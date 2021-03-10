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Corel CorelDRAW Graphics Suite графический редактор
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|10.03.2021
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Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021
Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021, в состав которой входит профессиональное программное обеспечение для графичес
|20.06.2019
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Corel представила CorelDRAW Technical Suite 2019
Corel представила новую версию комплексного графического пакета CorelDRAW Technical Suite 2019, при разработке которой особое внимание уделялось повышению эф
|13.04.2018
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Corel представила новый графический пакет CorelDRAW Graphics Suite 2018
Corel представила новейшую версию пакета приложений для разработки графического дизайна — CorelDRAW Graphics Suite 2018. Решение оснащено мощными функциями и усовершенствованиями, раз
|23.06.2017
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Corel представила обновленный пакет CorelDRAW Technical Suite 2017
Corel анонсировала выпуск CorelDRAW Technical Suite 2017, новой версии комплексного программного пакета для технических
|21.04.2017
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Corel представила CorelDRAW Graphics Suite 2017 с обработкой векторных объектов по технологии ИИ
Corel провела московскую презентацию новой версии графического пакета CorelDRAW Graphics Suite 2017. Новая версия предлагает дизайнерам новый творческий метод рабо
|18.03.2016
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Corel представила новую русскоязычную версию CorelDraw Graphics Suite X8
orel представила новую русскоязычную версию своего флагманского продукта для редактирования графики CorelDraw Graphics Suite X8. Адресованный дизайнерам, художникам и бизнес-клиентам новый граф
|23.07.2015
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Corel выпустила CorelDraw Graphics Suite X6 Special Edition
Корпорация Corel представила CorelDraw Graphics Suite X6 Special Edition — программное решение для графического дизайна, к
|28.11.2014
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Вышел CorelDRAW Graphics Suite X7 для малого бизнеса
русифицированной версии специального издания своего флагманского пакета для редактирования графики CorelDRAW Graphics Suite X7 — Small Business Edition, предназначенного для малого бизнеса. Ка
|12.09.2014
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CorelDRAW Home&Student Suite X7 вышел в России
Компания Corel объявила о выходе на российский рынок CorelDRAW Home&Student Suite X7 для дома и учебы — новейшей версии пакета программ для дома и
|24.09.2013
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Corel представила CorelDraw Home & Student Suite 2014 для дома и учебы
Компания Corel объявила о выпуске домашней версии пакета CorelDraw Graphics Suite X6 на русском языке. CorelDraw Home & Student Suite 2014 для
|20.12.2012
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Corel выпустила CorelDraw Graphics Suite X6 Small Business Edition на русском языке
Корпорация Corel объявила о выпуске CorelDraw Graphics Suite X6 Small Business Edition. Пакет включает в себя три лицензии в одно
|29.08.2012
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Corel выпустила CorelDraw Home & Student Suite X6 на русском языке
Компания Corel объявила о выходе новой версии CorelDraw Home & Student Suite X6 — полного пакета решений с широким набором контента и средс
|10.06.2011
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Вышла русифицированная версия CorelDraw Graphics Suite X5 Limited Edition
Компания Corel объявила о выпуске CorelDraw Graphics Suite X5 Limited Edition на русском языке — исчерпывающего набора графичес
|03.03.2011
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Сorel проведет интернет-конкурс дизайнеров CorelDraw
Компания Сorel объявила об открытии международного конкурса дизайнеров CorelDraw. В конкурсе могут принять участие пользователи программ CorelDraw и Corel Photo-Paint со всего мира. Конкурс продлится до 30 июня 2011 г., и начиная с сегодняшнего дня, любой ж
|11.11.2010
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Вышла русифицированная версия Small Business Edition пакета CorelDraw Graphics Suite X5
Компания Corel выпустила русифицированную версию Small Business Edition продукта CorelDraw Graphics Suite X5. Данная версия предназначена для малого бизнеса и допускает устан
|05.10.2010
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Corel выпустила дизайнерский пакет CorelDraw Premium Suite X5
Компания Corel объявила о выпуске CorelDraw Premium Suite X5 — нового продукта, созданного на основе популярного графического <
|06.09.2010
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Corel представила CorelDRAW Home & Student Suite X5 на русском языке
Компания Corel объявила о начале продаж домашней версии графического пакета CorelDRAW Graphics Suite X5 на русском языке. CorelDRAW Home & Student Suite X5 предос
|13.05.2010
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CorelDraw Graphics Suite X5 в продаже: теперь и на русском языке
Компания Corel объявила о том, что в продажу вышел графический пакет CorelDraw Graphics Suite X5 с русскоязычным интерфейсом. CorelDraw Graphics Suite X5 в
|11.06.2009
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Corel снизил цены на апгрейд-лицензии CorelDraw
ециальном ценовом предложении на приобретение апгрейд-версии пакета для работы с векторной графикой CorelDraw. Только в период с 8 июня по 15 июля легальные пользователи всех предыдущих коммерч
|17.12.2008
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Вышла недорогая версия CorelDRAW X4 для дома и учебы
Корпорация Corel сообщила о выпуске русифицированной версии графического пакета CorelDRAW Graphics Suite X4 Home&Student для использования в домашних и учебных целях. Это сп
|18.04.2008
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Corel выпустила CorelDRAW Graphics Suite X4 на русском языке
Корпорация Corel выпустила CorelDRAW Graphics Suite X4 на русском языке. Пакет CorelDRAW Graphics Suite X4 включа
|22.02.2008
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СЗАГС закупает ПО
S3 Design Standard 3.0 Academic Edition - 8 шт. Adobe CS3 Design Standard 3.0 (дистрибутив) - 1 шт. Corel DRAW Graphics Suite X3 Education Licensing MULTI (1-60) - 5 шт. Corel DRAW Graph
|23.01.2008
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CorelDraw Graphics Suite X4: новая версия графического пакета
Компания Corel выпустила новую версию графического пакета CorelDraw Graphics Suite - X4, позволяющего работать с векторной графикой, редактировать фото
|15.01.2008
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Минобразования России получит 1 млн. лицензий графического пакета CorelDRAW
общении корпорации. По условиям лицензионного соглашения, Минобразования РФ получит 1 млн. лицензий CorelDRAW Graphics Suite, которые будут использованы в рамках нацпроекта по легализации ПО. Г
|07.12.2007
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ГУ «ААНИИ» закупает ПО
ian CD 1 ABBYY Lingvo 12 Английская версия (коробка ) 2 ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition 3 CorelDRAW Graphics Suite X3 Licence RUS (1 - 99 ) 2 CorelDRAW Graphics Suite X3 Licensing Med
|05.09.2007
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Администрация Мурманской области закупает ПО
Windows XP Professional SP2 Russian CD OEM - 14 шт. Microsoft Office 2007 Standard, Rus, OLP, лицензия - 20 шт. Microsoft Office 2007 Standard, Rus, CD, BOX - 1 шт. SPSS Base (русская версия) - 2 шт. CorelDRAW Graphics Suite 12 Special Edition, Rus, BOX - 2 шт. Adobe PhotoShop CS3, Rus, BOX - 2 шт.
|05.09.2007
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УФСВСН объявило конкурс на поставку ПО
WinRar rus – 10 штук; 4. ABBYY Lingvo 12 "Многоязычная версия" - 3 штуки; 5. ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition – 2 штуки; 6. Adobe Photoshop CS3 – 1 штука;. 7. Adobe Dreamweaver CS3– 1 штука; 8. CorelDRAW Graphics Suite X3 – 1 штука; 9. Internet Access Monitor for WinRoute – 2 штуки; 10. MS Office Pro 2007 Russian OLP NL – 75 шт.; 11. MS Windows Vista Business Russian SA OLP NL w/VisEn
|08.06.2007
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СПбГУКИ закупает ПО
ыс. руб., дата окончания подачи заявок — 18 июня 2007 года. Необходимо поставить следующее ПО: CorelDRAW Graphics Suite X3 Edu MULTI — 12 шт. CorelDRAW Graphics Suite X3 Media
|15.02.2007
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Softline поставила ПО для Роспотребнадзора Красноярского края
orkstation (On-Line); Acronis True Image Server 9.1 for Windows; Outpost Network Security Business; CorelDRAW Graphics Suite 12 License RUS; CorelDRAW Graphics Suite 12 Licensing Media Pack RUS
|20.10.2006
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Продукты Corel будут оптимизированы под Vista
овые продукты будут оптимизированы для Windows Vista. Такие продукты как: Corel WordPerfect Office, CorelDRAW Graphics Suite, Corel Painter, WinZip, а также новые Corel Snapfire, Corel Snapfire
|26.04.2006
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Corel опередил Adobe в России
ативного сайта Corel — Corel.com/ru, а 25 апреля состоялась презентация русских версий пакетов CorelDRAW Graphics Suite X3 и Corel Paint Shop Pro. Русифицированная версия пакета Corel Pain
|01.03.2004
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Corel сменил схему лицензирования
Corel представил новый план лицензирования для корпоративных пользователей сразу же после выпуска CorelDRAW Graphics Suite 12. Согласно новой схеме, компании, покупающие лицензии минимум на 2
|15.03.2002
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Corel представила Designer 9 и объявила о бета-тестировании Corel Graphics Suite 11
анию приглашаются специалисты, работающие как на PC, так и на Macintosh, обладающие опытом работы в CorelDRAW, Adobe Illustrator, Macromedia Flash, Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint и Microgra
|19.09.2001
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Центр Компьютерного Обучения "Специалист" стал первым в России авторизованным партнером Corel по обучению
приложений.В настоящее время идет подготовка курса по популярному векторному графическому редактору CorelDRAW 10. Авторизованный курс будет проводиться по официальным программам Corel с использ
|19.09.2001
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Центр Компьютерного Обучения "Специалист" стал первым в России авторизованным партнером Corel по обучению
приложений.В настоящее время идет подготовка курса по популярному векторному графическому редактору CorelDRAW 10. Авторизованный курс будет проводиться по официальным программам Corel с использ
|09.08.2001
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Corel приобретет XML-компанию за $36 млн.
ла свой первый графический пакет. Являясь конкурентноспособным по цене решением типа "все-в-одном", CorelDRAW 3 вывел компанию в мировые лидеры в области графического программного обеспечения.
|06.08.2001
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Corel выпустила "семейный пакет" WordPerfect
ла свой первый графический пакет. Являясь конкурентноспособным по цене решением типа "все-в-одном", CorelDRAW 3 вывел компанию в мировые лидеры в области графического программного обеспечения.
|27.07.2001
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Дела Corel пошли в гору
ла свой первый графический пакет. Являясь конкурентноспособным по цене решением типа "все-в-одном", CorelDRAW 3 вывел компанию в мировые лидеры в области графического программного обеспечения.
|17.07.2001
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Corel приобретет Micrografx
ла свой первый графический пакет. Являясь конкурентноспособным по цене решением типа "все-в-одном", CorelDRAW 3 вывел компанию в мировые лидеры в области графического программного обеспечения.
|13.07.2001
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Новое ПО от Corel
пания Corel пополнит линейку своих графических инструментов, выпустив на рынок "облегченную" версию CorelDRAW - CorelDRAW ESSENTIALS. Продукт разработан на базе CorelDRAW 9 и Phot
Corel и организации, системы, технологии, персоны:
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