edition на русском языке — исчерпывающего набора графичес
03.03.2011 Сorel проведет интернет-конкурс дизайнеров CorelDraw

Компания Сorel объявила об открытии международного конкурса дизайнеров CorelDraw. В конкурсе могут принять участие пользователи программ CorelDraw и Corel Photo-Paint со всего мира. Конкурс продлится до 30 июня 2011 г., и начиная с сегодняшнего дня, любой ж
11.11.2010 Вышла русифицированная версия Small Business Edition пакета CorelDraw Graphics Suite X5

Компания Corel выпустила русифицированную версию Small Business Edition продукта CorelDraw Graphics Suite X5. Данная версия предназначена для малого бизнеса и допускает устан
05.10.2010 Corel выпустила дизайнерский пакет CorelDraw Premium Suite X5

Компания Corel объявила о выпуске CorelDraw Premium Suite X5 — нового продукта, созданного на основе популярного графического <
06.09.2010 Corel представила CorelDRAW Home & Student Suite X5 на русском языке

Компания Corel объявила о начале продаж домашней версии графического пакета CorelDRAW Graphics Suite X5 на русском языке. CorelDRAW Home & Student Suite X5 предос
13.05.2010 CorelDraw Graphics Suite X5 в продаже: теперь и на русском языке

Компания Corel объявила о том, что в продажу вышел графический пакет CorelDraw Graphics Suite X5 с русскоязычным интерфейсом. CorelDraw Graphics Suite X5 в
11.06.2009 Corel снизил цены на апгрейд-лицензии CorelDraw

ециальном ценовом предложении на приобретение апгрейд-версии пакета для работы с векторной графикой CorelDraw. Только в период с 8 июня по 15 июля легальные пользователи всех предыдущих коммерч
17.12.2008 Вышла недорогая версия CorelDRAW X4 для дома и учебы

Корпорация Corel сообщила о выпуске русифицированной версии графического пакета CorelDRAW Graphics Suite X4 Home&Student для использования в домашних и учебных целях. Это сп
18.04.2008 Corel выпустила CorelDRAW Graphics Suite X4 на русском языке

Корпорация Corel выпустила CorelDRAW Graphics Suite X4 на русском языке. Пакет CorelDRAW Graphics Suite X4 включа
22.02.2008 СЗАГС закупает ПО

S3 Design Standard 3.0 Academic Edition - 8 шт. Adobe CS3 Design Standard 3.0 (дистрибутив) - 1 шт. Corel DRAW Graphics Suite X3 Education Licensing MULTI (1-60) - 5 шт. Corel DRAW Graph
23.01.2008 CorelDraw Graphics Suite X4: новая версия графического пакета

Компания Corel выпустила новую версию графического пакета CorelDraw Graphics Suite - X4, позволяющего работать с векторной графикой, редактировать фото
15.01.2008 Минобразования России получит 1 млн. лицензий графического пакета CorelDRAW

общении корпорации. По условиям лицензионного соглашения, Минобразования РФ получит 1 млн. лицензий CorelDRAW Graphics Suite, которые будут использованы в рамках нацпроекта по легализации ПО. Г
07.12.2007 ГУ «ААНИИ» закупает ПО

ian CD 1 ABBYY Lingvo 12 Английская версия (коробка ) 2 ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition 3 CorelDRAW Graphics Suite X3 Licence RUS (1 - 99 ) 2 CorelDRAW Graphics Suite X3 Licensing Med
05.09.2007 Администрация Мурманской области закупает ПО

Windows XP Professional SP2 Russian CD OEM - 14 шт. Microsoft Office 2007 Standard, Rus, OLP, лицензия - 20 шт. Microsoft Office 2007 Standard, Rus, CD, BOX - 1 шт. SPSS Base (русская версия) - 2 шт. CorelDRAW Graphics Suite 12 Special Edition, Rus, BOX - 2 шт. Adobe PhotoShop CS3, Rus, BOX - 2 шт.
05.09.2007 УФСВСН объявило конкурс на поставку ПО

WinRar rus – 10 штук; 4. ABBYY Lingvo 12 "Многоязычная версия" - 3 штуки; 5. ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition – 2 штуки; 6. Adobe Photoshop CS3 – 1 штука;. 7. Adobe Dreamweaver CS3– 1 штука; 8. CorelDRAW Graphics Suite X3 – 1 штука; 9. Internet Access Monitor for WinRoute – 2 штуки; 10. MS Office Pro 2007 Russian OLP NL – 75 шт.; 11. MS Windows Vista Business Russian SA OLP NL w/VisEn
08.06.2007 СПбГУКИ закупает ПО

ыс. руб., дата окончания подачи заявок — 18 июня 2007 года. Необходимо поставить следующее ПО: CorelDRAW Graphics Suite X3 Edu MULTI — 12 шт. CorelDRAW Graphics Suite X3 Media

15.02.2007 Softline поставила ПО для Роспотребнадзора Красноярского края

orkstation (On-Line); Acronis True Image Server 9.1 for Windows; Outpost Network Security Business; CorelDRAW Graphics Suite 12 License RUS; CorelDRAW Graphics Suite 12 Licensing Media Pack RUS
20.10.2006 Продукты Corel будут оптимизированы под Vista

овые продукты будут оптимизированы для Windows Vista. Такие продукты как: Corel WordPerfect Office, CorelDRAW Graphics Suite, Corel Painter, WinZip, а также новые Corel Snapfire, Corel Snapfire
26.04.2006 Corel опередил Adobe в России

ативного сайта Corel — Corel.com/ru, а 25 апреля состоялась презентация русских версий пакетов CorelDRAW Graphics Suite X3 и Corel Paint Shop Pro. Русифицированная версия пакета Corel Pain
01.03.2004 Corel сменил схему лицензирования

Corel представил новый план лицензирования для корпоративных пользователей сразу же после выпуска CorelDRAW Graphics Suite 12. Согласно новой схеме, компании, покупающие лицензии минимум на 2
15.03.2002 Corel представила Designer 9 и объявила о бета-тестировании Corel Graphics Suite 11

анию приглашаются специалисты, работающие как на PC, так и на Macintosh, обладающие опытом работы в CorelDRAW, Adobe Illustrator, Macromedia Flash, Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint и Microgra
19.09.2001 Центр Компьютерного Обучения "Специалист" стал первым в России авторизованным партнером Corel по обучению

приложений.В настоящее время идет подготовка курса по популярному векторному графическому редактору CorelDRAW 10. Авторизованный курс будет проводиться по официальным программам Corel с использ
19.09.2001 Центр Компьютерного Обучения "Специалист" стал первым в России авторизованным партнером Corel по обучению

приложений.В настоящее время идет подготовка курса по популярному векторному графическому редактору CorelDRAW 10. Авторизованный курс будет проводиться по официальным программам Corel с использ
09.08.2001 Corel приобретет XML-компанию за $36 млн.

ла свой первый графический пакет. Являясь конкурентноспособным по цене решением типа "все-в-одном", CorelDRAW 3 вывел компанию в мировые лидеры в области графического программного обеспечения.

06.08.2001 Corel выпустила "семейный пакет" WordPerfect

ла свой первый графический пакет. Являясь конкурентноспособным по цене решением типа "все-в-одном", CorelDRAW 3 вывел компанию в мировые лидеры в области графического программного обеспечения.

27.07.2001 Дела Corel пошли в гору

ла свой первый графический пакет. Являясь конкурентноспособным по цене решением типа "все-в-одном", CorelDRAW 3 вывел компанию в мировые лидеры в области графического программного обеспечения.

17.07.2001 Corel приобретет Micrografx

ла свой первый графический пакет. Являясь конкурентноспособным по цене решением типа "все-в-одном", CorelDRAW 3 вывел компанию в мировые лидеры в области графического программного обеспечения.

13.07.2001 Новое ПО от Corel

пания Corel пополнит линейку своих графических инструментов, выпустив на рынок "облегченную" версию CorelDRAW - CorelDRAW ESSENTIALS. Продукт разработан на базе CorelDRAW 9 и Phot

Публикаций - 113, упоминаний - 247

Corel и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 25775 25
Adobe Systems 1597 8
Autodesk 639 7
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Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 5
Wacom 143 5
Intel Corporation 12811 4
Google LLC 12690 3
Adobe Macromedia 219 3
Softkey - Софткей 215 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Apple Inc 13156 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
Sphere 30 2
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 2
SWsoft - Standard & Western Software 49 2
Odin 33 2
ModernGigabyte 8 2
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HP Inc. 5883 2
9594 2
Oracle Corporation 7074 2
Canon 1439 2
Red Hat 1378 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Vector Capital 15 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Intel Capital 148 2
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 2
Sanavo Capital Partners 2 2
Maxifield Capital 2 2
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Почта России ПАО 2370 2
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KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 2
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Venture Capital 40 1
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Сбер - СберАвто 38 1
Fujian Sunner Development 1 1
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Португалия - Португальская Республика 956 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Япония 13807 7
Нидерланды 3746 7
Бразилия - Федеративная Республика 2520 6
Турция - Турецкая республика 2620 6
Украина 7928 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Южная Корея - Республика 7052 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 3
Казахстан - Республика 6048 2
Европа 24964 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Армения - Республика 2449 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Швеция - Королевство 3782 2
Сингапур - Республика 1953 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Грузия 1332 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 2
Таджикистан - Республика 953 2
Туркмения - Туркменистан 456 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 25
Английский язык 7030 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 13
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 11
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 2
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 2
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 2
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Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 1
The Globe and Mail 73 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
AP - Associated Press 2007 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
MacWorld 134 1
Silicon.com 364 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
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Комсомольская правда ИД 83 1
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CIBC World Markets 41 1
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РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
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