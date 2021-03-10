Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор

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Corel сменил схему лицензирования Corel представил новый план лицензирования для корпоративных пользователей сразу же после выпуска CorelDRAW Graphics Suite 12. Согласно новой схеме, компании, покупающие лицензии минимум на 2

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Центр Компьютерного Обучения "Специалист" стал первым в России авторизованным партнером Corel по обучению приложений.В настоящее время идет подготовка курса по популярному векторному графическому редактору CorelDRAW 10. Авторизованный курс будет проводиться по официальным программам Corel с использ

Центр Компьютерного Обучения "Специалист" стал первым в России авторизованным партнером Corel по обучению приложений.В настоящее время идет подготовка курса по популярному векторному графическому редактору CorelDRAW 10. Авторизованный курс будет проводиться по официальным программам Corel с использ

Corel приобретет XML-компанию за $36 млн. ла свой первый графический пакет. Являясь конкурентноспособным по цене решением типа "все-в-одном", CorelDRAW 3 вывел компанию в мировые лидеры в области графического программного обеспечения.

Corel выпустила "семейный пакет" WordPerfect ла свой первый графический пакет. Являясь конкурентноспособным по цене решением типа "все-в-одном", CorelDRAW 3 вывел компанию в мировые лидеры в области графического программного обеспечения.

Дела Corel пошли в гору ла свой первый графический пакет. Являясь конкурентноспособным по цене решением типа "все-в-одном", CorelDRAW 3 вывел компанию в мировые лидеры в области графического программного обеспечения.

Corel приобретет Micrografx ла свой первый графический пакет. Являясь конкурентноспособным по цене решением типа "все-в-одном", CorelDRAW 3 вывел компанию в мировые лидеры в области графического программного обеспечения.